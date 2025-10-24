Stablecoinit valtaavat alaa – 9 biljoonan dollarin siirrot 2025

Vakaavaluutat eli stablecoinit ovat hiljalleen nousseet yhdeksi maailman suurimmista maksujärjestelmistä, siirtäen biljoonia dollareita lohkoketjuissa ja vakiinnuttaen asemansa osana globaalia rahoitusjärjestelmää.

Andreessen Horowitzin keskiviikkona julkaistun State of Crypto 2025 -raportin mukaan nämä digitaaliset tokenit käsittelivät yhteensä 46 biljoonaa dollaria transaktiovolyymia kuluneen vuoden aikana, mikä on 106 % enemmän kuin edellisvuonna.

Raportin mukaan stablecoinit ovat kuluneen vuoden selkein merkki kryptovaluutan kypsymisestä. Vaikka kokonaisvolyymit sisältävät lähinnä suurivolyymista rahoitusliikennettä, eivätkä niinkään kuluttajamaksuja, luvut ovat silti vaikuttavia.

A16z: Stablecoin-siirrot lähestyvät ACH-verkoston volyymeja

Stablecoin-siirtojen aktiivisuus lähestyy nyt Yhdysvaltain ACH-järjestelmää (Automated Clearing House), joka toimii maan pankkijärjestelmän sähköisenä selkärankana.

ACH käsittelee suurimman osan suorista talletuksista, palkkioista ja laskujen maksuista amerikkalaispankeissa, joten tämä virstanpylväs osoittaa, että stablecoinit alkavat toimia samalla mittakaavalla kuin perinteisen rahoitusjärjestelmän tukirakenteet.

Kun bottiliikenne ja keinotekoinen aktiviteetti on suodatettu pois, stablecoinit käsittelivät noin 9 biljoonaa dollaria transaktioita viimeisen 12 kuukauden aikana — kasvua 87 % vuodentakaisesta. Tämä taso vastaa yli puolta Visan maksuliikenteestä ja yli viittä kertaa PayPalin volyymia.

Orgaaninen kasvu viittaa siirtymään spekulaatiosta päivittäiseen käyttöön globaalisti

Aiemmin stablecoineja käytettiin pääasiassa kryptokaupan selvityksiin. Nyt niistä on tullut yksi nopeimmista, edullisimmista ja rajattomimmista tavoista siirtää Yhdysvaltain dollareita.

Siirrot toteutuvat usein alle sekunnissa ja maksavat alle sentin. Raportti kutsuu niitä “lohkoketjutalouden selkärangaksi”, koska ne mahdollistavat rahalähetykset, rajat ylittävät maksut ja hajautetut rahoituspalvelut.

Stablecoinit Tether ja USDC hallitsevat 87 % markkinaosuudella

Käyttö kasvaa edelleen jyrkästi. Syyskuussa 2025 säädetty kuukausittainen transaktiovolyymi saavutti uuden ennätyksen, 1,25 biljoonaa dollaria, ja tämä kehitys ei korreloi spekulatiivisen kryptokaupan kanssa. A16z:n mukaan tämä viittaa vahvaan orgaaniseen kysyntään ja kasvavaan reaalimaailman hyötyyn.

Stablecoinien liikkeellä oleva määrä on myös kasvanut ennätystasolle, ylittäen 300 miljardia dollaria. Kaksi suurinta liikkeeseenlaskijaa, Tether (USDT) ja USD Coin (USDC), muodostavat noin 87 % koko kierrossa olevasta määrästä.

Ethereum ja Tron ovat edelleen tärkeimmät lohkoketjut siirtoihin, käsitellen yhteensä noin 772 miljardia dollaria säädettyjä stablecoin-transaktioita syyskuussa — lähes kaksi kolmasosaa koko globaalista volyymista.

Vaikka nämä vakiintuneet toimijat hallitsevat kenttää, myös uudet liikkeeseenlaskijat ja verkot ovat kasvattamassa suosiotaan. Kehittäjät rakentavat stablecoineja, jotka ovat sidottuja paikallisvaluuttoihin ja aluekohtaisiin maksujärjestelmiin, laajentaen markkinaa Yhdysvaltain dollareista muihin valuuttoihin.

A16z:n datan mukaan stablecoinit ovat nyt merkittävä makrotaloudellinen voima. Yli 1 % kaikista liikkeellä olevista Yhdysvaltain dollareista on nyt tokenisoituina julkisilla lohkoketjuilla.

Stablecoinit nyt 17. suurin Yhdysvaltain valtionlainojen haltija – nousua kolme sijaa vuodessa

Stablecoin-reservit pitävät hallussaan yli 150 miljardia dollaria Yhdysvaltain valtionlainoja, tehden niistä 17. suurimman haltijan — edellä useita valtioita ja nousua 20. sijalta edellisvuodesta.

