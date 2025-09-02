Metaplanet piti yhtiökokouksen – Bitcoin lähti nousuun

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 110 000 dollarissa. Nousua on tullut parin prosentin verran vuorokauden aikana. Bitcoinin markkina-arvo on noin 2,18 biljoonaa dollaria ja päivittäisen kaupankäyntivolyymi yli 66 miljardia dollaria.

Vaikka hintakehitys pysyy yleisesti ottaen laskevassa kanavassa, institutionaalinen omaksuminen ja valaiden aktiivisuus muokkaavat maailman suurimman kryptovaluutan maisemaa.

Metaplanet kasvattaa Bitcoin-varantoaan

Metaplanet Inc. on saanut osakkeenomistajien hyväksynnän jopa 884 miljoonan dollarin rahoituksen keräämiseksi ulkomaisen osakeannin kautta, vaikka yhtiön aggressiivisen Bitcoin-kertymisstrategian kestävyydestä herääkin yhä enemmän kysymyksiä.

Kyseessä on viimeisin suunnanmuutos Tokiossa toimivalle yhtiölle, joka toimi aiemmin vaikeuksissa olevana hotellioperaattorina ja on nyt yksi maailman suurimmista kryptovaluutan yritysomistajista.

Metaplanetin osakkeenomistajat hyväksyivät uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina suunnitelman laskea liikkeelle 550 miljoonaa uutta osaketta, joilla kerätään noin 130,3 miljardia jeniä (884 miljoonaa dollaria) yhtiön etsiessä lisää pääomaa Bitcoin-omistuksensa kasvattamiseksi.

Metaplanet shareholders have approved all 3 resolutions at today’s EGM:

✅ Increase in Total Number of Authorized Shares

✅ Virtual Shareholder Meetings

✅ New Provisions for Perpetual Preferred Shares pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) September 1, 2025

Tokiossa pidetyssä kokouksessa yhtiö vahvisti, että suurin osa varoista suunnataan kryptovaluuttojen ostoon. Suunnitelma esiteltiin viime keskiviikkona.

Tapahtuma keräsi poikkeuksellisen juhlaväen, johon kuului ruokarekkoja, K-pop-esitys ja korkean profiilin esiintyminen Eric Trumpilta. Trump, joka liittyi Metaplanetin neuvonantajaneuvostoon maaliskuussa, nousi lavalle yhdessä perustaja ja toimitusjohtaja Simon Gerovichin kanssa.

Hän kehui Gerovichia “yhdeksi rehellisimmistä ihmisistä, joita olen koskaan tavannut” ja toisti näkemyksensä Bitcoinista “lopullisena globaalina omaisuuseränä”.

🇯🇵 Eric Trump’s Monday meeting in Tokyo will involve a vote by Metaplanet shareholders on a capital-raising proposal.https://t.co/nofFwD4hlp — Cryptonews.com (@cryptonews) September 1, 2025

Trump paljasti myös, että Trump-organisaatiolla on Bitcoin-omistuksia ja väitti, että valtiolliset varainhoitorahastot ja maailman johtajat ovat nyt siirtymässä tokenin kerryttämiseen. Hän puhui äskettäin myös Bitcoin Asia -konferenssissa Hongkongissa.

Metaplanet ilmoitti maanantaina ostaneensa 1 009 Bitcoinia, kasvattaen kokonaissaldonsa 20 000 kolikkoon, joiden arvo ylittää 2 miljardia dollaria. BitcoinTreasuries.netin mukaan tämä tekee Tokiossa sijaitsevasta yrityksestä kuudenneksi suurimman yritystason Bitcoin-omistajan.

Preemion kutistuminen uhkaa Metaplanetin strategiaa

Laajentuminen tapahtuu samaan aikaan kun Metaplanet kohtaa paineita rahoitusstrategiansa osalta. Entinen Goldman Sachs -johdannaiskauppias Gerovich on tukenut ostojaan käyttämällä “moving strike warrant” -instrumentteja Evo Fundilta saadakseen käteistä Bitcoinin ostamiseen.

Tätä lähestymistapaa, jota Gerovich kutsui “hyrräksi”, käytettiin varojen keräämiseen matalilla kustannuksilla yhtiön osakekurssin noustessa.

Malli on kuitenkin pettänyt osakkeen laskiessa. Metaplanetin osake on noussut yli 740 % vuoden aikana, mutta on laskenut 54 % kesäkuun puolivälistä, vaikka Bitcoin on noussut samassa ajassa 2 %.

Hidastuminen on jarruttanut kertymistä: Bitcoin-saldo kasvoi 160 % kahden kuukauden aikana kesäkuuhun mennessä, mutta on kasvanut alle 50 % sen jälkeen.

“Hyrrä on hidastunut”, sanoi entinen Jefferies-analyytikko Mark Chadwick uutistoimisto Bloombergille.

