Alibaban tekoäly Qwen: XRP nousee 60 prosenttia tammikuuhun

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Marraskuuta 2, 2025

Kun markkinat alkavat viimein toipua ja raha virtaa pois kullasta takaisin riskipitoisiin omaisuuseriin, XRP on yhä yksi piensijoittajien suosikeista.

Qwen AI:n suoritus Alpha Arena -kaupankäyntikilpailussa on saanut monet kauppiaat kiinnittämään huomiota sen näkemyksiin. Kysyimme siltä XRP-hintaennustetta seuraavalle kolmelle kuukaudelle, ja sanotaanko näin: näkymä oli erittäin nousujohteinen.

XRP-hintaennuste – Voisiko XRP nousta 4,20 dollariin tammikuuhun 2026 mennessä?

45–60 prosentin nousu tammikuuhun mennessä vaikuttaa kohtuulliselta, ja juuri tätä Qwen AI ennusti XRP:n kurssille. Se antoi tavoitealueeksi 3,80–4,20 dollaria, pitäen sitä realistisena ja optimistisena tavoitteena.

Qwen AI ei jäänyt siihen. Se myös selitti miksi. Teknisen analyysin näkökulmasta XRP pomppasi täydellisesti 2,20 dollarin vahvasta tukitasosta viimeisimmän romahduksen jälkeen. Ja kun RSI on noin 63:n tuntumassa, Qwen uskoo, että selkeä nousu 2,85:n yläpuolelle vahvistaisi seuraavan suuren härkärallin.

Lisäksi ETF-päätösikkuna avautuu tammikuussa. Jos XRP-ETF hyväksytään, se voisi olla juuri se katalyytti, joka jatkaa tätä nousutrendiä.

Lähde: XRPUSD / TradingView

Muut keskeiset ajurit nousun tueksi

Pelkkä tekninen analyysi ei kuitenkaan riitä, ja ETF:t saatetaan silti hylätä samalla kun rahavirrat pysyvät matalina. Siksi Qwen lisäsi ennusteensa taustalle enemmän syitä, alkaen sääntelyn selkeydestä Trumpin hallinnon aikana – asia, jota sijoittajat ovat odottaneet vuosia.

Lisäksi mukana on kausiluonteinen piristys. Vuoden viimeinen neljännes on historiallisesti ollut yksi kryptomarkkinoiden räjähdysherkimmistä. Jos Fed toteuttaa korkojen laskun, se voisi lisätä likviditeettiä altcoineihin ja riskisijoituksiin – erityisesti XRP:n ostamiseen.

Kiinan DeepSeek ja Alibaban Qwen-tekoäly voittivat kryptokaupankäyntikilpailussa

Kaksi kiinalaista tekoälymallia, DeepSeek ja Alibaban Qwen, ovat ottaneet ylivoimaisen johdon länsimaisiin kilpailijoihinsa nähden reaaliaikaisessa kryptovaluuttakaupan kilpailussa, tuottaen kolminkertaiset voitot alle kahdessa viikossa.

Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiön Nof1:n lanseeraama todelliseen markkinadataan perustuvan kilpailun Alpha Arenan mukaan DeepSeekin Chat V3.1 muutti alkuperäisen 10 000 dollarin sijoituksen 22 900 dollariin maanantaihin mennessä, mikä on 126 %:n kasvu 18. lokakuuta alkaneesta kaupankäynnistä.

Alibaban Qwen AI kaksinkertaistaa pääoman, seuraa tiukasti DeepSeekin perässä kilpailussa

Alibaba Groupin kehittämä Qwen 3 Max saavutti 108 % tuoton, kaksinkertaistaen pääomansa 20 850 dollariin.

Qwen ohitti hetkellisesti DeepSeekin 24.–26. lokakuuta, ennen kuin putosi takaisin toiselle sijalle.

Jyrkässä vastakohdassa länsimaiset mallit jäivät reilusti jälkeen. OpenAI:n GPT-5 kirjasi huonoimman tuloksen menettäen lähes 60 % portfoliostaan, kun taas Googlen DeepMindin Gemini 2.5 Pro koki vastaavan 57 %:n laskun.

xAI:n Grok 4 ja Anthropicin Claude 4.5 Sonnet menestyivät hieman paremmin, tuottaen vastaavasti 14 % ja 23 %.

Jatkuva kilpailu asettaa kuusi johtavaa tekoälymallia toisiaan vastaan reaaliaikaisilla kryptomarkkinoilla. Jokaisella on 10 000 dollaria alkupääomaa ja identtinen pääsy reaaliaikaiseen kaupankäyntidataan.

Tavoitteena on maksimoida tuotot kaupankäymällä suurilla kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla (BTC), Etherillä (ETH) ja Dogecoinilla (DOGE), algoritmisten päätösten ja sopeutuvien strategioiden avulla.

