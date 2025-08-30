XRP tuplaa arvonsa vuoden loppuun, ennustaa Deepseek

Viimeksi päivitetty: Elokuuta 30, 2025

Vaikka markkinoilla on parhaillaan laskupaineita ja karhumaisia ääniä, Kiinan uusin tekoälymalli DeepSeek on edelleen optimistinen XRP:n, LINKin ja Shiba Inun suhteen. DeepSeek ennustaa näiden huiooutason altcoinien tekevän räjähtävän nousun loppuvuoden 2025 aikana.

Bitcoin rikkoi jo uuden kaikkien aikojen huipun elokuussa 124 457 dollarissa, mikä ei ollut yllätys, sillä elokuu on usein ollut vahva kryptomarkkinoille härkäjuoksujen aikana. Myös Ethereumin kurssi saavutti juuri suuren virstanpylvään 4 953 dollarissa, vahvistaen asemansa johtavana altcoinina.

Kryptomyönteinen Yhdysvaltain presidentti, kevyempi sääntely ja alan tasainen kasvu pitävät kokonaiskuvan optimistisena. Analyytikot ennakoivat uutta rallia, kun nykyinen korjausvaihe on ohi — ja DeepSeek näyttää tukevan tätä näkemystä.

XRP (Ripple): DeepSeek ennustaa 2x nousua – paras vuosi XRP:lle huipentumassa

Vuosi 2025 on ollut läpimurtovuosi XRP:lle: se voitti pitkän taistelunsa SEC:iä vastaan ja rikkoi yhden dollarin rajan. XRP on noussut 400 % viimeisen vuoden aikana, ja DeepSeekin mukaan tämä vauhti jatkuu edelleen.

XRP:n käyttö kasvaa, ja viimeisin lisäys on sen hyväksyntä luottokorttimaksuissa. Lokakuussa mahdollisesti käynnistyvä ETF tekee ennusteista entistä lupaavampia. Myös kurssikaavio tukee tätä näkymää.

XRP oli lähellä kaikkien aikojen huippua tässä kuussa ennen kuin se korjasi takaisin 2,90 dollariin ja on nyt konsolidaatiovaiheessa, kuten kaavio osoittaa.

Kaavio viittaa siihen, että XRP voisi nousta 10 dollariin vuoden loppuun mennessä, jos markkinoiden vahvuus säilyy. Kaupankäyntivolyymi kasvaa, ja niin kauan kuin hinta pysyy yli 2,90 dollarin, nousuvaraa on runsaasti. Pitkän aikavälin nousu 10 dollariin näyttää realistiselta, mutta ensin täytyy murtaa 3,66 dollarin vastustaso.

RSI on noin 46 eli neutraalilla alueella, mikä tarkoittaa, että XRP:llä on vielä liikkumavaraa kumpaankin suuntaan. MACD näyttää punaista histogrammissa, mutta palkit pienenevät. Jos MACD-linjat kääntyvät pian bullishiksi, vauhti voi siirtyä takaisin härkien puolelle.

Chainlinkille vähintään 40 dollarin arvio loppuvuodelle

DeepSeekin mukaan mikään härkämarkkinoiden salkku ei ole täydellinen ilman LINKiä, ja se odottaa suuria tavoitteita lähitulevaisuudessa.

Bitwise jätti hakemuksen LINK ETF:stä, joka on ensimmäinen puhtaasti LINKiin keskittyvä ETF. Tämä osoittaa, kuinka vahvasti instituutiot suhtautuvat LINKiin. LINKin hinta on jo kaksinkertaistunut alle 10 dollarista viimeisen vuoden aikana, ja seuraava tavoite on rikkoa vuoden 2021 ATH-taso.

LINK pyörii nyt noin 24 dollarissa. Suurin vastus on 53 dollarissa, jonka ylitys voisi käynnistää nousun kohti 150 dollaria. RSI on lähellä 55:tä, mikä viittaa vahvaan momenttiin ja nousuvaraan.

MACD näyttää vakaalta, mikä kertoo myyjien rauhoittuneen. Tämä voi ennakoida suurempaa nousua, jos volyymia virtaa markkinoille lisää.

Shiba Inu: DeepSeek ennustaa vahvaa loppuvuotta SHIB:lle ja muille meemikolikoille

Yksi vuoden heikoimmin suoriutuneista meeme-kolikoista, Shiba Inu, saattaa viimein olla valmis vahvaan loppuvuoteen 2025.

Shiba Inu reagoi vasta Ethereumin suureen nousuun. SHIBin volyymin ja hinnan kasvu viittaavat siihen, että kolikko voisi viimein aloittaa uuden rallin. Tämä olisi tervetullut käänne pettymyksiä täynnä olleen vuoden jälkeen, jolloin SHIB on laskenut yli 20 %.

SHIB on ollut jumissa kertymisvaiheessa 0,00001 ja 0,00012 välillä. Avainvastus on 0,00013:ssa, jota vastaan SHIB on kamppaillut pitkään. RSI on noin 45, lähellä ylimyytyä aluetta, ja volyymi on kevyttä — mutta se yleensä piikkaa Ethereumin liikkeiden mukana. Jos SHIB ylittää vastustason, DeepSeekin mukaan edessä voi olla merkittävä nousu.

DeepSeek näkee samankaltaisen tarinan myös muissa meemikolikoissa, erityisesti uusissa projekteissa, jotka usein ylisuoriutuvat. Esimerkkinä Maxi Doge, joka on jo kerännyt 1,5 miljoonaa dollaria lyhyessä ajassa DOGEn jalanjäljissä.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.