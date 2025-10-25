Yhdysvallat antamassa lisää vapauksia stablecoin-yhtiöille

Yhdysvaltain keskuspankki (Federal Reserve, Fed) on paljastanut suunnitelmansa antaa stablecoin-liikkeeseenlaskijoille ja fintech-yrityksille suoran pääsyn sen maksujärjestelmiin ilman, että niiden tarvitsee tehdä yhteistyötä perinteisten pankkien kanssa.

Fed-kuvernööri Christopher Waller julkaisi ehdotuksen keskuspankin ensimmäisessä Payments Innovation -konferenssissa 21. lokakuuta, esitellen niin kutsutut “maksutilit” tai “kevyet päätilit” oikeudellisesti hyväksytyille laitoksille.

Tämä päätös tarkoittaa merkittävää suunnanmuutosta Fedin perinteisesti varovaisesta suhtautumisesta kryptoyrityksiin, joista monet ovat taistelleet vuosien ajan pankkijärjestelmän pääsystä.

Yritykset, kuten Custodia Bank ja Kraken, jotka ovat hakeneet päätiliä Fediltä pitkien oikeusprosessien kautta, voisivat hyötyä välittömästi uudesta nopeutetusta hyväksymismenettelystä.

Kuvernööri Waller avajaispuheessaan maksujen innovaatio -konferenssissa | Lähde: Federal Reserve

Yksinkertaistetut Fed-tilit kohdistuvat stablecoin- ja fintech-palveluntarjoajiin

Ehdotetut maksutilit tarjoaisivat stablecoin-tarjoajille suoran yhteyden keskuspankin maksujärjestelmiin, mutta sisältäisivät riskienhallintamekanismeja, joita täysissä päätileissä ei ole.

“Tämä maksutilikonsepti on suunnattu tarjoamaan perusmaksupalveluita Federal Reserven kautta oikeudellisesti hyväksytyille laitoksille, jotka tällä hetkellä hoitavat maksupalveluja pääasiassa kolmannen osapuolen pankin kautta”, Waller totesi avauspuheessaan.

Mainitunkaltaisia tilejä saavat yhtiöt kohtaisivat erityisiä toiminnallisia rajoituksia, joiden tarkoitus on rajoittaa keskuspankin taseeseen kohdistuvaa riskiä.

Lisäksi tileille ei maksettaisi korkoa talletuksille, ja niihin voisi liittyä pakollisia saldorajoituksia tilien koon hallitsemiseksi.

Osallistujat menettäisivät oikeuden päivänsisäisiin luottoihin, mikä tarkoittaa, että tapahtumat hylättäisiin heti, kun tilin saldo saavuttaa nollan.

Tileillä ei myöskään olisi pääsyä keskuspankin alennusikkunaan (discount window) eikä tiettyihin maksupalveluihin, joissa Fed ei pystyisi hallitsemaan luottoriskejä riittävästi.

“Tavoitteena on mukauttaa näiden uusien tilien palvelut yritysten tarpeisiin ja riskeihin, joita ne aiheuttavat Federal Reserven pankeille ja maksujärjestelmälle”, Waller selitti puheessaan.

Waller korosti myös, että jokainen laillisesti hyväksytty toimija voisi saada maksutilin nykyisen oikeudellisen kehyksen puitteissa ilman muutoksia kelpoisuusehtoihin.

“Maksuinnovaatio etenee nopeasti, ja Federal Reserven on pysyttävä mukana”, Waller sanoi konferenssin osallistujille.

Ripple ja Anchorage Digital, jotka molemmat jättivät päätilihakemukset vuonna 2025, voivat nähdä päätöksenteon nopeutuvan tämän ehdotuksen myötä.

Fed muuttaa suhtautumistaan digitaalisia omaisuuksia kohtaan

Ilmoitus herätti välittömästi huomiota konferenssissa, joka toi yhteen stablecoin- ja kryptoyritysten johtajia – mukana olivat muun muassa Chainlinkin toimitusjohtaja Sergey Nazarov, Coinbasen talousjohtaja Alesia Haas ja Circlen puheenjohtaja Heath Tarbert – sekä Fedin virkamiehiä.

“DeFi-teollisuuteen ei suhtauduta epäluulolla tai halveksunnalla”, Waller sanoi noin sadalle yksityisen sektorin innovaattorille, jotka kokoontuivat Federal Reserven pääkonttorille Washingtonissa.

“Sen sijaan teidät toivotetaan tervetulleiksi keskusteluun Yhdysvaltojen maksujärjestelmien tulevaisuudesta – omalla kentällämme – mikä olisi ollut mahdotonta vielä muutama vuosi sitten”, hän lisäsi.

