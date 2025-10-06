Uusi Bitcoin ATH on nyt yli 125 000 dollaria – jatkuuko nousu?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin nousi viikonloppuna uuteen ennätykseensä ja Bitcoin ATH on nyt 125 506 dollaria. ATH tulee sanoista All Time High eli kaikkien aikojen korkein hinta.

Bitcoin nousi sunnuntaiaamuna uuteen kaikkien aikojen ennätykseen yli 125 500 dollarin, ylittäen aiemman elokuussa saavutetun 124 500 dollarin huipun, kertoo CoinMarketCapin data.

Keskeiset huomiot: Bitcoin saavutti uuden ennätyksen yli 125 500 dollarin, kun “Uptober” -momentumi käynnistyi.

Pörssien saldottuivat monivuotiselle pohjatasolle, yli 114 000 BTC virtasi pois alustoilta kahdessa viikossa.

Tarjonnan kiristyminen ja OTC-pöytäkeskustelut viittaavat mahdollisiin spot-pulaan, ellei hinta jäähdy.

Tämä virstanpylväs saavutettiin samaan aikaan, kun keskitetyt pörssit raportoivat alhaisimpia Bitcoin-varantojaan kuuteen vuoteen, mikä viittaa tarjonnan kiristymiseen kasvavan sijoittajakysynnän keskellä.

Bitcoin aloitti ‘Uptoberin’ jyrkällä nousulla syyskuun pohjilta

Tämä jyrkkä palautuminen merkitsee vahvaa aloitusta lokakuulle, jota treidaajat usein kutsuvat nimellä “Uptober”, sen jälkeen kun Bitcoin laski syyskuun alussa 107 800 dollariin.

Viime viikon aikana varallisuuserä on noussut tasaisesti, saaden tukea uudelleen heränneestä optimismista ja kiristyvästä pörssilikviditeetistä.

”Bitcoin saavuttaa uuden kaikkien aikojen ennätyksen… Ja useimmat ihmiset eivät vieläkään tiedä, mitä Bitcoin on”, sanoi ETF Store ja Nova Dius -yhtiöiden johtaja Nate Geraci.

Bitcoin hits new all-time high…



And most people still don’t even know what bitcoin is. — Nate Geraci (@NateGeraci) October 5, 2025

Glassnoden datan mukaan pörsseissä oleva kokonaismäärä Bitcoinia laski lauantaina 2,83 miljoonaan BTC:hen, mikä on alin taso sitten kesäkuun 2019 – aikana, jolloin Bitcoinin hinta oli noin 8 000 dollaria karhumarkkinoilla.

CryptoQuant puolestaan raportoi hieman matalamman varantolukeman, 2,45 miljoonaa BTC:tä, mikä merkitsee seitsemän vuoden pohjalukemaa. Yli 114 000 BTC:tä, arvoltaan yli 14 miljardia dollaria, on poistunut pörsseistä vain kahdessa viikossa.

Pörssit tyhjenevät – Bitcoinit siirtyvät kylmälompakoihin

Tämä massiivinen ulosvirtaus viittaa siirtymään kohti pitkäaikaista säilyttämistä – Bitcoin siirtyy itsehallintaan, institutionaalisiin lompakoihin tai digitaalisiksi kassavarannoiksi.

Pörsseissä pidetyt kolikot luokitellaan “saatavilla olevaksi tarjonnaksi”, joita todennäköisemmin myydään. Kun varannot kuivuvat, hintapaine kasvaa ylöspäin.

“Kuulemme, että pörsseissä ei ole enää Bitcoinia”, twiittasi Matthew Sigel, VanEckin digitaalisten omaisuuserien tutkimuspäällikkö.

“Maanantai klo 9:30 voi olla ensimmäinen virallinen puutostilanne”, hän lisäsi, huomauttaen ettei kyseessä ollut taloudellinen neuvonta – mutta vihjasi, että voi olla aika toimia.

