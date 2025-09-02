XRP aloitti syyskuun alamäkeen – ETF-odotukset nousevat

Ripplen kryptovaluutta XRP on pysytellyt alkuviikon noin 2,8 dollarissa. Kyseisen valuutan osalta on nähty merkittäviä institutionaalisia likvidaatiovirtoja, jotka ovat yhteensä 1,9 miljardia dollaria heinäkuusta lähtien.

Tällä hetkellä 2,75–2,77 dollaria on Ripplen kurssille välitön tukitaso. Sen alapuolella tärkeät pidemmän aikavälin tukitasot ovat 2,50 ja 2,00 dollaria.

Onko XRP:n toipuminen nurkan takana?

Huolimatta 7,64 %:n pudotuksesta elokuun alkupuolen huippulukemista, tämän valuutan vahvat fundamentit viittaavat kuitenkin paluuseen nousu-uralle syyskuussa.

RLUSD-stablecoinin tarjonta on saavuttanut 701 miljoonaa dollaria – tämä räjähdysmäinen kasvu ajaa XRP Ledgerin käyttöä. CoinMarketCapin mukaan stablecoinin varat ylittivät 700 miljoonan rajan lauantaina.

Lisäksi tunnettu kryptokommentaattori Nate Geraci on ennustanut merkittävää sijoittajakiinnostusta spot-pohjaisiin XRP- ja SOL ETF -tuotteisiin. Hän vertasi nykyistä markkinatunnelmaa aiempiin Bitcoin- ja Ethereum ETF:ien aliarviointeihin.

Geracin mukaan kysyntä näille altcoin-pohjaisille tuotteille on tällä hetkellä pahasti aliarvioitua.

Äskettäin useita XRP ETF -hakemuksia Yhdysvaltain SEC:lle päivitettiin liikkeeseenlaskijoiden toimesta. Mukana olivat muun muassa Grayscale, Bitwise, Canary ja 21Shares.

Nämä samanaikaiset ETF-hakemukset ovat Geracin mukaan “erittäin merkittävä” kehitys ja “erittäin hyvä merkki” hyväksynnän todennäköisyydelle.

Vedonlyöntimarkkinat, toisin sanoen Polymarketin “tietäjät”, antavat 87 %:n todennäköisyyden sille, että XRP ETF lanseerataan Yhdysvalloissa vuonna 2025.

XRP hintaennuste 2.9.2025

Teknisen analyysin näkökulmasta XRP:n kurssi näyttää muodostavan nousevaa viiriä, mikä viittaa todennäköiseen hinnannousun jatkumiseen.

Viiri- tai lippumuodostelma syyskuussa viittaa vahvan nousutrendin jatkumiseen. Mahdollinen nousu XRP:lle 3,66 dollariin (+30 %) näyttää mahdolliselta, ja tilaa on aina 5 dollariin saakka.

XRP:n hinnalle on muodostunut vahva tukitaso 2,70 dollarissa, kun taas 3,00–3,30 dollarin vastusvyöhyke todennäköisesti ratkaisee, jatkuuko yksi syyskuun suurimmista kryptoralleista. Mikäli härät onnistuvat murtamaan tuon alueen. Analyytikot näkevät mahdollisuuden nousuun 4–7 dollariin saakka.

“Korjaukset siirtävät tarjontaa vahvemmille käsille ja tukevat pitkän aikavälin kasvua”, sanoi 21Sharesin David Hernandez viitaten syyskuun historialliseen ostopaikkaan. Suosittu analyytikko Ali Martinez asetti maanantaina XRP:n seuraavaksi tavoitteeksi 3,70 dollaria.

Johdannaissopimusten avoin kiinnostus on kasvanut 2,87 miljardiin dollariin, ja rahoituskustannukset viittaavat siihen, että vivulla pelaavat ovat kääntyneet nousujohteisiksi. Valaat ovat ostaneet 340 miljoonaa tokenia, lähes miljardin dollarin edestä.