Tämä kehitys tapahtuu samaan aikaan, kun ulkomaiset keskuspankit vähentävät Yhdysvaltain velkakirjoihin kohdistuvaa altistustaan ja kasvattavat kultavarantojaan ensimmäistä kertaa kolmeen vuosikymmeneen. Vaikka globaali kysyntä Yhdysvaltain valtiolainoihin on heikentynyt, stablecoinit luovat uutta kysyntää dollarimääräisille sijoituksille.

Lähes kaikki stablecoinit on sidottu Yhdysvaltain dollariin, mikä vahvistaa sen asemaa maailman reservivaluuttana. A16z ennustaa, että stablecoin-markkina voi kasvaa kymmenkertaiseksi ja ylittää 3 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Raportin lopuksi todetaan, että stablecoinit, jotka alun perin olivat niche-kauppaväline, ovat nyt digitaalisen rahoituksen kulmakivi. Ne yhdistävät perinteisen rahan ja lohkoketjuverkkojen maailmat, ja ensimmäistä kertaa ne alkavat kilpailla niiden maksujättien kanssa, jotka rakensivat modernin rahoitusjärjestelmän.

Stablecoinit jakavat senaattoreita Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain vakaisiin kryptovaluuttoihin liittyvä lainsäädäntö, nimeltään GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), on jakanut mielipiteitä Washingtonissa. Alan johtajat ja sääntelyviranomaiset ovat ylistäneet lakia, mutta lainsäätäjien, erityisesti senaattori Elizabeth Warrenin, varoitukset ovat lisääntyneet.

Laki allekirjoitettiin presidentti Donald Trumpin toimesta 18. heinäkuuta 2025, ja se on Yhdysvaltain ensimmäinen liittovaltiotason kehys maksuvakaavaluuttojen sääntelylle.

Valkoinen talo kuvasi lakia “historialliseksi hetkeksi kryptolle ja Yhdysvaltain dollarille” ja painotti sen asemoivan maan digitaalisten varojen johtajaksi.

Laki asettaa tiukat säännöt sille, kuka voi laskea liikkeeseen vakaavaluuttoja, miten varantojen tulee olla katettuja ja millaisia raportointivaatimuksia vaaditaan läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Se luo lisensointireitin sekä pankeille että päteville ei-pankkitoimijoille valvontaviranomaisena Office of the Comptroller of the Currency (OCC), mutta sulkee algoritmiset tai DeFi-pohjaiset tokenit pois jatkotutkimuksia varten.

Kannattajat ovat kuvailleet lakia pitkään odotetuksi toimenpiteeksi, joka tuo oikeudellista selkeyttä vuosia harmaalla alueella toimineelle markkinalle.

Kryptojohtajat kutsuvat GENIUS Actia “uudeksi sääntelyaikakaudeksi”

Digitaalisten varojen johtavat toimijat ovat pääosin kehuneet lakia. Ondo Financen strategiajohtaja Ian De Bode kutsui sitä “uudeksi sääntelyaikakaudeksi”, viitaten kahden puolueen yhteistyöhön, jonka hän uskoo lisäävän institutionaalista osallistumista kryptomarkkinoille.

Hän huomautti myös, että Patrick McHenry, entinen edustajainhuoneen finanssipalvelukomitean puheenjohtaja ja nykyinen Ondo Financen varapuheenjohtaja, oli avainhenkilö lain edistämisessä.

Myös Bitpandan varatoimitusjohtaja Lukas Enzersdorfer-Konrad kuvaili lakia “läpimurroksi”, joka on uudistanut markkinoiden optimismia, viitaten viimeaikaiseen Bitcoinin ja altcoinien kurssinousuun.

Gluwan toimitusjohtaja Tae Oh korosti, että kehys “osoittaa vahvaa sitoutumista vastuulliseen innovointiin, kuluttajansuojaan ja alan pitkäaikaiseen kasvuun”.

🏛️ SEC Chair Paul Atkins praised the GENIUS Act on Tuesday, with the federal regulator calling it a "seminal" step. #SEC #PaulAtkinshttps://t.co/kCmIQMHMVd — Cryptonews.com (@cryptonews) August 19, 2025

Myös liittovaltion viranomaiset ovat jakaneet samoja näkemyksiä. SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins kutsui GENIUS Actia “ratkaisevaksi askeleeksi” Yhdysvaltain finanssisääntelylle ja totesi, että vaikka haasteita yhä on, laki tuo kaivattua selkeyttä.

Valtiovarainministeri Scott Bessent puolestaan kuvaili lakia “olennaiseksi” Yhdysvaltojen johtajuuden säilyttämiseksi digitaalisessa taloudessa ja ennusti vakaavaluuttojen laajentavan dollarin saatavuutta globaalisti ja lisäävän kysyntää Yhdysvaltain valtionvelkakirjoille.

Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä. Viime viikkoina suuret pankkialan järjestöt ja lainsäätäjät ovat ilmaisseet kasvavaa huolta lain mahdollisista porsaanrei’istä ja systeemisistä riskeistä.

Warren vastaan Trumpin valtiovarainministeriö: stablecoinit aiheuttavat 6,6 biljoonan dollarin pankkikriisin pelon

Elokuun 13. päivänä johtavat Yhdysvaltalaiset pankkialan etujärjestöt, kuten American Bankers Association, Bank Policy Institute ja Financial Services Forum, vaativat kongressia kiristämään sääntöjä.

Ne varoittivat, että GENIUS Actin sanamuoto voi sallia vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoiden tai niihin liittyvien tahojen kiertää tuottokieltoa maksamalla epäsuorasti korkoa haltijoille, vaikka laki suoraan kieltää tuoton maksamisen.

⚠️ US banks have warned that a gap in the GENIUS Act could allow stablecoin issuers to skirt restrictions on paying yield to holders.#Stablecoin #Cryptohttps://t.co/N7lSngpPof — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Järjestöt varoittivat, että tällainen malli voisi siirtää jopa 6,6 biljoonaa dollaria pankkitalletuksia vakaavaluuttoihin, mikä nostaisi lainakustannuksia kotitalouksille ja yrityksille.

Voimakkaimmin lakia on kritisoinut senaattori Elizabeth Warren, senaatin pankkikomitean demokraattinen johtaja.

Kirjeessään valtiovarainministeri Bessentille Warren syytti hallintoa korruptiosta ja eturistiriidoista, jotka liittyvät Trumpin liittolaisiin lain laatimisessa.

Hän vaati valtiovarainministeriötä suojautumaan vaikutusyrityksiltä ja vahvistamaan valvontaa, jotta “roistovaltiot, huumekartellit, terroristit ja rikolliset” eivät voi käyttää vakaavaluuttoja laittoman rahan siirtoon.

Lue myös Trump sai rahaa projektiinsa ja Changpeng Zhao armahduksen

Warren arvosteli GENIUS Actia “vaaralliseksi ja sääntelyä purkavaksi”

Warren varoitti myös, että GENIUS Act ei tarjoa riittäviä kuluttajansuojaa, jättäen käyttäjät alttiiksi petoksille ja tappioille vakaavaluuttatransaktioissa.

Toisin kuin esimerkiksi Venmo, laki ei sisällä takuita kuluttajille eikä varmistuksia, että Kuluttajansuojavirasto (CFPB) säilyttää valvontavaltansa.

Hän kritisoi myös sitä, ettei laki estä teknologiajättejä ja suuryrityksiä luomasta omia yksityisiä valuuttoja, mikä hänen mukaansa voisi antaa niille “kontrollin rahapolitiikasta”.

Warren lisäsi, että rahoitusvakauden puutteet voivat johtaa “tuhoisiin paniikkitilanteisiin ja pelastuspakettivaatimuksiin”, ja kehotti valtiovarainministeriötä antamaan selkeän ohjeistuksen, joka kieltäisi vakaavaluuttojen pelastamisen ESF-rahaston tai Federal Reserven hätätoimivaltuuksien avulla.

Lisäksi senaattori kehotti valtiovarainministeriötä torjumaan El Salvadorin kanssa solmittavaa vastavuoroisuussopimusta, joka sallisi Tetherin kiertää GENIUS Actin mukaiset vaatimukset.

“Valtiovarainministeriöllä on mahdollisuus käsitellä nämä riskit kahden puolueen neuvotteluissa laajemmasta kryptosääntelystä”, Warren kirjoitti ja kehotti ministeriötä toimimaan nopeasti sulkeakseen sääntelyaukot ja vahvistaakseen valvontaa.

Hän varoitti jo elokuussa, että nykyinen kryptosääntely voisi “räjäyttää” Yhdysvaltain talouden ja arvosteli samalla GENIUS Actia sekä Trumpin kryptoyrityksiä korruptioriskeinä.

Kaikista erimielisyyksistä huolimatta GENIUS Act on merkittävä askel Yhdysvaltain digitaalisten varojen sääntelyssä. Kannattajat näkevät sen perustana valtavirran käyttöönotolle, kun taas kriitikot varoittavat sen jättävän keskeisiä haavoittuvuuksia käsittelemättä.

Entinen Valkoisen talon kryptoneuvoston johtaja Bo Hines, joka oli mukana laatimassa lakia ennen kuin siirtyi Tetherin strategiseksi neuvonantajaksi, kuvasi GENIUS Actia “ensimmäiseksi palaseksi palapelissä” Yhdysvaltain finanssijärjestelmän modernisoinnissa.

Hän kiitti Valkoisen talon nopeaa toimintaa lain läpiviennissä ja sanoi sen olevan suunniteltu tekemään maksujärjestelmästä “reilu ja kestävä”.