Hearing exchanges are out of Bitcoin.



Monday 9:30am might be the first official shortage.



Not financial advice… just: it might make sense to get some. https://t.co/yNSMEw2oms — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 3, 2025

Sijoittaja Mike Alfred jakoi saman näkemyksen, paljastaen puhelun suuren OTC-välittäjän kanssa, joka sanoi voivansa jäädä ilman Bitcoinia vain tunneissa futuurimarkkinoiden avauduttua – ellei hinta nouse yli 126 000 dollarin. “Tilanne villiintyy”, Alfred totesi.

Bitcoinin kurssin viimeaikainen nousu on toteutunut täsmälleen ennustetulla tavalla. Kryptovaluutta rikkoi 118 000 dollarin vastustason, säilytti nousujohteisen vauhdin Bearish Butterfly -kuvion sisällä ja nousi 124 600 dollariin ennen kuin siirtyi konsolidointivaiheeseen.

Maanantaina aamulla Bitcoin käy kauppaa reilun 123 500 dollarin hintaan, laskua on tullut vajaan prosentin verran viimeisen 24 tunnin aikana. Markkina-arvo on 2,45 biljoonaa dollaria ja päivittäinen kaupankäyntivolyymi yli 65 miljardia dollaria. Tämä pysähtyminen lähellä 124 000 dollaria ei ole heikkouden merkki.

Se kuvastaa pikemminkin luonnollista markkinan sulattelua ennen seuraavaa liikettä kohti mahdollista käännealuetta (PRZ), joka sijaitsee 128 000–130 000 dollarin välillä, missä harmoninen kuvio odotetaan päättyvän.

As mentioned in my earlier forecast, Bitcoin followed the path perfectly — rallying toward $124.6K within the Bearish Butterfly pattern.

Now, $128K–$130K marks the final PRZ zone before a potential $160K breakout.

Support: $121K | $118.5K#BTC #Crypto pic.twitter.com/H81k9vuapJ — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

4 tunnin kaaviossa Bitcoin jatkaa nousevaa kanavarakennettaan, mikä vahvistaa terveellisen sarjan korkeampia huippuja ja pohjia. 50-SMA (116 394 dollaria) ja 100-SMA (114 948 dollaria) pysyvät molemmat hinnan alapuolella, tukien nousutrendiä. Momentti-indikaattorit kertovat samaa tarinaa: RSI on laskenut arvoon 66, jäähtyen yliostetulta alueelta (yli 75), mikä on tyypillinen välivaiheen korjaus ennen nousun jatkumista.

Bitcoin hintaennuste 6.10.2025

Tällä hetkellä Bitcoinin hintaennuste on nyt nousujohteinen, vaikka keskipitkän aikavälin kuvio viittaa pian laskevaan painotukseen. Bearish Butterfly -harmoninen kuvio, joka esiteltiin ensimmäisen kerran lokakuun 3. päivän ennusteessa, on yhä keskeinen osa nykyistä asetelmaa.

Tämä rakenne osoittaa, että vaikka Bitcoinin lyhyen aikavälin momentti on vahva, käänteen riski kasvaa hinnan lähestyessä ylempää PRZ-aluetta.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Kynttiläkaavion käyttäytyminen vahvistaa tämän kaksijakoisuuden. Viimeaikaiset kynttilät näyttävät pienemmiltä, yläviiksillä varustettuina, mikä viittaa lyhyen aikavälin ostajien epäröintiin testattaessa vastustasoa noin 124 000 dollarissa.

Historiallisesti tällaiset pysähtymiset edeltävät usein joko läpimurtoa tai hallittua vetäytymistä kohti paikallista tukea – tässä tapauksessa lähellä 121 140 tai 118 500 dollaria.

