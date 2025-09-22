Yritykset uskovat nousuun – Bitcoin putosi 113 000 dollariin

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 22, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on muun markkinan tavoin laskenut maanantaiaamuna. Tällä hetkellä Bitcoinin hinta liikkuu noin 113 000 dollarissa ja laskua on tullut reilut pari prosenttia, mutta markkinoiden huomio on hinnan sijaan instituutionaalisessa omaksumisessa.

Kryptovaluuttojen säilytyspalveluita tarjoava BitGo on jättänyt Yhdysvalloissa listautumisilmoituksen Citigroupin ja Goldman Sachsin kanssa. Yhtiö raportoi 4,19 miljardin dollarin liikevaihdon ja 12,6 miljoonan dollarin voiton vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Hallinnoitavia varoja on 90,3 miljardia dollaria ja asiakkaita 4 600 yli 1,1 miljoonan käyttäjän joukossa.

BitGon listautuminen tunnuksella BTGO New Yorkin pörssiin liittyy kryptomyönteisten yritysliikkeiden aaltoon, jota Fedin 25 korkopisteen koronlasku vauhditti. Aiemmin tänä vuonna Circle nousi 365 % listautumisen jälkeen, kun taas Geminin osakkeet laskivat 14 %, mikä osoittaa sijoittajien valikoivan kiinnostuksen kryptoyhtiöihin.

BitGo has filed for an IPO in the US, adding to an active market for digital assets https://t.co/x2KEILOygw — Bloomberg (@business) September 19, 2025

Instituutioiden, kuten BitGon, listautumiset kertovat kasvavasta luottamuksesta digitaalisiin omaisuuksiin, mikä voi lopulta hyödyttää myös Bitcoinia.

Likviditeetti, Fedin politiikka ja markkinanäkymä

Likviditeetti on avain Bitcoinin seuraavaan liikkeeseen. BitMEXin perustaja Arthur Hayes sanoo, että kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriön päätilin (TGA) saldo saavuttaa 850 miljardia dollaria, likviditeetti palaa markkinoille ja “ainoastaan ylöspäin” -tilanne käynnistyy riskialttiille omaisuuserille, mukaan lukien Bitcoin. TGA:n nykyinen saldo on 807 miljardia dollaria.

BREAKING 🚨 NEWS : Arthur Hayes sees Bitcoin hitting $200K this year and $1M by 2028, says Ethereum will outperform Solana, and alt season starts above $110K. pic.twitter.com/l8hMs9RcnO — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) May 20, 2025

Fedin jo aloittama keventäminen ja markkinoiden odottama uusi koronlasku lokakuussa lisäävät optimismia, että alemmat korot siirtävät pääomaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. Kaupankävijät seuraavat tarkasti, tukeeko likviditeettipaineen helpottuminen kestävää Bitcoin-rallia.

TGA-tavoite: 850 miljardia dollaria voisi vapauttaa likviditeettiä

850 miljardia dollaria voisi vapauttaa likviditeettiä Fedin lasku: Ensimmäinen sitten vuoden 2024, lisää odotetaan lokakuussa

Ensimmäinen sitten vuoden 2024, lisää odotetaan lokakuussa Vaikutus: Matalat korot ovat historiallisesti johtaneet pääomavirtoihin riskisijoituksiin

Bitcoin hintaennuste 22.9.2025

Bitcoinin hinnan ennuste on lyhyellä aikavälillä laskeva, sillä Bitcoinin kurssi konsolidoituu laajassa nousevassa kiilakuviossa – muodossa, joka voi ennakoida laskua, jos ostajat eivät pysty pitämään tukea. 50 päivän EMA 116 300 dollarissa on rajoittanut nousua, ja 200 päivän EMAn noin 114 200 dollarin tukitaso on jo pettänyt, samoin seuraava 113 200 dollaria.

