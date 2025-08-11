Kryptopörssi ennustaa: Ethereum yli 6 000 dollaria elokuussa

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja kirjoittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 11, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

“Kakkosvaluutta” Ethereum (ETH) on noussut reilun prosentin verran viimeisen 24 tunnin aikana noin 4 250 dollariin. Ethereum on jatkanut nousuaan myös 7 ja 30 päivän aikavälillä.

Markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta on ohittanut Mastercardin lähes 520 miljardin dollarin markkina-arvolla, mikä on seurausta kasvaneista kaupankäyntivolyymista.

“ETH:stä on tullut 22. suurin omaisuuserä markkina-arvolla mitattuna. Se käy tällä hetkellä kauppaa 4 312 dollarissa”, kirjoitti analyytikko Christiaan viestipalvelu X:ssä.

$ETH flipped Mastercard✅



It's now the 22nd largest asset by MCAP! pic.twitter.com/KPZnnk5aFV — Christiaan (@ChristiaanDefi) August 10, 2025

Tällä hetkellä Ethereumin kurssi on enää 13 % päässä kaikkien aikojen huipustaan, joka oli 4 878 dollaria marraskuussa 2021. Polymarket-kauppiaat ennustavat 96 % todennäköisyyttä, että Ethereum saavuttaa 4 400 dollarin tason, ja 76 % todennäköisyyttä, että se ylittää edellisen ATH-hintansa ja saavuttaa 5 000 dollaria ennen vuoden loppua. Tämä voisi tarkoittaa Ethereumin ostamisen olevan ajankohtaista juuri nyt, kun nousua on kestänyt jo hyvän aikaa.

Analyytikot: ETH:n hinta voi nousta jyrkästi tulevina kuukausina

Treidaajat, institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot uskovat, että nykyinen hintapiikki voi olla alkusoitto suuremmalle, kestävälle nousurallille.

Kryptovaluuttakaavioihin erikoistunut analyytikko Ali Martinez totesi X:ssä, että ”vaikka jotkut uskovat markkinoiden saavuttaneen huippunsa, näin ei ole Ethereumin kohdalla”. Hän analysoi, että ”Ethereumin MVRV (markkina-arvon ja realisoidun markkina-arvon suhde) viittaa edelleen siihen, että nousuvaraa on jäljellä.”

Market top? Not for Ethereum $ETH. MVRV Extreme Values point to more room to run. pic.twitter.com/oIeFftdmyn — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Teknisen analyytikon Lord Hawkinsin mukaan Ethereum on murtautumassa ulos oppikirjamaisesta Wyckoff Accumulation -kuviosta. Tämä tarkoittaa, että viimeaikainen hinnannousu on “Sign of Strength” (SOS) -vastusalue, jota yleensä seuraa lyhyt vetäytyminen uuden nousutrendin vahvistamiseksi.

Jos tämä kuvio jatkuu, ETH voi siirtyä merkittävään nousuvaiheeseen ja työntää hinnan kohti 6 000 dollaria.

#ETH started a buy program. Could see $6k next pic.twitter.com/w8IUZrMDrw — Lord Hawkins (@lorde_skinwah) August 9, 2025

Analyytikko Titan of Crypton mukaan ETH on “äärimmäisen nousujohteinen”, koska se on murtautunut ulos monivuotisesta symmetrisestä kolmioformaatista. Analyytikko Crypto Roverin mukaan kolmion koko viittaa jopa 8 000 dollarin tavoitehintaan.

Nilesh Vermas mukaan ETH osoittaa toistuvaa kuviota, joka nähtiin myös vuosina 2017 ja 2020. Hänen mukaansa kryptovaluutta nousee jyrkästi sen jälkeen, kun se on testannut merkittävän pohjatukitason uudelleen.

“Vähintään 10 000 dollaria, noususkenaariossa 16k–20k seuraavien 6–8 kuukauden aikana”, ennusti Verma.

Lähde: X

Ethereum ETF -virrat ja valasakkumulaatio nostavat hintoja

Ethereum-ETF:t (pörssinoteeratut rahastot) kirjasivat Sosovalue-tietojen mukaan perjantaina yhteensä 461,21 miljoonan dollarin päivittäiset nettovirrat. Tämä on enemmän kuin Bitcoinin 403 miljoonaa dollaria.

Lisäksi “valaat” kasaavat ETH:ta aggressiivisesti, mikä viittaa vahvaan noususentimenttiin. Lohkoketjuanalyytikko LookOnChainin mukaan eräs merkittävä valas osti maanantaina 49 533 ETH:ta, arvoltaan 212 miljoonaa dollaria.

“Viikon aikana he ovat keränneet 221 166 ETH:ta (946,6 miljoonaa dollaria) FalconX:ltä, Galaxy Digitalilta ja BitGolta,” yhtiö kirjoitti X:ssä.

Lisäksi BitMEXin perustaja Arthur Hayes on ostanut 1 250 ETH:ta 5,29 miljoonalla dollarilla yhdessä muiden altcoinien, kuten Lido Dao (LDO), USDC ja PENDLE, kanssa.

Buterin näkee arvoa ETH-taseissa, mutta varoittaa mahdollisista likvidointiriskeistä

Ethereumin toinen perustaja Vitalik Buterin on ottanut tämän trendin vastaan varovaisen optimistisesti. Tuoreessa podcastissa hän sanoi, että ETH-taseet tarjoavat “arvokkaita palveluja” antamalla sijoittajille enemmän pääsyä ja joustavuutta. Hän kuitenkin varoitti, että aggressiivinen velkavipu voi johtaa vakaviin likvidointeihin, jos riskejä ei hallita vastuullisesti.

