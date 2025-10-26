Perplexity AI ennuste 2025: BNB, XRP ja Solana nousevat

Nouseva ChatGPT-kilpailija, Perplexity AI, on esittänyt rohkeita ennusteita. Sen mukaan XRP, Cardano ja BNB voivat nähdä poikkeuksellisia hinnannousuja ennen vuoden loppua.

Lokakuun rallin innostus, eli niin sanottu “Uptober”, päättyi äkillisesti sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti laajoista 100 %:n tulleista Kiinan tuonnille. Tämä järkytti globaaleja markkinoita ja aiheutti yhden kryptomarkkinoiden rajuimmista yksipäiväisistä romahduksista viime aikoina.

Yhdysvaltain keskuspankin ensi viikon FOMC-kokouksen lähestyessä sijoittajat ottavat varovaisen asenteen. Nyt odotellaan merkkejä mahdollisesta rahapolitiikan keventämisestä, joka voisi herättää riskinottohalukkuutta.

Kokenut analyytikkojen joukko pitää kuitenkin viimeaikaista laskua positiivisena kehityksenä. Analyytikot korostavat, että jyrkät korjaukset puhdistavat usein spekulatiivista ylilyöntiä ja velkavivulla tehtyjä positioita. Tämä taas luo perustaa vakaammalle pitkän aikavälin kasvulle.

Binance Coin (BNB): Perplexity AI näkee kasvavaa dominanssia

Alun perin Binance Coin ($BNB) suunniteltiin vaihdon hyötytokeniksi, mutta se on kehittynyt yhdeksi monipuolisimmista digitaalisista omaisuuseristä. Nyt se tukee kasvavaa ekosysteemiä, joka kattaa NFT:t, hajautetut sovellukset ja maksuratkaisut.

BNB:n deflatorinen rakenne, jota ylläpidetään Binancen säännöllisillä tokenien poltoilla, tukee edelleen sen pitkän aikavälin hintavakautta vähentämällä tarjontaa järjestelmällisesti ajan myötä.

Sen käyttökelpoisuus ulottuu nyt kauas Binancen alustan ulkopuolelle. BNB on saanut suosiota kauppiaiden keskuudessa maailmanlaajuisesti – pelialustoilta matkatoimistoihin. Tämä laaja käyttöönotto on vakiinnuttanut sen aseman maailman viiden suurimman kryptovaluutan joukossa markkina-arvolla mitattuna.

Tässä kuussa BNB:n kurssi saavutti ennätyksellisen huipputason 1 369,99 dollaria ennen kuin se laski noin 21 %. Alkukuun vahva nousu lähti liikkeelle nousevasta lippumuodostelmasta alkuvuodesta.

BNB:n RSI on tällä hetkellä 47, mikä viittaa konsolidoitumiseen ostojen ja myyntien välillä. Mikäli nousuvire palaa, uskoo Perplexity AI BNB:n voivan nousta 1 600 dollarin tasolle ennen vuoden loppua, kun taas 580–1 000 dollarin alue voi toimia tärkeänä tukivyöhykkeenä mahdollisessa korjauksessa.

XRP ($XRP): Perplexity AI ennustaa mahdollista nousua kohti 10 dollaria

Perplexity AI:n mallinnusten mukaan Ripplen oma token, XRP ($XRP), voi nähdä voimakasta nousua, mahdollisesti saavuttaen 5,50–6,20 dollarin hintahaarukan vuoden loppuun mennessä – yli kaksinkertaisesti nykyisen arvonsa (noin 2,40 dollaria).

Ripplen historiallinen voitto Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomiteaa (SEC) vastaan päätti tänä vuonna viisi vuotta kestäneen oikeusjutun, palauttaen sijoittajien luottamuksen ja nostaen XRP:n kurssin seitsemän vuoden huipputasolle 3,65 dollariin 18. heinäkuuta.

Lisäksi XRP ETF -rahastojen hyväksynnän odotetaan olevan varmaa, kunhan Yhdysvaltain hallinto saadaan taas käynnistettyä.

Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 349 %, jättäen taakseen Bitcoinin 62 % ja Ethereumin 46 % tuotot. Tekninen analyysi osoittaa kolme erillistä nousulippumuodostelmaa vuoden 2025 aikana, joista kaksi kehittyi kesäkuukausina – usein merkki suuresta noususta. Näin ollen kolmas nousu voisi tapahtua loppuvuodesta ja avata syksylle paikan ostaa XRP:tä.

Vahvat kausittaiset suotuisat tekijät lokakuussa, mahdolliset ETF-hyväksynnät, myönteiset sääntelykehitykset ja Ripplen laajentuvat globaalit kumppanuudet voivat kaikki auttaa XRP:tä toipumaan viimeaikaisista tappioista ja lähestymään 6 dollarin rajaa – 10 dollaria voi olla realistinen tavoite härkämäisessä skenaariossa.

Solana (SOL): Perplexity AI ennustaa nousun yli 500 dollarin

Solana ($SOL) vahvistaa jatkuvasti asemaansa yhtenä johtavista älysopimuslohkoketjuista, sen markkina-arvon ylittäessä 100 miljardia dollaria ja sen DeFi-ekosysteemissä olevan lukitun arvon (TVL) lähennellessä 11 miljardia dollaria.

Spekulaatiot kuumenevat siitä, voisivatko Yhdysvaltain viranomaiset hyväksyä spot Solana ETF:n vielä kuukauden loppuun mennessä – päätös, joka voisi houkutella merkittäviä institutionaalisia sijoituksia, kuten nähtiin Bitcoin- ja Ethereum ETF:ien kohdalla.

Solana voi hyötyä myös laajemmista alaan liittyvistä trendeistä, kuten reaalimaailman omaisuuserien tokenisaatiosta ja vakaavaluuttainfrastruktuurin laajentumisesta, jotka molemmat saavat yhä enemmän jalansijaa institutionaalisessa kentässä. Lisäksi Solanan transaktioiden nopeus ja alhaiset kulut tekevät siitä vahvan ehdokkaan massakäyttöön.

Solanan kurssi nousi tammikuussa 250 dollariin ja laski huhtikuussa 100 dollariin. SOL käy nyt kauppaa alle 200 dollarin tasolla – viitaten mahdolliseen nousuvaraan. Sen alhainen RSI (40) ja se, että hinta on alle 30 päivän liukuvan keskiarvon, viittaavat siihen, että omaisuus voi olla aliarvostettu. Tämä voisi avata paikan ostaa Solanaa vielä lokakuun aikana.

Rikkouduttuaan äskettäin nousulippumuodostelmasta, Perplexity AI ennustaa, että Solana voi saavuttaa 360–500 dollarin haarukan vuoden loppuun mennessä – jopa 70 % nousua aiemmasta kaikkien aikojen huipustaan, 293,31 dollaria.

