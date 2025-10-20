Dogecoin ETF – Koska DOGE ETF saapuu markkinoille?

Yksi odotetuimmista sijoitusmaailman uusista tulokkaista on Dogecoin ETF. Kyseessä on pörssinoteerattu spot-rahasto, jonka kautta sijoittajat voivat saada altistuksen tälle ensimmäiselle meemikolikolle ilman, että heidän tarvitsisi itse ostaa ja säilyttää sitä.

Krypto ETF:t ovat nousseet valtavaan suosioon sen jälkeen, kun Bitcoin ETF:t lanseerattiin tammikuussa 2024. Ne avasivat helpomman tien kryptovaluuttojen maailmaan niille sijoittajille, joita uuteen teknologiaan perehtyminen ei kiinnostanut, tai joita se arvelutti. Bitcoinin perässä markkinoille tulivat pian myös Ethereum ETF:t.

On vain ajan kysymys, koska myös Dogecoinin ETF näkee päivänvalon. Päivitämme tänne reaaliaikaista tietoa siitä, miten ETF:ien hyväksyntä etenee Yhdysvalloissa, ja listaamme rahastot, kun ne on julkaistu. Pidä siis tätä sivua silmällä, jos haluat olla ensimmäisten joukossa Dogecoin ETF:n saapuessa markkinoille.

Dogecoin ETF lista – Hyväksyntää odottavat spot DOGE ETF:t

Kryptovaluuttojen ETF:ien suosion seurauksena kaikki suurimmat rahoitusalan jätit, kuten Bitwise, Grayscale ja 21Shares, ovat jättäneet hakemuksensa Dogecoin ETF -rahastojen käynnistämisestä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle, SEC:lle. Tällä hetkellä virastolla on käsitteltävänään yli 70 erilaista kryptovaluutta ETF -hakemusta. Monet uskovat, että Dogecoin ETF on viimeistä silausta myöten valmis lanseerattavaksi, joten jännitys tiivistyy näiden rahastojen ympärillä: Bitwise Dogecoin spot ETF: Tammikuussa 2025 jätettiin spot DOGE ETF -hakemus, jossa Coinbase Custody hallinnoi DOGE-omistuksia ja Bank of New York Mellon hoitaa käteisvaroja. Grayscale Investment DOGE ETF: Hakemus jätettiin maaliskuussa 2025. SEC hyväksyi hakemuksen julkisesti ja lykkäsi päätöksen määräajan marraskuulle 2025. Rex Shares Osprey DOGE ETF: Hakemus jätettiin tammikuussa 2025. SEC:n seuraava merkittävä määräaika Rex Shares Ospreyn päätöksille on lokakuun ja joulukuun 2025 välisenä aikana. 21Shares Dogecoin ETF: Yhtiö jätti rekisteröinti-ilmoituksensa 9. huhtikuuta 2025. SEC vahvisti virallisesti hakemuksen toukokuun puolivälissä 2025, mikä merkitsi tämän ETF:n tarkistusprosessin alkua. Päätöksen määräajan odotetaan olevan tammikuun alussa 2026.

Mikä on Dogecoin ETF?



Dogecoin ETF eli DOGE pörssinoteerattu rahasto (Exchange-Traded Fund) on säännelty tapa sijoittaa tähän kuuluisaan kryptovaluuttaan. Se tarjoaa altistuksen kryptovaluutalle ilman, että omistaisit sitä itse, ja tekee sen rahastolla, joka seuraa Dogecoinin hintaa.

ETF:n ostaminen toimii täysin samalla tavoin kuin osakkeiden ostaminen, mikä tarkoittaa sitä, että krypto ETF:t avaavat nämä uudet markkinat valtavirralle laajemmin kuin koskaan ennen. ETF:ään sijoittaessa sinun ei tarvitse tutustua Dogecoinin taustalla vaikuttavaan teknologiaan, kirjautua kryptopörssiin tai vertailla kryptolompakoita ja perehtyä niiden eri toimintoihin.

Markkinoilta löytyy jo tietynlaisia DOGE-rahastotuotteita, mutta mikään niistä ei tarjoa vielä spot ETF:ää, joka tarjoaa suoran altistumisen Dogecoinin hinnalle. Dogecoin ETF:ien julkaisu on kuitenkin vain ajasta kiinni: monet uskovat, että nämä uudet rahastotuotteet näkevät päivänvalon vielä ennen joulua.

Kuten mainittu, näiden uusien sijoitustuotteiden tarkoitus on avata kryptomarkkinoita valtavirralle helpommin lähestyttävällä tavalla. ETF tekee kryptovaluuttaan sijoittamisesta yksinkertaista sekä yksityishenkilöille että institutionaalisille sijoittajille, ja sisältää lisäksi sääntelyn, mikä on iso kysymysmerkki suoraan kryptovaluuttaan sijoitettaessa.

