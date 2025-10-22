Pitääkö Bitcoin pintansa 107 000 dollarin tukitasolla?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin (BTC) käy tällä hetkellä kauppaa noin 108 000 dollarin tasolla, ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on ylittänyt 105 miljardia dollaria. Institutionaaliset sijoittajat ovat vähentäneet Bitcoin-altistumistaan lokakuun puolivälin volatiliteetin jälkeen. CoinSharesin mukaan digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteista kirjattiin viime viikolla 513 miljoonan dollarin ulosvirtauksia, mikä oli vuoden 2025 toiseksi suurin lunastus.

Bitcoin muodosti suurimman osan vetäytymisestä, kun rahastonhoitajat vähensivät riskipositioitaan jyrkkien markkinaliikkeiden jälkeen, lunastaen yhteensä 946 miljoonan dollarin arvosta.

Laskusta huolimatta aktiviteetti pysyi korkealla tasolla: pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) volyymi oli lähes 51 miljardia dollaria – lähes kaksinkertainen vuosikeskiarvoon nähden. Tämä viittaa siihen, että sijoittajat uudelleenjärjestävät positioitaan sen sijaan että vetäytyisivät kokonaan markkinoilta.

Yhdysvallat johtaa myyntejä, Eurooppa ostaa dipistä

Ulosvirtaukset keskittyivät Yhdysvaltoihin, jossa rahastot vähensivät omistuksiaan noin 621 miljoonan dollarin verran yhden viikon aikana. Samaan aikaan eurooppalaiset sijoittajat toimivat päinvastoin: Saksaan, Sveitsiin ja Kanadaan virtasi yhteensä noin 144 miljoonaa dollaria, mikä kuvastaa dipistä ostamisen henkeä lokakuun 10. päivän likvidointitapahtuman jälkeen, joka pyyhki lähes 19 miljardia dollaria kryptopörsseistä.

Palveluntarjoajista BlackRockin iShares ja Grayscale kokivat suurimmat lunastukset – yhteensä yli miljardin dollarin edestä. Fidelity ja Bitwise kokivat pienempiä ulosvirtauksia, kun taas eurooppalaiset moniomaisuusrahastot kirjasivat vain lieviä, noin 29 miljoonan dollarin, lunastuksia.

Bitcoin hintaennuste 22.10.2025

Kurssikaavio osoittaa Bitcoinin hinnan konsolidoituvan nousevassa kanavassa, pysytellen lähellä 108 000 dollaria. 20-EMA ja 50-EMA ovat tasaantumassa, mikä viittaa lyhyen aikavälin epävarmuuteen. Kuitenkin viimeisimmän kynttilän pitkä alavarsi viittaa dipistä ostamisen kiinnostukseen noin 107 700 dollarin tasolla, joka osuu kanavan alempaan rajaan.

RSI noin 45:ssä viittaa neutraaliin momenttiin, ja mahdollinen nouseva divergenssi voi olla kehittymässä. Jos BTC pysyy yli 107 400 dollarin, se voi nousta takaisin 111 700 ja 115 900 dollarin tasoille. Selvä lasku tuon tason alapuolelle voisi avata laskutavoitteet 104 400 ja 101 100 dollarin tasoille, josta löytyisi halpa paikka ostaa Bitcoinia.

Sijoittajille pitkän position avaaminen lähellä 107 700 dollaria, stop-loss 106 900 dollarissa ja tavoitealue välillä 111 600–115 900 dollaria tarjoaa houkuttelevan asetelman. Kun volatiliteetti kaventuu, läpimurto kumpaan tahansa suuntaan voi määrittää Bitcoinin neljännen vuosineljänneksen kehityskulun ja mahdollisesti herättää uudelleen institutionaalisen nousun loppuvuotta kohden.

“Trumpin sisäpiiriläinen” lisäsi Bitcoin-shorttiaan

“Trumpin sisäpiiriläinen” -nimellä tunnettu kryptovalas on syventänyt laskusuuntaista näkemystään Bitcoinista, kasvattamalla shorttiposition 2 100 Bitcoiniin, joiden arvo on noin 227 miljoonaa dollaria.

Siirto tapahtui samaan aikaan, kun Bitcoin pyörii noin 108 000 dollarin tuntumassa ja kauppiaat pohtivat, onko viimeisin nousu jo saavuttanut huippunsa.

Onchain Lens raportoi Hyperbotin dataan viitaten, että kauppias siirsi keskiviikkona 3 003 BTC:tä, joiden arvo on noin 338 miljoonaa dollaria, Binancelle – viitaten mahdolliseen voitonrealisoimiseen tai altistuksen uudelleensijoittamiseen.

