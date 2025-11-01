Kiina: Stablecoinit ovat uhka maailman rahoitusvakaudelle

Kiina sanoo, että stablecoinit eli vakaavaluutat ovat uhaksi maailmanlaajuiselle rahoitusvakaudelle. Kiina myös aikoo kiristää valvontaa kotimaisessa kryptotoiminnassa. Lausunto on yksi voimakkaimmista varoituksista vakaavaluuttoja vastaan, joita Kiinan keskuspankki on antanut.

Puhuessaan vuoden 2025 Financial Street -vuosikokouksessa Pekingissä, Kiinan kansanpankin (PBoC) pääjohtaja Pan Gongsheng sanoi, että vakaavaluutat, kuten Yhdysvaltain dollariin sidotut stablecoinit, ovat luoneen uusia haavoittuvuuksia globaalissa rahoitusjärjestelmässä. Hänen mukaansa ne mahdollisesti heikentävän pienempien talouksien rahapoliittista itsemääräämisoikeutta.

Vuoden 2025 Financial Street -foorumin vuosikokouksen kyltti, Peking, 26. lokakuuta 2025. Lähde: VCG

Voivatko stablecoinit koskaan täyttää Kiinan tiukat rahoitusstandardit?

Pan totesi, että virtuaalivaluutat ovat edelleen kehityksen alkuvaiheessa, vaikka markkina on laajentunut nopeasti viime vuosina.

Hän varoitti, että “stablecoinit ovat vahvistaneet globaaleja heikkouksia rahoitusjärjestelmässä”, viitaten niiden rooliin markkinaspekulaatiossa ja kyvyttömyyteen täyttää keskeisiä sääntelyvaatimuksia, kuten asiakastunnistusta ja rahanpesun estämistä (AML).

“Stablecoinit eivät vieläkään täytä rahoitusvalvonnan perusvaatimuksia rahoitustoiminnan muotona”, Pan sanoi konferenssissa.

“Ne paljastavat porsaanreikiä, jotka voivat mahdollistaa laittomia rahansiirtoja, terrorismin rahoittamista ja rahanpesua.”

Pan kertoi, että keskuspankki jatkaa tiivistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa krypto-operaatioiden ja spekulatiivisen toiminnan kitkemiseksi Manner-Kiinassa.

Hän kuvaili PBoC:n viime vuosien toimia “tehokkaiksi” ja vahvisti maan nollatoleranssipolitiikan yksityisiä digivaluuttoja kohtaan.

Kiina on ylläpitänyt laajaa kieltoa kryptokaupalle, louhinnalle ja pörssitoiminnalle vuodesta 2017 lähtien, vedoten taloudellisiin riskeihin ja kuluttajien mahdolliseen vahingoittamiseen.

PBoC on johdonmukaisesti esittänyt digitaaliset varat uhkana talousjärjestykselle samalla kun se on edistänyt valtion tukemaa digitaalista juania (e-CNY) turvallisempana vaihtoehtona.

Pan sanoi myös, että keskuspankki “tarkkailee ja arvioi tarkasti stablecoinien kehitystä ulkomaisilla markkinoilla”, mikä viittaa siihen, että PBoC suhtautuu varovaisesti ulkomaisten vakaavaluuttojen kasvuun ja niiden vaikutukseen Kiinan rahoitusvakauteen.

Varoitus tulee keskellä kasvavaa maailmanlaajuista keskustelua vakaavaluuttasektorin nopeasta laajentumisesta.

Kiinalaiset ekonomistit varoittavat: USD-stablecoinit uhkaavat kasvaessaan juanin kansainvälistymistä

Blockchain-analytiikkayhtiö DefiLlaman mukaan vakaavaluuttojen kokonaismarkkina-arvo on saavuttanut noin 308 miljardia dollaria, ja Tether (USDT) sekä USD Coin (USDC) muodostavat lähes 87 % koko tarjonnasta.

