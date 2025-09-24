Uusi Bitcoin-Visa näkee päivänvalon – isot paybackit

Luottokorttiyhtiö Visa ja maksupalvelu Stripe lanseeraavat Fold Bitcoin -palkintoluottokortin yhdessä Bitcoin-rahoituspalveluyrityksen Fold Holdingsin kanssa.

Tiistaisessa lehdistötiedotteessa esitelty uusi tuote on suunniteltu tuomaan Bitcoin-palkinnot jokapäiväisistä ostoksista valtavirtakäyttäjien ulottuville hyödyntämällä Visan maailmanlaajuista maksujen verkostoa ja Stripen korttien myöntöalustaa.

Uusi Fold Bitcoin -Visa maksaa jopa 10 % takaisin huippukaupoissa

Yhtiön mukaan Fold Bitcoin -luottokortti tarjoaa jopa 3,5 prosenttia ostosten hinnasta takaisin, josta kaksi prosenttia maksetaan välittömästi Bitcoinina ilman ylärajaa.

Tuon kahden prosentin päälle 1,5 prosentin lisän voi ainsaita maksaessaan ostoksensa Foldin käyttötilin kautta sekä jopa 10 % takaisin yhteistyökumppaneilta, kuten Amazon, Target, Home Depot, Uber, Starbucks ja sadat muut.

Fold x @stripe x @Visa



Together, we’re building the Fold Bitcoin Credit Card — designed to deliver up to 3.5% back on every purchase (2% instantly + up to 1.5% when you pay it off with Fold Checking).



Rewarded in Bitcoin. Built on Stripe. Global with Visa. pic.twitter.com/x4vqwm1kjM — FOLD BITCOIN (@fold_app) September 23, 2025

Toisin kuin muissa palkintaohjelmissa, Foldin järjestelmä perustuu täysin Bitcoiniin – ilman lukittuja tokeneita, steikkivaatimuksia tai monimutkaisia lunastusprosesseja.

“Luottokorttimme tarjoaa selkeää ja houkuttelevaa arvoa ja tekee Bitcoinista helposti saavutettavan kaikille”, sanoi Foldin toimitusjohtaja Will Reeves.

“Stripen infrastruktuurin ja Visan maailmanlaajuisen verkoston avulla voimme vihdoin tarjota sen laajassa mittakaavassa.”

Stripen rahanhallinnan johtaja Sateesh Kumar Srinivasan kuvaili yhteistyötä esimerkkinä siitä, kuinka Stripe Issuing voi auttaa yrityksiä tuomaan rahoitustuotteita markkinoille ilman, että heidän tarvitsee itse hallinnoida ohjelmia.

Visan kryptovastaava Cuy Sheffield painotti, että Visan mittakaavan yhdistäminen Foldin Bitcoin-palkintoihin tarjoaa kuluttajille turvallisen ja yksinkertaisen tavan ansaita Bitcoinia ostosten yhteydessä.

Luottokortti rakentuu Foldin nykyisen ekosysteemin päälle, johon kuuluu Bitcoin-debitkortti, vaihtoalusta ja lahjakorttiohjelma.

Toukokuussa Fold julkaisi Fold Bitcoin -lahjakorttinsa “kätevänä” tapana ostaa ja jakaa Bitcoinia. Yrityksen mukaan kortti hyödyntää Foldin omaa teknologiaa ja tarjoaa yksinkertaisen keinon Bitcoinin ostamiseen ja lahjoittamiseen.

📢 @fold_app has revealed its Fold #Bitcoin Gift Card that makes buying and sharing $BTC “as simple as purchasing a traditional gift card,” it says.#Cryptohttps://t.co/6PHO2L9ILd — Cryptonews.com (@cryptonews) May 19, 2025

Yritys on jo käsitellyt yli 3,1 miljardin dollarin edestä maksutapahtumia ja jakanut yli 83 miljoonan dollarin edestä Bitcoin-palkintoja.

Yritys oli myös jättänyt S-4-hakemuksen Yhdysvaltain SEC:lle lokakuussa 2024 ja juhli listautumistaan Nasdaqin kellonsoitto-seremonialla toukokuussa.

Tilaisuudessa olivat mukana Foldin johto, varhaiset työntekijät ja yhteisön pitkäaikaiset tukijat. Tapahtuma striimattiin maailmanlaajuisesti ja se näkyi myös Nasdaqin torninäytöillä Times Squarella.

Foldin mukaan kellojen soitto symboloi merkittävää etappia yhtiön matkalla kohti Bitcoinin integroimista osaksi arjen taloudellisia toimintoja. Yritys aikoo saavuttaa tämän tarjoamalla konkreettista hyötyä ja kuluttajalähtöisiä tuotteita.

“Tämä on juhla siitä, kuinka Bitcoinin marginaaleista on siirrytty maailmanlaajuisen talouden ytimeen. Olemme ylpeitä saadessamme edustaa Bitcoinin arkipäiväistä käyttöä markkinoilla, joita on pitkään hallinnut spekulaatio”, Foldin toimitusjohtaja Will Reeves kuvaili hetkeä tuolloin.

Visa panostaa stablecoineihin markkinan lähestyessä 2 biljoonaa dollaria

Visa ja Stripe kiihdyttävät panostuksiaan kryptomaksuihin stablecoinien suosion kasvaessa.

Visan kryptopäällikkö Cuy Sheffield sanoi yhtiön näkevän stablecoinit liiketoimintaa tukevana, ei uhkana.

