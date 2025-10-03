Institutionaaliset liikkeet nostivat XRP:n yli 3 dollariin

Kryptovaluutta XRP on noussut taas yli 3 dollarin lokakuun perjantaina aamulla. XRP vahvistui 3,3 % viimeisen 24 tunnin aikana ja hinta pyörii nyt piirun verran tasan kolmen dollarin paremmalla puolella.

Tokenin markkina-arvo on nyt 181,8 miljardia dollaria, ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi ylittää 6,1 miljardia dollaria.

XRP on noussut voimakkaasti viimeisissä sessioissa ja noussut lähes 10 % kuluvalla viikolla. XRP:n nousujohteinen tunnelma liittyy todennäköisesti ilmoitukseen, joka julkaistiin keskiviikkona.

Kurssin nousu sai alkunsa VivoPower Internationalin ilmoituksesta. Yhtiö kertoi tiedotteessaan täydentävästä 19 miljoonan dollarin osakeannin sulkemisesta. Osakkeet hinnoiteltiin 6,05 dollarin kappalehintaan, mikä on markkinahinnan yläpuolella. Kerätyt varat aiotaan käyttää yritystoiminnan laajentamiseen, XRP-omaisuuserän treasury-toimintoihin sekä velkojen maksamiseen.

Kestävien energiaratkaisujen yritys VivoPower on uudistanut toimintamallinsa ja profiloituu nyt “digitaalisena treasury-yhtiönä”, jonka strategian ytimessä on XRP. Yrityksen mukaan muutos tähtää pitkäaikaisen omistajuuden kasvattamiseen, sijoitusten edistämiseen XRP Ledger -ekosysteemiin ja lohkoketjusovellusten laajentamiseen.

Vuonna 2014 perustettu ja vuodesta 2016 Nasdaqissa listattu VivoPower toimii muun muassa Isossa-Britanniassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa.

Ilmoitus oli merkittävä, sillä harva Nasdaqissa noteerattu yhtiö tekee XRP:stä keskeisen osan varantopolitiikkaansa. Jotkut markkinaseuraajat uskovat, että tämä antaa Ripplen valuutalle lisää uskottavuutta instituutioiden silmissä ja vahvistaa narratiivia jatkuvasta käyttöönotosta.

XRP ETF -päätökset tulossa lokakuussa

Optimistinen hintaennuste saa jälleen jalansijaa, kun Ripplen pitkän aikavälin asema näyttää entistä vahvemmalta – huolimatta SWIFTin tuoreesta yhteistyöstä Ethereum-kehittäjä Consensysin kanssa.

Pankkiverkosto testaa nyt lohkoketjupohjaisia maksuja yli 30 suuren laitoksen kanssa 16 eri maassa. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa kilpailulta, se itse asiassa vahvistaa Ripplen varhaista etulyöntiasemaa alalla.

📣 Swift announces new blockchain-based ledger with 30+ banks.



At Sibos, Javier Perez-Tasso, Swift CEO, revealed plans to build a blockchain-based shared ledger to enable instant, 24/7 cross-border payments.



Learn more https://t.co/n4S7Ue7Yji#swift #swiftatsibos #sibos pic.twitter.com/fSGqh6RORX — Swift (@swiftcommunity) September 30, 2025

Toisin kuin SWIFTin pilotti, Ripplen rajat ylittävät maksuratkaisut ovat jo toiminnassa, testattu käytännössä ja yhä useampien instituutioiden tukemia.

Useiden spot XRP ETF -hakemusten määräajat lähestyvät välillä 18.–25. lokakuuta 2025, mikä kasvattaa XRP:n nousupainetta.

Tulevien XRP ETF-rahastojen lopulliset päätöspäivämäärät. Grayscale: 18. lokakuuta

21Shares: 19. lokakuuta

Bitwise: 20. lokakuuta

Canary Capital: 24. lokakuuta

CoinShares: 25. lokakuuta

WisdomTree: 25. lokakuuta

Franklin Templeton: 14. marraskuuta

XRP hintaennuste 3.10.2025

XRP on noussut yli yhdeksän prosenttia viimeisen seitsemän päivän aikana, kun kryptomarkkinat ovat alkaneet toipua viimeisimmästä korjausliikkeestään.

Makrotaloudelliset olosuhteet tukevat positiivista hintaennustetta, ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan yleisesti tekevän kuukauden toisen koronlaskun.

XRP on juuri ponnahtanut keskeisestä 2,70 dollarin tukitasosta, samalla kun Relative Strength Index (RSI) on lähettänyt uuden osta-signaalin – nousten sekä keskilinjan että 14 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle.

Jos vauhti jatkuu, XRP:n kurssi voi pian testata uudelleen 3,40 dollarin vastustasoa. Jos tämän tason yläpuolelle murtaudutaan vahvasti, voi seurata nousu jopa 5 dollariin, mikä tarkoittaisi 66 %:n nousupotentiaalia lyhyellä aikavälillä. Ja samalla se tarkoittaisi myös hyvää paikkaa ostaa XRP:tä juuri nyt.