Kyseiset kaksi tokenia ovat käsitelleet yli 9 biljoonaa dollaria maksuliikenteessä kuluneen vuoden aikana, Andreessen Horowitzin tutkimuksen mukaan.

Vakaavaluuttojen transaktiovolyymi on noussut 46 biljoonaan dollariin viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä on suunnilleen verrattavissa Yhdysvaltain ACH-maksujärjestelmään, joka on keskeinen osa maan pankkiverkostoa.

Myös keinotekoisen kaupankäynnin vaikutukset huomioiden sektori käsitteli noin 9 biljoonaa dollaria, mikä on yli puolet Visan maailmanlaajuisesta maksuliikenteestä.

Tämä räjähdysmäinen kasvu on herättänyt varoituksia paitsi Kiinassa, myös kansainvälisten sääntelyviranomaisten taholta.

Äskettäisissä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin vuosikokouksissa Washingtonissa rahoitusministerit ja keskuspankkien johtajat ilmaisivat huolensa vakaavaluuttojen järjestelmäriskeistä.

Useat viranomaiset yhtyivät Panin kommentteihin todeten, että nämä tokenit eivät täytä perustason AML- ja KYC-vaatimuksia, ja voivat mahdollistaa laitonta rahan liikuttamista. AML (Anti money laundering) tarkoittaa rahanpesun vastaista toimintaa ja KYC (Know Your Customer) asiakasturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Stablecoinit huolestuttavat kiinalaisia taloustieteilijöitä

Myös kiinalaiset taloustieteilijät ovat huolissaan Yhdysvaltain dollariin sidottujen vakaavaluuttojen maailmanlaajuisen nousun vaikutuksista Kiinan taloudelliseen itsenäisyyteen.

Wang Yongli, entinen Kiinan keskuspankin varajohtaja, kirjoitti kesäkuussa, että USD-pohjaisten vakaavaluuttojen dominanssi “muodostaa strategisen haasteen” renminbin kansainvälistymiselle.

Hän varoitti, että jos digitaalinen juan ei pysty kilpailemaan näiden tokenien tehokkuuden ja globaalin ulottuvuuden kanssa, Kiinan pyrkimykset edistää valuuttaansa ulkomailla voivat kohdata “vakavia esteitä”.

Wang kehotti hallitusta nopeuttamaan e-CNY:n käyttöönottoa ja tutkimaan mahdollisuutta juan-pohjaiseen vakaavaluuttaan Hongkongin kautta.

“Jos digitaalinen juan ei yllä samalle tehokkuus- ja kustannustasolle kuin dollaripohjaiset stablecoinit, renminbin kansainvälistyminen kohtaa vakavia esteitä”, Wang kirjoitti.

Hän vaati e-CNY:n käyttöönoton nopeuttamista nykyisten kotimaisten vähittäiskauppakokeilujen ulkopuolella ja ehdotti, että Kiina harkitsisi offshore-yuan-määräisen stablecoinin lanseeraamista Hongkongin kautta. Liikkeen hän sanoi voivan toimia siirtymävaiheen mallina CNY-pohjaisten digitaalisten maksujen tukemiseksi globaaleilla markkinoilla.

Wang varoitti myös, että stablecoinien globaali sääntelyllinen hyväksyntä – erityisesti Yhdysvaltain dollariin sidottujen – käytännössä vahvistaa Yhdysvaltain rahapoliittista ylivaltaa.

Monen CBDC:n verkostot nähdään mahdollisina strategisina vaihtoehtoina

Hongkongin dollarin ollessa sidottu Yhdysvaltain dollariin, Wang totesi, että kaupungin uusi sääntelyjärjestelmä vahvistaa entisestään dollaripohjaisia selvitysverkkoja Aasiassa.