Paneelikeskusteluissa Sergey Nazarov toi esiin suuria yhteentoimivuushaasteita konferenssin avauspaneelissa, joka käsitteli perinteisen rahoituksen ja digitaalisten omaisuuksien yhdistämistä.

“Nazarov ilmaisi kiitollisuutensa sääntelijöiden aktiivisesta roolista ja korosti, kuinka merkittävää on käydä näitä keskusteluja juuri Federal Reservessä”, todettiin konferenssin suorassa lähetyksessä.

Samaan aikaan Fireblocksin toimitusjohtaja Michael Shaulov korosti lohkoketjusäilytyksen etuja paneeleissa, joissa käsiteltiin järjestelmän kestävyyttä ja DeFi-integraatiota.

“Yhdysvalloissa paraneva sääntely mahdollistaa nämä keskustelut”, Shaulov totesi viitaten haasteisiin, joita perinteisten pankkien IT-tiimit kohtaavat lohkoketjuinfrastruktuurin käyttöönotossa.

Myös BNY Mellonin Jennifer Barker korosti tarvetta yhteistyöhön perinteisen rahoituksen ja DeFin välillä, jotta integraatio voisi olla saumatonta.

“DeFi mahdollistaa dollareiden liikkumisen 24/7, mikä oli aiemmin mahdotonta monille pankeille”, Barker huomautti konferenssissa.

Vaikka Fed ei ole vielä ilmoittanut stablecoineja koskevan maksutiliehdotuksen käyttöönottoaikataulua, kuvernööri Waller totesi, että keskuspankin henkilökunta aikoo keskustella sidosryhmien kanssa saadakseen palautetta hyödyistä ja haitoista ennen lopullisen kehyksen vahvistamista.

Valuuttavalvonnan johtaja ei näe riskiä stablecoin-markkinassa

Yhdysvaltain valuuttavalvojan viraston (OCC) johtaja Jonathan Gould on torjunut pelot siitä, että mikään stablecoin voisi laukaista äkillisen pankkikriisin. Hänen mukaansa talletuspaon riskiä liioitellaan ja sen tapahtuminen ilman varoitusta on epätodennäköistä.

Puhuessaan American Bankers Associationin (ABA) vuotuisessa kokouksessa Charlottessa 19. lokakuuta, Gould totesi kuulijoille, että kaikki suuret stablecoin-talletussiirrot “eivät tapahtuisi huomaamatta” ja “eivät tapahtuisi yhdessä yössä”.

Hänen kommenttinsa tulevat keskellä kiristyviä jännitteitä liittovaltion sääntelyviranomaisten ja perinteisten pankkiryhmien välillä stablecoinien – fiat-valuuttoihin kuten Yhdysvaltain dollariin sidottujen digitaalisten tokenien – kasvun vuoksi.

Markkina on laajentunut merkittävästi tänä vuonna, nousten tammikuun 205 miljardista yli 307 miljardiin dollariin DeFiLlaman mukaan. Tetherin USDT hallitsee noin 59 prosenttia markkinasta, jota seuraa Circlen USDC.

Nopea kasvu on lisännyt pankkisektorin vaatimuksia tiukemmasta valvonnasta.

Mikä “aukko” GENIUS-laissa huolestuttaa pankkilobbaajia?

Elokuussa American Bankers Association ja yli 50 osavaltiotason pankkiryhmää vaativat kongressia sulkemaan niin kutsutut “aukot” GENIUS-laissa, joka on uusi liittovaltion stablecoin-laki, jonka presidentti Donald Trump allekirjoitti heinäkuussa.

Ryhmittymät varoittivat, että laki sallii stablecoinien liikkeeseenlaskijoiden maksaa korkoa epäsuorasti tytäryhtiöiden kautta. Heidän mukaansa tämä voisi johtaa valtaviin talletuspoistoihin pankkijärjestelmästä.

Yhteisessä kirjeessä Bank Policy Institute, Consumer Bankers Association, Independent Community Bankers of America ja Financial Services Forum väittivät, että korkoa maksavat stablecoinit voisivat tyhjentää jopa 6,6 biljoonaa dollaria perinteisistä pankeista, vedoten Yhdysvaltain valtiovarainministeriön arvioihin.

Heidän mukaansa tällaiset poistot voisivat nostaa korkoja, vähentää lainojen saatavuutta ja nostaa lainakustannuksia kotitalouksille ja yrityksille.

“Maksuun käytettävä stablecoin ei saisi maksaa korkoa samalla tavoin kuin tiukasti säännellyt ja valvotut pankit”, kirjeessä todettiin. He korostivat, että stablecoin-liikkeeseenlaskijat eivät myönnä lainoja tai sijoita arvopapereihin tuottojen tuottamiseksi.

