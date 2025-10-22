Miksi Ethereum kiinnostaa yhtiöitä, vaikka kurssi putoaa?

Kryptovaluutta Ethereum voi tällä hetkellä kamppailla hinnan suhteen, mutta institutionaalinen luottamus omaisuuteen jatkaa kasvuaan.

SharpLink Gaming raportoi jyrkän lisäyksen sen kassavaroihin tällä viikolla, hankkien yli 19 000 ETH laajemman markkinalaskun keskellä. Yhtiö on yksi maailman suurimmista Ethereum-yritysomistajista.

Sen viimeisimmän ilmoituksen mukaan SharpLinkin kokonaisomistukset nousivat 859 853 ETH:iin 19. lokakuuta 2025 mennessä, mikä oli arvoltaan noin 3,5 miljardia dollaria yhdessä käteisvarojen kanssa.

Keskiviikkona ennen puolta päivää Ethereumin kurssi pyöri hieman alle 3 900 dollarissa. Tämä tarkoittaa vajaan prosentin laskua viimeisen 24 tunnin aikana ja 12 % laskua kuukaudessa.

Tokenin arvo on laskenut makrotaloudellisten tekijöiden vuoksi. Tämän lisäksi presidentti Donald Trumpin tullisota Kiinan kanssa uhkaa asettaa jopa 155 % tullit kiinalaisille tuotteille 1. marraskuuta alkaen.

Tästä huolimatta sijoittajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen kerätäkseen huipputokeniaan markkinoiden vakiintuessa. SharpLink on yksi näistä, ja myös BitMine on toiminut näin hiljattain.

Viime viikolla BitMine Immersion Technologies osti 379 271 ETH:tä, arvoltaan noin 1,5 miljardia dollaria. Useilla kaupoilla romahduksen jälkeen tehdyt hankinnat nostivat yhtiön kokonaisomistukset yli 3 miljoonaan ETH:iin, eli noin 2,5 % koko liikkeellä olevasta Etheristä.

💰 BitMine @BitMNR added 104,336 ETH worth about $417M to its treasury through wallets linked to Kraken and BitGo, according to Lookonchain data.#BitMine #TomLee https://t.co/JSBCMREtGR — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

Kausittaiset trendit kuitenkin huolestuttavat yhä. CoinGlassin datan mukaan neljäs vuosineljännes on historiallisesti ollut Ethereumille keskimäärin toiseksi heikoin jakso.

SharpLink panostaa entistä enemmän Ethereumiin saatuaan 76 miljoonan dollarin pääomasijoituksen

SharpLink ilmoitti ostaneensa viikon aikana 19 271 ETH:ta keskihintaan 3 892 dollaria kappaleelta. Yhtiö kertoi hyödyntäneensä “houkuttelevia markkinaolosuhteita” laajan kryptomarkkinalaskun jälkeen.

Toimenpide tapahtui vain muutamaa päivää sen jälkeen, kun SharpLink sai 76,5 miljoonan dollarin pääomasijoituksen rekisteröidyn osakeannin kautta. Osakkeelle tuli hintaa 17 dollaria osakkeelta, mikä oli 12 % korkeampi kuin sen päätöskurssi 15. lokakuuta.

Varat, jotka kerättiin institutionaaliselta sijoittajalta, käytettiin nopeasti yhtiön Ethereum-kassan kasvattamiseen.

💎 @SharpLinkGaming one of the world’s largest corporate holders of Ether, has raised $76.5M via an equity offering at $17/share. #Ethereum #Sharplinkhttps://t.co/vijb8mtutY — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

“Pääprioriteettimme on edelleen osakkeenomistaja-arvon luominen kurinalaisella toiminnalla ja armottomalla keskittymisellä tuottoisaan ETH-keräämiseen”, sanoi SharpLinkin toinen toimitusjohtaja Joseph Chalom.

Hän lisäsi, että viimeisin pääomanhankinta, joka toteutettiin korkeammalla arvostuksella kuin yhtiön omaisuusmassa, antoi SharpLinkille mahdollisuuden ostaa Ethereumia markkinahintaa halvemmalla. Tämä teki ostoksista “välittömästi tuottoisan osakkeenomistajille”.

