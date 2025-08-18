Kryptomarkkinat laskussa – Ethereum -10 % viime viikosta

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja kirjoittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 18, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Kryptovaluutta Ethereum (ETH) on maanantaina puolen päivän jälkeen noin 4 300 dollarissa. Ethereum on muun markkinan tavoin ottanut iskua viimeisen 24 tunnin aikana. Laskua on tullut noin kuusi prosenttia.

Ennen sunnuntain ja maanantain markkinalaskua toiseksi suurinta kryptovaluuttaa vauhdittivat institutionaaliset pääomavirrat ja parantunut markkinasentimentti. Canary Capitalin toimitusjohtaja Steven McClurg ei kuitenkaan ole vaikuttunut.

🚨 Canary CEO Predicts Bitcoin Will Hit $150K This Year—But Ethereum Surge Won't Last



“The forecast comes as Canary filed ETF applications including XRP, Sui and $HBAR. It has not filed an ETF for Ethereum, which McClurg criticized as an outdated network” https://t.co/dw6k8CKJh4 — FinancialPress.com (@FinancialPress_) August 17, 2025

McClurg vähättelee Ethereumin vauhtia

Vaikka Ethereum osoittaa vahvuutta, McClurg kyseenalaisti sen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden kutsuen ETH:ta “vanhemmaksi teknologiaksi”, jonka nopeammat ja edullisemmat lohkoketjut, kuten Solana ja Sui, ovat jo ohittaneet.

Huomionarvoista on, että Canary Capital ei ole hakenut Ethereum ETF:ää, vaikka se on ajanut ETF:iä muille altcoineille, kuten XRP:lle, Hederalle, CRO:lle ja jopa Solanan meemikolikolle.

Hänen skeptisyytensä eroaa jyrkästi markkinoiden yleisestä nousujohteisesta näkemyksestä. Amberdatan johdannaisten johtaja Greg Magadini vertasi Ethereumin kehittäjäekosysteemiä iPhonen sovellusalustaan ja ennusti, että ETH:n arvo suhteessa Bitcoiniin voisi nousta merkittävästi. Jos hänen näkemyksensä toteutuu, Ethereum (ETH) voisi nousta 8 000–10 000 dollariin, mikä korostaa analyytikoiden välistä kahtiajakoa.

Ethereum ETF-virrat vauhdittavat institutionaalista kysyntää

Ethereumin hintamomenttia ovat vahvistaneet institutionaaliset virrat, jotka rikkoivat ennätyksiä. Spot ETH ETF:t houkuttelivat yli 3 miljardia dollaria elokuussa 2025, ylittäen samalla aikavälillä Bitcoin ETF:ien virrat.

Suurten instituutioiden, kuten Bitmine Immersion Technologiesin ja Sharplink Gamingin, raportoidaan ostaneen yli 2 miljoonaa ETH:tä kesäkuusta lähtien, mikä nosti ETH:n selvästi yli 4 000 dollarin rajan.

Jopa perinteiset pankit ovat kääntyneet optimistisemmiksi. Standard Chartered nosti vuoden lopun ETH-ennusteensa 4 000 dollarista 7 500 dollariin kiihtyvän käyttöönoton vuoksi. Samaan aikaan Fundstratin Thomas Lee ehdotti, että ETH voisi lopulta nousta 15 000 dollariin sen vahvistaessa rooliaan digitaalisessa taloudessa.

Keskeisiä ajureita ovat:

3 miljardin dollarin virrat Ethereum-ETF:iin elokuussa 2025.

Standard Chartered nosti ETH-tavoitteen 7 500 dollariin.

Instituutiot keränneet yli 2 miljoonaa ETH:tä kesäkuusta lähtien.

Spot Ethereum ETF:t tosin kirjasivat 59,3 miljoonan dollarin nettovirrat ulos perjantaina, päättäen ennennäkemättömän 8 päivän ostoputken, joka toi sisään 3,7 miljardia dollaria. Vain BlackRockin ETHA raportoi 338 miljoonan dollarin sisäänvirroista markkinoiden laajemmasta rotaatiosta huolimatta.

Ulosvirtaukset tapahtuivat, vaikka Ethereum kävi kauppaa vain 10,22 % alle marraskuun 2021 kaikkien aikojen huipun ja seurasi brutaalia 1,05 miljardin dollarin kryptolikvidointia, jonka laukaisi odotettua korkeampi Yhdysvaltain inflaatiodata.

Käänne tapahtui institutionaalisen kysynnän huippujen jälkeen, kun ETH ETF:t keräsivät 1,02 miljardia dollaria yhdessä sessiossa aiemmin viikolla, BlackRockin vastatessa 640 miljoonasta dollarista.

