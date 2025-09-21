XRP nousee jopa 20 dollariin 2025, ennustaa Claude AI

Anthropicin Claude AI, joka kilpailee ChatGPT:n kanssa, ennustaa voimakasta hinnannousua XRP:lle, Dogecoinille ja Pi Coinille kryptokaupan siirtyessä lomakauteen.

Viimeaikainen markkina-aktiivisuus tukee tätä näkemystä. Bitcoin nousi uuteen ennätyskorkeuteen, 124 128 dollaria, ennen kuin laski takaisin Yhdysvaltojen odotettua kuumempien inflaatiotietojen jälkeen. Vaikka hinnat hieman vetäytyivät, kryptomarkkinat ovat hiljalleen toipumassa ja kokonaismarkkina-arvo on kirjoitushetkellä hienoisen nousun jälkeen nyt 4,11 biljoonaa dollaria.

Sääntelyrintamalla presidentti Trump hyväksyi hiljattain GENIUS-lain, Yhdysvaltain ensimmäisen täysimääräiseen varantoon perustuvan stablecoin-sääntelyn. SEC puolestaan julkisti Project Crypton, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa lohkoketjuprojektien sääntelyä.

Kun sääntelykehys on nyt selkeämpi, analyytikot uskovat, että olosuhteet kypsyvät vuoden 2021 kaltaiseen altcoin-ralliin. Näin Claude AI ennustaa XRP:n, Pi Coinin ja Dogecoinin suoriutuvan tulevina kuukausina.

XRP (Ripple): Claude AI ennustaa kolminkertaista kasvua, 10 dollarin tavoite mahdollinen

Claude AI arvioi, että XRP ($XRP) voisi nousta 9–10 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä — noin kolminkertainen nykytasoon nähden, joka on noin 3 dollaria. Token saavutti heinäkuussa uuden huipputasonsa 3,65 dollaria, ensimmäisen sitten vuoden 2018, ennen kuin laski 17 % noin 3,03 dollariin.

Ripple hyötyy edelleen vahvoista institutionaalisista suhteista. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto hyväksyi XRP:n rajat ylittäviin maksuihin, ja aiemmin tänä vuonna SEC vetäytyi pitkäaikaisesta oikeusjutustaan, vahvistaen että XRP:n myynti yksityissijoittajille ei ole arvopaperikauppaa.

Claude arvioi, että XRP:n kurssin perusskenaario sijoittuu 5 ja 10 dollarin väliin. Yhdysvaltain poliittinen liikehdintä, mahdolliset ETF-hyväksynnät ensi kuussa sekä institutionaalinen käyttöönotto voivat kuitenkin nostaa sen jopa kunnianhimoisempaan 20 dollarin tavoitteeseen. Tämä tarkoittaisi, että juuri nyt olisi vielä hyvin edullinen paikka ostaa XRP:tä.

Tekniset indikaattorit tukevat tätä näkemystä: suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on noin 54, ja kolme härkämäistä lippukuviota – joista kaksi ilmeni loppukesästä – viittaavat mahdolliseen läpimurtoon.

Tuottokehityksen osalta XRP on noussut 429 % viimeisen vuoden aikana, jättäen Bitcoinin (+96 %), Ethereumin (+96 %) ja Solanan (+77 %) taakseen.

Pi Network ($PI): Tap-to-mine-kolikko voi räjähtää, sanoo Claude AI

Pi Network ($PI) on herättänyt huomiota ainutlaatuisella mobiililouhinnalla, jossa käyttäjät ansaitsevat kolikoita napauttamalla sovellusta päivittäin.

Nykyinen hinta on noin 0,3556 dollaria, ja Claude AI visioi aggressiivista nousua kohti 500 dollaria vuoden loppuun mennessä – uskomaton 1 400-kertainen kasvu muutamassa kuukaudessa. Tämä on erittäin epätodennäköistä, sillä markkinat kasvavat nyt huomattavasti hitaammin kuin vuonna 2021.

