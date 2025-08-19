Nouseeko Bitcoin uudelleen vai laskeeko 112 000 dollariin?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tiistaiaamuna noin 115 000 dollarissa. Laskua on tullut 0,15 %:a viimeisen 24 tunnin aikana. Sen markkina-arvo on 2,32 biljoonaa dollaria ja päivittäinen volyymi 73 miljardia dollaria. Hinta konsolidoituu 114 000 dollarin yläpuolella, missä tuki on pitänyt viime päivinä.

Tällä hetkellä Bitcoinin kurssi muodostaa kapenevaa kiilakuviota, joka usein ennakoi suuria liikkeitä kumpaankin suuntaan.

Bitcoin hintaennuste 19.8.2025

50 jakson SMA 117 462 dollarissa muodostaa lyhyen aikavälin nousujen katon. Viimeaikaiset kynttilät osoittavat epäröintiä, sillä pienirunkoiset kynttilät kertovat ostajien ja myyjien tasapainottelusta. RSI on 51:ssä noustuaan ylimyytyjen tasoilta, ja MACD on tasaantumassa laskujakson jälkeen – molemmat viittaavat momentumin muutokseen.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos 118 575 dollarin taso ylittyy, BTC/USDT-pari voi nousta 120 000 dollariin ja sitten haastaa kaikkien aikojen ennätyksen 124 474 dollaria.

Varoituksen sana härkien kannalta on kuitenkin se, että RSI on muodostanut negatiivisen divergenssin. Tämä viestii siitä, että härät ovat menettämässä otteensa. Jos hinta rikkoutuu kaulaviivan alapuolelle, Bitcoinin hinta voi romahtaa 110 530 dollariin. Tämä on kriittinen tukitaso, jota kannattaa seurata, koska rikkoutuminen alle 110 530 dollarin avaa portit romahdukselle 105 000 dollariin ja sitten 100 000 dollariin. Tämä voi myös avata hyvä hetken ostaa Bitcoinia.

Instituutioiden liikkeet vaikuttavat Bitcoin-sentimenttiin

Instituutioiden omaksuminen kasvaa. Hollantilainen Amdax on perustanut AMBTS B.V.:n, Bitcoin-treasuryn, joka listataan Euronext Amsterdamiin. Sen tavoitteena on hallita 1 % koko Bitcoin-tarjonnasta, mikä olisi nykyhinnoilla yli 24 miljardia dollaria. Tämä on uusi merkki eurooppalaisesta kysynnästä BTC:lle tase-omaisuutena, ja vähintään 15 eurooppalaista yhtiötä omistaa jo Bitcoinia.

JUST IN: 🇳🇱 Amdax plans to launch a #Bitcoin treasury company called AMBTS on the Dutch stock exchange.



Aims to own atleast 1% of bitcoin supply pic.twitter.com/b1DETGvp0a — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 18, 2025

Tärkeimmät huomiot:

Instituutiot ja yritykset hallitsevat nyt yli 10 % Bitcoin-tarjonnasta.

Strategy on kaksinkertaistanut BTC-omistuksensa vuoden 2024 Yhdysvaltain vaalien jälkeen.

Eurooppalaiset yhtiöt vievät Bitcoinia yhä syvemmälle valtavirran rahoitukseen.

Michael Saylorin Strategy lisäsi 430 Bitcoinia omistuksiinsa

Michael Saylorin kipparoima Strategy on ilmoittanut uudesta Bitcoin-ostosta ajanjaksolta 11.–17. elokuuta 2025: 430 BTC hankittiin 51,4 miljoonalla dollarilla, mikä tarkoittaa keskihinnaksi 119 666 dollaria per Bitcoin.

Strategy has acquired 430 BTC for ~$51.4 million at ~$119,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.1% YTD 2025. As of 8/17/2025, we hodl 629,376 $BTC acquired for ~$46.15 billion at ~$73,320 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRDhttps://t.co/8zSHvPTFJO — Strategy (@Strategy) August 18, 2025

Lisäosto jatkaa yhtiön ohjelmaa kasvattaa kassaansa taktisilla ostoilla silloin, kun markkinoilla on riittävästi likviditeettiä.

Kaupan jälkeen yhtiön kokonaisholdaus nousi 629 376 Bitcoiniin 17. elokuuta 2025 mennessä. Johto toi myös esiin, että vuoden 2025 BTC-tuotto on ollut 25,1 % tähän mennessä, mikä osoittaa, kuinka taseeseen kirjattu Bitcoin-altistus on tukenut yhtiön tulosta tämän vuoden nousumarkkinassa.

