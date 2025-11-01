XRP 12 ja Solana jopa 1 200 dollaria, ennustaa DeepSeek

Viimeksi päivitetty: Marraskuuta 1, 2025

Kiinalainen tekoäly DeepSeek AI on hiljattain julistettu verkon suosituimmaksi kryptokaupankäyntiä harjoittavaksi chatbotiksi sen muutettua 10 000 dollaria 22 500 dollariksi vain yhdeksässä päivässä. DeepSeek ennustaa nyt, että Solana, XRP ja BNB voivat saavuttaa uusia huippuja jo tämän neljänneksen alkuvaiheessa.

Optimismi jatkuu huolimatta “Uptober”-nousun äkillisestä päättymisestä, kun entinen presidentti Donald Trump ilmoitti 100 %:n tullimaksuista kiinalaisille tuontituotteille. Tämä järkytti globaaleja markkinoita ja laukaisi yhden viime vuosien jyrkimmistä kryptomyynneistä yhden päivän aikana.

Yhdysvaltain keskuspankin seuraavan FOMC-kokouksen lähestyessä sijoittajat ovat varovaisia, odottaen mahdollisia viitteitä rahapolitiikan keventämisestä.

Kokenut kryptoväki näkee kuitenkin korjausliikkeen rakentavana nollauksena, joka poistaa ylimääräisen vivutuksen ja luo pohjaa uudelle nousuvauhdille.

Solana (SOL): DeepSeek ennustaa uutta kaikkien aikojen huippua

Solana ($SOL) vahvistaa jatkuvasti asemaansa huipputason älysopimusalustana, jonka markkina-arvo on lähes 110 miljardia dollaria ja sen DeFi-ekosysteemissä on lukittuna DefiLlaman tietojen mukaan yli 11,7 miljardia dollaria.

Spekulaatiot Yhdysvaltain spot Solana ETF:n hyväksynnästä ovat kasvamassa, mikä voisi houkutella institutionaalisia sijoituksia samalla tavalla kuin Bitcoin ETF:ien ja Ethereum ETF:ien jälkeen nähtiin.

Erinomaisilla transaktionopeuksillaan, minimaalisilla kuluillaan ja kasvavalla merkityksellään stablecoin- ja reaalimaailman omaisuuserien tokenisaatiossa Solana on yksi markkinoiden käyttövalmiimmista lohkoketjuista.

Tammikuun huipun ollessa 250 dollaria ja huhtikuun laskun 100 dollariin jälkeen Solanan hinta on nyt noin 202 dollaria. RSI on 52 ja nousemassa, mikä viittaa uuteen suureen ralliin, sillä hinta on noussut 2 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Murtauduttuaan ulos nousujohteisesta lippumuodostelmasta DeepSeek arvioi, että Solana voi nousta jopa 1 200 dollariin kuukauden loppuun mennessä, mikä tarkoittaisi nelinkertaistumista aiemmasta huipusta 293,31 dollaria. Koska kuukautta on jäljellä enää neljä päivää, tavoite on kunnianhimoinen – mutta ehkä Kiinan älykkäin kryptochatbot tietää jotakin, mitä me emme?

XRP ($XRP): DeepSeek ennustaa nousun kohti 10 dollaria

DeepSeek AI:n ennustemallit viittaavat siihen, että Ripplen XRP ($XRP) voi kokea vahvan nousun, kohoten 5–12 dollarin väliin vuoden loppuun mennessä – mahdollisesti yli nelinkertaistaen nykyisen 2,69 dollarin arvonsa.

Ripplen merkittävä oikeusvoitto Yhdysvaltain SEC:tä vastaan aiemmin tänä vuonna päätti monivuotisen taistelun, palauttaen sijoittajien luottamuksen ja nostaen XRP:n seitsemän vuoden huippuun 3,65 dollariin heinäkuussa.

Viimeisen vuoden aikana XRP:n kurssi on noussut 415 %, nelinkertaistaen sekä Bitcoinin että Ethereumin tuoton samalla ajanjaksolla. Useat vuoden 2025 aikana muodostuneet nousuliput viittaavat kasvavaan nousupaineeseen.

Tulevat katalyytit, kuten XRP ETF -hyväksynnät, uudet yritysintegraatiot tai globaali sääntelyselkeys, voivat nostaa XRP:n yli 5 dollarin. 12 dollaria toimii tavoitehintana aggressiivisessa härkäskenaariossa.

Binance Coin (BNB): DeepSeek AI ennustaa kasvavaa markkinajohtajuutta

Alun perin Binance-alustan hyödyketokenina käynnistetty Binance Coin ($BNB) on kasvanut keskeiseksi osaksi laajaa ekosysteemiä, joka kattaa NFT:t, hajautetut sovellukset ja maksualustat.

BNB:n deflatorinen tokenpoltto-ohjelma tukee pitkän aikavälin hintavakautta vähentämällä liikkeessä olevaa tarjontaa asteittain.

Binancen ekosysteemin lisäksi BNB:n kasvava hyväksyntä vähittäiskaupan, matkailun ja pelialan sektoreilla on vahvistanut sen asemaa yhtenä maailman viidestä suurimmasta kryptovaluutasta markkina-arvolla mitattuna.

Aiemmin tässä kuussa BNB:n kurssi murtautui ulos nousulipusta, saavuttaen uuden huipun 1 369,99 dollaria ennen kuin se korjasi 17 % laskuun tasolle 1 148 dollaria.

Mikäli noususentimentti jatkuu, DeepSeek AI ennustaa nousun kohti 1 800 dollaria – tai jopa 2 500 dollaria – tukitasojen sijaitessa välillä 580–1 000 dollaria mahdollisen äkkipudotuksen varalta.

Maxi Doge (MAXI): Uuden sukupolven meemikolikko degen-vetovoimalla

Maxi Doge ($MAXI), meemikolikkotilan uusin sensaatio, on käynnistänyt ennakkomyyntinsä, keräten jo yli 3,7 miljoonaa dollaria innokkailta sijoittajilta, jotka haluavat mukaan seuraavaan viraaliin nousuun.

Dogecoinin överimmäksi degen-serkuksi brändätty Maxi Doge omaksuu huumorin, energian ja krypton degen-kulttuurin kaaoksen, rakentaen yhteisöä meemien, kilpailujen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Rakennettu ERC-20-tokenina Ethereumin verkkoon, MAXI tarjoaa nopeampia, puhtaampia ja tehokkaampia transaktioita kuin Dogecoinin vanhakantainen verkko.

150,24 miljardin kokonaismäärästä 25 % on allokoitu “Maxi-rahastoon” markkinointia, kumppanuuksia ja ekosysteemin kehitystä varten.

Staking on käynnissä ja tarjoaa jopa 80 % vuosituottoa (APY), joka laskee osallistujamäärän kasvaessa. Nykyinen ennakkomyyntihinta on 0,000265 dollaria, ja hinta nousee kiintein askelin kierrosten edetessä.

Sen voi ostaa MetaMaskin tai Best Walletin kautta.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-sivulla ja Telegram-kanavalla.