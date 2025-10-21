Elon Musk ja X touhuavat markkinoilla – Dogecoin taas nousuun?

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 21, 2025

Kaikkien meemikolikoiden äiti Dogecoin voi saada pian iloisia uutisia, sillä Elon Muskin X-alusta on juuri julkaissut uuden markkinapaikkansa nimeltä XHandles.

Tämä on hyvä uutinen niille, jotka nauttivat erikoisten käyttäjänimien keräilystä – nyt niitä voi virallisesti ostaa itselleen. Tämä ei kuitenkaan ole X:n alkuperäinen idea, sillä Telegram teki sen ensin ja käytti TON-tokenia virallisena valuuttana alustan osto- ja myyntitoiminnassa.

Siitä syystä Dogecoinin kannattajat odottavat nyt vastaavaa integraatiota, ja Elonia tuntevat uskovat sen lähes varmasti tapahtuvan, sillä Dogecoin on jo valmiiksi integroitu lähes jokaiseen hänen tuotteeseensa.

crazy how $DOGE went from "haha funny dog money" to payment infrastructure with institutional backing and people STILL call it a meme like that's supposed to be an insult pic.twitter.com/Bh1kpDMIiR — swole dogg (@doggo2swole) October 19, 2025

Lisäksi Dogecoin on nyt jälleen yli 0,20 dollaria. Viime viikot ovat olleet vaikeita markkinoille, ja se, että DOGE laski vain 0,17 dollariin, on huomionarvoista.

X:n virallisen lausunnon mukaan X Handle Marketplace on tarkoitettu uudelleenjakamaan käyttäjätunnuksia, jotka eivät ole enää käytössä. Oikeutetut tilaajat voivat etsiä, pyytää ja ostaa käyttämättömiä tunnuksia.

XHandles on julkaissut virallisen verkkosivuston, jonka kautta kiinnostuneet käyttäjät voivat liittyä jonotuslistalle ennen täyttä käyttöönottoa.

Elon Muskin yhteys Dogecoiniin on dokumentoitu laajasti vuosien varrella. Yhteys vahvistui entisestään, kun Yhdysvaltain presidentti Trump nimitti hänet tammikuussa 2025 DOGEn eli Department of Government Agencyn – taloudellisen valvontaelimen – johtoon.

Vaikka Musk jätti tehtävän toukokuussa, hän on yhä aktiivinen Dogecoin-yhteisössä.

Dogecoin-shorttaajat pysyvät sitkeinä

Vaikka Dogecoinin yhteyttä XHandlesiin ei ole vahvistettu, johdannaiskauppiaat ovat jakaantuneita DOGEn lähiaikojen suunnasta.

Coinglassin tiedot osoittavat, että Dogecoinin avoin avoimet positiovat ovat noussee 10,62 % vuorokaudessa, saavuttaen 1,9 miljardia dollaria tätä kirjoitettaessa. Nousua tukee myös 6,19 %:n kasvu kaupankäyntivolyymissa, joka nousi 4,6 miljardiin dollariin.

Shorttaajat ovat vastanneet 70 %:sta päivänsisäisistä tappioista, noin 3,3 miljoonasta dollarista. Pitkät positiot puolestaan menettivät noin 1,4 miljoonaa dollaria.

Dogecoinin long/short-suhde on 0,99, mikä osoittaa, että laskevalla hinnalla pelaavat kauppiaat eivät ole vielä täysin vetäytyneet. Tämä viittaa siihen, että vaikka ostajat osallistuvat nousuun, shorttaajat jatkavat positiotensa suojaamista, odottaen nousun olevan tilapäinen.

Spekulaatiot Dogecoinin mahdollisesta integraatiosta XHandles-markkinapaikkaan voivat kiihdyttää nousuvedonlyöntiä – aivan kuten elokuussa 2023, kun X sai maksuliikenneluvat useissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

Yhdysvaltain hallinnon sulkemisen painaessa rahoitusmarkkinoita, johdannaismarkkinadata viittaa siihen, että kauppiaat odottavat lisää volatiliteettia Dogecoinin hinnan kehityksessä tulevalla viikolla.