Kuitenkin viikonloppuna nähtiin merkittävä romahdus, kun 1,9 miljardin dollarin edestä XRP:tä palautui markkinoille. Niin kutsuttu “älykäs raha” ei itsekään näytä olevan yksimielinen suunnasta.

Toisaalla Metaplanet ilmoitti suunnitelmistaan kerätä 130 miljardia jeniä (880 miljoonaa dollaria) ja allokoida lähes 124 miljardia jeniä (837 miljoonaa dollaria) Bitcoiniin sekä mahdollisesti muihin blue chip -kryptoihin, kuten XRP:hen. Jos muut yritykset seuraavat esimerkkiä, tämä voisi imeä osan markkinatarjonnasta.

XRP:n hinta pitää 2,80 dollarin tukitason, jota treidaajat seuraavat tarkasti. Sen kestäminen vahvistaisi teknisissä kaavioissa muodostuvan nousevan kolmion. Kaavioiden lisäksi institutionaalinen toiminta on kiihtynyt – johdannaisten avoin korko on nyt 2,87 miljardia dollaria, ja rahoitusmaksut viittaavat nousuvoittoiseen asetelmaan.

Samankaltaiset kertymät aiemmissa sykleissä ovat päättyneet likvidaatioryöppyihin. Siksi selkeä läpimurto yli 3,30 dollarin on ratkaisevan tärkeä vahvistuksen kannalta – muuten edessä voi olla nopea laskukorjaus.

XRP ETF -päätöstä odotellaan lokakuussa

SEC:n lokakuun puoliväliin ajoittuva päätös spot ETF -tuotteista lähestyy ja samalla analyytikot säätävät XRP-hintaennusteitaan.

XRP ETF:n hyväksynnästä on muodostumassa yksi kryptomarkkinoiden odotetuimmista tapahtumista, ja analyytikot arvioivat sen voivan vihdoin nostaa Ripplen tokenin yli 4 dollarin rajan.

ETF:n mahdollisuus herättää suurta kiinnostusta Wall Streetillä. WisdomTreen ja Franklin Templetonin kaltaiset yritykset ovat jättäneet hakemuksia, ja päätöstä odotetaan lokakuuhun mennessä. Kryptojuristi John E. Deatonin mukaan hyväksyntä avaisi tulvaportit institutionaalisille rahavirroille ja tarjoaisi Ripplen tokenille likviditeettitason, joka on aiemmin ollut varattu vain Bitcoin ETF:ille.

XRP:n hinta on tällä hetkellä noin 2,80 dollaria, sen kohdattua vastustason 3,10 dollarissa. Analyytikot varoittavat, että ilman ETF-hyväksyntää XRP voi jäädä konsolidaatiovaiheeseen. Ali Martinez on korostanut valaiden aktiivisuutta, ja huomautti, että yli 340 miljoonaa XRP-tokenia on kerätty äskettäin. Silti useimmat XRP-hintaennustemallit viittaavat siihen, että vain ETF:n hyväksyntä toimii liikkeellepanevana voimana pysyvälle rallille yli 4 dollariin ja kohti 5 dollarin tasoa.

Mitä seuraavaksi XRP:n osalta ennen SEC:n päätöstä?

Viimeinen karhumainen huomio liittyy siihen, että Polymarketin treidaajat ja analyytikot ovat edelleen jakautuneita sen suhteen, voiko XRP nousta 4 dollariin vuoteen 2026 mennessä. Samalla valaiden myynnit, ETF-hyväksyntien viivästyminen tai tukitasojen pettäminen voisivat nopeasti kääntää momentumin.

Paljon on nyt kiinni SEC:n päätöksestä: se voi joko avata oven uusille XRP ETF -hyväksynnöille lokakuussa – tai sulkea sen yhtä nopeasti. Todennäköistä kuitenkin on, että XRP rikkoo taas 3 dollarin rajan syyskuun loppuun mennessä.