Dogecoin pähkinänkuoressa

Dogecoin Tiedot Ticker-symboli DOGE Lohkoketju Proof-of-Work Kehittäjä(t) Billy Markus ja Jackson Palmer Käyttötarkoitus Sijoituskohde, digitaalinen valuutta

Miten Dogecoin ETF toimii?

Dogecoin ETF toimii täysin samoilla periaatteilla kuin perinteiset pörssinoteeratut rahastot tai osakkeisiin sijoittaminen. Kryptovaluuttaa seuraavana rahastona se tuo kuitenkin mukanaan joitain ominaisuuksia, joita et saavuta osake-ETF:iin sijoittaessasi. Tässä kryptovaluuttoja seuraavien ETF:ien tärkeimpiä ominaisuuksia:

Vahva sääntely : Kaupankäynti perinteisissä pörsseissä tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä ja turvaa sijoittajille.

: Kaupankäynti perinteisissä pörsseissä tarjoaa enemmän läpinäkyvyyttä ja turvaa sijoittajille. Helppo saavutettavuus : Pörssien myötä sijoittajat voivat ostaa ja myydä Dogecoin ETF:iä tavallisten sijoitustilien kautta.

: Pörssien myötä sijoittajat voivat ostaa ja myydä Dogecoin ETF:iä tavallisten sijoitustilien kautta. Salkun hajautus : Kun krypto ETF:iä sisällyttää perinteiseen sijoitussalkkuun ja eläkesalkkuun, ne tarjoavat hyvää hajautusta.

: Kun krypto ETF:iä sisällyttää perinteiseen sijoitussalkkuun ja eläkesalkkuun, ne tarjoavat hyvää hajautusta. Spekulatiivisuus: Koska spot Dogecoin ETF seuraa itse kryptovaluutan hintaa, ja sen hinta on tunnetusti volatiili, nämä tuotteet sopivat hyvin spekulatiiviseen kaupankäyntiin.

Varsinkin spekulatiivisuuden mukana tulee kuitenkin perinteisiä ETF:iä korkeampi riski, mikä tulee ottaa huomioon. DOGE hinta on erittäin epävakaa, eikä se siksi sovi ihan kaikenlaisiin salkkuihin ja/tai sijoitusstrategioihin.

Kryptovaluutat eroavat esimerkiksi osakkeista siitä, että niitä voidaan käyttää esimerkiksi useissa verkkokaupoissa maksuvälineenä. Mutta kun sijoitat ETF:ään, et tällöin omista kyseistä kryptoa suoraan, eli et voi myöskään käyttää sitä maksamiseen netissä tai lohkoketjutoimintoihin. Tätä varten sinun täytyy ostaa Dogecoinia.

Koska spot Dogecoin ETF:t julkaistaan?



Dogecoin ETF:iä on odotettu kieli pitkänä siitä asti, kun Bitcoin ETF:t lanseerattiin tammikuussa 2024. Vain puoli vuotta BTC ETF:ien jälkeen SEC hyväksyi Ethereum ETF:t, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista, vaikka useat tahot ovat yrittäneet puskea läpi erityisesti XRP ETF:iä ja Dogecoinin hintaa seuraavia rahastoja.

Tällä hetkellä usko on kuitenkin korkealla alan asiantuntijoiden keskuudessa sen suhteen, että sekä XRP- että DOGE ETF:t lanseerattaisiin loka-marraskuussa 2025. ETF-hakemusten hyväksynnän tiellä on enää yksi este, ja se on SEC. Bitconin ja Ethereumin viitoittamalla tiellä edes SEC ei kuitenkaan voi vitkutella loputtomiin.

Tässä nopea katsaus seikkoihin, jotka vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti DOGE ETF:iä voidaan uskaltaa odottaa.

SEC:n hyväksymisprosessi

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on se elin, jolla on toimivalta ETF:ien hyväksymisessä. SEC on ollut aiemmin melko kryptovastainen virasto, mutta Trumpin hallinnon myötä nämä näkemykset ovat pikkuhiljaa pehmenneet, mistä Bitcoin- ja Ethereum ETF:t ovat hyvä osoitus.

Dogecoin ETF -hakemuksia on jätetty SEC:lle useita viimeisen vuoden aikana, ja ne käydään läpi tiheällä kammalla. Prosessi kattaa markkinariskien, säilytysjärjestelyjen ja hintamanipulaatioon liittyvien huolenaiheiden tarkastelua.

