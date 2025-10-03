XRP jopa 15 dollariin? Perplexity-tekoälyennuste kryptoille

Tekoäly Perplexity, yksi vahvimmista ChatGPT:n tekoälykilpailijoista, ennustaa, että XRP, Cardano ja Dogecoin voivat tuottaa räjähdysmäisiä tuottoja paljon nopeammin kuin markkinat odottavat.

Johtava kryptovaluutta ja koko kryptosektorin 2 biljoonan dollaria painava jättiläinen Bitcoin käy kauppaa vain hieman alle ennätyshintansa 124 128 dollaria. Se on ollut heivannut melko vakaasti yli 110 000 dollarin hinnassa jo pitkään, mutta ei ole onnistunut vielä syksyn aikana nousemaan uuteen ennätykseen.

Historiallisesti lokakuu – usein lempinimeltään ”Uptober” – on ollut yksi Bitcoinin parhaista kuukausista, mikä lisää monien johtavien projektien mahdollisuutta uusiin ennätyshintoihin.

Samaan aikaan Yhdysvaltain lainsäätäjät auttavat kiihdyttämään vauhtia. Heinäkuussa presidentti Trump allekirjoitti GENIUS Actin, ensimmäisen liittovaltiotason lain, joka luo selkeät stablecoin-sääntelykehykset ja vaatii täyttä varantopohjaa. Pian tämän jälkeen SEC esitteli ”Project Crypto” -hankkeen, politiikkauudistuksen, jonka tavoitteena on sovittaa arvopaperilait yhteen digitaalisten varojen todellisuuden kanssa.

Kun sääntelykehykset asettuvat paikalleen, analyytikot uskovat, että seuraava altcoin-sykli voi ylittää vuoden 2021 rallin. Jos Perplexityn näkymät toteutuvat, XRP, Cardano ja Dogecoin voivat olla nousun kärjessä.

XRP (Ripple): Perplexity-tekoälyennuste näkee ~600 % nousun 20 dollariin

Perplexityn mallien mukaan Ripplen XRP ($XRP) voi nousta jopa 24 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa 580 %:n nousua sen nykyisestä noin 2,94 dollarin tasosta.

Tänä vuonna XRP:n kurssi on jo osoittanut huomattavaa vahvuutta. 18. heinäkuuta se nousi 3,65 dollariin, ylittäen vuoden 2018 huippunsa 3,40 dollaria, ennen kuin vetäytyi noin 20 % globaalien makro- ja poliittisten vastatuulien vuoksi.

Ripple jatkaa rajat ylittävän maksujärjestelmänsä laajentamista maailmanlaajuisesti ja saa kasvavaa institutionaalista tunnustusta. Vuonna 2024 YK:n kehitysrahasto hyväksyi XRP:n kustannustehokkaaksi rahalähetysratkaisuksi kehittyville maille.

Token saavutti myös suuren sääntelyvoiton. Vuoden 2025 alussa SEC vetäytyi virallisesti kanteestaan vuoden 2023 päätöksen jälkeen, jonka mukaan XRP:n vähittäismyynti ei ollut arvopaperikauppaa.

Perplexity arvioi, että selkeä liike heinäkuun huipun yläpuolelle voi nostaa tavoitetason 5,50 dollariin vuoden loppuun mennessä, kun taas todella härkämäinen purkaus voisi viedä XRP:n 7–20 dollarin välille.

Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 366 %, päihittäen Bitcoinin 82 % nousun ja kuusinkertaistaen Ethereumin 63 % tuoton.

Myös tekniset indikaattorit vilkuttavat noususignaaleja: vuoden aikana on havaittu kolme nousevaa lippukuviota, jotka vihjaavat mahdollisesta läpimurrosta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka markkinat ovat toistaiseksi reagoineet vaimeasti Fedin koronlaskuihin ja ensimmäiseen spot XRP ETF:ään, tulevat ETF-päätökset ja uusi kryptolainsäädäntö voivat toimia voimakkaina katalyytteina.

Cardano ($ADA): Perplexity AI ennustaa kolminkertaista kasvua kolmessa kuukaudessa

Cardano ($ADA) on saanut lisää näkyvyyttä erityisesti sen maineen ansiosta uskottavana Ethereum-vaihtoehtona. Kuten Ethereum ja Solana, se houkuttelee jatkuvasti uusia kehittäjiä ja käyttökohteita.

Cardanon perustaja on Ethereumin toinen luoja Charles Hoskinson. Projekti erottuu joukosta vertaisarvioidulla kehitysmallillaan ja vahvalla keskittymisellä kestävyyteen, skaalautuvuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen.

Yli 30,6 miljardin dollarin markkina-arvolla Cardano vahvistaa asemaansa vakavasti otettavana kilpailijana Ethereumille ja kuroo umpeen eroa Solanaan käyttöönotossa.

