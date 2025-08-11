4,13 biljoonan markkina-arvo – kryptovaluutat iskussa

Kirjoittaja Matti Laurila Kirjoittaja Matti Laurila Lisätietoja kirjoittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 11, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Kryptovaluutat ovat nousseet maanantaina, ja koko markkina-arvo nousi lähes 2 % tasolle 4,13 biljoonaa dollaria, kun Bitcoinin kurssi kipusi kohti uutta kaikkien aikojen huippua ja Ethereumin kurssin nousutrendi vahvistui.

Bitcoin nousi 3 % tasolle 121 900 dollaria jatkaen viikonlopun vahvistumista. Ether lisäsi 1,5 % ja saavutti parhaimmillaan yli 4 300 dollaria, päättäen viikon, jolloin se pomppasi 20 % institutionaalisen kysynnän kiihtyessä. Nousu oli yksi viime kuukausien vahvimmista altcoin-jaksoista ja rikkoi tyypillisen kesäkauden hiljenemisen.

“Taktinen altcoin-mallimme käynnisti juuri pisimmän nousuputkensa yli vuoteen, ja Ethereumin läpimurto saa treidaajat tähyämään tasoa, jota ei ole nähty sitten vuoden 2021”, 10X Research kirjoitti muistiossaan.

El Salvador avaa institutionaalisen pääsyn Bitcoiniin

Bitcoinin nousua vauhditti El Salvadorin hyväksymä investointipankkilaki, joka voi tehdä Keski-Amerikan valtiosta alueellisen kryptokeskuksen.

Torstaina hyväksytty lainsäädäntö antaa lisensoiduille sijoituspankeille oikeuden pitää hallussaan Bitcoinia ja muita digitaalisia varoja laillisen maksuvälineen ja ulkomaanvaluutan rinnalla, kunhan ne asioivat vain kokeneiden sijoittajien kanssa.

Näiden toimijoiden on ylläpidettävä vähintään 50 miljoonan dollarin omia pääomia ja palveltava asiakkaita, joilla on markkinatuntemusta sekä vähintään 250 000 dollaria sijoitettavaa varallisuutta.

Laajempaa markkinatunnelmaa vahvisti MicroStrategyn toinen perustaja ja tunnettu Bitcoin-puolestapuhuja Michael Saylor, joka kirjoitti X:ssä: “Jos et lopeta Bitcoinin ostamista, et lopeta rahan tekemistä.”

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

Bitgetin pääanalyytikko Ryan Lee odottaa, että kryptovaluutat tulevat vielä vähän alaspäin. Hänen mukaansa Bitcoin voi notkahtaa ja käydä kauppaa välillä 115 000–140 000 dollaria, kun taas Ethereumilla on hänen mukaansa tilaa edetä 4 000–4 600 dollariin. Hän huomautti, että tuore nousu yli 4 000 dollarin kertoo vahvasta momentista.

“ETF-rahastojen jatkuvat sisäänvirtaukset vahvistavat luottamusta, ja syyskuussa odotettu Fedin koronlasku parantaa likviditeettiä ja suosii riskipitoisia omaisuusluokkia, mikä voi sytyttää uusia altcoin-rallien aaltoja”, hän lisäsi.

“Yritysten omaksuminen on yhä voimakkaampi myötätuuli: yhä useampi listayhtiö lisää kryptotaseitaan. Ethereumin kohdalla nousu yli 4 000 dollarin heijastaa vahvoja fundamentteja ja kasvavaa kysyntää sekä DeFin että perinteisen rahoituksen (TradFi) puolella.”

ETF:t ruokkivat vahvaa instituutiokysyntää – kryptovaluutat kiinnostavat

Ethereumin nousua ovat tukeneet ennätykselliset virrat ETH-painotteisiin yhtiötaseisiin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin. Coinglassin data näytti viime vuorokaudelta 92,25 miljoonan dollarin edestä pitkien ETH-positioiden likvidointeja, kun Bitcoinin vastaava luku oli 117,67 miljoonaa dollaria – merkki aggressiivisesta positioiden uudelleenjärjestelystä hintapiikin aikana.

Kryptovaluutat yritystaseissa näyttelevät yhä suurempaa roolia loppukesän nousurallissa. CoinGeckon mukaan 17 pörssiyhtiötä pitää hallussaan yhteensä 1,75 miljoonaa ETH:ta, yli 7,53 miljardin dollarin arvosta. Kärkeä johtaa Bitmine Immersion Technologies 833 133 ETH:lla (noin 3,59 miljardia dollaria), seuraavina SharpLink Gaming 521 939 ETH:lla ja Coinbase 136 782 ETH:lla.

SharpLinkin tuore 200 miljoonan dollarin osakeanti Ethereumin lisähankintoihin on lisännyt positiivista virettä, ja analyytikot ennustavat yhtiön nousevan pian yhdeksi suurimmista yritysomistajista.

ETF-virrat ovat myös kasvaneet SosoValuen datan mukaan. BlackRockin ETHA ETF keräsi yli 254 miljoonaa dollaria perjantaina, mikä nosti sen nettovarallisuuden yli 12,3 miljardiin dollariin. Grayscalen pääasiallinen ETH-rahasto hallinnoi nyt 4,5 miljardin dollarin varoja, ja myös Bitwisen, VanEckin ja Franklinin tuotteisiin on virrannut tasaisesti pääomaa.

