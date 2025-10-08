Bitcoin pikku korjausliikkeessä – tavoite 160 000 dollarissa

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa noin 122 000 dollarin tasolla, laskien noin pari prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoin on säilyttänyt silti vahvan nousuvauhdin rikottuaan uusia huippuja.

Yhdysvaltojen spot Bitcoin ETF:t kirjauttivat maanantaina 1,18 miljardin dollarin sisäänvirtaukset — toiseksi suurimmat päiväkohtaiset virrat sitten lanseerauksen. Kysynnän kasvu osui ajankohtaan, jolloin BTC saavutti uuden kaikkien aikojen huipun noin 126 000 dollarissa, mikä kuvastaa sijoittajien uutta innostusta ja institutionaalista luottamusta.

Tähän mennessä lokakuun ensimmäisten neljän kaupankäyntipäivän aikana sisäänvirtaukset ovat yhteensä 3,47 miljardia dollaria, mikä on nostanut yhdysvaltalaisten Bitcoin ETF:ien kokonaisvarallisuuden lähes 60 miljardiin dollariin. BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) johti virtoja 967 miljoonalla dollarilla, mikä nosti sen BTC-omistukset noin 783 767 Bitcoiniin, arvoltaan lähes 98,5 miljardia dollaria.

Tällainen jatkuva institutionaalinen kysyntä vahvistaa BTC:n asemaa vakavasti otettavana sijoitusinstrumenttina, joka yhdistää perinteisen rahoituksen ja digitaaliset omaisuudet.

Kullan nousu vahvistaa pitkän aikavälin näkymää

Kullan hinnan noustessa yli 4 000 dollaria unssilta, VanEckin analyytikot arvioivat, että Bitcoin voi nousta jopa 644 000 dollariin vuoteen 2028 mennessä, jos se saavuttaa edes puolet kullan markkina-arvosta. Vertailu kuvastaa syvenevää uskoa siihen, että Bitcoin toimii nyt digitaalisena kultana — niukkana, helposti siirrettävänä ja inflaatiosuojana.

Nousevat tullit, heikkenevä Yhdysvaltain dollari ja maailmanlaajuinen epävarmuus ohjaavat pääomia yhä enemmän kovaan omaisuuteen, kuten kultaan ja Bitcoiniin. Monet nuoremmat sijoittajat, erityisesti kehittyvissä maissa, pitävät nyt Bitcoinia parempana arvonsäilyttäjänä, mikä viittaa sukupolvien väliseen muutokseen perinteisistä turvasatamista pois päin.

Kasvava rinnastus kullan ja Bitcoinin välillä viittaa siihen, että institutionaalisen omaksumisen kiihtyessä molemmat omaisuusluokat voivat nousta rinnakkain, vahvistaen BTC:n mainetta digitaalisena arvometallina.

Bitcoin hintaennuste 8.10.2025

Teknisesti Bitcoin pysyy vahvassa nousutrendissä lyhytaikaisista laskuista huolimatta. Bitcoinin kurssin kehitystä tukevat sekä 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (noin 120 462 dollaria) että 100 päivän liukuva keskiarvo (116 215 dollaria), mikä vahvistaa rakenteen pysyneen ehjänä.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Kaavio osoittaa Bearish Butterfly -harmoniakuvion lähestyvän mahdollista käännealuetta (PRZ) välillä 128 000–130 000 dollaria, missä voi esiintyä väliaikaista vastustusta. Kuitenkin Relative Strength Index (RSI) on jäähtynyt noin arvoon 48, mikä viittaa terveeseen konsolidaatioon aiemman yliostetun tilanteen jälkeen.

Mikäli Bitcoin säilyttää tuen yli 121 700 dollarin, se voi testata uudelleen 126 200 dollaria ja pyrkiä kohti 130 000 dollaria. Vahvistettu läpimurto tämän alueen yläpuolelle mitätöisi laskevan asetelman ja voisi avata tien kohti 160 000 dollaria tulevina kuukausina.

Record $1.18B ETF inflows spark renewed momentum as BTC consolidates near $122K.

Structure remains bullish with targets at $128K–$130K, and a breakout could open a path toward $160K.

Kaiken kaikkiaan Bitcoinin hintakehitys viittaa vahvuuteen, ei väsymykseen. Ennätystason ETF-sisäänvirtaukset, institutionaalinen osallistuminen ja makrotaloudelliset myötätuulet yhdistyvät, ja BTC:n nykyinen konsolidointi voi olla vain tyyntä ennen seuraavaa suurta nousua.

BlackRockin Bitcoin ETF IBIT johtaa ennätyksellistä 6 miljardin dollarin kryptorahastovirtaa

Kasvanut kiinnostus Bitcoiniin osuu yksiin merkittävän virstanpylvään kanssa BlackRockin IBIT-rahastolle, joka on nyt ohittanut osan yhtiön vanhemmista rahastoista tullakseen eniten tuloja tuottavaksi ETF:ksi.

Bloombergin ETF-analyytikko Eric Balchunas totesi, että IBIT on nyt “hitusen päässä 100 miljardista dollarista” hallinnoitavien varojen (AUM) osalta — vain 21 kuukautta lanseerauksensa jälkeen.

Rahasto hallinnoi tällä hetkellä 98,47 miljardin dollarin varoja 1,38 miljardin osakemäärällä ja 0,25 %:n hallinnointipalkkiolla, mikä tuottaa noin 244 miljoonaa dollaria vuosituloa maailman suurimmalle varainhoitajalle.

Maanantain sisäänvirtaukset kruunasivat myös ennätysviikon Bitcoin-sidonnaisille sijoitustuotteille. CoinSharesin datan mukaan digitaalisten omaisuuserien rahastot houkuttelivat viime viikolla maailmanlaajuisesti 5,95 miljardin dollarin edestä pääomaa — suurin viikoittainen sisäänvirtaus koskaan.

Bitcoin muodosti 3,55 miljardia dollaria tästä summasta, Ethereum 1,48 miljardia, ja Solana ja XRP seurasivat perässä 706,5 miljoonalla ja 219,4 miljoonalla dollarilla.

Bitcoin on käynyt kauppaa lähellä kaikkien aikojen huippuja, leijuen tiistaina noin 124 500 dollarin tasolla sen jälkeen, kun se ylitti lyhyesti 126 000 dollaria aiemmin viikolla. Uusin nousu tapahtui, kun institutionaaliset treidaajat aktivoituivat viikonlopun aikana, nostaen BTC:n yli 125 000 dollarin ensimmäistä kertaa sitten elokuun.

Lokakuu on historiallisesti ollut yksi Bitcoinin vahvimmista kuukausista, ja token on jo noussut yli 10 % kuukauden alusta.

SoSoValuen datan mukaan 6. lokakuuta mennessä yhdysvaltalaisten spot Bitcoin ETF:ien kumulatiiviset nettosisäänvirtaukset olivat nousseet 61,26 miljardiin dollariin. Hallinnoitavat varat olivat tällöin yhteensä 169,54 miljardia dollaria, mikä vastaa noin 6,8 % Bitcoinin kokonaismarkkina-arvosta.

Samaan aikaan myös Ethereum spot ETF:t ovat hyötyneet kryptomarkkinoiden yleisestä toipumisesta. 6. lokakuuta mennessä ne kirjasivat 181,7 miljoonan dollarin päivittäiset sisäänvirtaukset ja 14,6 miljardin dollarin kumulatiiviset virrat, minkä myötä hallinnoitavat nettovarallisuudet nousivat 32 miljardiin dollariin — noin 5,6 % Ethereumin markkina-arvosta.