SharpLinkin päivitetty tase osoittaa, että yhtiöllä on nyt 601 143 natiivia ETH:ia ja lisäksi 258 710 ETH:ia ikään kuin lunastettuna LsETH:inä, joka on likvidi steikkausjohdannainen.

Yhtiö on myös kerännyt 5 671 Ethereumia steikkauspalkkioita sen aloitettua treasury-strategian kesäkuussa 2025. Tämä sisältää 326 natiivia palkkiota ja 132 LsETH-palkkiota pelkästään viime viikolla.

Yhtiön ETH-keskittymissuhde on kaksinkertaistunut kesäkuusta lähtien arvoon 4,0, mikä kuvastaa Ethereum-painotteisen taseen kasvua. Keskittymissuhde tarkoittaa sisäistä läpinäkyvyysmittaria, joka mittaa ETH-omistuksia per 1 000 laimennettua osaketta.

SharpLink kertoi myös pitävänsä noin 36,4 miljoonaa dollaria käteisvaroina ja vastaavina.

Markkina-analyytikot ehdottavat lisäksi, että tämä yritysvetoisen keräämisen aalto voisi luoda pohjan Ethereumin seuraavalle institutionaaliselle kasvuvaiheelle. Tämän aallon vetureina ovat muun muassa SharpLink ja BitMine.

Analytiikkayhtiö Sosovaluen datan mukaan Ethereum ETF -rahastot ovat keränneet jo yli 27 miljardin dollarin potin. Kokonaisuudessaan Ethereum ETF -rahastoissa on tällä hetkellä noin 5,5 prosenttia kaikista Ethereum-omistuksista.

95 % yritysten Ethereum-omistuksista hankittu tällä neljänneksellä, Bitwisen mukaan

StrategicEthReserve.xyz:n mukaan 69 yritystä omistaa yhteensä 5,74 miljoonaa ETH:ia, arvoltaan noin 23 miljardia dollaria, mikä on noin 4,75 % koko Ethereumin tarjonnasta.

SharpLink vastaa noin 0,69 prosentista kokonaismäärästä, ja se on yksi suurimmista yritysomistajista yhdessä BitMine Immersion Technologiesin, Coinbasen ja The Ether Machinen kanssa.

Teollisuuden kiinnostus Ethereum-kassoihin on voimistunut viime kuukausina.

Bitwisen tietojen mukaan 95 % julkisten yhtiöiden omistamasta Etheristä on ostettu viimeisen neljänneksen aikana, ja kokonaisomistukset ylittävät nyt 4,6 miljoonaa ETH:ia yritysten taseissa.

Tämä ostoaalto osui yhteen SharpLinkin muiden suurten ilmoitusten kanssa tänä syksynä, mukaan lukien suunnitelma tokenisoida sen SEC-rekisteröity osake suoraan Ethereumin lohkoketjussa.

Hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Superstaten kanssa Opening Bell -alustan kautta, pyrkii osoittamaan, kuinka säänneltyjä yhdysvaltalaisia osakkeita voidaan laskea liikkeelle ja pitää ketjussa ilman oikeudellisen aseman menettämistä.

Chalom, joka puhui äskettäin Digital Assets Summit (DAS) 2025 -tapahtumassa Lontoossa yhdessä ConsenSysin perustajan Joseph Lubinin kanssa, vahvisti uskovansa, että Ethereum on keskeinen tekijä institutionaalisen rahoituksen tulevaisuudessa.

🗣️ At #DAS2025 in London, @ethereum’s Joseph Lubin and @SharpLinkGaming Joseph Chalom outlined what comes next for crypto after the recent crash.https://t.co/ODVncnhZ5Y — Cryptonews.com (@cryptonews) October 14, 2025

Hän kuvasi nykyistä markkinatilannetta “laadun pakona”, jossa suuret instituutiot näkevät yhä enemmän Ethereumin ja Bitcoinin “laadukkaina kasvuvälineinä, jotka kestävät aikaa”.

“Instituutiot ovat jo mukana ja valmiina”, Chalom sanoi paneelikeskustelussa. “Mutta kyseessä on laadun pako, ei spekuloinnin pako.”

Lubin yhtyi näkemykseen ja kutsui Ethereumin seuraavaa vaihetta keskeiseksi hetkeksi “monitriljoonaisen omaksumiskäyrän” aikana, jota ohjaavat tokenisointi, staking-tuotot ja ketjuinfrastruktuuri.