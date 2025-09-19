Finanssijätit XRP Ledger -ketjuun tokenisoidulla rahastolla?

Singaporen DBS-pankki on allekirjoittanut aiesopimuksen (MOU) Franklin Templetonin ja Ripplen kanssa XRP Ledger -ketjun avulla toteutetun tokenisoidun rahamarkkinarahaston listaamisesta DBS Digital Exchange -pörssiin.

Torstaina julkaistun ilmoituksen mukaan yhteistyö tarjoaa hyväksytyille ja institutionaalisille sijoittajille kaupankäynti- ja lainaratkaisuja. Palvelut hyödyntävät XRP Ledger -lohkoketjulla tokenisoituja rahamarkkinarahastoja ja Ripplen RLUSD-stablecoinia.

Lisäksi DBS ilmoitti listaavansa pörssissään Franklin Templetonin sgBENJI-tokenin sekä RLUSD:n. Listaus ”mahdollistaa asiakkaille digitaaliomaisuuksiensa joustavamman hallinnan nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.”

Tämä tarkoittaa, että kelvolliset sijoittajat voivat vaihtaa sgBENJI-tokenin ja Ripplen RLUSD:n välillä ansaitakseen tuottoa – jopa suurten markkinaliikkeiden aikana.

DBS:n mukaan järjestely voisi parantaa tehokkuutta ja likviditeettiä sekä Singaporessa että maailmanlaajuisesti. DBS Digital Exchangen toimitusjohtaja Lim Wee Kian totesi, että ratkaisu voi vastata rajattoman 24/7-omaisuusluokan erityisvaatimuksiin.

”Tämä kumppanuus osoittaa, kuinka tokenisoidut arvopaperit voivat täyttää tuon roolin samalla kun ne tuovat lisää tehokkuutta ja likviditeettiä globaaleille rahoitusmarkkinoille.”

DBS auttaa asiakkaita vapauttamaan likviditeettiä

Lisäksi DBS suunnittelee mahdollisuutta hyödyntää sgBENJI-tokeneita vakuutena luoton saamiseksi joko pankkien hallinnoimissa repo-sopimuksissa tai kolmansien osapuolten alustoilla, jolloin DBS toimisi vakuuden säilyttäjänä.

Toimi antaa asiakkaille pääsyn laajempiin likviditeettivarantoihin, mahdollistaen digitaalisten omaisuuksien hyödyntämisen luoton saamiseksi.

”Vuotta 2025 on leimannut useat alan ensimmäiset innovaatiot, kun perinteiset rahoituslaitokset ovat siirtyneet on-chain-toimintaan – ja Ripplen, DBS:n ja Franklin Templetonin yhteistyö, jossa mahdollistetaan repo-kaupat tokenisoidulla rahamarkkinarahastolla ja säännellyllä, vakaalla ja likvidillä vaihdon välineellä, kuten RLUSD, on todellinen pelinmuuttaja”, totesi Ripplen kaupankäynnin ja markkinoiden varatoimitusjohtaja Nigel Khakoo tiedotteessa.

Säännellyille tokenisoiduille varoille avautuu institutionaalinen väylä Aasiassa

APAC-alueen suuret rahastot etsivät vaivattomia digitaalisia pääsyreittejä. Singaporessa on yksi maailman tiukimmista – mutta myös selkeimmistä – kryptosääntelykehyksistä.

Aiesopimus varmistaa AML/KYC-vaatimusten ja sijoittajansuojan noudattamisen, luoden esimerkin parhaista käytännöistä.

Singaporen suurin pankki DBS tarjoaa jo tokenisoituja strukturoituja tuotteita Ethereumin julkisella lohkoketjulla hyväksytyille sijoittajille digitaalisilla alustoilla, kuten ADDX, DigiFT ja HydraX. Kaupunkivaltio on syventänyt rooliaan tokenisoidun rahoituksen keskuksena.

Lisäksi Singaporen rahaviranomainen MAS on edistänyt alan kokeiluja Project Guardian -hankkeen kautta. Siinä tutkitaan, kuinka omaisuuserien tokenisointi voidaan integroida nykyiseen markkinainfrastruktuuriin.

Garlinghouse ihmettelee, miksi XRP Ledger ei ole Amazonin käytössä

Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse on herättänyt keskustelua maksuliikenteen ja verkkokaupan sektoreilla kyseenalaistamalla, miksi suuret markkinapaikat – kuten Amazon – eivät ole vielä ottaneet käyttöön lohkoketjupohjaisia maksujärjestelmiä, kuten XRP Ledgeriä.