OCC:n Gould vähättelee kriisipelkoja – kehottaa pieniä pankkeja näkemään stablecoinit mahdollisuutena, ei uhkana

Kuitenkin Jonathan Gould torjui ajatuksen välittömästä uhasta ja totesi, että stablecoin voisi sen sijaan hyödyttää pieniä pankkeja tarjoamalla uusia keinoja kilpailla digitaalisissa maksuissa.

Jonathan Gould | Lähde: American Bankers Association

Hän sanoi, että OCC seuraa toimintaa tarkasti ja toimisi nopeasti, jos olisi tarpeen. “Jos pankkijärjestelmästä tapahtuisi merkittävä pako, ryhtyisin toimiin”, Gould sanoi ja lisäsi, että myös korkealla tasolla olevat virkamiehet ja etujärjestöt puuttuisivat asiaan.

Hän kehotti yhteisöpankkeja näkemään stablecoinit kilpailuetuna eikä uhkana, ehdottaen, että ne voisivat auttaa pieniä toimijoita haastamaan Wall Streetin jättien maksujärjestelmässä hallitsevan aseman.

Hän lisäsi myös, että OCC työskentelee parhaillaan sellaisten sääntöjen parissa, jotka liittyvät GENIUS-lakiin ja on “hyvin tietoinen kongressin asettamista lakisääteisistä määräajoista”.

“Maksustablecoinien yhteensopivuus voisi olla mahdollisuus yhteisöpankeille murtaa nykyinen suurimpien pankkien hallitseva asema Yhdysvaltojen maksujärjestelmässä”, Gould sanoi ja lupasi varmistaa, että pankeille tarjotaan “turvallisia ja vakaita” keinoja osallistua.

Stablecoinit ristitulessa: pankit varoittavat, viranomaiset rauhoittelevat, käyttö kasvaa

OCC:n kanta eroaa jyrkästi suurten pankkiyhdistysten ja ulkomaisten sääntelyviranomaisten varoituksista.

Aiemmin tässä kuussa Euroopan järjestelmäriskikomitea, jonka puheenjohtajana toimii EKP:n johtaja Christine Lagarde, varoitti että usean liikkeeseenlaskijan stablecoin-mallit voivat horjuttaa EU:n rahoitusjärjestelmää. Samalla Englannin keskuspankki ilmoitti väliaikaisista stablecoin-kiintiöistä suojellakseen luotonantoa.

Yhdysvalloissa keskustelu on herättänyt voimakkaita reaktioita myös kryptopörsseissä. Coinbase julkaisi hiljattain yksityiskohtaisen vastineen väitteisiin, joiden mukaan stablecoinit uhkaisivat taloudellista vakautta. Se kutsui “talletuseroosiota” myytiksi, jonka tarkoitus on puolustaa pankkien 187 miljardin dollarin vuosittaisia maksujen käsittelytuloja.

Pörssi väitti, että stablecoinien käyttö itse asiassa vahvistaa Yhdysvaltain dollarin asemaa maailmalla eikä ole osoittanut merkittävää korrelaatiota yhteisöpankkien talletuspoistojen kanssa viimeisten viiden vuoden aikana.

Samaan aikaan Standard Chartered on varoittanut, että yli biljoona dollaria voi virrata pois kehittyvien maiden pankeista stablecoineihin vuoteen 2028 mennessä adoption kiihtyessä globaalisti, mikä vastaisi jopa 10 prosenttia Yhdysvaltojen rahavarannosta.

Pankin mukaan stablecoinit toimivat yhä useammin dollaripohjaisina säästöinstrumentteina maissa, joissa on korkea inflaatio ja heikko paikallinen valuutta.

Huolimatta käynnissä olevasta keskustelusta, stablecoinien integrointi valtavirran rahoitusjärjestelmään etenee nopeasti. Coinbase, Circle, Ripple ja Paxos hakevat kaikki liittovaltion pankkilupia stablecoinien liikkeeseenlaskuun tai hallintaan OCC:n valvonnassa.

Japanilainen jätti Sony liittyi joukkoon tässä kuussa hakeakseen perustettavaksi “Connectia Trust” -nimisen kansallisen kryptopankin, joka laskisi liikkeeseen dollarin arvoon sidotun tokenin OCC:n sääntelyn alaisuudessa.

Vaikka pankit jatkavat varoittamista riskeistä, valtiovarainministeri Scott Bessent on omaksunut optimistisemman näkemyksen ja todennut, että digitaaliset dollarit voisivat lisätä Yhdysvaltain valuutan saatavuutta maailmanlaajuisesti ja kasvattaa kysyntää valtionobligaatioille.