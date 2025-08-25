Voiko XRP nousta 6 dollariin? ETF-hakemuksia päivitetty

Joukko varainhoitajia jätti perjantaina päivitetyt hakemukset XRP:n pörssinoteerattujen rahastojen eli spot XRP ETF:ien osalta, mikä viittaa uuteen yritykseen saada hyväksyntä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta (SEC).

Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ja WisdomTree jättivät SEC:lle kaikki muutokset ehdotettuihin spot XRP ETF -rahastoihin.

Vaikka SEC ei ole vielä hyväksynyt yhtään spot XRP ETF:ää, hakemukset viittaavat siihen, että yritykset reagoivat viranomaisen jatkuvaan palautteeseen.

XRP ETF -hakemuksia vauhdittanut todennäköisesti SEC:n palaute

Bloombergin ETF-analyytikko James Seyffart kuvaili viestipalvelu X:ssä hakemusten ryvästä “lähes varmasti SEC:n palautteen seuraukseksi” ja lisäsi X:ssä, että vaikka kyseessä on “hyvä merkki”, sitä osattiin pitkälti odottaa.

Päivitetyt ehdotukset näyttävät mukauttavan rahastojen rakenteita sallimaan XRP- tai käteisluontia sekä sekä käteis- että in-kind-lunastuksia, sen sijaan että ne perustuivat vain käteismekanismeihin.

The ETF Store -yhtiön puheenjohtaja Nate Geraci kutsui samanaikaisia hakemuksia “erittäin merkittäviksi” ja sanoi niiden olevan “hyvä merkki” mahdollisen hyväksynnän kannalta.

Momentumista huolimatta maailman suurin ETF-liikkeeseenlaskija BlackRock ei ole liittynyt XRP-kisaan. Vaikka BlackRock lanseerasi ensimmäiset spot Bitcoin ja Ethereum ETF:t, yhtiö vahvisti aiemmin tässä kuussa, ettei sillä ole tällä hetkellä suunnitelmia XRP-tuotteen suhteen.

Hakemukset tulevat keskellä laajempaa kryptomarkkinoiden nousua, XRP:n noustessa perjantaina 7 % ja vaihdettavan hinnan ollessa 3,08 dollaria.

Samaan aikaan VanEck on jättänyt hakemuksen JitoSOL-ETF:lle, ensimmäiselle ehdotetulle Solana-rahastolle, joka perustuu täysin liquid staking -tokeneihin (LST). ETF seuraisi JitoSOL-tokenia, joka edustaa Solana-verkossa stakattua SOL:ia.

Hakemusta tukevan Jito Foundationin mukaan rahasto on merkkipaalu nyt, kun SEC on selventänyt, etteivät protokollat ja liquid staking muodosta arvopaperikauppaa. “Tämä selkeys avaa reitin ETF-sponsoreille hyödyntää LST-tokeneita”, säätiö kertoi perjantain blogikirjoituksessa.

SEC hyväksyi äskettäin in-kind -luonnit ja -lunastukset kryptopohjaisille ETF:ille, mikä entisestään laajentaa reittiä uusille tuotteille sääntöjen puitteissa.

Vain muutama viikko sitten REX-Ospreysta tuli ensimmäinen ETF-liikkeeseenlaskija, joka integroi staking-tuotot Solana-rahastoon JitoSOL-yhteistyön kautta.

Solana (SOL) kävi 199 dollarissa kirjoitushetkellä, nousten lähes 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

XRP hintaennuste 25.8.2025

XRP:n hinta pitää pintansa kolmen dollarin tuntumassa, ja sijoittajien optimismi kasvaa, kun härkämäiset signaalit ja uudet katalyytit ruokkivat spekulaatiota mahdollisesta noususta kohti kuutta dollaria.

Analyytikot korostavat parantunutta markkinasentimenttiä, oikeudellista selkeyttä sekä ETF-rahastojen tuomaa vauhtia tärkeimpinä tekijöinä, jotka vahvistavat Ripplen oman tokenin nousujohteista näkymää.