LunarCrushin data: XRP-keskustelu kiihtyy Ondon OUSG-julkaisun myötä – kestävä trendi vai hetkellinen piikki?

Ripplen uusin yhteistyö Ondo Financen kanssa on tuonut tokenisoidut Yhdysvaltain valtionvelkakirjat XRP Ledgeriin, ja yhteisö on reagoinut selvästi – verkkoaktiivisuus on noussut merkittävästi. LunarCrushin datan mukaan mainintoja XRP:stä oli viimeisimmällä jaksolla 71 710, mikä on noin 26 300 enemmän kuin edellisellä jaksolla.

Galaxy Score nousi 9 pisteellä lukemaan 68, mikä viittaa aktiivisten tilien kasvaneeseen sitoutumiseen.

AltRank parani sijalle 455, mikä kertoo, että XRP eteni suhteessa muihin kryptovaroihin, kun hintakehitystä ja sosiaalista volyymiä mitataan yhdessä. Sosiaalinen dominanssi nousi 5,90 prosenttiin – yli kaksinkertaiseksi sen keskiarvoon verrattuna.

Tokenisoidut valtionvelkakirjat XRP Ledgerissä

Yhdessä nämä mittarit osoittavat poikkeuksellista huomiokeskittymää. Maininnat kuvaavat keskustelun raakavolyymiä, kun taas Galaxy Score mittaa vuorovaikutuksen laatua.

AltRank toimii vertailevana mittarina suhteessa muihin tokeneihin, ja sosiaalinen dominanssi kertoo, kuinka suuren osan keskustelusta XRP vie. Nämä piikit osoittavat, että huomio on siirtynyt siihen nopeudella, jota nähdään harvoin – paitsi merkittävien yritysuutisten tai sääntelypäätösten yhteydessä.

Taustalla on Ripplen ja Ondo Financen yhteistyö, jossa Ondon lyhytaikainen Yhdysvaltain valtionvelkatuote, OUSG, tuodaan XRP Ledgeriin. Minttaus ja lunastukset hoidetaan Ripplen vakaavaluutalla RLUSD.

Tämä järjestely mahdollistaa, että valtuutetut instituutiot saavat ympäri vuorokauden altistuksen tokenisoiduille valtionveloille ilman perinteisiä selvitysjärjestelmiä.

Kyseessä on yritys tuoda valtion velkainstrumentit lohkoketjuun – yhdistäen konservatiiviset korkotuotteet Ripple-verkon kanssa, joka alun perin rakennettiin rajat ylittäviin maksuihin. Ripplen näkökulmasta kumppanuus sijoittaa XRP Ledgerin infrastruktuurin yhä kasvavaan reaalimaailman omaisuuserien tokenisointiin, jossa joukkovelkakirjat, rahastot ja muut arvopaperit paketoidaan lohkoketjuyksiköiksi.

Ondo on korostanut, että sen tuote perustuu edelleen perinteisiin Yhdysvaltain valtionvelkakirjoihin, kun taas Ripple tarjoaa transaktioympäristön ja vakaavaluutan.

Yhdessä ne väittävät, että tämä laajentaa potentiaalista käyttäjäkuntaa, joka voi päästä käsiksi tällaisiin arvopapereihin token-muodossa – madaltamalla selvityskynnyksiä ja yhdistämällä prosessin verkkoihin, jotka ovat jo tuttuja kryptosijoittajille.

Huomio ja kestävyys

Kysymys kuuluu, siirtyykö tämä äkillinen sosiaalisen median nousu myös kestäväksi käyttöönotoksi. LunarCrushin mittarit heijastavat tiettyä hetkeä, mutta eivät välttämättä pitkän aikavälin pääomasitoumuksia.

Silti kun kryptovaran osuus keskustelusta yli kaksinkertaistuu, se voi toimia suuntaa-antavana mittarina siitä, mihin huomio virtaa. Nykyiset luvut viittaavat siihen, että kauppiaat ja kommentaattorit pitävät tokenisoitujen valtionvelkojen diiliä merkittävänä tekijänä XRP:n lyhyen aikavälin kehityksessä.

Myös johtajuusmuutoksilla voi olla merkitystä. Ripplen pitkäaikainen teknologiajohtaja David Schwartz on vetäytynyt päivittäisestä roolistaan ja toimii nyt CTO Emerituksena säilyttäen paikkansa hallituksessa. Hänen jatkava läsnäolonsa voi rauhoittaa yhteisöä, kun Ripple asemoituu yhä vahvemmin perinteisten rahoitusverkostojen yhteyteen.

Uudet käyttötavat voivat levitä eri puolille kryptotaloutta

On vielä epäselvää, seuraako institutionaalinen käyttöönotto mukana, sillä OUSG:n transaktiovolyymit eivät vielä näy merkittävästi XRP Ledgerissä.

Tällä hetkellä konservatiivisten korkotuotteiden ja pitkään toimineen kryptovaran yhdistelmä on synnyttänyt keskustelua, jota sosiaalisen median kasvu tukee. Tämä osoittaa, miten uudet käyttötapaukset – erityisesti tokenisoidut versiot perinteisistä arvopapereista – voivat levitä yllättäviin osiin kryptotaloutta.