Vaikka nykyiset politiikat Manner-Kiinassa rajoittavat kryptokaupankäyntiä ja yksityisten toimijoiden liikkeelle laskemia tokeneita, Wang sanoi, että valikoiva osallistuminen – erityisesti yrityssovelluksissa ja maksujärjestelmäinfrastruktuurissa – saattaa olla tarpeen, jotta Kiina pysyy merkityksellisenä kehittyvässä digitaalisessa rahoitusympäristössä.

“Stablecoineista on tullut korkean panoksen areena niin geopoliittisen kuin taloudellisenkin vaikutusvallan suhteen”, hän kirjoitti ja lisäsi, että digitaalisen identiteetin infrastruktuurin yhdistäminen digitaaliseen valuuttaan voisi antaa Kiinalle pitkän aikavälin etulyöntiaseman, jos se toteutetaan tehokkaasti.

Wang on aiemmin toiminut SWIFT Kiinan hallituksessa sekä useissa johtotehtävissä rahoitus- ja teknologiayrityksissä. Hänen kommenttinsa heijastavat kasvavaa huolta kiinalaisten rahoitusasiantuntijoiden keskuudessa digitaalisten varojen kehityksen nopeudesta ja suunnasta maailmanlaajuisesti.

Wangin kommentit herättävät kysymyksen, voisiko e-CNY osallistua monen keskuspankin digitaalisen valuutan (multi-CBDC) alustoihin, jotka tukevat rajat ylittäviä suoramaksuja. Tällainen integraatio voisi paitsi tasapainottaa dollarimääräisten stablecoinien vaikutusta, myös tarjota Kiinalle vaihtoehtoisen polun yuan-pohjaisten transaktioiden skaalaamiseen.

Kiina estää teknologiayhtiöiden vakaavaluuttahankkeet – Hongkong avaa lisensointikehyksen

Asia koskettaa myös Kiinan suuria teknologiayhtiöitä. Aiemmin tässä kuussa Ant Group ja JD.com keskeyttivät vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskusuunnitelmansa Hongkongissa PBoC:n ja Kiinan kyberturvaviranomaisten määräyksestä.

Viranomaiset ilmoittivat molemmille yhtiöille, että niiden tulee keskeyttää projektit, jotta yksityiset yritykset eivät voisi laskea liikkeelle rahaa muistuttavia tokeneita. Heidän mukaansa valuutan liikkeeseenlaskun tulee pysyä valtion yksinoikeutena.

Hongkong on kuitenkin valinnut vastakkaisen lähestymistavan. Elokuussa kaupunki otti käyttöön yhden maailman ensimmäisistä vakaavaluuttojen lisensointijärjestelmistä, ja kutsui suuria rahoituslaitoksia ja lohkoketjuyrityksiä hakemaan lisenssiä.

Hongkongin rahaviranomainen (HKMA) on jo saanut kiinnostuksenilmaisuja yli 40 yhtiöltä, mukaan lukien Ant Group, JD.com, Circle ja Standard Chartered.

Samaan aikaan kun Hongkong asemoituu globaaliksi digivarakeskukseksi, Kiinan linja pysyy tiukkana. Elokuussa maan sääntelyviranomaiset määräsivät välittäjät ja ajatushautomot lopettamaan vakaavaluuttoja edistävien raporttien ja seminaarien julkaisun vedoten petos- ja spekulaatioriskeihin.

Panin viimeisimmät kommentit vahvistavat, ettei Pekingin kryptopolitiikka ole todennäköisesti lieventymässä. Hän korosti, että vaikka lohkoketjuteknologia on lupaava, sen käytön tulee “tapahtua tiukkojen sääntelyraamien sisällä”.

“Virtuaaliset varat ja niiden johdannaiset eivät saa koskaan vaarantaa rahoitusvakautta tai rahapoliittista suvereniteettia”, hän sanoi. “Kiinan keskuspankki toimii jatkossakin päättäväisesti turvatakseen taloudellisen ja rahoituksellisen järjestyksen.”