Vitalik Buterin on taas miljardööri

Ethereumin perustaja Vitalik Buterin on palannut miljardöörien joukkoon, kun Ether nousi yli 4 000 dollarin – tasolle, joka nähtiin viimeksi joulukuussa 2024.

Lohkoketjuanalytiikkayritys Arkham raportoi lauantaina, että Buterinin on-chain -portfolion arvo on nyt noin 1,04 miljardia dollaria, ja sen ydinomistus on 240 042 ETH.

Ethereumin luoja omistaa myös pienempiä osuuksia tokeneissa, kuten Aave Ethereum (AETHWETH), WhiteRock (WHITE), Moo Deng (MOODENG) ja Wrapped Ethereum (WETH).

Ether jatkoi nousuaan viikonloppuna, nousten lauantaina vielä 6,38 % ja saavuttaen 4 332 dollaria sen jälkeen, kun se oli perjantaina palauttanut 4 000 dollarin tason. Kirjoitushetkellä ETH käy kauppaa noin 4250 dollarissa.

Hintamomentti on osunut yhteen Bitcoinin markkinadominanssin laskun ja treidaajien uuden optimismin kanssa.

Jotkut, kuten kryptoanalyytikko Ted, uskovat, että marraskuun 2021 kaikkien aikojen huipun 4 878 dollarin uudelleentestaus on lähellä, kutsuen sitä “vain päivien kysymykseksi nyt.”

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

Markkinadata osoittaa, että nousu 4 500 dollariin voisi laukaista merkittävän short squeeze -ilmiön. CoinGlass arvioi, että noin 1,35 miljardin dollarin edestä short-positioita voitaisiin likvidoida, jos tämä taso saavutetaan.

Arkham huomautti myös esiin nousevasta muutoksesta ETF-virroissa. Ether on ohittanut Bitcoinin. Perjantaina ETH:hon keskittyneet ETF:t keräsivät yhteensä 461 miljoonaa dollaria, kun Bitcoin-ETF:ien vastaava luku oli 404 miljoonaa dollaria.

Viimeisten viiden kaupankäyntipäivän aikana Yhdysvaltain spot Ether ETF:t ovat kirjanneet nettosisäänvirtauksia 326,6 miljoonan dollarin edestä. Samalla Bitcoin ETF:ien vastaava määrä on ollut Farsiden datan mukaan 253,2 miljoonaa dollaria.

Buterin nousi ensimmäisen kerran miljardöörien joukkoon toukokuussa 2021, kun ETH ylitti 3 000 dollaria ensimmäistä kertaa.

Tuolloin hän omisti noin 333 500 ETH:ta, joiden arvo oli noin 1,029 miljardia dollaria, kun omaisuus oli nelinkertaistunut vuoden alun 700 dollarista.

Hän paljasti kuitenkin vuonna 2018, ettei ole koskaan hallinnut yli 0,9 % ETH:n kokonaismäärästä ja ettei hänen nettovarallisuutensa ollut “koskaan lähelläkään” miljardia dollaria ennen vuoden 2021 rallia.

Buterin varoittaa ETH-treasuryjen kasvun riskeistä

Vaikka ETH:n viimeaikaista nousua ovat tukeneet institutionaaliset virrat ja yritystaseet, jotka pitävät Etheriä, Buterin on esittänyt varovaisuutta tämän trendin suhteen.

Äskettäisessä haastattelussa hän varoitti, että liiallinen vipuvaikutus ETH-taseissa voisi aiheuttaa pitkän aikavälin riskejä.

“Jos herättäisit minut kolmen vuoden kuluttua ja kertoisit, että taseet johtivat ETH:n tuhoon… arvaukseni olisi käytännössä, että jollain tavalla niistä tehtiin ylivelkainen peli”, hän sanoi.

Viime viikolla BitMine Immersion Technologies lisäsi 208 137 ETH:ta kasvaviin kryptoreserveihinsä. Näin yhtiö nosti kokonaisomistuksensa 833 137 ETH:iin, joiden arvo on nyt yli 3 miljardia dollaria.

Tämä vahvistaa BitMinen aseman suurimpana Ethereumia omistavana treasury-yhtiönä ja sijoittaa sen neljänneksi suurimmaksi kryptotreasuryksi maailmassa.

Kryptovaluutat hyötyvät, kun nousevat hashtagit yleistyvät – piensijoittajat ryntäävät mukaan

Sosiaalinen sentimentti heijastaa optimismia. Analytiikkayhtiö Santiment raportoi nousupiikin nousevissa hashtageissa kuten #buying ja #bullish. Samalla kryptovaluutat saivat laskusuuntaisia mainintoja noin puolet vähemmän. Yhtiö kuitenkin varoitti, että liiallinen piensijoittajien FOMO voi tilapäisesti hidastaa rallia.

Bitcoin lähestyy 122 000 dollaria ja Ether on lähellä 4 500 dollaria. Nyt treidaajat seuraavat, voiko momentti nostaa kaksi suurinta kryptovaluuttaa uusiin huippuihin ennen vuosineljänneksen päättymistä.