XRP:n hinnan kestävyys avaintuessa

Maanantaina aamupäivällä XRP:n kurssi on hieman alle kolme dollaria, mikä heijastaa vain pieniä päiväkohtaisia laskuja markkinamyllerryksestä huolimatta. Kryptovaluutta on kohdannut voimakasta myyntipainetta vetäydyttyään heinäkuun huipuista (noin 3,65 dollaria), mutta 3,00 dollarin tukitaso on pitänyt pintansa kerta toisensa jälkeen. Kaupankäyntivolyymi pysyy vahvana, päivittäisen vaihdon ylittäessä kuusi miljardia dollaria, mikä viittaa institutionaalisen kiinnostuksen jatkumiseen markkinoiden vakauttajana.

Viiden viikon korjauksen jälkeen markkina antaa nyt merkkejä mahdollisesta käänteestä, lyhyen aikavälin tavoitteiden ollessa 4,44 dollaria ja keskipitkän aikavälin näkymän suuntautuessa kohti 6,28 dollaria.

On-chain-data tukee tätä näkemystä. Tietojen mukaan suuret sijoittajat, eli “valaat”, keräsivät 250 miljoonaa XRP:tä vain kahdeksassa päivässä, noin 758 miljoonan dollarin arvosta nykyisillä hinnoilla. Tällainen kasaantuminen indikoi yleensä vahvaa luottamusta tokenin pitkän aikavälin kehitykseen.

Keskeiset vastustasot

Vaikka kolmen dollarin tuki osoittautuu kestäväksi, XRP kohtaa merkittävän esteen 3,26–3,29 dollarin välillä. Tämä taso, Cost Basis Heatmapin mukaan, edustaa raskainta tarjontaklusteria, jossa yli miljardi XRP:tä vaihtoi viimeksi omistajaa. Analyytikot varoittavat, että tämän vastuksen ylittäminen ratkaisevasti on olennaista seuraavaa kasvuvaihetta varten.

XRP konsolidoituu 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, laskevan kanavan asettelu ja kolmen dollarin tuki viittaavat lähestyvään läpimurtoon, jota vahvistaa paraneva RSI-momentti.

Jos XRP onnistuu murtautumaan yli 3,29 dollarin, välittömät hintatavoitteet ovat 3,43, 3,65 ja mahdollisesti 3,84 dollaria. Onnistunut nousu yli 3,66 dollarin voisi jopa luoda pohjan rynnäkölle kohti kuutta dollaria, kun bullish-kuviot, kuten cup-and-handle, jatkavat muodostumistaan.

Bitcoin Hyper on kerännyt yli 10 miljoonaa dollaria

Uusi kryptoprojekti Bitcoin Hyper on Bitcoinin Layer 2 -lohkoketju, joka on suunniteltu mahdollistamaan nopeat, turvalliset ja edulliset transaktiot. Sen tavoitteena ei ole pelkästään tukea Bitcoinia arvonsäilyttäjänä, vaan myös avata uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Alustaan sisältyy luotettava silta, jonka kautta käyttäjät voivat siirtää $BTC:nsä turvallisesti Bitcoin Hyper -verkkoon. Siellä he voivat käyttää koko ekosysteemiä, johon voi kuulua DeFi-ratkaisuja, pelejä ja meemi-token-mahdollisuuksia.

Transaktiot raportoidaan takaisin Bitcoinin Layer 1 -verkkoon ZK-rollupien avulla, jolloin ne hyötyvät Bitcoinin turvallisuudesta ja muuttumattomuudesta.

Toinen merkittävä ero Bitcoin Hyperin ja tunnettujen altcoinien, kuten XRP:n ja Ethereumin, välillä on sen huomattavasti matalampi hinta. Esimyynnissä oleva $HYPER on kerännyt tähän mennessä 10,4 miljoonaa dollaria. Tämä on valtava summa uudelle projektille ja kertoo sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta – mutta samalla se jättää valtavan nousuvaran.

Jos Bitcoin Hyper todella onnistuu saamaan jalansijaa ja uudelleenmäärittelemään Bitcoinin ydintehtävää, potentiaali voi olla vieläkin suurempi.

Jokaisessa syklissä vain harvat altcoinit tuottavat otsikoihin nousevia, elämää mullistavia tuottoja. Ethereum, XRP ja Solana ovat kaikki esimerkkejä. Tässä syklissä Bitcoin Hyperin käyttötarkoitus kuuluu markkinoiden lupaavimpiin, mikä voi tehdä siitä seuraavan merkittävän nousijan.