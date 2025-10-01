Nouseeko Bitcoin “Uptoberin” myötä yli 120 000 dollarin?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 114 500 dollarissa. Nousua on tullut puolisen prosenttia 24 tunnin aikana ja kaupankäyntivolyymi on 58,2 miljardia dollaria. Pienestä takaiskusta huolimatta maailman suurin kryptovaluutta pysyy vakaasti keskeisten tukitasojen yläpuolella, samalla kun uudet keskustelut, rohkeat ennusteet ja Yhdysvalloissa osavaltioiden kiinnostus pitävät vauhtia yllä.

Bitcoin-käyttötarkoituksista käydään aktiivista keskustelua

Bitcoin-yhteisö on jakautunut ennen odotettua Bitcoin Core v30:n julkaisua. Versio poistaisi pitkään voimassa olleen 80 tavun OP_RETURN-tietorajan. Muutos mahdollistaisi suuremman ei-taloudellisen datan tallennuksen suoraan lohkoketjuun. Tämä herättää kuitenkin kysymyksiä BTC:n alkuperäisestä tarkoituksesta.

Kriitikot väittävät, että tämä on ristiriidassa Satoshi Nakamoton alkuperäisen vision kanssa, jossa Bitcoin toimii vertaisverkkovaluuttana. Kannattajat puolestaan näkevät uusia mahdollisuuksia BTC:n pohjakerroksen päälle rakennettaville sovelluksille.

Kiista korostaa, kuinka BTC kehittyy usein kannustimien eikä tiukkojen sääntöjen ohjaamana. Vaikka puristit varoittavat liiketoimintaintressien pyrkimyksistä laajentaa tallennustilaa, kehittäjät ja louhijat näkevät mahdollisia tulovirtoja ja uusia käyttötapauksia.

Tämä on jälleen muistutus siitä, että Bitcoinin identiteetti laajenee jatkuvasti, yhdistäen valuutan ja digitaalisen hyötykäytön.

Draper ja osavaltiot ruokkivat käyttöönoton toivoa

Miljardisijoittaja Tim Draper sanoo, että jälleenmyyjät hyväksyvät tulevaisuudessa maksuvälineenä vain Bitcoinin. Vaikka useimmat instituutiot, mukaan lukien Michael Saylorin Strategy Inc., näkevät BTC:n pitkän aikavälin arvonsäilyttäjänä, Draper uskoo, että suurten jälleenmyyjien hyväksyessä Bitcoinin syntyy orgaanista kulutusta.

Hän on itse sijoittanut Coinbaseen ja Robinhoodiin – molemmat keskeisiä toimijoita kryptoinfrastruktuurissa.

Samaan aikaan Massachusettsin lainsäätäjät harkitsevat lakiesitystä, joka sallisi jopa 10 % osavaltion vakausrahastosta sijoitettavan Bitcoin-reserveihin. Esitys kohtaa haasteita demokraattien hallitsemassa lainsäätäjässä, mutta se on merkki siitä, että Bitcoin nähdään yhä useammin strategisena omaisuutena osavaltiotasolla – Texasiin ja New Hampshireen viitaten.

Draper ennustaa BTC:n tulevaa käyttöä jälleenmyyjillä.

Massachusetts harkitsee Bitcoin-reserviä osavaltiolle.

Instituutioiden luottamus kasvaa edelleen.

Bitcoin hintaennuste 1.10.2025

Käyrillä Bitcoin konsolidoituu lähellä 114 154 dollaria viime viikon jyrkän nousun jälkeen, joka murtautui alasuuntaisen kanavan läpi – tämä kanava määritti syyskuun laskuvaiheen. Kurssi lepää nyt juuri 114 741 dollarin vastustason alapuolella, ja 100 jakson SMA-tuki sijaitsee 112 808 dollarissa.

Relative Strength Index (RSI) on jäähtynyt tasolle 60 aiemmasta yliostetusta 80-tasosta. Tämä viittaa terveeseen uudelleenasettumiseen, joka säilyttää nousujohteisen rakenteen. Viimeisimmät lyhytrunkoiset kynttilät viittaavat epäröintiin, mutta muodostelma muistuttaa nousevaa kolmiota – yleinen jatkumokuvio vahvojen nousujen jälkeen.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos Bitcoinin kurssi säilyttää korkeammat pohjansa, murtautuminen yli 114 741 dollarin voi nostaa hinnan kohti 116 150 dollaria ja syyskuun huippua 117 850 dollaria. Jos vauhti jatkuu, voidaan tavoitella myös 120 000 dollaria. Mikäli hinta kuitenkin putoaa alle 113 000 dollarin, altistuu se tasoille 112 600 ja 50 jakson SMA:ssa olevaan 111 680 dollariin. Tämä voi myös avata paikan ostaa Bitcoinia pienellä alennuksella.

Markkinatoimijoille pitkät positiot ovat edullisia, jos hinta murtautuu vahvistetusti yli 114 700 dollarin – tavoitetasoina 116 150 ja 117 850 dollaria, stop-loss sijoitettuna juuri alle 112 600 dollarin.

Kausittainen “Uptober”-optimismi yhdistettynä näihin teknisiin signaaleihin voi nostaa Bitcoinia yhä ylemmäs ja laukaista laajempia nousuja myös Ethereumissa, XRP:ssä ja Solanassa.

Strategy osti taas lisää

Strategy on vahvistanut asemaansa maailman suurimpana yritystason Bitcoin-omistajana uudella hankinnalla.

Yhtiö kertoo ostaneensa 22.–28. syyskuuta 2025 välisenä aikana 196 Bitcoinia noin 22,1 miljoonalla dollarilla, keskihintaan 113 048 dollaria per kolikko, yhtiön viimeisimmän ilmoituksen mukaan.

Strategyn kokonaisomistukset ovat nyt 640 031 Bitcoinia, joiden yhteenlaskettu hankintahinta on noin 47,35 miljardia dollaria ja keskihinta 73 983 dollaria per kolikko.

Tämä uusin osto osoittaa yhtiön jatkuvaa sitoutumista Bitcoiniin, vaikka sen arvo on historiallisen korkealla. Hankkimalla BTC:tä yli 113 000 dollarin hintaan yhtiö ei ainoastaan nosta keskimääräistä hankintahintaansa, vaan myös osoittaa luottamusta digitaalisen omaisuuserän pitkän aikavälin kehitykseen.

Strategyn kerryttämisstrategia on nostanut sen täysin omaan luokkaansa yritysten kassataseissa. Yli 47 miljardin dollarin arvolla yhtiön Bitcoin-omistukset ylittävät monien valtioiden kultavarannot.

Kyseessä on osa laajempaa trendiä, jossa yritykset etsivät digitaalisista omaisuuseristä vaihtoehtoja perinteisille kassavaroille – etenkin inflaatiopaineiden, epävakaiden korkotasojen ja valuuttariskien aikakaudella.

Kasvattamalla Bitcoin-reservejään tasaisesti Strategy on asemoitunut sekä markkinajohtajaksi että esimerkkitapaukseksi siitä, kuinka yritykset voivat hajauttaa salkkuaan perinteisten omaisuuserien ulkopuolelle.

Yhtiö rahoittaa ostonsa yhdistämällä osakeanteja, vaihdettavia joukkovelkakirjalainoja ja kassavirtoja, mikä osoittaa, miten taseinnovaatiota voidaan hyödyntää pitkän aikavälin kryptosijoitusten tukemisessa.

