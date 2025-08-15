Standard Chartered tuplasi Ethereum-ennusteensa – ATH lähellä

Kryptovaluutta Ethereum on perjantaina pysytellyt yli 4 600 dollarissa. Koko kryptomarkkina on ollut lievässä laskussa, mutta Ethereumin kurssi näyttää pysyvän hyvällä mallilla. Vuoden 2021 marraskuun kaikkien aikojen huippu, 4 878 dollaria, on reilun 200 dollarin päässä.

Vetäytymisestä huolimatta momentti on edelleen vahva. Standard Chartered toisti uutistoimisto Reutersin mukaan nousujohteisen näkemyksensä ja ennustaa, että Ethereum voi rikkoa aiemman huippunsa tämän kvartaalin aikana ja päättää vuoden 7 500 dollariin. Tämä lähes kaksinkertaistaisi aiemman 4 000 dollarin tavoitteen vuoden loppuun mennessä.

Koska Ethereum on noussut 23 % viime viikon ja 59 % viime kuukauden aikana, tämä päivitys vaikuttaa paitsi perustellulta myös todennäköiseltä.

Pidemmällä aikavälillä pankki näkee Ethereumin nousevan 25 000 dollariin vuoteen 2029 mennessä – mahdollinen 430 %:n nousu tämänhetkisistä hinnoista ja skenaario, joka tukee erittäin positiivista Ethereum-hintaennustetta.

Ethereum hintaennuste 15.8.2025

Standard Chartered oli aiemmin arvioissaan hieman varovaisempi, mutta ETF-volyymien ja strategisten ETH-reservien viimeaikainen kasvu on tukenut altcoinia merkittävästi.

STANDARD CHARTERED RAISES ETHEREUM PRICE TARGETS



Standard Chartered now expects ETH to surpass its November 2021 all-time high of $4,866 by Q3 2025, reaching $7,500 by year-end (up from a $4,000 forecast). The bank projects $12,000 in 2026, $18,000 in 2027, and $25,000 in… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 13, 2025

Pankin ennuste näkee lisäksi Ethereumin hinnan nousevan 12 000 dollariin vuonna 2026 ja 18 000 dollariin vuonna 2027, ennen kuin se suuntaa 25 000 dollariin vuosikymmenen lopussa.

Tällaiset kommentit tulevat vahvan momentin keskellä; Ethereum saattaa asettaa uuden ATH:n päivien, ellei tuntien, kuluessa.

Viimeaikainen hintakehitys osoittaa, että ETH on palauttanut voimakkaan nousumomentin – vahvimman sitten toukokuun 2024 3 800 dollarin breakoutin.

MACD on noussut uusiin vuosihuippuihin, mikä vahvistaa voimakkaan nousevan leikkauksen, joka edelleen levenee – klassinen merkki jatkuvasta nousutrendistä.

Volyymi pysyy koholla; yli 49 miljardin dollarin päivävaihto korostaa uusia sisäänvirtoja ja sijoittajaluottamusta.

On-chain-puolella steikkausaktiivisuus on kiihtynyt selvästi, ja ETF-kysyntä jatkaa kasvuaan. Ethereum-ETF:ien hallussa oleva varallisuus on nyt 39,2 miljardia dollaria, ja institutionaaliset sekä ETF-reservit muodostavat 8,27 % ETH:n kokonaistarjonnasta.

Nousevan rakenteen rakentuessa 3 000 dollarin tuen ympärille ja momentti-indikaattorien osoittaessa ylemmäs, Ethereum vaikuttaa olevan radalla testatakseen 5 000 dollarin tason lähiaikoina.

Läpäisy tuon psykologisen rajan yläpuolelle voisi laukaista seuraavan nousujakson kohti 10 000 dollarin tavoitetta – liikkeen, joka vahvistaisi yhden tämän syklin merkittävimmistä Ethereum-hintaennusteiden nousuista.

Ethereum ETF -rahastot keräsivät miljardi dollaria päivässä

ETH-sisäänvirrat nousivat maanantaina ennätystasolle, kun Yhdysvaltain spot Ethereum ETF:t keräsivät yhdessä 1 miljardin dollarin nettovirrat yhden kaupankäyntipäivän aikana. BlackRockin ETHA-rahasto vastasi 640 miljoonasta dollarista ja Fidelityn FETH lisäsi 277 miljoonaa. ETF:ien yhteenlasketut omistukset ovat nyt 25,7 miljardia dollaria, ja kumulatiiviset sisäänvirrat tässä syklissä ylittävät 10,8 miljardia.