“Kun osake laskee, jokainen warrantin käyttö tuottaa vähemmän pääomaa Bitcoinin ostoon.”

Analyytikot huomauttavat myös Metaplanetin niin kutsutun “Bitcoin-preemion” kaventumisesta – eli eron yhtiön markkina-arvon ja Bitcoin-omistusten välillä.

Kesäkuussa kerroin oli yli kahdeksan, nyt se on kutistunut noin kahteen.

“Bitcoin-preemio on koko strategian onnistumisen kulmakivi”, sanoi Natixisin analyytikko Eric Benoist. “Jos preemio supistuu, yhtiö ei voi kerryttää samoilla ehdoilla, kiinnostus laimenee ja osake laskee.”

Helpottaakseen tilannetta Metaplanet ehdotti aiemmin jopa 555 miljoonan etuoikeutetun osakkeen liikkeeseenlaskua, jolla se voisi kerätä jopa 555 miljardia jeniä (3,8 miljardia dollaria).

💰 Metaplanet raised over $517M on day one of its “555 Million Plan,” signaling strong early backing for its bold Bitcoin accumulation strategy.#Metaplanet #BTC https://t.co/NJ87Y5eP22 — Cryptonews.com (@cryptonews) June 25, 2025

Osakkeille maksettaisiin jopa 6 % osinkoa, ja niiden määrä rajoitettaisiin 25 %:iin yhtiön Bitcoin-varallisuudesta. Etuoikeutetut osakkeet eivät yleensä sisällä äänioikeutta, mutta tarjoavat etusijan osinkoon, mikä houkuttelee sijoittajia erityisesti Japanin matalakorkoisessa ympäristössä.

Gerovich on kutsunut etuoikeutettujen osakkeiden liikkeeseenlaskua “puolustavaksi mekanismiksi”, joka suojaa tavallisia osakkeenomistajia laimennukselta, jos osake käy kauppaa lähellä Bitcoin-omistusten arvoa.

Yhtiö keskeytti myös Evo Fundin warranttien käytön syyskuun ajaksi valmistautuakseen siirtoon.

“Emme halua jäädä jälkeen – ihmiset kilpailevat ostaakseen Bitcoinia”, Gerovich sanoi. “Haluan uuden työkalun työkalupakkiini.”

Bitcoinin kurssi oli tiistaina noin 110 000 dollaria, laskien viime kuun ennätyksestä 124 481 dollaria, vaikka Eric Trump vakuutti hinnan lopulta nousevan miljoonaan dollariin.

Yritysten Bitcoin-omistukset ylittivät 111 miljardia dollaria – Metaplanet johtaa Aasiassa

Metaplanet Inc. on vakiinnuttanut asemansa Aasian suurimpana yritystason Bitcoin-omistajana. Se raportoi 468 %:n tuoton vuoden 2025 toisella neljänneksellä, kun sen kassavarat nousivat 18 113 Bitcoiniin, joiden arvo oli 2,1 miljardia dollaria.

Tokion pörssiin listattu yhtiö otti virallisesti Bitcoin-treasury-strategian käyttöön joulukuussa 2024 ja on sittemmin siirtynyt kokonaan hotellitoiminnasta digitaalisiin omaisuuseriin Gerovichin johdolla.

Yhtiön nopea kertymisstrategia on herättänyt vertauksia Strategy-yhtiöön, joka loi Yhdysvalloissa yritysten Bitcoin-varantomallin.

Metaplanetin “555 miljoonan suunnitelma” tähtää 210 000 Bitcoiniin, noin 1 %:iin kokonaistarjonnasta, vuoteen 2027 mennessä. Lyhyellä aikavälillä se aikoo nelinkertaistaa omistuksensa 100 000 Bitcoiniin vuoden 2026 loppuun mennessä.

🇯🇵 Japan's @Metaplanet_JP Q2 financial report shows a 468% Bitcoin yield, becoming the 4th largest global holder with 18,113 BTC worth $2.1B, targeting 210,000 BTC by 2027.#Japan #Bitcoinhttps://t.co/n5xJXwpgW7 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Yhtiö raportoi 816 miljoonan jenin liiketuloksen ja 1 239 miljoonan jenin liikevaihdon Q2:lla, joista 1 131 miljoonaa jeniä tuli Bitcoin-optioiden merkinnöistä.

Osakkeenomistajien määrä on kasvanut yli 1 000 % vuodessa 128 000:een, mikä tekee Metaplanetista vuoden 2024 parhaiten menestyneen yhtiön 55 000 pörssiyhtiön joukossa.

Maailmanlaajuisesti yli 170 yritystä pitää nyt Bitcoinia taseessaan – yhteensä yli 111 miljardin dollarin edestä. Asiantuntijat varoittavat silti, että strategia voi johtaa osakkeiden laimennukseen, kun yhtiöiden arvot lähestyvät Bitcoin-nettoarvoa.

