Inflaatio hidastuu – Bitcoin voi nousta jopa 150 000 dollariin

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 14, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin nosti arvoaan, kun Yhdysvaltojen tukkuinflaatio laski yllättäen elokuussa. Tämä luo pohjaa korkojen laskulle ensi viikolla ja voi nostaa Bitcoinin arvoa entisestään, kun kauppiaat panostavat löysempään rahapolitiikkaan.

Tuottajahintaindeksi (PPI) lopulliselle kysynnälle laski 0,1 % elokuussa – ensimmäinen kuukausittainen lasku neljään kuukauteen – heinäkuun 0,7 %:n tarkistuksen jälkeen, selviää keskiviikkona julkaistuista tilastoista.

Heikko PPI ja hauras työmarkkina lisäävät painetta Fedille ennen tärkeää kokousta

Ekonomistit olivat odottaneet 0,3 %:n nousua. Vuositasolla PPI nousi 2,6 %, selvästi alle odotetun 3,3 %:n ja laskien heinäkuun 3,1 %:sta.

Myös ydininflaatio, joka poistaa elintarvikkeet, energian ja kaupalliset palvelut, pehmeni. Se nousi 2,8 % vuodessa, kun odotettiin 3,5 %, ja kuukausitasolla laski 0,1 %.

🚨JUST IN: 🇺🇸US PPI comes in at 2.6%, lower than the expected 3.3%



Core PPI is 2.8% vs the expected 3.5%



September rate cut inbound. https://t.co/jGFK9rnZQt — CryptosRus (@CryptosR_Us) September 10, 2025

Laskua johti palveluhintojen 0,2 %:n pudotus – jyrkin sitten huhtikuun. Tavaroiden hinnat nousivat maltillisesti 0,1 %.

Heikompi kuin odotettu inflaatiotieto vahvisti markkinoiden odotuksia siitä, että Fed alentaa korkoja ensi keskiviikkona.

Futuurimarkkinat hinnoittelevat täysin neljännespisteen koronlaskun, ja spekulaatio suuremmasta 50 korkopisteen leikkauksesta kasvaa.

Keskuspankki keskeytti elvytyssyklinsä tammikuussa Trumpin tullien aiheuttaman epävarmuuden vuoksi, mutta inflaation hidastuminen ja työmarkkinoiden heikkeneminen ovat kallistaneet vaa’an elvytyksen puolelle.

Tämän viikon valtion tilastot osoittivat, että talous loi 911 000 työpaikkaa vähemmän maaliskuuhun asti kuin aiemmin raportoitiin.

Elokuun työraportti osoitti työllisyyden kasvun lähes pysähtyneen, ja kesäkuussa kirjattiin ensimmäistä kertaa yli neljään vuoteen työpaikkojen menetystä.

Presidentti Trump on jatkanut painostusta Fedille voimakkaampien elvytystoimien puolesta. Keskiviikon julkaisussaan hän julisti: “JUURI ILMOITETTU: EI INFLAATIOTA!!! LIIAN MYÖHÄISTÄ. KORKO ALAS, PALJON, HETI. POWELL ON TÄYDELLINEN KATASTROFI, JOKA EI YMMÄRRÄ MITÄÄN!!!”

NEW: TRUMP SAYS “JUST OUT: NO INFLATION!!! “TOO LATE” MUST LOWER THE RATE, BIG, RIGHT NOW. POWELL IS A TOTAL DISASTER, WHO DOESN’T HAVE A CLUE!!! PRESIDENT DJT” pic.twitter.com/NFO9HHYguy — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 10, 2025

Rahoitusmarkkinat reagoivat nopeasti inflaatioyllätykseen. Bitcoinin kurssi ylitti 113 000 dollaria uutisen jälkeen, jatkaen nousuaan päivänsisäisestä pohjasta 110 700 dollaria.

Maailman suurin kryptovaluutta käy nyt kauppaa noin 113 913 dollarissa, mikä tarkoittaa 2,37 % nousua 24 tunnissa ja 2,4 % kahdessa viikossa.

Kauppiaat odottavat lisänousua, ja jotkut ennustavat liikettä kohti 150 000 dollaria, jos koronlaskut kiihtyvät.

Bitcoin saavutti kaikkien aikojen huippunsa 124 128 dollaria muutama kuukausi sitten ja käy nyt kauppaa noin 8,4 % sen alapuolella. Analyytikot huomauttavat, että selkeä muutos Fedin politiikassa voisi ruokkia uutta rallia heikentämällä dollaria ja parantamalla likviditeettiä riskisijoituksissa.

Katseet kääntyvät nyt torstaina julkaistavaan kuluttajahintaindeksiin (CPI), joka on viimeinen merkittävä datapiste ennen Fedin kokousta.

Inflaatiopaineiden hellittäminen ja työmarkkinoiden hauraus vaikuttavat merkittävästi keskuspankin harkintaan.

Fed-puheenjohtaja Jerome Powell on jo viestinyt, että työllisyysriskit voivat ylittää inflaatiouhat, mikä viittaa siihen, että keskuspankki valmistautuu toimiin.