Helmikuussa 2025 lanseerattu PI on ollut hyvin volatiili – se nousi esimerkiksi 171 % pelkästään toukokuun puolivälissä. RSI on tällä hetkellä neutraalilla 48 tasolla, mikä viittaa siihen, että token on kohtuullisesti hinnoiteltu ja voi edelleen vahvistua. Tiimi toivoo uuden nousun alkavan, ja se on parhaillaan julkaisemassa päivityssarjaa, joka vie Pi Networkin versioon 23, mahdollisen mainnet-julkaisun lähestyessä.

Markkinaseuraajat uskovat, että jos markkinat pysyvät myönteisinä, PI voi testata uudelleen helmikuun 2,99 dollarin huippua ja mahdollisesti nousta sen yli. Vaikka äärimmäinen tavoite ei toteutuisi, nousu takaisin 3 dollarin alueelle vuoden loppuun mennessä näyttää mahdolliselta, etenkin jatkuvan käyttöönoton ja myönteisen Yhdysvaltain sääntelyn ansiosta.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI ennustaa nousua dollarin tasolle alkuperäiselle meemikolikolle

Dogecoin ($DOGE) luotiin vitsiksi vuonna 2013, mutta siitä on kehittynyt yksi kymmenestä suurimmasta digitaalisesta omaisuuserästä 40,1 miljardin dollarin markkina-arvolla nykyisessä 4 biljoonan dollarin markkinassa. Sen kestävyys perustuu sekä innokkaaseen yhteisöön että kasvavaan käyttöön maksuvälineenä.

Vaikka DOGE:n hintakehitys usein seurailee Bitcoinia, sen vahva likviditeetti ja uskollinen fanikunta ovat auttaneet sitä selviämään useista markkinaromahduksista. Nykyinen hinta on noin 0,2652 dollaria, ja Dogecoin on yli kaksinkertaistunut vuoden aikana – jättäen Bitcoinin, Ethereumin, Shiba Inun ja Pepen taakseen.

Dogecoin nousi 28 % viimeisen kahden viikon aikana, nostaen RSI:n 75:een viikonlopuksi. Se on sittemmin laskenut 59:ään, mikä viittaa nopeaan voittojen kotiutukseen. Kurssin nousu voi kuitenkin jatkua pian. Analyytikot havaitsevat toistuvia härkämäisiä “putoava kiila” -kuvioita, ensin marraskuusta huhtikuuhun ja uudelleen heinä–elokuussa.

Claude AI:n varovaisempi arvio asettaa DOGE:n hinnaksi 0,40 dollaria joulukuussa — 50 % nousu. Yhteisön pitkäaikainen unelma 1 dollarin Dogecoinista elää silti vahvana, ja Claude uskoo härkämarkkinoiden voivan siivittää Dogen sen yli.

Dogecoinin valtavirran hyväksyntä etenee tasaisesti: Tesla hyväksyy DOGE:n valikoituihin tuotteisiin ja maksupalvelut kuten PayPal ja Revolut tukevat Dogecoin-siirtoja.

Maxi Doge ($MAXI): Korkeamman riskin meemijohdannainen

Claude AI:n päävalintojen ulkopuolelta uusi tulokas Maxi Doge ($MAXI) on herättänyt huomiota esimyynnin markkinoilla humoristisena Dogecoinin johdannaisena. Ethereum-pohjainen MAXI korostaa yhteisön osallistumista Telegram-aktiivisuuden, kilpailujen ja vaikuttajayhteistyön kautta.

Hanke on kerännyt jo yli 2,2 miljoonaa dollaria käynnissä olevassa esimyynnissä. Kokonaismäärästä (150 miljardia kolikkoa) 25 % on varattu kumppanuuksiin ja markkinointiin. Varhaiset sijoittajat voivat steikata kolikoitaan jopa 146 % vuosituotolla, mutta tuotto laskee osallistujamäärän kasvaessa.

Nykyinen hinta on 0,0002575 dollaria, ja esimyynnin hinta nousee hieman jokaisella rahoituskierroksella. Seuraava kierros alkaa alle 36 tunnin kuluttua.

Ostot voi tehdä Maxi Dogen virallisilla verkkosivuilla esimerkiksi MetaMaskin tai Best Walletin kautta.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.