Silti uupumisen merkkejä ei ole nähtävissä. Volyymitrendit ja institutionaaliset sisäänvirtaukset viittaavat jatkuvaan kertymiseen, ja rahoituskustannukset pysyvät tasapainossa. Tämä kertoo, ettei nousu ole pelkästään spekulatiivinen. Jos Bitcoin pysyy yli 121 000 dollarin tason, seuraava vaihe kohti 128 000–130 000 dollaria näyttää yhä todennäköisemmältä.

Tie kohti 160K dollaria – nousun jatkumisskenaario

Jos Bitcoin murtautuu selkeästi yli 128 000 dollarin, se voisi mitätöidä harmonisen kuvion lyhyen aikavälin laskupaineet ja avata tien laajempaan nousuun kohti 160 000 dollaria. Tällainen läpimurto osoittaisi paitsi teknistä vahvuutta myös psykologista vahvistusta instituutioiden kasvavasta kiinnostuksesta ostaa Bitcoinia.

CME:n avoin kiinnostus ja ETF-virrat heijastavat edelleen ammattilaissijoittajien kasvavaa osallistumista – jyrkässä kontrastissa vähittäissijoittajien aiempaan empimiseen. Kun makrotalousolosuhteet kevenevät ja likviditeetti paranee, asetelma muistuttaa Bitcoinin vuosien 2020–2021 härkämarkkinoiden alkuvaihetta.

Bitcoin is pausing near $124K after a strong rally, respecting the rising channel and 50/100-SMA support.

Next targets: $128K–$130K (PRZ).

Hold above $121K keeps bulls in control — break below $118.5K may trigger a correction.#Bitcoin #BTC — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

Kauppiaille avainasemassa ovat kärsivällisyys ja rakenne. Niin kauan kuin BTC pysyy yli 121 000 dollarin tason, momentti on ostajien puolella. Selkeä läpimurto yli 124 600 dollarin voisi sytyttää uudelleen nousuvolyymin ja viedä markkinat kohti PRZ-aluetta.

Tämän jälkeen vahvistettu sulkeminen yli 130 000 dollarin avaisi oven eksponentiaaliseen kasvuun – mahdollisesti kiihdyttäen Bitcoinin kohti seuraavaa ensisijaista tavoitetta 160 000 dollaria lähikuukausina.

Strategy Inc.:n Bitcoin-omistukset nousivat 77,4 miljardiin dollariin – kassavara-strategia tuottaa tulosta

Kuten raportoitu, Bitcoinin nousu yli 124 000 dollarin on nostanut Strategy Inc.:n BTC-omistukset uuteen ennätykseen – 77,4 miljardiin dollariin, yhtiö kertoi perjantaina.

Yhtiö aloitti BTC:n keräämisen vuonna 2020 yrityksen kassavaraksi ja on nähnyt omistuksensa kasvavan räjähdysmäisesti – alkuperäisestä 2,1 miljardin dollarin arvosta yli 35-kertaiseksi vain viidessä vuodessa.

Strategy selvisi kryptomarkkinoiden volatiliteetista jatkamalla ostojaan myös laskumarkkinoilla, kasvattaen omistuksensa 8 miljardiin dollariin vuonna 2023 ja yli tuplaten sen 41,8 miljardiin vuoteen 2024 mennessä.

Vuoden 2025 nousu on nyt nostanut omistukset ennennäkemättömälle tasolle, vahvistaen yhtiön uskoa siihen, että Bitcoin toimii pitkän aikavälin suojana fiat-valuuttojen heikentymistä vastaan.

Lisäksi Strategy vahvisti, ettei sen tarvitse maksaa miljardeja veroja realisoimattomista kryptovoitoista, kun IRS:n päivitetty ohjeistus selvensi, etteivät ne kuulu yritysten vaihtoehtoisen minimiveron piiriin.

Noin 28 miljardin dollarin realisoimattomalla voitolla tämä verohelpotus sementoi Strategyn aseman johtavana esimerkkinä yritystason Bitcoin-keräämisessä.

