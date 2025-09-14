XRP, Dogecoin ja Pengu – Claude AI -ennuste vuodelle 2025

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 14, 2025

Anthropicin kehittynyt kielimalli Claude AI ennustaa, että XRP, Pudgy Penguins ja Dogecoin voivat tuottaa vahvaa tuottoa sijoittajille lomakauden lähestyessä.

Markkinatrendit tukevat tätä näkemystä. Viime kuun lopussa Bitcoin nousi ennätykselliseen 124 128 dollarin huippuunsa, ylittäen aiemman 122 838 dollarin ennätyksen, joka saavutettiin vain muutamaa viikkoa aiemmin. Nousu hidastui kuitenkin sen jälkeen, kun heinäkuun inflaatioraportti Yhdysvaltain työtilastovirastolta osoittautui odotettua korkeammaksi.

Sääntelyn puolella presidentti Trump hyväksyi hiljattain GENIUS-lain, maan ensimmäisen kattavan stablecoineja koskevan lainsäädännön, joka edellyttää täysimääräisiä varantovakuuksia. Samaan aikaan SEC lanseerasi Project Crypton, laajan uudistussuunnitelman, jonka tavoitteena on nykyaikaistaa arvopaperilakeja ja tarjota selkeämpää ohjeistusta lohkoketjuyrityksille.

Nämä kehitykset ovat saaneet monet analyytikot ennakoimaan uuden nousukauden alkua. Jos Clauden ennusteet osuvat oikeaan, XRP, Pudgy Penguins ja Dogecoin voivat nousta seuraavan suuren meemikolikkojen ja altcoinien aallon kärkeen.

XRP (Ripple): Claude AI ennustaa jopa 17-kertaista nousua kohti 50 dollaria

Claude AI ennustaa, että XRP:n hinta voi nousta jopa 50 dollariin vuoden 2025 lopulla, mikä olisi lähes 17-kertainen nykyiseen noin 3 dollarin hintaan verrattuna.

Kolikko on jo osoittanut sitkeyttä, saavuttaen 3,65 dollarin huipun 18. heinäkuuta ja rikkoen vuoden 2018 ennätyksen 3,40 dollaria, ennen kuin se laski noin 18 %.

Ripplen globaali vaikutusvalta kasvaa edelleen. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto hyväksyi XRP:n lupaavaksi vaihtoehdoksi rajat ylittäviin maksuihin kehittyvillä alueilla.

Aiemmin tänä vuonna Ripple myös ratkaisi pitkäaikaisen kiistansa SEC:n kanssa, kun virasto luopui kanteestaan, vahvistaen vuoden 2023 päätöksen, jonka mukaan vähittäiskaupan XRP-kaupat eivät ole arvopaperikauppoja. Tämä toi selkeyttä ja luottamusta paitsi Ripplelle, myös muille suurille altcoineille.

Clauden konservatiivinen skenaario sijoittaa XRP:n hintahaarukkaan 3,20–5 dollaria, kun taas optimistinen arvio asettaa 50 dollarin tavoitteen riippuen siitä, hyväksytäänkö spot-muotoiset XRP ETF:t Yhdysvalloissa.

Tekniset mittarit tukevat ennustetta: suhteellinen voimaindeksi (RSI) on 55, mikä osoittaa, että myyntipaine on väistynyt ja ostointo kasvaa. Lisäksi vuoden mittaan ilmestyneet useat nousevat lippukuviot viittaavat lisänousun todennäköisyyteen.

Vuoden aikana XRP on noussut 467 %, jättäen taakseen Bitcoinin (104 %) ja Ethereumin (88 %).

Pengu ($PENGU): Ristiketjuinen pingviinikolikko on nyt Solanan suurin meemikolikko – Claude AI ennustaa lisänousua

Pudgy Penguins (PENGU) siirtyi Ethereumista Solanaan joulukuussa, ja on nyt Solanan suurin meemikolikko, markkina-arvoltaan lähes 2,2 miljardia dollaria.

PENGU:n hinta on tällä hetkellä 0,03465 dollaria, noustuaan 18 % viime viikolla. Se on nyt viidenneksi suurin meemikolikko kryptomarkkinoilla. Kirjoitushetkellä sen kurssi on 49 % alle kaikkien aikojen huipun, joka oli 0,06845 dollaria ja saavutettiin 17. joulukuuta 2024.

