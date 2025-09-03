David Bailey: Bitcoin-valaat pitää eliminoida nousun vuoksi

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 3, 2025

Bitcoin-yhtiön toimitusjohtaja ja Trumpin kryptopolitiikan neuvonantaja David Bailey sanoo, että kaksi suurta valasta estää Bitcoinia nousemasta 150 000 dollariin – toinen on jo eliminoitu ja toinen on puolivälissä.

Salaperäinen viittaus kohdistuu suuriin Bitcoinin haltijoihin, jotka ovat tehneet miljardien dollareiden myyntejä, aiheuttaen laskupainetta. Tämä on estänyt hintaa saavuttamasta Baileyn kunnianhimoista tavoitetta institutionaalisesta kiinnostuksesta huolimatta.

Bailey vahvisti spekulaation yhteydessä, että valaat toimivat tietyillä hintatasoilla: “yksi 80 000 Bitcoinilla ja toinen 120 000 Bitcoinilla”.

Markkina-analyysit viittaavat siihen, että yksi valaista myi noin 2,7 miljardin dollarin arvosta BTC:tä 24. elokuuta, kun taas toinen siirsi noin 4 miljardin dollarin edestä Bitcoinia Ethereumiin elokuun lopulta lähtien.

The only reason we’re not at $150k right now is two massive whales- once they’re slain (1 down, 1 halfway there)… up only. — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) September 2, 2025

Salaperäiset valaat tyhjentävät massiivisesti Bitcoin-omistuksia

Spekulaatio kohdistuu kahteen nimettömään suuromistajaan, joiden myyntitoimet ovat hillinneet hintanousua koko nykyisen sykliin ajan.

Ensimmäinen valas raportoidusti toteutti 2,7 miljardin dollarin myynnin yhdessä päivässä, kun taas toinen jatkaa Bitcoin-positioiden siirtoa muihin kryptovaluuttoihin.

Bailey on aiemmin ennustanut, että Bitcoin ei kohtaisi karhumarkkinaa useisiin vuosiin, viitaten massiiviseen institutionaaliseen hyväksyntään hallituksilta, pankeilta, vakuutusyhtiöiltä, yrityksiltä ja eläkerahastoilta.

Hänen näkemyksensä poikkesi perinteisestä neljän vuoden syklianalyysistä ja väitti, että markkina ei ollut vielä saavuttanut edes 0,01 prosenttia koko potentiaalistaan.

Yritysten Bitcoin-omistukset ovat nousseet yli 400 miljardiin dollariin, ja lähes 312 toimijaa omistaa Bitcoinia – julkisten yhtiöiden osuus näistä yli 50 prosenttia.

MicroStrategy johtaa 632 457 BTC:n omistuksella, MARA Holdings seuraa 50 639 BTC:llä. Silti Bitcoin ei ole kyennyt pysymään 13. elokuuta saavutetun 124 000 dollarin ennätystason yläpuolella.

Valasmyynnit osuivat tekniseen heikkenemiseen, mukaan lukien laskusuuntaisia eroja useilla aikaväleillä ja kaksoishuippumuodostelma kaulalinjalla noin 112 000 dollarissa.

29. elokuuta Bitcoin rikkoi keskeisen 110 000 dollarin tukitason, laskien yli 13 % huippuarvoistaan ja herättäen huolta syvemmästä korjauksesta.

Varhaiset Bitcoin-sijoittajat ovat alkaneet siirtyä Ethereum-positioihin – yksi valas siirsi 400 BTC:tä, noin 45,5 miljoonan dollarin arvosta, vivutettuihin ETH-positioihin.

Toinen sijoittaja myi 24 000 BTC:tä muutaman tunnin aikana, mikä osaltaan vauhditti institutionaalista hajauttamista pois Bitcoin-keskittymästä.

Bitcoin kohtaa teknisen murtuman institutionaalisen rotaation keskellä

Bitcoin päätti elokuun, historiallisen heikoimman kuukauden kryptovaluutalle, 109 000 dollariin, merkitsemällä 6 %:n kuukausilaskun.

