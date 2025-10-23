Miten kullan romahdus vaikuttaa Bitcoin-hintaan? ChatGPT kertoo

ChatGPT:n Bitcoin-analyysi yhdistää yli 28 teknistä indikaattoria kriittisellä vastustasolla. Viime aikoina markkinoita on vavisuttanut niin sanottu Trumpin sisäpiiriläinen, ”valas” joka pitää hallussaan 235 miljoonan dollarin shorttipositioita.

Bitcoin on palautunut hieman noustessaan 105 191 dollarin pohjalukemista, mutta heiluntaa on ollut viime viikkoina paljon. Kullan markkina-arvo on pudonnut tällä viikolla reippaasti, mikä on herättänyt spekulaatiota rotaatiosta. Muita tapahtumia ovat esimerkiksi se, että SpaceX siirsi 257 miljoonaa dollaria Bitcoiniin, ja Yhdysvaltain keskuspankki isännöi konferenssia kryptomaksuista.

Bitcoin käy kauppaa alle 20 päivän (113 890 dollaria) ja 50 päivän (113 984 dollaria) EMA-tasojen, mutta 200 päivän EMA:n (108 108 dollaria) nurkilla. RSI on 44,70, mikä osoittaa laskevaa divergenssiä.

Tekninen analyysi: palautus testaa EMA-keskittymiä

Tämän hetken Bitcoinin kurssi 109 000 dollarissa heijastaa noin prosentin päivittäistä nousua ja suurempaa palautumista 17. lokakuun pohjalukemista 105 191 dollaria.

Päiväkaaviossa Bitcoin on onnistuneesti puolustanut 200 päivän EMA-tasoa (108 108 dollaria). RSI-arvo 44,70 osoittaa laskevaa divergenssiä, laskien 52,18:sta hinnan noususta huolimatta.

Liukuvat keskiarvot: 20 päivän keskiarvo 113 890 dollaria (+1,5 %), 50 päivän 113 984 dollaria (+1,5 %), 100 päivän 112 944 dollaria (+0,6 %) ja 200 päivän 108 108 dollaria (-3,7 %) toimivat nyt tukitasona. Fibonaccin palautus on tällä hetkellä 38,2 %.

Lähde: TradingView

MACD on laskusuuntainen (-660,92), mutta histogrammi (-1 110,67) viittaa mahdolliseen pohjan muodostumiseen. Erittäin korkea ATR-arvo 105 074,42 vahvistaa volatiliteetin.

Kriittinen vastustaso 113 890–114 000 dollaria on murrettava nousun jatkumiseksi. Palautumisessa havaittu alhaisempi volyymi (23,88K vs. 29,24K) viittaa heikkoon vakaumukseen.

Lähde: TradingView

Kullan romahdus käynnistää rotaation

Historiallisessa korjauksessa pyyhittiin pois 1,28 biljoonaa dollaria kullan markkina-arvosta. Kryptoyhteisö korostaa: “kullan romahdus = BTC:n nousu, likviditeettisiirtymä alkaa nyt”.

CZ toteaa: “Kulta ei mene nollaan. Mutta Bitcoin on parempi”, ja analyytikot ennustavat: “rotaatio kullasta → Bitcoiniin tulee olemaan legendaarinen”.

Gold won’t go to zero. But bitcoin is better. https://t.co/4mvErh5bOE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2025

SpaceX siirsi 257 miljoonaa dollaria Bitcoiniin ja Yhdysvaltain keskuspankki järjesti hiljattain kryptomaksukonferenssin. Samaan aikaan BlackRock osti 62,75 miljoonalla dollarilla Bitcoinia, koska “Bitcoin-valaat hyväksyvät hiljaisesti BlackRockin ETF:n SEC:n sääntömuutoksen jälkeen.”

Sisäpiirin “valas” avasi 235 miljoonan dollarin BTC-shortin, jonka likvidointihinta on 123 270 dollaria. Valas lisäsi 100 miljoonaa dollaria, ja on tällä hetkellä tappiolla 3,5 miljoonaa dollaria. “12 miljardin dollarin shorttipositio likvidoituu, jos BTC nousee 10 %”, verrattuna “6,98 miljardin dollarin long-positioihin, jos hinta laskee 10 %.”

🚨 INSIDER BITCOIN WHALE HAS OPENED A $235 MILLION $BTC SHORT POSITION.



LIQUIDATION: $123,270 pic.twitter.com/S33jzORmq2 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 21, 2025

Analyytikot huomauttavat: “kun kulta saavutti huippunsa elokuussa 2020, BTC nousi 10 000 dollarista 60 000 dollariin. Nyt samanlainen asetelma; kulta euforinen, BTC ylimyyty.” Jos BTC saavuttaa 10,7 % kullan 30 biljoonan markkina-arvosta, “1 BTC = 161 000 dollaria.”

