Voiko Solana nousta 1 000 dollariin instituutioiden myötä?

Kryptovaluutta Solana on viime aikoina ohittanut Ethereumin ja on nyt tärkeässä vyöhykkeessä, josta se voi ponnahtaa suoraan uusiin kaikkien aikojen huippulukemiin.

Äskettäin SOL keräsi 198 miljoonaa dollaria instituutiosijoituksia, joista peräti 145 miljoonaa dollaria yhdessä päivässä perjantaina ETF:ien, ETP:ien ja rahastojen kautta. Solanan instituutionaalinen hallinnoitava varallisuus (AUM) on nyt 4,1 miljardia dollaria. Ei siis ihme, että useimpien asiantuntijoiden Solana-hintaennusteet ovat korkealla – jopa 1 000 dollariin saakka.

Suurpelurit näyttävät selvästi hamstraavan. Pantera Capitalin toimitusjohtaja Dan Morehead vahvisti, että Solana on heidän suurin positio – 1,1 miljardin dollarin arvoinen – ja kuvaili sitä nopeimmaksi, edullisimmaksi ja suorituskykyisimmäksi lohkoketjuksi.

Momentumi kasvaa kuitenkin edelleen. Forward Industries (FORD) rakentaa nyt maailman suurinta SOL-varantoa ostamalla Solanaa 1,58 miljardin dollarin arvosta keskihintaan 232 dollaria.

Wall Streetin jätti Forward Industries osti 1,58 miljardilla Solanaa rakentaakseen maailman suurimman Solana-treasuryn

Forward Industries (FORD) paljasti juuri ostaneensa 6,82 miljoonaa SOLia keskihintaan 232 dollaria, eli yhteensä noin 1,58 miljardilla dollarilla. Tämä on heidän ensimmäinen suuri liikkeensä sen jälkeen, kun he keräsivät 1,65 miljardin dollarin PIPE-rahoituskierroksen Galaxy Digitalin, Jump Crypton ja Multicoin Capitalin johdolla.

Hankinta toteutettiin yhdistelmällä avoimen markkinan ostoja ja lohkoketjutransaktioita, ja FORD on jo steikannut koko varannon. Yritys korosti suorittaneensa transaktiot lohkoketjussa osoittaakseen vakavuutensa osakkeenomistajien edun maksimoinnissa.

Lohkoketjudatan mukaan Galaxy Digital oli keskeisessä roolissa tokenien hankinnassa, Arkham raportoi Galaxyn ostaneen noin 6,5 miljoonaa SOLia heti PIPE-uutisten jälkeen.

Tämä siirto korostaa kasvavaa trendiä digitaalisten varantojen (treasury) strategioissa, joissa yritykset hankkivat julkisia “kuoriyhtiöitä” ja brändäävät ne uudelleen kryptovarantoihin keskittyviksi yhtiöiksi. Tämä strategia on yhä yleisempi institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat saada altistusta lohkoketjuun ilman uusien tokenien lanseeraamista.

Galaxyn toimitusjohtaja Mike Novogratz julisti viime viikolla, että markkinat ovat siirtymässä “Solanan kauteen”, viitaten suotuisiin sääntelysignaaleihin ja kasvavaan sijoittajakiinnostukseen.

Bitwisen sijoitusjohtaja Matt Hougan jakoi näkemyksen, korostaen blogikirjoituksessaan Solanan verkon nopeutta, kustannustehokkuutta ja mahdollisuutta tuleviin spot ETF:iin Solanan momentumin keskeisinä ajureina.

Solanan viimeaikainen nousu on nostanut sen hinnan 236,83 dollariin, mikä tarkoittaa 6 % nousua viimeisen vuorokauden aikana. Markkina-arvoltaan 126,4 miljardin dollarin arvoinen SOL on nyt ohittanut BNB:n ja noussut maailman viidenneksi suurimmaksi kryptovaluutaksi.

Solana-varantoihin keskittyvät yhtiöt laajentuvat nopeasti

Solanaan perustuvat varantostrategiat keräävät merkittävästi vauhtia pörssilistattujen yhtiöiden keskuudessa, ja yritysten yhteenlasketut SOL-omistukset ovat nyt 6,49 miljoonaa.