Are ETH Treasuries good for Ethereum?@VitalikButerin thinks they can be:



“ETH just being an asset that companies can have as part of their treasury is good and valuable… giving people more options is good.”



But he also issues a warning:



“If you woke me up 3 years from now… pic.twitter.com/W55oUD7Lke — Bankless (@BanklessHQ) August 7, 2025

”Jos minut herätettäisiin kolmen vuoden päästä ja kerrottaisiin, että taseet johtivat ETH:n romahdukseen, arvaukseni syystä olisi käytännössä se, että ne oli muutettu ylivivutetuksi peliksi”, Buterin totesi.

Buterin omistaa tällä hetkellä 240 042 Ethereumia, arvoltaan noin 1,01 miljardia dollaria, ja hänestä on tullut “onchain-miljardööri”.

“Ethereum voi saavuttaa 6 000 dollaria ennen elokuun loppua”

Kryptopörssi Mitraden asiantuntijat seuraavat Ethereumin hintakehitystä tarkasti. Sen analyytikot korostavat ETH:n mahdollisuutta liikkua kohti 6 000 dollaria jo ennen kuun loppua. Ethereum-säätiön tiekartan mukaan Layer 1 -ratkaisun läpimenotavoite on noin 400 TPS vuoden 2025 loppuun mennessä. Nykyinen transaktiotehokkuus perustuu kuitenkin pääosin Layer 2 -ratkaisuihin – Optimism, Arbitrum ja zkSync – joissa läpimeno voi nousta kymmeniin tuhansiin TPS:ään.

“Tämä skaalautuvuus vähentää ruuhkien vaikutusta Ethereumin hintavaihteluihin. Koska Layer 1:n kaasumaksut pysyvät sekä korkeina että vaihtelevina, nämä L2-verkot houkuttelevat yhä enemmän käyttäjiä, mikä entisestään vahvistaa ETH:n hallitsevaa asemaa DeFi-sektorilla ja laajemmin lohkoketjumarkkinoilla”, Mitrade kirjoittaa.

Fundamental Global tähtää Ethereumiin 5 miljardin dollarin hakemuksella – yritysten omistukset kasvussa

Fundamental Global jätti SEC:lle 5 miljardin dollarin hyllyrekisteröintihakemuksen rakentaakseen oman ETH-keskeisen kassanhallinnan. Yhtiö liittyy kasvavaan listaan yrityksiä, jotka panostavat Ethereumiin tasevarallisuutena.

Bitmine Immersion Technologies säilyttää aseman suurimpana julkisena omistajana 833 133 ETH:lla, joiden arvo on 3,27 miljardia dollaria. Coinbase omistaa noin 136 000 ETH, ja muut yhdysvaltalaiset yhtiöt kuten Bit Digital ja BTCS täydentävät viiden kärjen. Yhteensä 17 pörssiyhtiötä omistaa nyt yli 1,74 miljoonaa ETH:ta, joiden yhteenlaskettu arvo on lähes 6,9 miljardia dollaria.

BlackRockin ETHA ylittää 11 miljardia dollaria varoissa – 100 miljoonan dollarin päivittäisen sisäänvirtauksen jälkeen

Samaan aikaan Yhdysvalloissa listatut ETH ETF:t ovat nähneet ennätyksellisiä sisäänvirtauksia. SoSoValue-datan mukaan nettovirrat ovat nousseet 9,35 miljardiin dollariin eri liikkeeseenlaskijoiden, kuten BlackRockin, Grayscalen ja Fidelityn, rahastoissa. BlackRockin tukema ETHA ETF keräsi yksinään yli 100 miljoonaa dollaria torstaina, mikä nosti sen nettovarallisuuden yli 11 miljardin dollarin.

Grayscalen pää-ETH-rahasto, jolla on nyt 25,1 miljardin dollarin nettovarallisuus, kirjasi yli 5 %:n päivittäisen hinnannousun. Myös Bitwise, VanEck ja Franklin näkivät maltillisia mutta tasaisia sisäänvirtauksia sijoittajien kiinnostuksen kasvaessa.

Delta Exchangen tutkimusanalyytikko Riya Sehgal totesi, että korkea kaupankäyntivolyymi viittaa vahvaan ostopaineeseen, mikä nosti hinnan yli 3 900 dollarin.

”Kun ETF-rahastoihin virtaa 222,3 miljoonaa dollaria ja Ethereumin markkinaosuus nousee yli 12 %:iin, markkina näkee selvästi pääoman siirtyvän Bitcoinista Ethereumiin”, hän kertoi Cryptonewsille. ”Niin kauan kuin Ethereum pysyy yli 3 840 dollarin, lyhyen aikavälin näkymät pysyvät nousujohteisina, ja seuraava mahdollinen tavoitealue on 4 000–4 050 dollaria.”

ETF-virtojen kiihtyessä ja yritystaseiden kasvaessa markkina vaikuttaa olevan valmis vahvaan neljänneksen loppuun.

Kauppiaat seuraavat 4 000 dollarin vastustasoa seuraavana tärkeänä virstanpylväänä Ethereumin vauhtivetoisessa nousussa.