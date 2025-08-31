Lohkoketju viralliseksi alustaksi Yhdysvaltain talousluvuille

Yhdysvalloissa hallitus on ilmoittanut, että lohkoketju tulee toimimaan virallisena alustana maan talousluvuille.

Trumpin hallitus valmistautuu julkaisemaan virallisia taloustilastoja, mukaan lukien BKT-dataa, lohkoketjussa. Tämä voi muodostua yhdeksi suurimmista hajautetun teknologian käyttöönoton esimerkeistä liittovaltion virastossa.

Aloite on osa laajempaa Trumpin hallinnon strategiaa integroida lohkoketjuteknologiaa hallinnon toimintaan ja sääntelyyn.

Deploying American Blockchains Act tekee kauppaministeriöstä johtavan viranomaisen lohkoketjupolitiikassa.

Virallisten tilastojen julkaisu lohkoketjussa voi muuttaa markkinoiden toimintaa ja vahvistaa sijoittajien luottamusta.

Samalla hallinto ajaa sääntelyn selkeyttämistä, mm. GENIUS Actin ja “Project Crypton” kautta, edistääkseen kryptoinnovaatioita Yhdysvalloissa.

Kauppaministeri Howard Lutnick ilmoitti suunnitelmasta Valkoisen talon ministerikabinetin kokouksessa tiistaina ja kertoi presidentti Donald Trumpille:

“Lohkoketju toimii kauppaministeriön tilastojen julkaisualustana, koska sinä olet kryptopresidentti. Ja me laitamme BKT:n lohkoketjuun, jotta ihmiset voivat käyttää lohkoketjua tiedon jakamiseen.”

Kannattajien mukaan järjestelmä voi vähentää manipulointimahdollisuuksia

Lutnickin mukaan kauppaministeriö “viimeistelee yksityiskohtia”, mutta odottaa laajentavansa lohkoketju-julkaisumallin muihin virastoihin, kun järjestelmä on käytössä.

Aloitteen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, estää tietojen väärentämistä ja modernisoida tapaa, jolla virallisia tilastoja jaetaan yleisön, sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Liike liittyy Deploying American Blockchains Act -lakiin (H.R. 1664) vuodelta 2025, joka hyväksyttiin edustajainhuoneessa kesäkuussa kaksipuolueisella tuella. Laki on parhaillaan senaatin käsittelyssä.

Laki velvoittaa kauppaministeriön toimimaan liittovaltion hallituksen johtavana virastona lohkoketjupolitiikassa, neuvomaan presidenttiä, asettamaan teknisiä standardeja ja luomaan kansallisen strategian lohkoketju- ja hajautettujen pääkirjateknologioiden käyttöönotolle.

Päätös ottaa lohkoketju käyttöön BKT-datan julkaisussa on konkreettinen ensimmäinen askel tämän mandaatin täyttämisessä. Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain virastot eivät ainoastaan säätele lohkoketjua vaan käyttävät sitä aktiivisesti julkisen tiedon jakamiseen.

Kannattajien mukaan järjestelmä voi vähentää manipulointimahdollisuuksia, parantaa raportoinnin tehokkuutta ja luoda ennakkotapauksen muille maille.

Ajoitus kuvastaa laajempaa pyrkimystä Trumpin hallinnossa integroida lohkoketju hallinnon toimintaan. Tammikuussa 2025 annettu presidentin määräys kehotti liittovaltion virastoja nopeuttamaan digitaalisten omaisuuserien innovaatioita ja kehittämään suotuisia sääntelykehyksiä.

Lutnickin ilmoitus rakentuu myös aiempaan, keskeneräiseen työhön Elon Muskin D.O.G.E.-osastolta, joka kokeili hallituksen menotietojen julkaisemista lohkoketjussa ennen kuin hanke hylättiin.

Useat virastot, mukaan lukien valtiovarainministeriö, Fiscal Service ja puolustusministeriö, tutkivat tiettävästi samankaltaisia sovelluksia – aina hallituksen menojen seurannasta puolustushankintojen osien ja toimitusketjujen valvontaan.