Institutionaalinen kysyntä elpymisen keskellä

Bitcoinin markkina-arvo on 2,23 biljoonaa dollaria (+1,37 %). Volyymi nousi +44,41 % tasolle 89,37 miljardia dollaria, mikä tuottaa 3,65 % suhteen. Markkinadominanssi on 58,9 % (-0,05 %).

Historialliset pohjat vuonna 2025 ovat olleet noin 104 031 dollaria (tammikuu), 81 976 dollaria (helmikuu) ja 122 419 dollaria (lokakuun huippu).

Jos 200 päivän EMA-taso säilyy, voidaan odottaa 60 %:n palautumista, kuten aiemmin on tapahtunut.

ETF-virrat ovat vaihtelevia, sanoo ChatGPT: “145 miljoonan dollaria Ethereum-ulosvirta ja 40 miljoonan dollaria Bitcoin-ulosvirta”, vaikka suuret instituutiot, kuten BlackRock, kokevat “kasvavaa kysyntää Bitcoin ETF:ille“.

Sosiaalinen sentimentti: kullan rotaatio lisää optimismia

LunarCrushin mukaan AltRank on 282 (+240), Galaxy Score 56 (+3). Sitoutumiset ovat nousseet 121,27 miljoonaan (+15,73 miljoonaa), maininnat 317,4K (+44,05K). Sosiaalinen dominanssi 25,65 % (-6,75 %), sentimentti 77 % positiivinen (+1 %).

Analyytikot tunnistavat “114 000 dollarin alueen kriittiseksi”, ja W-muodostelma on käynnissä. Ennusteet osoittavat seuraavaksi tavoitteeksi 160 000–170 000 dollaria ja “173K saavutetaan 128 052 dollarin jälkeen”.

“Kaikki pörssit ostavat nyt Bitcoinia. Jopa suurin myyjä Binance on kääntynyt ostajaksi”, sanoo suosittu kryptoanalyytikko Ted Pillows viestipalvelu X:ssä.

Every exchange is buying $BTC now.



Even the biggest seller, Binance, has flipped into a Bitcoin buyer. pic.twitter.com/KpANmdnb9v — Ted (@TedPillows) October 21, 2025

Analyytikot korostavat: “Bitcoin saavutti 1,3 biljoonan dollarin arvon viime syklissä 10,7 %:ssa kullan arvosta. Suotuisan sääntelyn, instituutioiden, ETF:ien ja valtioiden myötä konservatiivinen tavoite tälle syklille on 161K dollaria.”

ChatGPT:n Bitcoin-analyysi: kullan rotaatio testaa vastusta

ChatGPT:n BTC-analyysi paljastaa, että Bitcoin on kriittisessä käännekohdassa kullan rotaation ja teknisen vastustason välillä.

Välitön vastustaso on 113 890–114 000 dollaria (20/50 päivän EMA).

Murtaminen yli 114K tason volyymin tukemana asettaa seuraavat tavoitteet 116K–118K ja kohti 120K dollaria.

Lähde: TradingView

Tuki 110K tasolla on välitön, keskeinen 108 108 dollaria (200 päivän EMA). Murtuminen alle 110K voi johtaa uudelleentestaukseen 105K–108K tasoilla.

Kolmen kuukauden Bitcoin-ennuste

Kullan rotaatio (45 %)

Murtuminen yli 114K tason volyymin tukemana voi käynnistää nousun kohti 118K–120K (5–7 % nousu) ja edelleen 128K–132K (14–18 % nousu). Vaatii RSI:n nousun yli 50:n.

Lähde: TradingView

Hylkäystestaus (40 %)

Epäonnistuminen 114K tasolla voi laukaista uudelleentestauksen 108K–110K alueella (3–4 % lasku) ja mahdollisesti laajentua 105K tasolle. Heikko volyymi tukee tätä skenaariota.

Lähde: TradingView

Konsolidointi (15 %)

Vaihteluväli 110K–114K tarjoaa tilaa kullan rotaatiolle ja institutionaaliselle kertymälle.

Lähde: TradingView

ChatGPT:n Bitcoin-analyysi: 200 EMA -puolustus luo perustan

Seuraava tavoite: 116K–118K, jos 114K murtuu; 108K–110K, jos hylätään.

200 päivän EMA:n puolustus 108 108 dollarissa tarjoaa noususignaalin, jolla on 60 %:n historiallinen onnistumisprosentti.

Kullan 1,28 biljoonan dollarin romahdus luo rotaationarratiivin, joka voi ajaa Bitcoinin kohti 161K dollaria (10,7 % kullan markkina-arvosta).

Kuitenkin RSI:n laskeva divergenssi (44,70 vs. 52,18 hinnan noususta huolimatta) ja laskeva volyymi viittaavat heikkoon vakaumukseen.

Kriittinen 113 890–114 000 dollarin vastustaso vaatii volyymin kasvun yli 30K BTC:n ja RSI:n palautumisen yli 50:n, jotta käänne vahvistuisi.