Selkeä pudotus alle 113 000 dollarin avaisi tien 112 200 dollarin tasolle, ja jos se murtuu, seuraava taso on 111 600 dollaria. Momentti hiipuu, RSI on 41 aiemman yliostetun vedon jälkeen. Kynttiläkaaviot osoittavat myyntipainetta vastustasolla pitkien yläviiksien muodossa.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: TradingView

Yli 116 600 dollarin tasolla markkinatunnelma muuttuu, jolloin testataan 117 980 ja 119 150 dollaria. Jos vastustaso murtuu, BTC voi nousta 120 000 dollariin ja mahdollisesti 130 000 dollariin keskipitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin sijoittajille tämä konsolidaatio voi olla mahdollisuus ostaa Bitcoinia. Jos likviditeetti paranee ja instituutioiden kysyntä kasvaa, tämä alue voi määrittää Bitcoinin nousun kuusinumeroisiin hintoihin vuonna 2025.

Metaplanet nousi viiden suurimman omistajan joukkoon

Tokion pörssissä noteerattu Metaplanet aloitti viikon uudella 5 419 Bitcoinin ostolla, joka maksoi 632,53 miljoonaa dollaria, vahvistaen yhtiön Bitcoin-keskeistä kassastrategiaa. Yritys toteutti kaupan keskimääräiseen 116 724 dollarin hintaan per Bitcoin.

“22.9.2025 mennessä meillä on hallussamme 25 555 BTC, jotka on hankittu 2,71 miljardilla dollarilla, keskihintaan 106 065 dollaria per Bitcoin”, kirjoitti toimitusjohtaja Simon Gerovich X:ssä maanantaina.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

Tämä uusi hankinta nostaa Metaplanetin viiden suurimman yritys-Bitcoin-omistajan joukkoon, ohi Bullishin, jolla on Bitcoin Treasuresien mukaan 24 300 Bitcoinia. Michael Saylorin johtama Strategy on listan kärjessä yhteensä 638 985 BTC:llä.

Lisäksi tämä viimeisin hankinta on yhtiön suurin BTC-ostos tähän mennessä, kertoo Metaplanetin analytiikkasivusto. Tämän myötä Metaplanet on saavuttanut vuoden 2025 alusta laskettuna 395,1 % tuoton BTC-sijoituksille, Gerovich lisäsi.

Aggressiivinen BTC-keräys tukee Metaplanetin tavoitteita

Metaplanetin Bitcoin-strategia on sekä aggressiivinen että läpinäkyvä. Huhtikuun puolivälissä 2025 yhtiön kokonaisomistus oli vasta 4 525 BTC:tä, jolloin se nousi kymmenen suurimman julkisen BTC-omistajan joukkoon.

Yhtiö ilmoitti alun perin tavoitteekseen kerätä 10 000 BTC:tä vuoden 2025 loppuun mennessä, minkä Metaplanet jo saavutti 16. kesäkuuta. Lisäksi Tokion yhtiö kertoi aikovansa hankkia 21 000 BTC:tä vuoteen 2026 mennessä, mutta päivitti myöhemmin kassastrategiaansa.

Usein “aasialaiseksi strategiaksi” kutsuttu lähestymistapa huipentui massiiviseen “555 miljoonan suunnitelmaan”, jossa Metaplanet aikoo kerätä 5,4 miljardia dollaria ostaakseen 210 000 BTC:tä vuoteen 2027 mennessä.

Kuun alussa yhtiö viimeisteli 1,4 miljardin dollarin osakeannin, laskemalla liikkeeseen 385 miljoonaa uutta osaketta tulevia Bitcoin-hankintoja varten.

Metaplanetin osake putosi reilut kolme prosenttia maanantaina Japanissa, Google Financen tietojen mukaan. Osake on laskenut yli 29 % viimeisen kuukauden aikana, mutta on edelleen 64,76 % nousussa vuoden alusta.

Esimyyntivaiheessa oleva Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) pyrkii olemaan ensimmäinen Bitcoin-natiivi Layer 2 -ratkaisu, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luonti.

Yhdistämällä BTC:n vertaansa vailla olevan turvallisuuden Solanan korkean suorituskyvyn kehykseen, projekti avaa oven täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on korostanut luottamusta ja skaalautuvuutta, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien luottamuksen vahvistamiseksi.

Vauhti kiihtyy nopeasti. Esimyynti on jo ylittänyt 17,3 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva allokaatio hupenee. Tällä hetkellä HYPER-tokenien hinta on vain 0,012955 dollaria – mutta se nousee myynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -sivustolta käyttäen kryptoa tai pankkikorttia.