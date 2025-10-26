Hurja DeepSeek-ennuste XRP:lle, Ethereumille ja Cardanolle

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 26, 2025

Kiinan johtava ChatGPT-kilpailija DeepSeek AI tarjoaa nyt kunnianhimoisen ennusteen. Sen mukaan XRP, Cardano ja Ethereum voivat tuottaa sijoittajille nopeita ja räjähtäviä tuottoja uuden vuoden lähestyessä.

Perinteisesti “Uptober” on merkinnyt pidempikestoisen nousumarkkinan alkua kryptosektorilla. Tämä vuosi noudatti aluksi samaa kaavaa. Ensin Bitcoin nousi uuteen ennätykseen maanantaina 6. lokakuuta, mikä lisäsi optimismia digitaalisissa varoissa laajemmin.

Innostus kuitenkin hiipui nopeasti, kun Donald Trumpin ilmoitus 100 %:n tulleista Kiinan-tuonnille laukaisi yhden kryptohistorian jyrkimmistä yhden päivän myyntiaalloista.

Lyhyt nousu alkuviikosta antoi toivoa palautumisesta. Se kuitenkin haihtui nopeasti, kun kauppiaat alkoivat varovaisesti odottaa Fedin ensi viikolla pidettävää FOMC-kokousta toivoen viitteitä kevyemmästä rahapolitiikasta.

Kokenut sijoittajakunta pysyy kuitenkin rauhallisena ja pitää korjausta markkinoiden luonnollisena uudelleenjärjestelynä. Historiallisesti syvät korjaukset ovat usein toimineet pohjana voimakkaille nousuille, puhdistaen ylivipuvaikutteiset positiot ja luoden pohjaa kestävälle kasvulle.

Ethereum (ETH): DeepSeek tähtää 10 000 dollariin älysopimusalustan ykkösnimellä

Hajautettujen sovellusten ja DeFi-protokollien perustana Ethereum ($ETH) hallitsee 543 miljardin dollarin markkina-arvoa. Lisäksi sen ekosysteemissä on lukittuna DefiLlaman mukaan 84,22 miljardin dollarin edestä varoja.

DeepSeek AI ennustaa, että Ethereumin kurssi voi nousta jopa 15 000 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsisi 280 %:n nousua nykyisestä noin 4 000 dollarin hintatasosta.

Lisävauhtia voisi tulla, jos Trumpin hallinto etenee kattavien kryptomyönteisten uudistusten kanssa, mikä voisi tarjota sääntelyvarmuutta institutionaalisten sijoittajien laajempaan mukaan tuloon.

ETH käy tällä hetkellä kamppailua vastustasolla yläosan 4 000 dollarin alueella; läpimurto voisi avata tien kohti 6 000 dollaria tai korkeammalle.

Vaikka hinta pysyisi alle 4 000 dollarissa, Ethereumilla on vahva tukitaso 3 500–3 700 dollarin välillä. Vahva lokakuinen nousu voisi nostaa ETH:n jopa 6 500 dollariin ja mahdollisesti johtaa uuteen kaikkien aikojen huippuun, kun 12 000 dollarin tavoite pysyy näkyvissä täydessä noususkenaariossa.

Cardano ($ADA): DeepSeek ennustaa jopa 1 200 % kasvua tällä neljänneksellä

DeFi-kentässä Cardano ($ADA) asemoituu edelleen vahvana kilpailijana Ethereumille, houkutellen aktiivista kehittäjäyhteisöä ja edistäen innovatiivisia lohkoketjusovelluksia.

Ethereum-yhteisön perustajajäsen Charles Hoskinsonin luoma Cardano erottuu joukosta vertaisarvioidun ja tutkimuspainotteisen lähestymistapansa ansiosta, korostaen skaalautuvuutta, kestävyyttä ja muodollista todentamista.