DeepSeek is the new king now.



It’s gaining 125% in just 9 days, making more than GPT-5 and Gemini 2.5 Pro lost combined.



DeepSeek is just a side project of a hedge fund, confirmed. pic.twitter.com/YhJ2GLo2gk — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) October 27, 2025

“Tavoitteemme Alpha Arenassa on tehdä vertailuarvioista todellisuutta vastaavampia — ja markkinat ovat siihen täydellinen ympäristö”, Nof1 kertoi verkkosivuillaan.

Maanantaiaamuun mennessä sekä DeepSeek että GPT-5 pitivät hajautettuja long-positioita kuuden omaisuuserän kesken, kun taas Qwen panosti kaiken Etheriin hyödyntäen tasaista nousua.

Kiinalaisten mallien voitot ajoittuivat samaan aikaan, kun Bitcoin palautui noin 114 000 dollariin ja Ethereum vahvistui viikkojen volatiliteetin jälkeen.

Kilpailu jatkuu 3. marraskuuta saakka, ja toistaiseksi Kiinan tekoälyosallistujat ovat osoittaneet terävämpää sopeutumiskykyä kryptomarkkinoiden vaihteleviin olosuhteisiin.

DeepSeek AI ennustaa räjähdysmäistä nousua Ethereumille, Cardanolle ja XRP:lle

Kuten aiemmin uutisoitiin, DeepSeek AI on antanut rohkean ennusteen kryptomarkkinoille, ennustaen suuria nousuja Ethereumille, Cardanolle ja XRP:lle vuoden loppua kohti.

Donald Trumpin ilmoittamat tullit kiinalaisille tuontituotteille aiheuttivat äskettäin markkinavaihtelua, mutta DeepSeek odottaa korjauksen raivaavan tien vahvalle nousulle.

Tekoälymalli näkee myyntipaineen tarpeellisena uudelleenkalibrointina, joka voi käynnistää seuraavan vaiheen laajemmassa härkämarkkinassa, heijastellen historiallisia “Uptober”-rallien kaavoja.

Ethereumille DeepSeek ennustaa hintojen nousevan jopa 12 000–15 000 dollariin, mikä tarkoittaa jopa 280 % nousua nykyisistä tasoista.

Alustan keskeinen rooli hajautetussa rahoituksessa ja mahdolliset kryptomyönteiset uudistukset Trumpin hallinnon alla voisivat lisätä institutionaalista kysyntää uudelleen.

Ethereum kohtaa tällä hetkellä vastustasoa noin 4 000 dollarin kohdalla, mutta DeepSeek arvioi, että läpimurto voi viedä hinnan uusiin kaikkien aikojen huippuihin ennen vuoden loppua.

DeepSeekin ennuste Cardanolle ja XRP:lle on yhtä kunnianhimoinen. Se odottaa ADA:n nousevan 7–10 dollariin loppuvuoteen 2025 mennessä, mikä merkitsisi yli 1 200 % nousua kehittäjäyhteisön kasvun ja teknisen vahvuuden myötä.

Samaan aikaan XRP:n ennustetaan nousevan jopa 10 dollariin, kun sääntelytilanne selkeytyy ja uudet kumppanuudet kasvattavat sijoittajien luottamusta Ripple-yhtiön voitettua oikeudenkäynnin SEC:iä vastaan.

Säilytä härkämarkkinasalkkusi turvallisesti Best Walletissa

Jos kerrytät XRP:tä ja muita altcoineja mahdolliseen härkämarkkinaan, varmista että säilytät ne turvallisesti. Best Wallet antaa sinulle mahdollisuuden säilyttää kaiken yhdessä turvallisessa sovelluksessa säilyttäen täyden hallinnan avaimistasi. Ei enää kolikoiden säilyttämistä keskitettyissä pörsseissä, kun markkinat käyvät kuumina.

Voit säilyttää XRP:t, Bitcoinin, Ethereumin ja kaikki muut altcoinit, joita keräät ennen Q4:n todellista käynnistymistä. Jos haluat myös tarttua uusiin mahdollisuuksiin nopeasti, Best Wallet tarjoaa sisäänrakennetut swapit, portfolion seurannan ja helpon pääsyn DeFi-maailmaan hypekauden iskiessä.

Parasta on, että Best Wallet -token palkitsee käyttäjiä aktiivisuudesta ekosysteemissä, jopa 79 %:n panostuspalkkiolla. Tokenin ennakkomyynti ylitti juuri 16,60M dollaria ja kasvaa edelleen.

Lataa Best Wallet jo tänään App Storesta tai Google Playsta ja valmistaudu seuraavaan nousuvaiheeseen.