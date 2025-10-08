Solana kerää institutionaalista rahaa – ETF-päätös perjantaina

Jännitys kasvaa, kun useat suuret omaisuudenhoitajat odottavat lopullista hyväksyntää Solana spot ETF -hakemuksilleen, ja päivä, johon kaikki kiinnittävät katseensa, on perjantai 10. lokakuuta.

Institutionaaliset sijoittajat kasaavat panoksiaan Solanaan ennen tärkeää päätöksentekopäivää. Tämä liike vahvistaa nousujohteista Solana-hintaennustetta.

Jos nämä ETF:t hyväksytään, ne voisivat avata perinteiselle finanssimaailmalle (TradFi) portit sijoittaa SOL:iin, mikä voi laukaista seuraavan suuren nousuvaiheen hinnassa.

Big week — Solana (@solana) October 5, 2025

Perinteiset markkinat osoittavat jo vahvaa kiinnostusta, sillä REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) päätti viikon 20 % nousuun ja 406,6 miljoonan dollarin hallinnoitaviin varoihin.

Spot Solana ETF -rahastojen hallinnoitavat varat. Lähde: TheBlock.

Tämä kertymä tapahtuu samalla, kun Solana-ekosysteemi kasvaa eksponentiaalisesti – se on johtanut lohkoketjutuloissa neljänä peräkkäisenä neljänneksenä, ja Q3:n aikana tuotettiin 222 miljoonaa dollaria.

Adoption kasvu näkyy erityisesti vakaavaluutoissa. DeFi Llaman mukaan vakaavaluuttojen kokonaistarjonta nousi ennätykselliseen 15 miljardiin dollariin, lähes kolminkertaistuen vuoden pohjalukemista, mikä korostaa likviditeetin ja kysynnän syvenemistä ekosysteemissä.

Vaikka kasvu on ollut räjähdysmäistä, Solanan spot-hinta on silti alle kaikkien aikojen huippujen, mikä viittaa siihen, että omaisuuserä saattaa olla edelleen aliarvostettu.

Solana hintaennuste 8.10.2025

Syvempi altistuminen Yhdysvaltain perinteisillä rahoitusmarkkinoilla voisi asemoida Solanan toteuttamaan kuuden kuukauden nousevaa kiilakuviota, joka lähestyy nyt huippuaan.

Solanan hinta tähtää ratkaisevaan läpimurtotasoon 300 dollarissa, ja momentti-indikaattorit näyttävät selvästi nousujohteisilta.

SOL / USD 1 päivän kaavio, nouseva kiilakuvio lähestyy huippua. Lähde: TradingView.

RSI on vakiinnuttanut asemansa tasolla 57 ja nousussa, mikä viestii vahvasta ostopaineesta. Samaan aikaan MACD-histogrammi kasvattaa eroa signaaliviivaan nähden, mikä vahvistaa kestävää nousutrendiä.

MACD-histogrammi kasvattaa edelleen johtoasemaansa signaaliviivan yläpuolella, vahvistaen kestävää kultaristiä ja todellista nousutrendiä.

Onnistunut 300 dollarin tason muuttaminen tueksi vahvistaisi siirtymisen uuteen hintatasojen etsintään, tähdäten 115 %:n nousuun 500 dollariin.

Mutta jos Yhdysvaltojen korkojen laskut kasvattavat riskinottohalua, ETF:t voisivat viedä Solanan hinnan 320 % ylöspäin aina 1 000 dollariin ennen vuoden loppua.

Pidemmällä aikavälillä 300 dollarin läpimurto täydentää myös monivuotisen kuppi-ja-kahva -kuvion, mikä luo pohjan mahdolliselle 3 800 % nousulle 8 000 dollariin tulevien vuosien aikana.

SOL / USD 1 viikon kaavio, pitkäaikainen kuppi-ja-kahva -kuvio. Lähde: TradingView.

Solana Company sijoitti yli 500 miljoonaa dollaria

Nasdaq-listattu Solana Company on tehnyt 530 miljoonan dollarin arvoisen Solana-tokenien (SOL) oston yrityksensä kassavarannoksi. Yhtiö omistaa nyt noin 2,2 miljoonaa SOL-tokenia sekä 15 miljoonan dollarin käteisvarannot.

Kyseessä on yksi suurimmista Solanan yritysostoista tähän mennessä. Aiemmin Helius Medical Technologies -nimellä tunnettu yritys siirtyi pois aiemmasta neuroteknologiatoiminnastaan ja on nyt keskittynyt täysin Solanaan sijoituskohteena.

Tämä strategia muistuttaa MicroStrategyn tapaa kerätä Bitcoinia. Solana Company tavoittelee tuottoja stakingin avulla ja odottaa hyötyvänsä mahdollisesta hinnannoususta tulevaisuudessa.

“Seuraten Michael Saylorin (MSTR) ja Tom Leen (BMNR) jalanjälkiä, HSDT Solana Company keskittyy osakkeenomistajien arvon maksimointiin keräämällä Solanaa tehokkaasti”, sanoi Cosmo Jiang, Pantera Capitalin pääosakas ja HSDT:n hallitustarkkailija The Block -julkaisulle.

Toimitusjohtaja Joseph Chee lisäsi, että institutionaalinen kiinnostus – erityisesti Aasiassa äskettäisten digitaalisten omaisuuseräkonferenssien jälkeen – on ollut odotettua vahvempaa.

Yhtiön lähestymistapa asettaa sen yhä kasvavaan joukkoon pörssiyhtiöitä, jotka käsittelevät Solanaa tasevarallisuutena.

VisionSys ilmoitti viime viikolla omasta Solana-kassahankkeestaan yhteistyössä staking-protokolla Marinade Financen kanssa, kun taas Forward Industries on luvannut 1,65 miljardia dollaria uuteen Solana-rahastoon, jota tukevat Galaxy Digital, Jump Crypto ja Multicoin Capital. Myös muut listatut yhtiöt, kuten DeFi Development Corp., Sol Strategies ja Upexi, ovat ilmoittaneet omistavansa Solanaa.

530 miljoonan dollarin suuruinen kassasijoitus heijastelee kasvavaa yrityskiinnostusta Solanan verkkoa kohtaan. Yritys mainitsi päätöksensä taustalla Solanan verkon nopeuden, staking-tuotot sekä laajenevan ekosysteemin.

Myös Grayscale on hiljattain lisännyt steikkausmahdollisuuden Solana Trust -tuotteeseensa. Tämä ominaisuus voi houkutella lisää institutionaalisia sijoittajia, kun tuote saa viranomaisluvan nousta pörssinoteeratuksi tuotteeksi.

Yritysten kassavarantoihin kohdistuvat ostot sekä uudet sijoitustuotteet osoittavat institutionaalisen omaksumisen kasvua. Nämä toimet vähentävät markkinoilla vapaasti liikkuvien tokenien määrää, sillä niitä lukitaan pitkäaikaisiin omistuksiin.