Cardanon markkina-arvo on tällä hetkellä 24,8 miljardia dollaria. Se on merkittävä älysopimusalusta, mutta tarvitsisi nelinkertaistumisen kilpaillakseen Solanan kanssa ja haastakseen vakavasti Ethereumin valta-aseman.

DeepSeekin optimistinen ennuste näkee ADAn kurssin nousevan 7–10 dollarin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä merkitsisi jopa 1 370 %:n nousua nykyisestä 0,6801 dollarin tasosta.

Teknisesti ADA on jo murtautunut kesällä muodostuneesta nousevasta lippukuviosta, ja kohtaa nyt ensimmäistä vastusta noin 1,10 dollarissa. Jos lokakuun nousu saa lisää vauhtia, ADA voi lyhyellä aikavälillä nousta kohti 2 dollaria, ja jatkunut nousutrendi voisi viedä sen reilusti yli vuoden 2021 huipputason, joka oli 3,09 dollaria.

XRP ($XRP): DeepSeek ennustaa nousua kohti 10 dollaria

DeepSeekin tekoälypohjaiset ennusteet osoittavat, että Ripplen XRP ($XRP) voisi olla valmis merkittävään nousuun, mikä voisi nostaa hinnan 5–10 dollarin välille ennen vuoden loppua – noin nelinkertaistuminen nykyisestä 2,51 dollarin tasosta.

Ripple saavutti merkittävän voiton aiemmin tänä vuonna viisivuotisen oikeustaistelun jälkeen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) vastaan, mikä palautti sijoittajien luottamuksen ja nosti XRP:n kurssin 3,65 dollariin 18. heinäkuuta – korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2017.

Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 359 %, päihittäen markkinajätit Bitcoinin (+67 %) ja Ethereumin (+46 %).

Kaavioanalyysi osoittaa, että vuoden 2025 aikana on muodostunut kolme noususuuntaista lippukuviota, joista kaksi kesällä – tällaiset kuviot yleensä ennakoivat voimakasta nousuliikettä.

Kun lokakuun kausiluonteiset trendit yhdistyvät mahdollisiin krypto ETF -hyväksyntöihin, sääntely-ympäristön selkeytymiseen ja uusiin Ripple-yhteistyökuvioihin, DeepSeek uskoo XRP:n voivan kohota kohti himoittua 10 dollarin tasoa.

Maxi Doge (MAXI): Uusi meemikolikko Dogecoinin hengessä ja degen-energiassa

Meemikolikkoskenen uusin tulokas, Maxi Doge ($MAXI), itseään “energisenä Dogecoinin serkkuna” kuvaava projekti, on siirtynyt ennakkomyyntivaiheeseen ja kerännyt jo yli 3,7 miljoonaa dollaria sijoittajilta, jotka etsivät seuraavaa viraalia kryptohittiä.

Ethereum-lohkoketjulle rakennettu ERC-20-token, MAXI, tavoittelee nopeampia, ympäristöystävällisempiä ja edullisempia transaktioita kuin Dogecoin. Projekti panostaa yhteisöön, viraalimarkkinointiin ja pelillistettyihin kampanjoihin, kuten kaupankäyntikilpailuihin ja brändikumppanuuksiin, edistääkseen käyttöönottoa.

Kokonaisuudessaan 150,24 miljardin token-määrästä 25 % on varattu “Maxi Fund” -rahastolle, joka keskittyy markkinointiin, kumppanuuksiin ja ekosysteemin kasvuun. Staking on jo käynnissä ja tarjoaa jopa 82 % vuotuista tuottoa (APY), vaikka tuotot vaihtelevat osallistujamäärän mukaan.

Käynnissä olevan ennakkomyynnin aikana MAXIn hinta on 0,000264 dollaria, ja se nousee asteittain rahoitustavoitteiden saavuttamisen myötä. Tokeneita voi ostaa MetaMaskin ja Best Walletin kautta.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisen X-tilin ja Telegramin kautta.