Äskettäiset ilmoitukset BIT Mining Limitediltä ja Upexi Inc:ltä korostavat instituutioiden kiihtyvää ostotahtia, jota ajavat pitkäaikainen usko Solanaan sekä houkuttelevat staking-tuotot keskellä hinnannousua.

BIT Mining, joka on pian brändäämässä itsensä uudelleen nimellä SOLAI Limited, lisäsi tällä viikolla 17 221 SOLia, nostaen omistuksensa yli 44 000 SOLiin, joiden arvo on 9,95 miljoonaa dollaria.

Yritys on siirtymässä pois entisestä painotuksestaan Bitcoiniin ja muihin proof-of-work -kryptovaluuttoihin ja panostaa nyt vahvemmin Solanaan, suunnitellen jopa 300 miljoonan dollarin pääoman keruuta.

Osana ekosysteemistrategiaansa BIT Mining on myös lanseerannut Solanaan pohjautuvan vakaavaluutan nimeltä DOLAI yhteistyössä Brale Inc:n kanssa.

Upexi Inc., kuluttajatuoteyhtiöstä Solana-varantojätiksi muuntautunut yhtiö, omistaa nyt yli 2 miljoonaa SOLia, joiden arvo on 447 miljoonaa dollaria. Yrityksellä on 142 miljoonaa dollaria realisoimattomia voittoja ja se tienaa noin 105 000 dollaria päivittäin staking-tuotoilla.

Yritys on esitellyt uusia varantomittareita, kuten “oikaistu SOL osaketta kohden”, ja nimittänyt hiljattain entisen BitMEXin toimitusjohtajan Arthur Hayesin neuvonantajakseen.

Upexin johto tuo esiin vahvan toteutuksen, onnistuneet pääomankeruut ja nousevan SOL/osake-suhteen osoituksena sen johtavasta asemasta kasvavassa digitaalisten varantojen trendissä.

Isossa kuvassa Solanan tavoitteena on saavuttaa 200ms finaliteetti vuoteen 2026 mennessä ja 20ms seuraavan viiden vuoden aikana. Vertailun vuoksi: globaalit arvopaperimarkkinat käsittelevät 400–700 miljoonaa transaktiota päivässä, kun taas Solanan läpimenokapasiteetti on jo yli 6 miljardia.

Kuten Galaxy Digitalin toimitusjohtaja sanoi, siksi Solana on merkityksellinen. Vuosi 2025 on toistaiseksi ollut Solanan läpimurtovuosi: se johtaa transaktiomäärissä ja sovelluspohjaisissa tuotoissa samalla, kun transaktiomaksut pysyvät lähes nollassa.

Solana hintaennuste 17.9.2025

Lähde: SOLUSD / TradingView

Pudotuskulmiosta irtautumisen jälkeen aiemmin tänä vuonna Solanan kurssi on liikkunut yhä ylemmäs nousevassa kanavassa. Tällä hetkellä hinta lähestyy 234 dollarin rajaa ja kohtaa vahvaa vastustusta 270–300 dollarin alueella, joka on edellisen ATH:n kohdalla.

Jos hinta puhkaisee tämän tason, edessä voi olla uusi nousuralli. Mutta jos hinta taas torjutaan, todennäköinen korjaus tapahtuu 200–185 dollarin tukitasoille ennen uutta yritystä. Tämä voisi avata paikan ostaa Solanaa alennusmyynnistä.

RSI on noin 60-luvun puolivälissä, mikä viittaa nousumomentumiin, mutta lähestyy yliostettua aluetta. MACD pysyy positiivisena. Rakenne on yhä nousujohteinen, mutta ennen seuraavaa vastustason testausta pieni korjaus ei yllättäisi.

On epätodennäköistä, että Solana saavuttaa 1 000 dollaria jo tänä vuonna. Mutta instituutiosijoitusten myötä realistisempi tavoite on noin 500–600 dollaria.

