XRP, Shiba Inu ja Pi – Tässä Gemini AI:n ennusteet 2025

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 6, 2025

Gemini AI, Googlen vastaus ChatGPT:lle ja yksi sen kovimmista kilpailijoista tekoälyalalla, ennustaa, että XRP, Pi Coin ja Shiba Inu voivat tuottaa poikkeuksellisen suuria tuottoja paljon nopeammin kuin monet sijoittajat odottavat.

Lokakuu, jota usein kutsutaan nimellä “Uptober”, on historiallisesti ollut yksi johtavan kryptovaluutan Bitcoinin vahvimmista kuukausista. Koko markkina seuraa usein Bitcoinia, mikä lisää todennäköisyyttä, että uudet kaikkien aikojen huiput ovat monelle johtavalle kryptolle lähellä.

Samaan aikaan Yhdysvaltain päättäjät tarjoavat lisävauhtia. Heinäkuussa presidentti Trump allekirjoitti GENIUS-lain, joka on ensimmäinen liittovaltiotason säädös vakaisiin kryptovaluuttoihin liittyen, edellyttäen täyttä reservivakuutta. Pian tämän jälkeen SEC lanseerasi Project Crypto -aloitteen, joka on kattava päivitys arvopaperisääntelyn ja digitaalisten omaisuuserien yhteensovittamiseksi.

Selkeämpien sääntöjen myötä analyytikot uskovat, että seuraava altcoin-ralli voi ylittää vuoden 2021 sykliin. Jos Geminin ennuste toteutuu, XRP, Pi Network ja Shiba Inu voivat olla nousun kärjessä.

XRP (Ripple): Gemini AI ennustaa merkittävää nousua viiteen dollariin

Geminin mallit ennustavat, että Ripplen XRP ($XRP) voi nousta jopa viiteen dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä – noin 68 % nousua nykyisestä noin kolmen dollarin hinnasta.

XRP on jo osoittanut merkittävää vahvuutta tänä vuonna. Heinäkuun 18. päivä se nousi 3,65 dollariin, ylittäen vuoden 2018 huippunsa 3,40 dollaria, ennen kuin laski lähes 18 % globaalien poliittisten ja taloudellisten vastatuulten vuoksi.

Ripple jatkaa kansainvälisen maksujärjestelmänsä laajentamista ja saa lisää institutionaalista jalansijaa. Vuonna 2024 YK:n Capital Development Fund nimesi XRP:n edulliseksi rahansiirtovaihtoehdoksi kehittyville markkinoille.

Lähde: Google Gemini

XRP sai myös merkittävän oikeudellisen voiton: SEC luopui kanteestaan vuoden 2025 alussa sen jälkeen, kun tuomioistuin päätti vuonna 2023, ettei XRP:n vähittäismyynti ole arvopaperikauppaa.

Geminin ennusteen mukaan heinäkuun huipun selkeä ylitys voisi asettaa XRP:n kurssin kohti viittä dollaria vuoden loppuun mennessä, vaikka muut LLM-mallit, kuten ChatGPT, ennustavat vieläkin aggressiivisempaa nousua jopa 7–20 dollarin välillä.

Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 404 %, nelinkertaistaen Bitcoinin 94 % ja Ethereumin 79 % nousun.

Myös tekniset signaalit tukevat nousua: tänä vuonna on muodostunut kolme nousullista lippukuvioita, jotka viittaavat mahdolliseen vahvuuteen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Äskettäiset Fedin koronlaskut ja ensimmäisen XRP spot ETF:n hyväksyntä eivät kuitenkaan vielä saaneet aikaan läpimurtoa.

Tulevat XRP ETF -päätökset kuun puolivälissä sekä uusi kryptolainsäädäntö jouluksi voivat toimia vahvoina katalyytteinä.

Pi Network ($PI): Gemini AI ennustaa räjähdysmäistä 20-kertaista kasvua mobiililouhinnasta

Pi Network ($PI) toi markkinoille “napauta louhiaksesi” -mallin, joka mahdollistaa kolikoiden louhinnan suoraan älypuhelimella kirjautumalla ja napauttamalla päivittäin.

Lähde: Google Gemini

Nykyisin kurssilla 0,266 dollaria kauppaa käyvän Pi:n osalta Gemini ennustaa nousua 5,20 dollariin vuoden loppuun mennessä – eli 20-kertaista arvonnousua. Kehittäjätiimi työskentelee aktiivisesti ekosysteemin parissa, ja useat tulevat virstanpylväät voivat vahvistaa nousunäkymiä.