RSI on laskenut 57:ään ja on laskeva, mikä viittaa siihen, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä on vielä kasvutilaa, kun sijoittajat tähtäävät 0,05 dollarin psykologiseen tasoon, joka rikkoisi aiemmat vastustasot.

Myös tekniset kuviot ovat seurannan arvoisia. Tammikuun ja huhtikuun välillä PENGU muodosti laskevan kiilan, joka usein viittaa nousukäänteisiin.

Clauden mukaan token voi mahdollisesti nousta 0,0791 dollariin uudenvuoden tienoilla, jos vauhti jatkuu. Tämä tarkoittaisi 123 % nousua viidessä kuukaudessa.

Dogecoin ($DOGE): Alkuperäinen meemikolikko pitää yhä pintansa

Vuonna 2013 parodiaksi lanseerattu Dogecoin (DOGE) on noussut kymmenen suurimman krypton joukkoon, markkina-arvoltaan 36,3 miljardia dollaria 4 biljoonan markkinasta. Sen pysyvyys perustuu omistautuneeseen yhteisöön ja sen käyttöön maksuvälineenä yhä useammilla alustoilla.

Vaikka Dogecoinin kurssi seuraa usein Bitcoinin liikkeitä, sen suuri likviditeetti ja vahva tukijoukko ovat auttaneet sitä selviämään useista markkinasykleistä. Nykyhinta on noin 0,2417 dollaria – kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, ja se on ohittanut Bitcoinin, Ethereumin, Shiba Inun ja Pepen tuotossa.

RSI nousi heinäkuussa 80:een, mutta laski lähes 40:een viime kuun markkinamyllerryksessä. Nyt se on jälleen 60:n tasolla, mikä osoittaa vahvaa ostoinnostusta. Vaikka DOGE:n suuri markkina-arvo sitoo sen liikkeet suuriin kryptoihin, sillä on historia yllättävistä ja voimakkaista nousuista.

Analyytikot ovat havainneet laskevia kiiloja marraskuun ja huhtikuun välillä, heinäkuun puolivälissä ja jälleen elokuussa – merkki mahdollisista nousuliikkeistä.

Clauden optimistinen ennuste asettaa DOGE:n hinnaksi 0,39 dollaria vuoden loppuun mennessä, mikä olisi 62 % nousua. Se voi kuitenkin jäädä vaisuksi Doge-armyjen näkökulmasta, sillä he toivovat Dogecoinin saavuttavan 1 dollarin maagisen rajan.

Dogecoinin hyväksyntä kasvaa. Tesla hyväksyy nyt DOGE:n valikoituihin tuotteisiin, ja suurimmat alustat kuten PayPal ja Revolut tukevat siirtoja Dogecoinilla.

Maxi Doge (MAXI): Uusi haastaja Dogecoinin valtaistuimelle

Niille, jotka etsivät uudempia meemikolikkovaihtoehtoja Clauden ennusteiden ulkopuolelta, Maxi Doge (MAXI) on noussut kiinnostavaksi vaihtoehdoksi. Dogecoinin “yliviritetyksi serkuksi” kutsuttu MAXI tuo tuoreen lähestymistavan meemikolikkokonseptiin.

Dogecoin seuraa nykyisin enemmän Bitcoinin ja Ethereumin liikkeitä, ja sen räjähtävä volatiliteetti on vähentynyt. Maxi Doge on sen sijaan suunniteltu tavoittelemaan korkeampaa riskiä ja tuottoa, ja se on kerännyt lähes 2 miljoonaa dollaria vain muutamassa viikossa ennakkomyynnin alettua.

https://www.youtube.com/watch?v=FLSTSI-FQPIu0026amp;ab_channel=JamesPelton

Ethereum-pohjainen ERC-20-token panostaa vahvaan yhteisöön Telegramin ja Discordin kautta, ja mukana on kilpailuja ja yhteistöitä muiden projektien kanssa.

Sen 150,24 miljardin kokonaistarjonnasta 25 % on varattu Maxi-rahastolle, joka rahoittaa markkinointia ja kumppanuuksia. Sijoittajat voivat myös panostaa tokeneita – nykyinen tuotto on 161 % APY, mutta tämä laskee osallistujamäärän kasvaessa.

Ennakkomyyntihinta on 0,0002565 dollaria, ja pieni kiinteä korotus on aikataulutettu seuraavien 60 tunnin sisään.

Kiinnostuneet voivat osallistua Maxi Dogen verkkosivuston kautta käyttämällä lompakoita kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla seuraamalla Maxi Dogen virallista X-tiliä ja Telegramia.