Vaikka tarkka prosessi takaa sijoittajille paremmat pörssinoteeratut rahastot, SEC:iin kohdistuu myös sitä enemmän painetta, mitä kauemmin se vitkuttelee. Monet eivät ymmärrä, miksi Dogecoinin ETF -hakemuksilla kestää niin kauan, kun BTC ETF:t ovat olleet tarjolla jo pian vuoden päivät.

Toisaalta Bitcoin ja Ethereum ovat vakaampia ja paikkansa markkinoilta lunastaneita kryptovaluuttoja, jotka tarjoavat laajempaa käytettävyyttä kuin vain maksutavan. Dogecoin taas tunnetaan nimenomaan sen volatilisuudesta, mikä tekee siitä hyvän spekuloinnin kohteen.

ETF:ien lainmukaisuus

Se pääasiallinen laki, jota Dogecoin ETF:ien on noudatettava, on vuoden 1940 sijoitusyhtiölaki, joka on suunniteltu suojelemaan sijoittajia yhteissijoitusvälineissä, kuten pörssinoteeratuissa rahastoissa. Laki edellyttää ETF-liikkeeseenlaskijoilta tiukkojen läpinäkyvyys-, likviditeetti- ja riskienhallintavaatimusten noudattamista.

Hankaluuksia Dogecoinin kohdalla tällä saralla aiheuttaa sen luonne meemikolikkona. Kuten mainittu, se ei tarjoa sen ihmeempää käyttötarkoitusta kuin erittäin kuuluisaan meemiin perustuvaa viihdearvoa ja spekulatiivisen kaupankäynnin kohteen. Näin ollen meemikolikot, kuten DOGE, omaavat erittäin volatiilin hintakehityksen.

Jyrkät hintavaihtelut nähdään sijoitusyhtiölain puitteissa yleisesti ottaen liian suurena riskinä, mutta tämä saatetaan voida kiertää. SEC voisi esimerkiksi kohdistaa erityistä valvontaa DOGE ETF -rakenteeseen ja rahastojen hallintaan, ottaen huomioon nimenomaan DOGEn historian jyrkistä hintavaihteluista.

ETF:ien liikkeeseenlaskijoiden, kuten Grayscalen ja Bitwisen, tulee myös osoittaa, että heillä on lainmukaiset ja turvalliset säilytysratkaisut ETF:n varantoina oleville DOGE tokeneille. Kun nämä kaikki asiat ovat kunnossa, DOGE ETF:t voidaan lanseerata.

Dogecoin spot ETF vs. futuurit



Kuten mainittu aiemmin, Dogecoinista on jo julkaistu rahasto, johon voi sijoittaa. Mutta tämä REX-Osprey DOGE ETF (ticker symbolilla DOJE) ei ole suoranainen spot ETF, josta tässä artikkelissa on kyse. Sen sijaan tämä syyskuussa 2024 lanseerattu tuote käyttää rahoitusjohdannaisia ​​Dogecoinin spot-position luomiseen ja ostaa ja myy näitä johdannaisia ​sen ​Caymansaarilla olevan tytäryhtiön kautta.

Toisin sanoen tämä rahasto ei takaa suoraa altistusta Dogecoinille samalla tavoin kuin Bitcoin ja Ethereum ETF:t tekevät. Spot ETF kuvaa rahastoa, joka omistaa itse kyseistä omaisuuserää, eli tässä tapauksessa DOGE tokeneita. Vain näin voit saada suoran altistuksen DOGEn hinnanvaihteluille rahaston kautta.

Vaihtoehtoisesti voit sijoittaa edellä kuvatun kaltaisiin tuotteisiin, kuten DOGE-futuureihin tai tuotteisiin, jotka heijastavat DOGE hintaa vaihtoalustojen kautta. Näitä voidaan kuvata synteettiseksi altistukseksi: ETF ei omista Dogecoinia, vaan se perustuu sopimuksiin, jotka maksavat Dogecoinin hinnanmuutosten perusteella.

Yhteenveto



Pörssinoteerattujen rahastojen ja kryptovaluuttojen yhdistelmät, eli ETF:t, ovat keränneet valtavasti huomiota ja suosiota markkinoilla viime aikoina. Eikä ihme, sillä ne tuovat kryptovaluutat helposti valtavirran saataville.

Bitcoin- ja Ethereum ETF:ien perässä seuraavaksi odotetaan, että Dogecoin ETF julkaistaisiin. DOGE meemikryptolla on jo voinut käydä kauppaa futuurien kautta, mutta spot ETF tarjoaa suoran altistuksen kryptovaluutan reaaliaikaiselle hinnalle.

ETF:n julkaisupäivämäärästä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta spekulaatiot käyvät kuumina. Voi olla, että rahastot näkevät päivänvalon jo tässä kuussa tai viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