Valtiovarainministeri Scott Bessentin ristiriitaiset lausunnot strategisesta Bitcoin-varannosta lisäsivät markkinoiden epävarmuutta: ensin hän julisti, että Yhdysvallat “ei osta Bitcoinia”, mutta myöhemmin tarkensi budjettineutraaleja laajennusvaihtoehtoja.

Ethereum saavutti torstaina 4 781,24 dollaria, korkeimman tasonsa sitten marraskuun 2021, ennen kuin tuottajahintaindeksin 3,3 % lukema (odotettu 2,5 %) laukaisi massiivisia likvidointeja.

Institutionaalinen luottamus kasvaa, kun piensijoittajat antautuvat

BlackRock toteutti häikäisevän 1 miljardin dollarin lisäyksen markkinamyynnin aikana, ostamalla 4 428 BTC:tä 526 miljoonalla dollarilla ja 105 900 ETH:tä 488 miljoonalla dollarilla ETF:iinsä.

Aggressiiviset ostot tapahtuivat samaan aikaan, kun kryptomarkkinoilta pyyhkiytyi 133 miljardia dollaria 24 tunnissa ja yli 221 000 treidaajaa kohtasi likvidointeja.

BitMine Immersion Technologies lisäsi vielä 106 485 ETH:tä arvoltaan 470,51 miljoonaa dollaria 10 tunnissa, nostaen kokonaisomistuksensa 1,297 miljoonaan ETH:hen, jonka arvo on 5,75 miljardia dollaria.

Samaan aikaan mystinen instituutio nosti Krakenilta 92 899 ETH:tä arvoltaan 412 miljoonaa dollaria neljän päivän aikana, mikä loi yhteensä 882 miljoonan dollarin institutionaalisen kertymän.

The $ETH rotation is real.



You don’t have to believe me.



Just look at BlackRock, the world’s biggest asset manager.



In the past 30 days:

– $BTC holdings grew 4%

– $ETH holdings grew 65%



That’s 15x faster $ETH accumulation than $BTC… pic.twitter.com/Z5bdE4OGX1 — Crypto Rover (@rovercrc) August 16, 2025

BlackRock kiihdytti ETH:n kerryttämistä 15 kertaa nopeammin kuin Bitcoinin 30 päivän aikana, ETH-omistusten kasvaessa 65 % verrattuna BTC:n 4 % kasvuun.

Varainhoitajan krypto-omistukset ovat nyt yhteensä 100 miljardia dollaria, joista 90,36 miljardia dollaria Bitcoinissa ja 15,07 miljardia dollaria Ethereumissa.

Ethereum saa tukea markkinarakenteesta

Sosiaalisen sentimentin analyysi paljasti jyrkkiä eroja Bitcoinin ja Ethereumin asemoinnissa.

Bitcoinin sentimentti saavutti huippunousuisuuden juuri sen 125 000 dollarin kaikkien aikojen huipulla, mikä loi klassisia vastavirran varoitussignaaleja.

Nykyiset mittarit osoittavat, että “BTC:ssä on nyt enemmän ahneutta kuin pelkoa”, mikä viittaa alttiuteen uusille pettymyksille.

Ethereumin sentimentti pysyi pelokkaana sen noustessa 3 500 dollarista yli 4 800 dollariin. “Pelko paljon suurempaa kuin ahneus” huolimatta “merkittävästi paremmasta suoriutumisesta viimeisen 3 kuukauden aikana”.

Pysyvä piensijoittajien pessimismi vahvojen hinnannousujen aikana viittaa nousuvaraan, kun instituutiot ostavat heikoilta käsiltä.

ETH/BTC-suhde nousi yli 365 päivän liukuvan keskiarvonsa, mikä on historiallisesti merkinnyt Ethereumin noususyklien alkua suhteessa Bitcoiniin.

Kaupankäyntivolyymit suosivat ETH:ta, spot-volyymin noustessa 1,66-kertaiseksi Bitcoiniin verrattuna viime viikolla – korkein taso sitten kesäkuun 2017.

Ethereum hintaennuste 18.8.2025

Ethereum konsolidoituu noin 4 300 dollarissa onnistuttuaan rikkomaan aiempien syklien huiput lähellä 4 800 dollaria ja siirtyessään uudelle hinnan löytämisen alueelle.

Kriittinen tukitaso on 4 167 dollaria, joka edustaa aiempaa vastustasoa ja jonka on toimittava nyt tukena nousun vahvistamiseksi.

