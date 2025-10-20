Lähteekö Ethereum nousuun? 4 000 dollarin tuki pitää pintansa

Kryptovaluutta Ethereum yrittää vakiintua 4 000 dollarin yläpuolelle. Viime viikon torstaina suurimmat spot Bitcoin ETF:t kokivat noin 536 miljoonan dollarin nettoulosvirtauksen – yksi vuoden 2025 suurimmista yksittäisistä lunastuspäivistä. Myyntiaalto merkitsi muutosta institutionaalisessa sentimentissä ja veti hetkellisesti likviditeettiä pois sekä BTC- että ETH-markkinoilta.

Wu Blockchainin eli kryptoalaa seuraavan toimittajan Colin Wun jakamien tietojen mukaan yksikään kahdestatoista Bitcoin ETF:stä ei saanut sisäänvirtauksia kyseisenä päivänä. Spot Ethereum ETF:t kärsivät 56,88 miljoonan dollarin ulosvirtauksen, vaikkakin BlackRockin ETHA keräsi maltillista nettosisäänvirtausta.

Tämä eroavuus osoittaa digitaalisten omaisuuserien kysynnän jakautuneisuuden, kun sijoittajat puntaroivat nykyisen volatiliteetin aiheuttamaa riskiä verrattuna pitkäaikaiseen holdaukseen huonojen ja hyvien aikojen yli.

Markkinatarkkailijat varoittavat, että jos ETF-ulosvirtaukset jatkuvat, erityisesti suurina, kryptomarkkinoiden likviditeetti voi kiristyä – ja se olisi huono uutinen. Toisaalta ETH:n kyky pysyä tärkeiden tukitasojen yläpuolella osoittaa, että sijoittajilla on yhä luottoa kolikkoon eikä paniikkia ole nähtävissä.

Ethereum hintaennuste 20.10.2025

ETF-paineista huolimatta Ethereumin kurssi kunnioittaa yhä 4 000 dollarin tukialuetta, joka on toiminut vahvana puolustuksena lokakuun alusta lähtien. Hinta on äskettäin murtautunut ulos symmetrisestä kolmiokuviosta, joka usein enteilee suuntamuutosta.

Päätöskynttilä 50-EMA:n ja 200-EMA:n yläpuolella vahvistaa uutta nousumomenttia. Murtautumiskytntilä muodosti myös nousevan engulfing-kuvion, joka viittaa siihen, että ostovoima päihittää aiemman heikkouden.

Samalla RSI-lukema 68 osoittaa tervettä toipumista ilman yliostettuja olosuhteita, mikä jättää tilaa jatkonousulle. Kahden tunnin kaaviossa esiintyvä korkeampien pohjien sarja tukee ETH:n taustalla olevaa nousurakennetta ja viittaa teknisten ostajien kertymiseen.

Jos Ethereum onnistuu pysymään 3 930 dollarin yläpuolella, seuraava merkittävä vastustaso on noin 4 093 dollaria. Sen jälkeen se voi pyrkiä kohti 4 299 dollaria. Mikäli se murtautuu tämän tason yläpuolelle, voi seurata 4 554 dollarin testaus ja viimeaikaisen konsolidointialueen täysi mitoitus.

Ethereum (ETH/USD) -hintakaavio – Lähde: Tradingview

Mutta jos tuki pettää, ETH voi pudota 3 713 dollariin tai jopa 3 510 dollariin, mikäli markkinoiden laskupaine voimistuu.

Avaintasot seurattavaksi:

Tuki: 3 930 / 3 713 / 3 510 dollaria

Vastus: 4 093 / 4 299 / 4 554 dollaria

Kauppa-asetelma ja näkymät

Nopeaa voittoa hakeville pitkä positio yli 3 950 dollarin stop-lossilla 3 710:ssa vaikuttaa hyvältä vedolta – ja nousutavoitteet sijoittuvat 4 299 ja 4 554 dollarin väliin, jos momentti jatkuu.

Tulevaisuutta ajatellen Ethereumin kyky pitää pintansa samalla kun ETF-rahastoista virtaa varoja ulos, voi määrittää, mihin suuntaan kryptomarkkinat seuraavaksi liikkuvat. Jos 3 800 dollaria pitää, ETH voi palauttaa johtoasemansa altcoinien joukossa, kun pääomakierto kiihtyy ja markkinasentimentti kääntyy toipumiseen. Sitä myöten Ethereumin ostaminen myös lisääntyy.

Ethereum-yhtiö SharpLink keräsi lisää pääomaa

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET), yksi maailman suurimmista Etherin yritysomistajista, ilmoitti hiljattain keränneensä 76,5 miljoonaa dollaria rekisteröidyn suoramyynnin kautta, jonka osakekohtainen hinta oli 17 dollaria – 12 %:n preemio yhtiön 15,15 dollarin päätöskurssiin 15. lokakuuta verrattuna.