⚠️ VanEck exec @matthew_sigel warns Bitcoin treasury strategies could backfire, as firms nearing NAV risk eroding shareholder value through continued BTC accumulation.#VanEck #BitcoinTreasuryhttps://t.co/jEINL4NuxY — Cryptonews.com (@cryptonews) June 16, 2025

VanEckin Matthew Sigel varoitti, että jos yhtiön arvostus lähestyy sen Bitcoin-omistuksia, osakelaimennuksen riski saattaa alkaa ylittää hyödyt.

Bitcoin kelpaa nyt lukukausimaksuihin Hongkongissa

Bitcoinin käyttökelpoisuus laajenee jatkuvasti. Hongkongin yliopisto on käynnistänyt pilottiohjelman, jossa hyväksytään lukukausimaksuja Bitcoinilla. Yhteistyössä fintech-palveluntarjoajien kanssa toteutettu hanke muuntaa BTC:n reaaliajassa Hongkongin dollareiksi, vähentäen transaktiokustannuksia ja lisäten opiskelijoiden mukavuutta.

Analyytikot uskovat, että malli voi laajentua muihin aasialaisiin yliopistoihin, mikä laajentaisi Bitcoinin roolia sijoituksesta päivittäisiin käyttötarkoituksiin. Tämä vahvistaa kryptovaluutan uskottavuutta globaalina vaihdon välineenä.

11 miljardin dollarin valas siirsi osan omistuksistaan Ethereumiin

Yli 11 miljardin dollarin arvosta Bitcoineja omistava suuri kryptovaras on siirtänyt osan omistuksistaan Ethereumiin. Lompakko myi viime viikolla 215 miljoonan dollarin arvosta BTC:tä ostaakseen 886 371 ETH:ta, joiden arvo on lähes 4 miljardia dollaria, ohittaen SharpLinkin yritysomistuksissa.

JUST IN: 🇺🇸 Publicly traded SharpLink Gaming buys another 11,259 $ETH worth $42.5 million. pic.twitter.com/camzdDAUtx — Whale Insider (@WhaleInsider) July 31, 2025

Siirto on inspiroinut muitakin suurvalaita – yhdeksän suurta lompakkoa on ostanut yli 456 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta. Samanaikaisesti spot-pohjaiset ETH ETF:t keräsivät viiden päivän aikana 1,8 miljardin dollarin sisäänvirtauksia, mikä viittaa kasvavaan institutionaaliseen kiinnostukseen Ethereumia kohtaan.

Vaikka tällaiset virrat voivat lyhyellä aikavälillä painaa Bitcoinia, ne eivät vähennä sen roolia kryptomarkkinoiden hallitsevana arvonsäilyttäjänä.

Bitcoin hintaennuste 2.9.2025

Teknisesti Bitcoinin kurssi on pysynyt laskevassa kanavassa elokuun puolivälistä lähtien. Vastustasoa löytyy 111 350–113 500 dollarin välillä, kun taas tuki sijaitsee tasoilla 107 335 ja 105 150 dollaria. 50-EMA (110 257 dollaria) ja 200-EMA (112 814 dollaria) muodostavat kriittisen vastusklusterin.

Bitcoin-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Kynttiläkaaviot osoittavat epäröintiä pienirunkoisten kynttilöiden muodossa, kun hintataso palautui 108 000 dollarista. RSI on 49 ja neutraali, mutta osoittaa lievää nousuerkaumaa. MACD on tasaantunut, mikä viittaa mahdolliseen ylöspäin tapahtuvaan risteykseen.

Vahvistettu nousu 111 350 dollarin yläpuolelle voi avata nousun 115 700 dollariin, kun taas epäonnistuminen tuo riskin pudotuksesta kohti 105 150 dollaria. Kaupankävijät voivat harkita pitkiä positioita 111 350 dollarin yläpuolella, stop loss -tasolla 109 000 dollarin alapuolella.

Tulevaisuutta katsoen Bitcoinin konsolidoituminen viittaa siihen, että volatiliteetin purkautuminen on lähellä. Mikäli sekä yksityis- että instituutiosijoittajien kysyntä jatkuu nykytahdilla, BTC voi puhkaista vastustason ja testata huippujaan uudelleen, polun johtaessa mahdollisesti 130 000 ja lopulta 250 000 dollariin.

Ennakkomyynti: Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -verkoksi, jota pyörittää Solanan virtuaalikone (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa Bitcoin-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikkojen luominen.

Yhdistämällä Bitcoinin ylivertainen turvallisuus ja Solanan suorituskyky, hanke avaa oven täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien luottamuksen varmistamiseksi.

Vauhti kiihtyy nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 13,2 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva allokaatio hupenee. Tämänhetkisessä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012835 dollaria – mutta se nousee myynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita Bitcoin Hyperin viralliselta verkkosivulta kryptolla tai pankkikortilla.

Klikkaa tästä osallistuaksesi ennakkomyyntiin