Verkosto on julkaissut päivityksiä vakaasti, siirtyen versiosta 19 versioon 23, ja mahdollinen mainnet-julkaisu on tulossa, mikä voi toimia vahvana hintamoottorina.

Helmikuussa 2025 debytoinut Pi on ollut erittäin volatiili, mukaan lukien 171 % nousu toukokuussa. Sen RSI on nyt laskenut tasolle 30, mikä viittaa aliarvostukseen ja mahdolliseen elpymiseen – mikä tekee tästä parhaan ostohetken niille, jotka uskovat projektiin.

Helmikuun 2,99 dollarin huipun uudelleentestaus on kunnianhimoinen mutta mahdollinen tavoite. Vaikkei se toteutuisikaan, kryptojen historiallinen lokakuun vahvuus voi silti nostaa Pi:n kohti 1 dollaria marraskuuhun mennessä – ajoittaen sen hyvin joulunajan härkämarkkinoihin.

Shiba Inu (SHIB): Gemini AI ennustaa jopa 4× nousun suotuisissa oloissa

Shiba Inu ($SHIB), lanseerattiin vuonna 2020 ja se on asemoitunut Dogecoinin kovimmaksi kilpailijaksi, markkina-arvon ollessa nyt 7,4 miljardia dollaria.

Lähde: Google Gemini

Käydessään nyt kauppaa noin 0,000012 dollarin tasolla 2 % yönousun jälkeen, Shiba Inun kurssi liikkuu laajasti kryptomarkkinan mukana. Korkea markkina-arvo kuitenkin rajoittaa sen mahdollisuuksia hyötyä samalla tavalla kuin pienemmät meemikolikot, joiden kokonaisarvo nousi yön aikana 8,5 % 81,7 miljardiin dollariin.

Teknisesti SHIB on jo tänä vuonna murtautunut ulos sekä laskevasta kiilasta että nousulipusta. Tason 0,000025 ylitys marraskuuhun mennessä voisi valmistaa pohjan Geminin ennustamalle nousulle 0,000032–0,00005 dollarin välillä vuoden loppuun mennessä – eli 4× nousulle nykyisestä hinnasta.

SHIB:n RSI on nyt tasolla 51, mikä heijastaa kasvavaa ostointoa samaan aikaan kun muu kryptomarkkina vihertää.

Meemikolikkonsa juurien ulkopuolella SHIB on laajentanut käyttökelpoisuuttaan Shibariumin kautta – sen Layer 2 -lohkoketju tukee nopeita, edullisia siirtoja, hajautettuja sovelluksia ja lisättyä yksityisyyttä, mikä erottaa sen kilpailijoista.

Maxi Doge (MAXI): Suurivaihteloinen meemikolikkosivupanos

Pääkohteidensa lisäksi Gemini on myös huomioinut kasvavan kiinnostuksen Maxi Doge ($MAXI):a kohtaan – spekulatiivinen meemikolikko, joka esittelee itsensä Dogecoinin “yliviritettynä serkkuna”. Se houkuttelee kauppiaita, jotka etsivät korkean riskin, pienen markkina-arvon sijoituskohteita yhteisövetoisella hypellä.

Toisin kuin Dogecoin, joka on kehittynyt suureksi projektiksi, Maxi Doge nojaa meemikulttuuriin ja volatiliteettiin. Lanseerauksensa jälkeen se on kerännyt jo 2,6 miljoonaa dollaria muutamassa viikossa.

Rakennettu ERC-20 tokenina Ethereumiin, MAXI panostaa ruohonjuuritason kasvuun hyödyntäen Telegram- ja Discord-kampanjoita, kaupankäyntikilpailuja ja tulevia kumppanuuksia.

150,24 miljardin kokonaistarjonnastaan 25 % on omistettu “Maxi Fundille” markkinointia ja yhteistyötä varten. Staking on jo käynnissä, tarjoten jopa 127 % vuosituoton (APY), vaikka tuotot laskevat käyttäjämäärän kasvaessa.

Tällä hetkellä presale-tokenit ovat saatavilla hintaan 0,00026 dollaria, ja hinnat nousevat asteittain seuraavissa erissä.

Sijoittajat voivat ostaa suoraan Maxi Dogen verkkosivustolta käyttäen lompakoita kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-tilillä ja Telegramissa.