Sosiaalisen sentimentin analyysi paljastaa, että Bitcoin saavutti huippunousuisuuden 125 000 dollarissa, kun taas Ethereum säilyttää pelokkaan sentimentin ylisuoriutumisesta huolimatta.

Kuitenkin tämä vastavirran asetelma suosii ETH:n nousun jatkumista, sillä piensijoittajien pelokkuus yleensä johtaa positiivisiin yllätyksiin hinnassa.

59 miljoonan dollarin ETF-ulosvirtaus tapahtui korostuneen piensijoittajapelon aikana eikä euforian, mikä viittaa institutionaaliseen mahdollisuuteen kerätä paremmilla hinnoilla.

Lisäksi likvidaatioiden lämpökartta paljastaa massiivisen likviditeetin keskittymisen nykyisten hintojen yläpuolelle 4 800–5 200 dollarin alueella, jossa short-positiot luovat polttoainetta mahdolliselle short squeeze -tilanteelle.

$ETH liquidity is piling up on top.



SHORT SQUEEZE INCOMING! pic.twitter.com/juLzyChD1e — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 16, 2025

Ethereum näyttää olevan asemoitunut jatkamaan nousuvirettä kohti 5 200–5 400 dollarin aluetta, piensijoittajien pelokkuuden luodessa epäsymmetrisen riskin ja tuoton suhteen.

Vastavirran viitekehys viittaa siihen, että heikkoudet tulisi nähdä kertymismahdollisuuksina, ei trendin kääntymisenä.

Tämä johtuu siitä, että institutionaalinen pohja tarjoaa laskusuojaa samalla, kun piensijoittajien pelko luo olosuhteet nousuyllätyksille.

Valasaktiviteetti ja tekninen näkymä

Ketjutiedoissa havaittiin mielenkiintoinen liike, kun valas liikutti steikkaamansa 10 819 ETH:tä (20,6M dollaria) ja siirsi ne Krakenille 1,5 vuoden jälkeen. Hän ansaitsi 2,48M dollaria korkotuottoa ja lisäsi salkkuunsa 18,2M dollaria.

A whale unfurled 10,564 #ETH (+$248k interest) & moved 10,819 #ETH (~$47.79M) to Kraken—a sweet surge & sharp bloom. Peek my vibe? pic.twitter.com/YohyWqY22C — olaxbt (@olaxbt) August 17, 2025

Vaikka tämä voi luoda lyhytaikaista myyntipainetta, se osoittaa myös pitkäaikaista luottamusta Ethereumiin.

Teknisesti Ethereumin kurssi on edelleen nousujohteinen, sillä ETH konsolidoituu nousevassa kanavassa noin 4 557 dollarissa. Tuki 4 435 dollarissa (50-SMA) on pitänyt, ja ostajat astuvat sisään jokaisesta dipistä. RSI on 57, momentti kasvaa ilman ylikuumenemista ja MACD hakee nousuristeystä.

Ethereum-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Vastus on 4 610 dollarissa, ja tavoitteet ovat 4 795 ja 4 965 dollaria, jos härät onnistuvat rikkomaan ylemmäs. Putoaminen alle 4 135 dollarin voisi laukaista uudelleentestauksen 4 075 tai 3970 dollarissa.

Ehdotus kauppastrategia: Osta Ethereumia yli 4 410 dollarin, stop-loss alle 4 135 dollarin ja tavoite 4 865 dollaria. Varovaisemmat kauppiaat voivat odottaa noususignaalin vahvistusta, kuten hammer- tai engulfing-kynttiläkuviota tuen läheltä ennen sisääntuloa.

Uusi ennakkomyynti Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) on ensimmäinen Bitcoin-native Layer 2, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Se on rakennettu vauhdittamaan Bitcoin-ekosysteemiä nopeilla, edullisilla älysopimuksilla, dAppseilla ja meemikolikoiden luomisella.

Yhdistämällä Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan suorituskyvyn se avaa tehokkaita uusia käyttötapauksia – kaikki saumattomalla BTC-silloituksella.

Projekti on Consultin auditoima ja rakennettu skaalautuvuutta, yksinkertaisuutta ja luottamusta varten.

Sijoittajien kiinnostus kasvaa vauhdilla, sillä ennakkomyynti on jo ylittänyt 9,7 miljoonaa dollaria ja tarjontaa on enää rajallisesti jäljellä.

HYPER-tokenit ovat tällä hetkellä saatavilla hintaan vain 0,012725 dollaria, mutta hinta on pian nousemassa.

Voit ostaa HYPER-tokeneita Bitcoin Hyperin virallisilta sivuilta käyttäen kryptoa tai pankkikorttia.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.