Syyskuu tuo tyypillisesti keskimäärin 3,77 %:n tappiot härkävuosina, ansaiten lempinimen “Rektember” kauppiaiden keskuudessa.

Yhdysvaltain spot Bitcoin ETF:t kirjasivat ensimmäiset viikoittaiset ulosvirtaukset sitten kesäkuun – yhteensä 126,64 miljoonaa dollaria nettolunastuksia katkaisten kuuden viikon sisäänvirtauksen.

Elokuussa ETF:istä virtasi ulos yhteensä 751,1 miljoonaa dollaria – verrattuna heinäkuun 6 miljardin dollarin sisäänvirtaukseen.

Ethereum ETF:t menestyivät huomattavasti paremmin, houkutellen lähes 4 miljardia dollaria sisään elokuussa, kun taas Bitcoin-rahastot kirjasivat 622,5 miljoonaa dollaria ulos.

Erotus osui yksiin Ethereumin suhteellisen hintavakauden kanssa, joka poisti vuoden alun alisuoriutumisen Bitcoinia vastaan 13,8 %:n nousulla.

Tekniset indikaattorit osoittavat huolestuttavia merkkejä mahdollisten Bitcoinin palautumisyritysten kannalta.

Lähde: TradingView

50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo 114 000 dollarissa toimii nyt vahvana vastustasona, ja momentti-indikaattorit kuten MACD ovat kääntyneet negatiivisiksi useilla aikaväleillä.

Bitfinexin analyysi tunnistaa lyhytaikaisten haltijoiden realisoidun hinnan 108 900 dollarissa tärkeänä tasona. Kaupankäynti tämän alapuolella voi johtaa lisälaskuun kohti 93 000–95 000 dollarin syklistä pohjaa.

Pörssien kaupankäyntivirrat osoittavat neutraalia spottisentimenttiä, mikä vahvistaa käsitystä, että ostajat odottavat vahvempia ajureita.

CryptoQuantin Bull Score Index nousi tasolle 40, siirtyen “Getting Bearish” -vaiheeseen, kun vähittäissijoittajien tunnelma laski jyrkästi alle 113 000 dollarin hintojen jälkeen.

Kuitenkin institutionaalinen kertyminen jatkuu vähittäislikvidaatioista huolimatta – osa myy, kun taas toiset hyödyntävät dippiä.

Analyytikot uskovat pitkän aikavälin nousuun

Useat analyytikot säilyttävät pitkän aikavälin nousutavoitteet teknisestä heikkenemisestä huolimatta.

VanEck on äskettäin vahvistanut 180 000 dollarin vuoden lopun ennusteensa, vedoten massiiviseen institutionaaliseen omaksumiseen, joka on hidastunut mutta jonka odotetaan elpyvän.

Samoin heinäkuussa Arthur Hayes ennusti Bitcoinin nousevan 250 000 dollariin ja Ethereumin 10 000 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, perustuen Trumpin hallinnon talouspolitiikkaan ja luottopainotteisiin strategioihin.

Viimeksi Eric Trump vahvisti ultra-optimistisen näkemyksensä Bitcoin 2025 Asia -tapahtumassa, esittäen uudelleen ennustuksensa Bitcoinin noususta miljoonaan dollariin, vedoten valtavaan kysyntään valtioiden, yritysten ja varakkaiden perheiden taholta.

Bitcoin-pörssituotteissa kaikkiaan seitsemän prosenttia koko tarjonnasta

Bitcoinin pörssinoteeratut tuotteet (ETP:t) ovat keränneet yhteensä yli 1,47 miljoonaa BTC:tä, mikä vastaa noin 7 prosenttia kryptovaluutan kiinteästä 21 miljoonan kokonaismäärästä.

Valtaosa varoista on yhdysvaltalaisten ETF:ien hallussa, jotka omistavat yli 1,29 miljoonaa BTC:tä yhteensä 11 eri rahastossa, tuoreen HODL15Capitalin jakaman datan mukaan.

Johtavana toimijana on BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT), jolla on 746 810 BTC:tä, ja toisena Fidelityn Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), joka omistaa hieman alle 199 500 BTC:tä.