Perplexity ennustaa, että Cardanon kurssi voi nousta 1,88–2,50 dollarin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä. Parhaassa skenaariossa tämä merkitsee kolminkertaista nousua nykyisestä 0,8384 dollarista kolmessa kuukaudessa.

Karttateknisesti ADA on konsolidoinut laskevassa kiilakuviossa vuoden 2024 lopusta alkaen ja kohdannut vastusta noin 1,10 dollarissa. Vahva “Uptober”-ralli voisi nostaa ADA:n lähemmäs kahta dollaria Q4:n aikana, mutta korkeampien tavoitteiden saavuttaminen vaatii täysimittaisen härkämarkkinan.

2,50 dollarin ennuste viittaa siihen, että Perplexity ei täysin usko ADA:n ylittävän vuoden 2021 huippua 3,09 dollaria, ellei käyttöönotto nopeudu Yhdysvaltain suotuisan sääntely-ympäristön ansiosta.

Dogecoin ($DOGE): Tekoäly ennustaa odotetun 1 dollarin rajapyykin

Dogecoin ($DOGE), alun perin vuonna 2013 vitsinä luotu kolikko, on kasvanut yhdeksi kymmenestä suurimmasta digitaalisesta omaisuudesta, markkina-arvoltaan 36,7 miljardia dollaria, osana 78 miljardin dollaria arvoista meemikolikkosektoria. Sen menestystä selittää uskollinen yhteisö ja kasvava käyttö maksuvälineenä.

Vaikka Dogecoinin kurssi usein seuraa Bitcoinin liikkeitä, sen korkea likviditeetti ja vahva vähittäissijoittajien tuki ovat auttaneet sitä selviämään useista markkinalaskuista. Tällä hetkellä hinta on 0,2429 dollaria, mikä tarkoittaa, että DOGE on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana – päihittäen Bitcoinin, Ethereumin, Solanan, Shiba Inun ja Pepen.

RSI on myös nousussa ja lähestyy neutraalia 50:n tasoa, mikä viittaa siihen, että meemikolikkojen fanit palaavat markkinoille. Viimeisen 24 tunnin aikana Doge on noussut 5,4 %, päihittäen suurimmat kryptot kuten Bitcoinin, Ethereumin ja XRP:n, jotka kaikki nousivat noin 3 %.

Tekniset kaaviot ovat toistuvasti näyttäneet nousevia laskevia kiilakuvioita loppuvuodesta 2024 kesään 2025, mikä viittaa mahdolliseen merkittävään läpimurtoon.

Perplexity arvioi, että DOGE voi päättää vuoden 0,25–0,42 dollarin välillä. Ylemmän pään saavuttaminen tarkoittaisi silti, että se olisi vielä 43 % vuoden 2021 kaikkien aikojen huipun, 0,7316 dollarin, alapuolella.

Käyttöönotto kuitenkin kasvaa: Tesla hyväksyy edelleen DOGE:n tuotteidensa maksamiseen, ja maksupalvelut kuten PayPal ja Revolut tukevat nyt Dogecoin-siirtoja.

Maxi Doge (MAXI): Korkean riskin meemikolikkovaihtoehto

Johtavien valintojen ulkopuolella Perplexity huomauttaa kasvavasta kiinnostuksesta Maxi Doge ($MAXI) -tokenia kohtaan. Se on spekulatiivinen meemikolikko, joka markkinoi itseään Dogecoinin ”tehostettuna serkkuna”. Token on suunnattu treidaajille, jotka etsivät korkean volatiliteetin ja pienen markkina-arvon kohteita, yhdistettynä viihteelliseen degen-yhteisöön.

Toisin kuin Dogecoin, josta on tullut vakaa suuremman markkina-arvon omaisuuserä, Maxi Doge nojaa meemikulttuuriin ja hype-sykleihin. Julkaisunsa jälkeen se on jo kerännyt yli 2,6 miljoonaa dollaria vain muutamassa viikossa.

Ethereum-pohjaisen ERC-20-standardin päälle rakennettu MAXI korostaa yhteisövetoista kasvua, hyödyntäen Telegram- ja Discord-kampanjoita, treidauskilpailuja ja tulevia yhteistyöprojekteja.

150,24 miljardin tokenin kokonaistarjonnasta 25 % on varattu ”Maxi Fund” -rahastoon markkinointiin ja yhteistyöhön. Staking on jo käynnissä, tarjoten jopa 128 % vuosituoton (APY), vaikka tuotot laskevat osallistujamäärän kasvaessa.

Tällä hetkellä presaletokenien hinta on 0,00026 dollaria, ja hinta nousee asteittain uusien rahoituskierrosten edetessä.

Sijoittajat voivat ostaa tokenia Maxi Dogen verkkosivuston kautta käyttäen lompakoita kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-tilillä ja Telegramissa.