Dogecoin hintaennuste 21.10.2025

Lähde: DOGEUSD / TradingView

Dogecoin on pitkään jumittanut 0,2 dollarin tuntumassa. Viime viikon romahduksessa mentiin reippaasti sen alapuolelle. Nyt Dogecoinin kurssi on jälleen tämän tason yläpuolella, mutta vahvistus läpimurrosta puuttuu vielä.

Silti liike näyttää lupaavalta, sillä momentum alkaa muuttua. Pomppu itsessään on härkämäinen, etenkin kun Dogecoin ETF:n päätös lähestyy. Hyväksyntä voisi olla juuri se katalyytti, jonka DOGE tarvitsee palatakseen kohti 0,30:tä. Tämän myötä Dogecoinin ostaminen voisi tulla ajankohtaiseksi ennen uutta nousua tuonne 0,30 dollarin yläpuolelle.

Tietenkin kaikki riippuu laajemmista markkinoista – ja siitä, pidättäytyykö Trump uusista Kiinan-tulleista toistaiseksi.

Tällä hetkellä RSI on noin 61, mikä osoittaa vahvaa nousumomentumia. Jos DOGE pystyy muuttamaan 0,20:n vahvaksi tukitasoksi ja pysymään sen yläpuolella, se vahvistaisi nousuasetelman.

Piilotettu lohkoketjudata paljastaa: valaat ostavat miljardeittain Dogecoinia

Dogecoin on pitänyt pintansa paremmin kuin useimmat muut parhaat altcoinit viime aikoina. Se putosi 0,25 dollarista noin 0,18 dollariin – noin 25 %:n lasku – kun taas XRP:n kurssi laski saman ajanjakson aikana noin 20 %. Tällainen kestävyys ei jää huomaamatta.

Lähde: Dogecoin Whales Holdings: Santiment

Valaat ovat tankanneet DOGEa rajusti – viime viikolla ostettiin noin 1,7 miljardia kolikkoa yli 338 miljoonan dollarin arvosta. Suursijoittajat tekevät yleensä ostoksensa silloin, kun markkinat ovat hiljaiset tai pelokkaat, valmistautuakseen seuraavaan nousuun.

Toisaalta piensijoittajat ovat edelleen hermostuneita. Fear and Greed Index on tasolla 32, mikä kertoo huippupelosta, ja uusien Dogecoin-lompakoiden määrä on laskenut 17 % vain kolmessa päivässä. Tämä osoittaa, että pienemmät sijoittajat vetäytyvät, kun taas valaat ostavat hiljaa dipistä.

Entä tämän syklin Dogecoin? Maxi Doge on täällä

Samaan aikaan kun Dogecoin osoittaa elonmerkkejä, toinen meemikolikko varastaa nopeasti huomiota – Maxi Doge. Sitä hehkutetaan tämän syklin Dogecoinina, ja sillä on todellista dataa tuekseen.

Maxi Doge tuo takaisin alkuperäisen meemikolikon energian, mutta älykkäämmällä tokenomiikalla ja aidolla käyttötarkoituksella. Se tarjoaa jopa 82% vuosituoton stakingissä, reilun lanseerauksen, joka estää valaita hallitsemasta projektia, sekä nopeasti kasvavan yhteisön. Tämä ei ole vain uusi meemikolikkopumppi, vaan oikeasti kehittyvä ekosysteemi, joka yhdistää hypen ja kestävyyden.

Hanke on jo kerännyt yli 3,69 miljoonaa dollaria ennakkomyynnissä, mikä osoittaa, että sekä piensijoittajat että valaat seuraavat sitä tarkasti. Aikaiset ostajat kutsuvat sitä Dogecoin 2.0:ksi – ei siksi, että se kopioisi DOGEa, vaan koska se kantaa samaa yhteisöllistä voimaa, mutta paremmalla taloudellisella mallilla ja ansaintapotentiaalilla.

Ennakkomyynnin lähestyessä loppuaan ja momentumin kasvaessa, Maxi Doge voi olla meemikolikoiden seuraava suuri nimi. Jos Dogecoin lähtee uuteen nousuun, Maxi Doge saattaa johtaa sitä.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.