“Markkina on kasvanut 62 % vuoden aikana 269 miljardiin dollariin ja voi kasvaa jopa 2 biljoonaan dollariin kolmen vuoden sisällä”, hän totesi.

Visa on käsitellyt yli 200 miljoonan dollarin edestä stablecoin-maksuja ja tekee yhteistyötä pankkien ja fintech-yritysten kanssa tokenien liikkeellelaskussa.

Vuonna 2024 lanseerattu Visa Tokenized Asset Platform mahdollistaa instituutioiden tokenien liikkeellelaskun ja hallinnoinnin lohkoketjussa. BBVA on yksi ensimmäisistä, joka tutkii stablecoin-tuotteita Ethereumissa.

Sheffield ennustaa, että tulevaisuudessa maksaminen yhdistää perinteiset ja kryptopohjaiset maksutavat, kun stablecoin-markkina on saavuttanut 269 miljardin dollarin arvon, kasvettuaan 62 % edellisen vuoden aikana. Markkinan arvioidaan kasvavan jopa 2 biljoonaan dollariin kolmen vuoden sisällä.

Uutistoimisto Bloombergin haastattelun mukaan Sheffieldin tiimi on laajentanut Visan stablecoin-maksuliiketoimintaa, tehnyt yhteistyötä suurten pankkien kanssa tokenien liikkeellelaskussa ja solminut sopimuksia fintech-yritysten kanssa eri puolilla maailmaa.

Stablecoin-markkinaan tähtäävien maksujättien kilpailu kiihtyy

Stablecoin-sektori saavutti uuden virstanpylvään heinäkuussa, kun kokonaismarkkina-arvo nousi 261 miljardiin dollariin – jatkaen kasvuaan jo 22. peräkkäistä kuukautta.

Analytiikkayhtiö DefiLlaman mukaan stablecoinien markkina-arvo on noussut jo 296 miljardiin dollariin, ja pelkästään viimeisen viikon aikana lisäystä on tullut yli 2,6 miljardia dollaria.

Tether säilyttää markkinajohtajuutensa 164 miljardin dollarin arvolla, kun taas USD Coin on saavuttanut 63,6 miljardin dollarin arvon. Ethena USDe ylsi huomattavaan 43,5 %:n kasvuun ja nousi 7,60 miljardiin dollariin.

Heinäkuussa hyväksytty GENIUS Act -laki loi liittovaltiotason sääntelyn maksustablecoineille Yhdysvalloissa. Laki vaatii stablecoinien täyden 1:1-varantopohjan käteisessä tai likvideissä Yhdysvaltain valtionvelkakirjoissa sekä kuukausittaisen varantoraportoinnin.

Lainsäädäntö herätti kiinnostusta yrityssektorilla: Western Union, Interactive Brokers ja Remitly tutkivat stablecoinien käyttöönottoa maksujen modernisointiin.

Visa on tehnyt yhteistyötä Yellow Card Financialin kanssa tuodakseen stablecoin-maksut 20 Afrikan maahan. Circle puolestaan solmi kumppanuuden Onafriqin kanssa, joka on Afrikan suurin maksujen verkosto – kattaen 500 lompakkoa ja 200 miljoonaa pankkitiliä.

Yli 80 % Afrikan sisäisistä maksuista kulkee tällä hetkellä ulkomaisten kirjeenvaihtajapankkien kautta, tuottaen noin 5 miljardin dollarin vuosittaiset maksut.

Mastercard ilmoitti myös yhteistyöstä Chainlinkin kanssa, mikä mahdollistaa yli 3 miljardin kortinhaltijan krypton ostamisen suoraan lohkoketjussa fiat-kryptomuunnosten avulla. Yhteistyössä hyödynnetään Chainlinkin yhteentoimivuusinfrastruktuuria ja Mastercardin globaalia maksujen verkkoa Swapper Finance -alustan toteuttamiseen.

Citigroupin toimitusjohtaja Jane Fraser paljasti pankin harkitsevan oman stablecoinin lanseeraamista osana laajempaa siirtymää tokenisoituun rahoitukseen. Pankin mukaan stablecoin-markkinan arvo voi nousta nykyisestä 260 miljardista yli 2 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä – perusskenaarion mukaan jopa 1,6 biljoonaan.

Lue myös Morgan Stanley valaa uskoa, kun Bitcoin jatkaa valumistaan

Stripe lanseerasi maksamiseen tarkoitetun lohkoketjun

Syyskuun alussa Stripe lanseerasi virallisesti Tempon, maksamiseen keskittyvän Layer 1 -lohkoketjun, joka on rakennettu yhteistyössä kryptosijoitusyhtiö Paradigmin kanssa.

Alun perin salassa kehitetty Tempo tähtää yli 100 000 tapahtumaan sekunnissa – mikä ylittää nykyisten lohkoketjujen kapasiteetin. Se käyttää fiat-valuuttaan sidottuja maksuja natiivien tokenien sijaan vähentääkseen kitkaa instituutioille.

Visa, Deutsche Bank ja Standard Chartered ovat sen varhaisia suunnittelukumppaneita yhdessä teknologiayritysten, kuten OpenAI:n ja Shopifyn, kanssa.

Tempon avulla Stripe pyrkii integroimaan stablecoinit suoraan maksujärjestelmiinsä, laajentaen toimintaansa lompakoista ja selvityspalveluista täyteen lohkoketjukäsittelyyn.