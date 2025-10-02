Viivästyvätkö XRP ETF -hakemukset USA:n sulkeutumisesta?

Paljon uutisoiduissa XRP spot ETF -hakemuksissa mainitaan jopa 100 miljardin dollarin pääomavirrat, mikä lisää XRP:n hintanäkymien nousupainetta tulevalle kuukaudelle.

Kuuden spot XRP ETF -liikkeeseenlaskijan määräaika lopullisille päätöksille on lokakuussa, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisille rahoitusmarkkinoille altcoin-altistuksen saamiseksi.

🚨XRP ETF DECISIONS COMING THIS OCTOBER!



There are 6 companies awaiting SEC decisions on $XRP ETFs starting from the 2nd week of October. pic.twitter.com/vXAEZwZHEY — Coin Bureau (@coinbureau) September 30, 2025

Tarjonta ulottuu suoraviivaisista spot-rahastoista vipuvaraa hyödyntäviin ja lyhyisiin tuotteisiin, joiden ehdotettu hallinnoitava varallisuus vaihtelee miljoonista yli 100 miljardiin dollariin.

Vaikka nämä luvut eivät tarkoita taattuja pääomavirtoja, ne heijastavat kysynnän mittakaavaa, joka voi avautua perinteisen rahoituksen siirtyessä XRP:hen – erityisesti Yhdysvaltojen makrotaloudellisen tilanteen kuumentuessa.

Koska inflaatio lähenee Fedin 2 %:n tavoitetta, toiveet koronlaskujen jatkumisesta kasvavat, mikä voi lisätä riskipitoisten omaisuuserien, kuten XRP:n, kysyntää.

Tulevien XRP ETF-rahastojen lopulliset päätöspäivämäärät. Grayscale: 18. lokakuuta

21Shares: 19. lokakuuta

Bitwise: 20. lokakuuta

Canary Capital: 24. lokakuuta

CoinShares: 25. lokakuuta

WisdomTree: 25. lokakuuta

Franklin Templeton: 14. marraskuuta

XRP-hintaennuste 2.10.2025

Nämä mahdolliset pääomavirrat voisivat tarjota XRP:n kurssille tarvittavan vauhdin murtautua 10 kuukautta kestäneestä kuppi-ja-kahva-kuviosta, joka lähestyy nyt huippuaan.

Kahvan alareunan alueelle on muodostunut kolminkertainen pohja 2,70 dollarin tasolla – vahva käännerakenne, joka asettaa viimeisimmän pompun mahdollisen nousuliikkeen alkuun ja avaa paikan ostaa XRP:tä nyt.

XRP / USD 1 päivän kaavio, kuppi-ja-kahva-kuvio lähestyy huippuaan. Lähde: TradingView.

Momentti-indikaattorit tukevat tätä näkymää. RSI on ylittänyt neutraalin tason, mikä viittaa siihen, että ostajat ohjaavat nykyistä markkinaliikettä.

Myös MACD-histogrammi osoittaa mahdollisen trendimuutoksen olevan käynnissä, lähestyen kultaisen ristin muodostumista signaaliviivan yläpuolelle. Tämä asettelu päivätasolla viittaa siihen, että viimeisin pomppu voi käynnistää laajemman nousutrendin.

Tärkeä läpimurkoraja on noin 3,60 dollarin tasolla. Kun se muuttuu tukitasoksi, kuppi-ja-kahva-kuvio voi toteuttaa koko nousupotentiaalinsa.

Vaikka 100 miljardin dollarin virta merkitsisi vain noin 56 % nousua, kuvio tähtää huomattavasti suurempaan, 165 %:n nousuun kohti 7,50 dollaria.

Ja kun Yhdysvaltojen koronlaskut ruokkivat kysyntää perinteisillä sijoitusmarkkinoilla, jatkunut härkämarkkina vuoteen 2026 saakka voisi nostaa hinnan jopa 15 dollariin, mikä merkitsisi 430 %:n tuottoa.

Hallinnon sulku lisää XRP:n kysyntää

XRP-treidaajat valmistautuivat Yhdysvaltain ensimmäiseen hallinnon sulkuun sitten vuoden 2018–2019, jolloin Donald Trump toimi ensimmäistä kauttaan presidenttinä. Yhdysvaltain lainsäätäjät eivät päässeet sopuun rahoituspäätöksestä, ja jatkuvaa rahoitusta koskeva esitys kaatui äänin 55–45. Tämä johti hallinnon toimistojen sulkemiseen. Yli 800 000 ihmistä joutuu palkattomalle vapaalle hallinnon sulun myötä, kertoo Yle uutiset.

Vuoden 2018–2019 sulku oli Yhdysvaltain historian pisin, kestäen 35 päivää. XRP:n hinta nousi tuolloin 28 prosenttia ensimmäisten kolmen sulkupäivän aikana ennen kuin laski takaisin laskutrendiin.

Nyt taloustieteilijät kuitenkin odottavat, että tilanne Capitol Hillillä ratkeaa melko nopeasti, mikä voi lisätä riskipitoisten omaisuuserien, kuten XRP:n, kysyntää.

Viivästyvätkö ETF-päätökset Yhdysvaltain hallinnon sulkeutumisen myötä?

Hallinnon sululla on silti vaikutuksia sekä XRP:hen että laajemmin kryptomarkkinaan. Erityisesti spot krypto ETF:t, jotka odottavat Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) hyväksyntää, voivat kohdata lanseerausviivästyksiä.

NovaDius Wealth Managementin puheenjohtaja Nate Geraci kommentoi sulun vaikutuksia krypto ETF -markkinaan seuraavasti:

”Näyttää siltä, että pitkittynyt hallinnon sulku vaikuttaisi selvästi uusien spot krypto ETF:ien lanseeraukseen… ETF-‘Cryptober’ saattaa siirtyä hieman myöhemmäksi.”

Geraci myös jakoi SEC:n dokumentin ”Toimintasuunnitelma määrärahojen katkoksessa ja hallinnon sulun aikana”, jossa todetaan:

”SEC ei tarkastele eikä hyväksy rekisteröitymishakemuksia, joita jättävät esimerkiksi sijoitusneuvonantajat, välittäjät, siirtoagentit, kansallisesti tunnustetut tilastolliset arviointiorganisaatiot, sijoitusyhtiöt ja kunnalliset neuvonantajat; eikä myöskään uusia rahoitustuotteita tai itse säätelevien organisaatioiden sääntömuutoksia…”

Canary Capitalin Litecoin ETF oli määrä lanseerata tänään torstaina. Vaikka tämänhetkinen hintakehitys viittaa siihen, etteivät sijoittajat ole vielä huolissaan, pitkittyvät viivästykset voisivat muuttaa tunnelmaa.

Ellei SEC aio julkaista kaikkia krypto spot ETF:iä yhtä aikaa välttääkseen ”ensimmäisenä markkinoille” -edun, ensimmäisen XRP spot ETF:n määräaika on yhä 18. lokakuuta, eikä sen odoteta viivästyvän sulun vuoksi.