Mitä Ethereum-virrat merkitsevät nyt

Suuret ETH-sisäänvirrat viittaavat kasvaneeseen kysyntään ETH-altistukselle. Historiallisesti tällaiset virrat ovat tuoneet momenttia sektoreille kuten DeFi, layer 2 -verkot ja infrastruktuuritokenit. Sama trendi voi laajentua laajempaan altcoin-rotatioon, vaikka ajoitus riippuu viikonlopun vaihtovolyymista ja makrotunnelmasta.

$ETH ETF inflow + $729,100,000 yesterday.



Ethereum FOMO is just getting started. pic.twitter.com/eEQDECt0oW — Ted (@TedPillows) August 14, 2025

Jatkuvat sisäänvirrat luovat myös likviditeettivaikutuksen — ETF:iin allokoitu pääoma heijastuu usein johdannaismarkkinoille, steikkausalustoille ja likviditeettipool eihin. Tämä voi vaikuttaa rahoituskorkoihin ja lainakysyntään ETH-ekosysteemissä, muokaten treidaajien positiointia myös kytketyissä omaisuuserissä.

Ensimerkkejä sivuvirtavaikutuksesta

Ethereumin tuotto on viime aikoina ylittänyt selvästi Bitcoinin. Heinäkuussa ETH nousi noin 49 % verrattuna Bitcoinin 8 %:n nousuun. Koko kryptomarkkinoiden markkina-arvo ylitti 3,7 biljoonaa dollaria ETF-vetoisen aktiivisuuden tukemana.

DEX-data tukee tätä momenttia. Ethereum-pohjainen DEX-volyymi nousi 24,5 miljardiin dollariin 48 tunnissa, mikä on kaksinkertainen Solanan kauppavolyymiin nähden samana ajanjaksona. Tämä viittaa siihen, että pääoma kiertää Ethereum-nativeissa infrastruktuureissa.

On-chain-analytiikka osoittaa myös lompakoiden kasvua ETH:n DeFi-protokollissa, ja päivittäiset aktiiviset osoitteet joidenkin L2-ekosysteemien sisällä ovat nousseet monen kuukauden huipuille. Tämä osallistumisen piristyminen viittaa siihen, että osa ETF-kysynnästä suodattuu suoraan Ethereum-ekosysteemiin sen sijaan, että pysyisi pelkästään passiivisissa ETF-omistuksissa.

Viikonloppunäkymä: minne altseason voi edetä

Jos ETH-sisäänvirrat jatkuvat, pääoma voi siirtyä kohti mahdollista altseasonia:

Layer 2 -verkkoihin, kuten Arbitrum ja Optimism, kun käyttäjät hakevat edullisempaa ja nopeampaa pääsyä ETH-treidiin ja DeFi-aktiviteetteihin; DeFi-protokolliin kuten Uniswap tai Aave, erityisesti jos steikkaus- ja likviditeettikannustimet houkuttelevat tuottoa etsiviä sijoittajia; AI-lähdeisiin tokeneihin, kuten Render (RNDR) tai Fetch.ai (FET), jotka saavat usein spekulatiivista huomiota yleisen tunnelman muuttuessa.

Keskeisiä mittareita ovat muutokset avoimessa korossa (open interest), rahoituskoroissa sekä token-parien aktiivisuudessa — etenkin ohuempien viikonloppukirjojen aikana.

Rotaatio arvon, ei hypen, perusteella

Nykyinen sentimentti viittaa siihen, että altseason pysyy kapeana. Varat näyttävät virtaavan tokeneihin, joilla on todistettu käyttö tai rakenteellisia päivityksiä. Arbitraasimahdollisuudet, hallinto-ominaisuudet ja likviditeetin saatavuus ratkaisevat, laajeneeko rotaatio Ethereumin ulkopuolelle.

Mahdollinen sivuvirta seuraa todennäköisesti konkreettisia kehityksiä eikä otsikkojen luomaa hypeä. Jos treidaajien ja sijoittajien kiinnostus peilaa jatkossakin ETH-ETF-virtoja, saatamme nähdä kasvavaa volyymia korkean käyttöarvon altcoineissa tulevina päivinä ja viikonlopun yli.

Tällä hetkellä ETH-sisäänvirrat ovat selkein momentin ajuri. Niiden vaikutus voi levitä, mutta todennäköisesti hallitusti, adoption, käytön ja ekosysteemin rakenteellisten muutosten tahdissa.