Tarjous tehtiin institutionaaliselle sijoittajalle arvopapereiden ostosopimuksen nojalla, joka kattoi 4,5 miljoonaa yhtiön osaketta. Tämä on yksi harvoista viimeaikaisista pääomanhankinnoista digitaalisten omaisuuserien kassanhallintaekosysteemissä (DAT), jossa hinta ylitti sekä markkina- että tasearvon (NAV).

Uusi 90 päivän preemio-ostositoumus käyttöön

Alkuperäisen pääomanhankinnan yhteydessä sijoittaja sai 90 päivän preemio-ostositoumuksen (PPC) – ensimmäisen laatuaan DAT-ekosysteemissä. PPC antaa sijoittajalle mahdollisuuden ostaa enintään 4,5 miljoonaa lisäosaketta hintaan 17,50 dollaria kappaleelta, mikä vastaa 19 %:n preemiota SharpLinkin 15. lokakuun päätöskurssiin nähden.

Jos sopimus käytetään täysimääräisesti ennen 15. tammikuuta 2026 päättymistä, se tuottaisi yhtiölle lisätuloja 78,8 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi kokonaispääoman yli 155 miljoonaan dollariin. Rakenne antaa SharpLinkille mahdollisuuden kerätä lisää arvokasta pääomaa samalla kun osakkeenomistajien arvo säilyy.

SharpLink vahvistaa Ethereum per osake -strategiaansa

SharpLinkin toinen toimitusjohtaja Joseph Chalom kutsui järjestelyä “uudeksi osakekauppamekanismiksi”, joka kuvastaa vahvaa institutionaalista uskoa yhtiön pitkän aikavälin visioon.

“Keräämällä pääomaa merkittävällä preemiolla sekä markkinahintaan että NAV:iin nähden pystymme jatkamaan ETH:n keräämistä ja kasvattamaan Ethereum-määrää osaketta kohden sijoittajillemme”, Chalom totesi.

Chalom lisäsi, että yhtiö pysyy sitoutuneena rakentamaan luotettavimman ja pitkäjänteisimmän kassan Ethereum-ekosysteemissä.

“Joka päivä tuo lisää todisteita siitä, että sekä vähittäis- että institutionaaliset sijoittajat omaksuvat Ethereumin yhä nopeammin – stablecoineissa, tokenisoiduissa omaisuuserissä ja DeFi:ssä”, hän sanoi vahvistaen yhtiön nousujohteista näkemystä ETH:sta keskeisenä yritysvarallisuutena.

Pääoman käyttö ja strateginen näkymä

Kerätty 76,5 miljoonaa dollaria käytetään SharpLinkin ETH per osake -suhteen parantamiseen ja Ethereumin kassataseen kasvattamiseen. Tämä jatkaa yhtiön nousujohteista kehitystä tickerillä $SBET.

A.G.P./Alliance Global Partners toimi pääjärjestäjänä osakeannissa, SharpLinkin oikeudellisena neuvonantajana toimi Thompson Hine LLP ja A.G.P.:tä avusti Sullivan & Worcester LLP.

SharpLink kehottaa siirtymään laadukkaisiin kasvuomaisuuksiin

Digital Assets Summit (DAS) 2025 -tapahtumassa Lontoossa viime viikolla SharpLinkin toinen toimitusjohtaja Joseph Chalom puhui täyden yleisön edessä paneelikeskustelussa yhdessä Joseph Lubinin, Consensysin perustajan ja toimitusjohtajan, kanssa. Chalom selitti, että seuraava vaihe institutionaalisessa omaksumisessa perustuu fundamentteihin, ei hypeen.

SharpLink Gamingin kurssikehitys

SharpLink Gaming Inc.:n (Nasdaq: SBET) osakekurssi on noussut 435 % viimeisen kuuden kuukauden aikana, päätöskurssin ollessa 14,77 dollaria 16. lokakuuta 2025. Nousu tapahtui samaan aikaan, kun yhtiö vahvisti asemaansa yhtenä suurimmista Etherin yritysomistajista ja jatkoi Ethereum-pohjaisen kassastrategiansa laajentamista.

SharpLinkin markkina-arvo on nyt 2,9 miljardia dollaria, mikä heijastaa kasvavaa institutionaalista luottamusta yhtiön 76,5 miljoonan dollarin pääomanhankinnan jälkeen, joka tehtiin 12 %:n preemiolla markkinahintaan nähden.

Huolimatta tämän vuoden aiemmasta volatiliteetista – osake nousi yli 80 dollariin kesäkuussa 2025 ennen tasaantumista – sijoittajien luottamus säilyy vahvana yhtiön sitoutuessa kasvattamaan ETH-osakekohtaista omistusta.