Laajentamalla lohkoketjun muuttumattoman kirjanpidon virallisiin tilastoihin hallitus pyrkii varmistamaan luottamuksen dataan, joka ohjaa kaikkea markkinaennusteista finanssipolitiikkaan.

Lohkoketju-BKT-raportointi voi mullistaa globaalin markkinoiden läpinäkyvyyden

Aloitteella on suuria vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin. Viralliset BKT-julkaisut ovat sijoittajien seuratuimpia indikaattoreita maailmanlaajuisesti. Julkaiseminen lohkoketjussa mahdollistaisi välittömän ja väärentämättömän pääsyn tietoihin, jotka vaikuttavat globaaleihin pääomavirtoihin, korko-odotuksiin ja poliittisiin päätöksiin.

Alan asiantuntijoiden mukaan järjestelmä voisi poistaa ristiriitaisuuksia, vähentää vuotoriskejä ja tarjota yhden varmennetun lähteen taloustiedoille.

Vaikka tarkkaa aikataulua ei ole annettu, Lutnick korosti, että BKT-data toimii lähtökohtana, ja laajennus muihin tilastoihin on mahdollista.

Koska lohkoketjun käyttöönotto siirtyy yksityiseltä sektorilta liittovaltion datainfrastruktuurin ytimeen, Yhdysvallat asemoituu asettamaan uusia standardeja läpinäkyvyydelle ja teknologiselle johtajuudelle.

Trumpin hallinto ajaa digitaalisten omaisuuserien sääntelyn selkeyttämistä

Valkoinen talo tehostaa pyrkimyksiään muokata Yhdysvaltain kryptopolitiikkaa samaan aikaan kun presidentti Donald Trumpin Digital Asset Markets -työryhmä kehottaa sääntelijöitä selkeyttämään liittovaltion sääntöjä digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnistä.

Tammikuussa presidentin määräyksellä perustettua työryhmää johtaa David Sacks. Se on kehottanut arvopaperimarkkinakomissiota (SEC) ja hyödykejohdannaisten valvontakomissiota (CFTC) tarjoamaan välittömän selkeyden säilytyksestä, kaupankäynnistä, rekisteröinnistä ja kirjanpidosta.

Työryhmä on myös vaatinut poistamaan byrokraattisia esteitä, jotka hidastavat rahoitusinnovaatioita, ja ehdottanut kryptovaluuttojen käsittelemistä uutena omaisuusluokkana muokatuilla verolainsäädännön versioilla.

Vaikka työryhmä ei laadi lakeja, sen suositukset ovat vaikuttaneet viimeaikaisiin toimiin, kuten GENIUS Actiin, CLARITY Actiin ja Anti-CBDC Surveillance State Actiin. Trump allekirjoitti GENIUS Actin 18. heinäkuuta, ja kaksi muuta lakia odottavat senaatin käsittelyä.

Hallinto on jo muuttanut sääntelylinjaansa: SEC on lopettanut tutkimuksia yhtiöistä, kuten Coinbasesta ja Uniswapista, ja painostaa lopettamaan kryptoyhtiöiden pankkitoiminnan estämisen.

Erillisessä toimessa Trump allekirjoitti määräyksen, joka sallii amerikkalaisten sisällyttää kryptot ja muut vaihtoehtoiset omaisuuserät 401(k)- ja eläketileihin. Se velvoitti työministeriön arvioimaan uudelleen nykyisiä rajoituksia. Yhdysvaltain eläkevarat olivat vuoden 2025 alussa 43,4 biljoonaa dollaria, joista 8,7 biljoonaa 401(k)-tileillä.

Samaan aikaan SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins ilmoitti “Project Cryptosta”, aloitteesta modernisoida arvopaperisääntelyä ja siirtää rahoitusmarkkinoita lohkoketjuun. Hanke pyrkii selkeyttämään sääntöjä digitaalisten omaisuuserien luokittelusta, luomaan turvasatamia tokenien jakelulle ja vastaamaan Wall Streetin ja Piilaakson kasvavaan kysyntään tokenisoiduista arvopapereista.

Atkinsin mukaan hanke kuvastaa laajempaa pyrkimystä tuoda kryptoinnovaatio takaisin Yhdysvaltoihin vuosien sääntelyepävarmuuden jälkeen.