Maailmanlaajuiset Bitcoin ETP:t lisäsivät 170 000 BTC:tä vuonna 2025 – arvoltaan 18,7 miljardia dollaria

Vuoden alusta lähtien maailmanlaajuiset Bitcoin ETP:t ovat lisänneet yli 170 000 BTC:tä, mikä vastaa noin 18,7 miljardin dollarin arvoa.

Kasvu näyttää kuitenkin hidastuvan. CoinSharesin elokuun datan mukaan globaalit Bitcoin ETP:t kokivat 301 miljoonan dollarin nettoulosvirtauksen, kun taas Ethereum-rahastot houkuttelivat 3,95 miljardin dollarin sisäänvirtauksen samana ajanjaksona.

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

Sijoittajasentimentti onkin viime viikkoina kallistunut pois Bitcoinista, ja useat suuret haltijat ovat siirtäneet pääomaa Ethereumiin.

Arkham Intelligence raportoi, että yhdeksän valasta siirsi yhteensä 456 miljoonaa dollaria BTC:stä ETH:iin – todennäköisesti lukitakseen voittoja ennen kausittaista hiljaisempaa jaksoa.

Siirtymä tapahtuu aikana, jolloin syyskuu – historiallisesti yksi Bitcoinin heikoimmista kuukausista – on käynnissä.

Samaan aikaan kullan hinta on ollut nousussa, ja huomio kohdistuu tuleviin ETF-päätöksiin, jotka koskevat Solanaa ja XRP:tä.

Jotkut tarkkailijat näkevät nykyisen Bitcoinin hiljaiselon osana pidempää, vaivalloista nousua. Analyytikko PlanC ehdotti, että matka miljoonaan dollariin ei tapahdu räjähtävien rallien kautta, vaan “tylsänä ja vaisuna” seitsemän vuoden aikana.

Delphi Digital puolestaan varoitti, että mahdollinen Fedin koronlasku voisi aiheuttaa lyhytaikaisen piikin, jota seuraa jyrkkä korjaus – ellei hintakehitys pysy hillittynä ennen päätöstä.

How will rate cuts affect BTC?



• 2019 established a 'sell the news' precedent for rate cuts.

• Last year, ETF inflows fueled a sustained rally after rate cuts.

• This makes the upcoming rate cut a conditional setup rather than a straightforward catalyst.



Read more here. 👇 https://t.co/7ihEcWKYFc pic.twitter.com/s7h2R1iTcO — Delphi Digital (@Delphi_Digital) September 1, 2025

Kuten on raportoitu, Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) käsittelee parhaillaan 92 kryptovaluutta-ETF-hakemusta, Bloombergin analyytikko James Seyffartin mukaan.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Viime viikon torstaina julkaistu yksityiskohtainen taulukko osoittaa, että suurin osa hakemuksista – erityisesti ne, jotka liittyvät Solanaan, XRP:hen ja Litecoiniin – ovat saamassa lopulliset päätökset lokakuuhun mennessä.

Hakemustulva kuvastaa kasvavaa kiinnostusta altcoin-pohjaisiin ETF-tuotteisiin ja voi tuoda uutta pääomaa kryptomarkkinoille.

Solana ja XRP johtavat ETF-kisaa, joilla on vireillä kahdeksan ja seitsemän hakemusta. Nämä altcoinit ovat nyt suosituimpia kryptosijoituksia Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen.

Kokonaismäärä vireillä olevia hakemuksia on noussut nopeasti – huhtikuussa niitä oli 72, ja elokuussa jo 92 – mikä osoittaa selkeää kasvua institutionaalisessa kiinnostuksessa ja sääntelyosallistumisessa.

Digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteet ovat elpyneet viime viikolla, houkutellen 2,48 miljardin dollarin sisäänvirtauksen lyhyen ulosvirtausten jakson jälkeen.

Nousu nosti elokuun kokonaisnettosijoitukset 4,37 miljardiin dollariin ja vuoden alusta laskien 35,5 miljardiin dollariin.