CME FedWatch: 88 % todennäköisyys syyskuun koronlaskulle

Fed-puheenjohtaja Jerome Powell sanoi, että neljännespisteen koronlasku syyskuussa on “erittäin todennäköinen”, mikä on selkein merkki lähiajan elvytyksestä.

Puhuessaan Jackson Holen kokouksessa 22. elokuuta, Powell tunnusti inflaation jäähtymisen, mutta varoitti liian nopeiden leikkausten odottamisesta ja painotti, että politiikka on “dataohjautuvaa”.

💥 Bitcoin slid under $113K, dragging the crypto market 1.5% lower to $3.9 trillion as traders booked profits ahead of Powell’s Jackson Hole speech.#bitcoin #JacksonHole https://t.co/jWIc1BA34L — Cryptonews.com (@cryptonews) August 20, 2025

Hän viittasi tullien aiheuttamiin hintapaineisiin ja heikkeneviin työmarkkinoihin.

Heinäkuun palkkatiedot nousivat vain 73 000, ja aiemmat luvut tarkistettiin alaspäin – korostaen Fedin tasapainottelua inflaation ja talouskasvun välillä.

Markkinat reagoivat varovaisesti. Yhdysvaltain osakkeet luopuivat alkuvoitoistaan ja kryptomarkkinat heilahtelivat, kun sijoittajat pohtivat elvytyksen ja hidastuvan likviditeetin välistä tasapainoa.

CME FedWatch -työkalu osoittaa nyt 88 %:n todennäköisyyden 25 korkopisteen laskulle 17. syyskuuta, ja suurpankit kuten Morgan Stanley ja Barclays ovat muuttaneet ennusteitaan vastaavasti.

Valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti viime kuussa jyrkempään 50 korkopisteen laskuun, kun inflaatiodata osoitti ydin-CPI:n jäähtyneen 3,1 % vuositasolle.

Kryptomarkkinat asettuvat odottamaan jatkoralleja. Bitcoin nousi tällä viikolla yli 113 000 dollaria, ja kauppiaat tähyävät mahdollisuutta 150 000 dollarin tasolle, jos likviditeetti paranee.

Crypto.comin toimitusjohtaja Kris Marszalek kertoi Bloombergille odottavansa vahvaa loppuvuotta digitaalisille omaisuuksille, jos elvytys alkaa – viitaten paranevaan likviditeettiin ja instituutioiden hyväksyntään.

Bitcoin kiinnostaa ennätystasolla futuurien heiketessä

Bitcoinin pitkäaikaishaltijat lisäävät toimintaansa, vaikka futuurimarkkinat antavat varovaisia signaaleja.

CryptoQuantin mukaan ns. keräilijäosoitteet, jotka ostavat Bitcoinia mutta eivät koskaan myy, pitävät nyt hallussaan ennätykselliset 266 000 BTC:tä syyskuun 5. päivän tilanteessa.

Nämä osoitteet liittyvät usein vakaumussijoittajiin, mikä korostaa luottamusta Bitcoiniin arvonsäilyttäjänä ja yleistyvänä yrityssalkkujen osana.

Tekniset ja lohkoketjudatat kuitenkin osoittavat ratkaisevaa käännekohtaa. Analyytikot arvioivat, että Bitcoin lepää monivuotisen nousevan trendiviivan päällä, joka yhdistyy ns. “uuden valaan toteutuneeseen hintaan”, muodostaen vahvan tukivyöhykkeen.

Tämän tason ylläpito säilyttäisi nousurakenteen, mutta sen rikkoutuminen voisi laukaista syvemmän korjauksen. RSI:n ja MACD:n lasku antaa jo merkkejä heikentyvästä momentista.

Futuurimarkkinat lisäävät painetta. Valaiden osallistuminen on vähentynyt, ja pienemmät kauppiaat hallitsevat volyymia. CryptoQuant huomauttaa, että myyntipaine futuureissa ylittää ostot, mikä heijastaa laskevaa tunnelmaa. Ellei institutionaalinen kysyntä palaa, Bitcoin voi jäädä vaihteluväliin tai liukua alemmaksi.

Lyhyemmillä aikaväleillä kauppiaat seuraavat volyymiprofiileja. Analyytikko Dieguiton kaavio korostaa 114 000 dollaria Value Area High -tasoksi.

$BTC Nice profiles are all you need to trade imo.



Currently accepting above multiweek POC, that could be a signal for higher.



Personally would wait to ape long here and still thinking this can pullback.



good entry would be a push higher with a retest of previous support. pic.twitter.com/1MZM4m9TEV — Dieguito – Charts🐒🃏 (@DieguitoCharts) September 10, 2025

Tason ylläpitäminen voisi nostaa hintaa kohti 117 600 dollaria (point of control). Toisaalta epäonnistuminen 111 950 dollarin yllä pitämisessä (Value Area Low) voisi kiihdyttää laskua kohti 107 250 dollaria.

Tällä hetkellä markkina tasapainoilee vahvan keräyksen ja hiipuvan spekulatiivisen toiminnan välillä. Selkeä nousu yli 114 000 dollarin vahvistaisi lyhyen aikavälin nousun, kun taas putoaminen alle 111 950 dollarin kääntäisi tunnelman laskusuuntaiseksi.