Siirto seurasi toista 200 BTC:n talletusta, arvoltaan noin 22 miljoonaa dollaria, jota käytettiin shorttiposition kasvattamiseen päivää aiemmin.

Hyperbotin datan mukaan valaan positio tuottaa nyt 5,8 miljoonan dollarin leijuvaa voittoa, mikä tarkoittaa, ettei voittoa ole vielä realisoitu ennen kaupan sulkemista. Shorttipositio, joka avattiin noin 111 000 dollarin tasolta 10x vipuvaikutuksella, on tällä hetkellä tukevasti voitolla, kun Bitcoin kamppailee saavuttaakseen uutta nousumomenttia.

Kauppiaan viimeaikainen toiminta sopii selkeään malliin aggressiivisesta laskunäkemyksestä. Aiemmin tällä viikolla hän siirsi 30 miljoonaa dollaria USDC:tä Hyperliquidiin avatakseen 76 miljoonan dollarin shortin.

“Trump-sisäpiiriläisen” lompakko herättää jälleen huomiota ajoitetuilla shorteillaan

Vain päiviä ennen tätä hän lisäsi altistustaan Bitcoinin yrittäessä lyhyttä palautumista viime viikon jyrkän pudotuksen jälkeen. Yhdessä vaiheessa hänen kokonais-shorttiposition kokoluokka nousi 3 440 BTC:hen, joiden arvo oli 392 miljoonaa dollaria.

Hänen ajoituksensa on jälleen herättänyt keskustelua kryptopiireissä. Monet kauppiaat uskovat, että sijoittaja valmistautuu uuteen korjaukseen ja saattaa odottaa Bitcoinin testaavan uudelleen 100 000 dollarin tasoa tai jopa alemmas.

Näiden kauppojen takana oleva “Trumpin sisäpiiriläinen” sai alun perin huomiota, kun se ansaitsi väitetysti 160 miljoonaa dollaria shorttaamalla Bitcoinia juuri ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tullijulkistus romahdutti globaalit markkinat. Tämä täydellisesti ajoitettu liike toi hänelle “Trump-sisäpiiriläisen” lempinimen, joka on säilynyt useiden menestyksekkäiden kauppojen jälkeen.

Lohkoketjuanalyytikot ovat sittemmin yhdistäneet kyseisen osoitteen pitkään “Bitcoin OG” -klusteriin, joka on ollut aktiivinen jo Satoshin aikakaudelta lähtien. Tallenteiden mukaan omistaja keräsi yli 86 000 BTC:tä vuosien 2010 ja 2012 välillä, tehden hänestä yhden ekosysteemin vanhimmista yhä aktiivisista valaista.

Valaan toimet romahduksen jälkeen viittaavat lisämyrskyyn kryptomarkkinoilla

Hänen viimeaikaiset shorttipositionsa tulivat esiin lokakuun 10.–11. päivän markkinaromahduksen jälkeen, jolloin Bitcoin putosi yli 125 000 dollarista lähelle 102 000 dollaria Trumpin ilmoitettua yllättävästi 100 %:n tulleista kiinalaisille tuotteille. Tämä myyntiaalto pyyhki yli 19 miljardia dollaria vivutettuja positioita markkinoilta ja painoi Bitcoinin hetkellisesti psykologisesti tärkeän 100 000 dollarin rajan alapuolelle.

Myös Ethereum koki jyrkemmän 18 %:n pudotuksen noin 3 370 dollariin, kun kauppiaat kiirehtivät purkamaan riskiä osakkeista, hyödykkeistä ja kryptovaluutoista. Valas vaikuttaa odottavan lisäepävakautta eikä nopeaa palautumista.

Kriitikot pitävät hänen ajoitustaan poikkeuksellisen tarkkana, usein osuen yhteen merkittävien poliittisten tai makrotaloudellisten uutisten kanssa. Kannattajien mukaan hänellä saattaa kuitenkin olla poikkeuksellinen kyky lukea markkinarakennetta ja sentimenttiä.

Motiivista riippumatta kauppiaan viimeisin shortti on nyt yksi suurimmista aktiivisista positioista ketjussa. Kun Bitcoinin rahoituskulut muuttuvat negatiivisiksi ja volatiliteetti kasvaa, analyytikot arvioivat hänen vetonsa olevan tärkeä indikaattori institutionaalisesta tunnelmasta vuoden 2025 viimeiselle neljännekselle.