Kustannuspohja ja vedon mittakaava

Päivitys asettaa Strategyn kokonais-Bitcoin-omistukseksi 46,15 miljardia dollaria, mikä vastaa keskimääräistä ostohintaa 73 320 dollaria per kolikko koko ohjelman aikana.

Tätä historiallista kustannuspohjaa vasten viimeisin erä – ostettu lähes 120 000 dollarin tasolta – osoittaa, että yhtiö jatkaa kertymistä korkeilla markkinahinnoilla pitäen kuitenkin kiinni pitkäjänteisestä näkemyksestään.

Yhtiön lähestymistapa on yksinkertainen: kasvattaa peruspositiota aina, kun pääomaa on käytettävissä ja markkinaolosuhteet sallivat, odottaen että Bitcoinin monisyklinen arvonnousu ylittää lyhyen aikavälin hinnanvaihtelut.

ATM-strategia: Osakeantia alle 2,5× mNAV-tason

Kassan päivityksen ohella Strategy tarkensi ohjeistustaan siitä, miten se voi käyttää Common ATM -osakeanti-ohjelmaa. Kun mNAV (määritelty Strategy.comissa) laskee alle 2,5× tason, yhtiö voi taktisesti laskea liikkeeseen MSTR-osakkeita seuraaviin tarkoituksiin:

velvoitteiden korkojen maksamiseen etuosakkeiden osinkojen rahoittamiseen pääoman kohdentamiseen “mikäli yhtiö muutoin katsoo sen edulliseksi”.

Tämä virallistaa sen, miten osakeannit sopivat yhtiön tasehallinnan työkalupakkiin. Käytännössä se antaa johdolle sääntöpohjaisen mallin kerätä käteistä silloin, kun markkinaolosuhteet painavat kerrointa, säilyttäen likviditeettiä velanhoitoon ja mahdollisiin treasury-toimiin.

Saylor päivitti MSTR-osakeohjeistusta pääomajouston lisäämiseksi

Strategy on julkaissut päivitetyn MSTR Equity ATM -ohjeistuksen, joka tarjoaa sijoittajille selkeämmän näkymän johdon lähestymistapaan pääoman allokoinnissa.

Strategyn viimeisin osto on kooltaan maltillinen, mutta täysin linjassa sen pitkäaikaisen näkemyksen kanssa: hyödyntää yritysrahoituksen vipuja – velkaa, osakkeita ja kassavirtaa – kasvattaakseen suuren, edullisen Bitcoin-position.

Selkeytetyn ATM-kehyksen ja läpinäkyvän raportointikäytännön avulla yhtiö osoittaa, että se jatkaa selektiivisiä ostoja samalla kun se hallinnoi velvoitteitaan ja markkinasyklejä.

Viime viikolla Saylor kertoi X:ssä, miksi MSTR-osakkeet käyvät kauppaa Bitcoinin nettovarallisuusarvoa (NAV) korkeammalla preemiolla.

Julkaisussaan Saylor liitti tämän edun neljään tekijään: luoton tehostamiseen, optioiden tarjoamaan etuun, passiivisiin virtoihin ja ylivertaiseen institutionaaliseen pääsyyn – etuihin, joita osake- ja velkainstrumentit tarjoavat hyödykevaroihin kuten Bitcoiniin verrattuna.

Markkinat ennen Fedin päätöksiä

Laajempi kryptomarkkina on varovainen ennen Jerome Powellin Jackson Hole -puhetta. Kauppiaat ovat likvidoineet tällä viikolla 567 miljoonan dollarin edestä positioita. Rahoituskustannukset ovat negatiiviset, mikä viittaa lyhyen aikavälin laskupaineeseen. Powellin odotetaan käsittelevän inflaatiota ja heikkeneviä työmarkkinoita, mutta syyskuun koronlaskua hän ei välttämättä vahvista.

Teknisesti Bitcoin on kriittisillä tasoilla. Lasku alle 114 078 dollarin voisi viedä hinnan 114 650 ja 112 680 dollariin, kun taas nousu yli 118 047 dollarin voisi avata tietä kohti 120 374 ja jopa uusiin ennätyksiin. Sijoittajat odottavat vahvistussignaaleja, kuten engulfing-kynttilöitä tai suuria volyymipiikkejä, ennen seuraavan liikkeen vahvistamista.

Lyhyen aikavälin volatiliteetista huolimatta pitkän aikavälin trendi on edelleen nouseva. Institutionaalinen kertymä, kasvava omaksuminen ja tarjonnan niukkuus luovat perustan seuraavalle Bitcoin-rallille. Jos momentum muuttuu, BTC voi nousta 130 000 dollariin ja sen yli, siirtyen presales-vaiheeseen.