Teknisen analyytikon All in Crypton mukaan Garlinghouse korosti lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia parantaa maksujen tehokkuutta ja tuoda operatiivisia hyötyjä liiketoiminnalle.

Garlinghouse nosti esimerkiksi Uberin, jossa nopeat maksut parantavat kuljettajien pysyvyyttä. Hän uskoo, että lohkoketjuratkaisujen, kuten XRP Ledger, käyttöönotto voisi tuoda samanlaisia hyötyjä markkinapaikoille – lisäten myyjien ja freelancereiden tyytyväisyyttä ja lojaalisuutta.

Ripplen XRP Ledger mahdollistaa lähes välittömät ja edulliset rajat ylittävät maksut ilman perinteisiä välikäsiä, jotka usein hidastavat maksujen käsittelyä useilla päivillä. Garlinghouse huomauttaa, että tällaisten lohkoketjuratkaisujen integrointi verkkokauppoihin voisi tarjota selkeän kilpailuedun – erityisesti alustoille, joilla on suuria päivittäisiä maksumääriä.

Analyytikot painottavat, että ajantasaiset, luotettavat ja edulliset maksut ovat avainasemassa työntekijöiden ja kumppaneiden säilyttämisessä. Verkkokaupassa ja keikkataloudessa viiveet tai tehottomuus voivat johtaa henkilöstön vaihtuvuuteen ja heikompaan sitoutumiseen. Lohkoketjuteknologian nopeus, turvallisuus ja läpinäkyvyys tarjoavat skaalautuvan ratkaisun näihin haasteisiin.

Garlinghousen kommentit nostavat siis esiin keskeisen kysymyksen koko toimialalla: jos lohkoketju voi virtaviivaistaa maksamista ja lisätä sidosryhmien tyytyväisyyttä, miksi suuret markkinapaikat eivät ole vielä ottaneet sitä käyttöön?

Hänen näkemyksensä voivat herättää uudelleen kiinnostuksen pilottihankkeisiin ja käyttöönotto-strategioihin, kun yritykset pyrkivät modernisoimaan maksuliikennettä ja pysymään kilpailukykyisinä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa taloudessa.

Mikä on XRP Ledger?

Ripple Labsin XRP Ledger (XRPL) on avoimen lähdekoodin lohkoketjualusta, joka on suunniteltu erityisesti nopeita, edullisia ja skaalautuvia maksutapahtumia varten. Vuonna 2012 lanseerattu XRPL on yksi markkinoiden vanhimmista lohkoketjuverkoista, ja sen taustalla on Ripple Labs, joka käyttää sitä myös omissa rahoitusratkaisuissaan.

Toisin kuin monissa muissa lohkoketjuissa, XRP Ledger ei perustu energiaa kuluttavaan proof-of-work-konsensusmekanismiin, vaan käyttää ainutlaatuista konsensusprotokollaa, jossa verkon luotetut solmut (validatorit) pääsevät yksimielisyyteen tapahtumien oikeellisuudesta. Tämän ansiosta tapahtumat voidaan vahvistaa muutamassa sekunnissa ja hyvin alhaisilla kustannuksilla – tyypillisesti murto-osalla sentistä.

XRP Ledger tukee paitsi helposti ostettavaa XRP-kryptovaluuttaa myös muita digitaalisia omaisuuseriä, joita voidaan luoda ja siirtää verkon sisällä. Tämä tekee siitä houkuttelevan alustan esimerkiksi vakaavaluutoille (stablecoin), keskuspankkien digitaalisille valuutoille (CBDC) sekä erilaisille tokeneille, joita voidaan hyödyntää maksuliikenteessä, likviditeetin hallinnassa ja hajautetussa rahoituksessa (DeFi).

Verkon avoimuus ja tehokkuus ovat lisänneet sen käyttöä muun muassa rajat ylittävissä yritysmaksuissa, joissa nopeat selvitykset ja alhaiset kulut ovat ratkaisevia.

XRP Ledgerin kehitystä ohjaa yhteisö sekä Ripple, joka rakentaa sen päälle kaupallisia ratkaisuja, kuten Ripplenet-verkkoa ja RLUSD-vakaavaluuttaa. Kokonaisuutena XRPL tarjoaa vakaata ja sääntelyä tukevaa infrastruktuuria digitaalisen maksuliikenteen modernisointiin globaalilla tasolla.