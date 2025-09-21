Miksi yritysten Bitcoin-hankinnat ovat hidastuneet?

Toimittaja Tanja Elo Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 21, 2025

Bitcoin-kassavaroja omistavat yritykset eli yhtiöt, jotka pitävät Bitcoinia taseessaan vararahastona, omistavat nyt ennätykselliset 1 011 387 BTC:tä, mutta kysyntä on hidastunut merkittävästi, kertoo Bitcoin Treasuries Netin data.

Artikkeli tiivistettynä: Yritysten kassavarat saavuttivat ennätykselliset 1 miljoonaa BTC:tä vuonna 2025, mutta yritykset ovat nyt varovaisempia sekä ostavat Bitcoineja pienemmissä ja harkituimmissa erissä.

Strategyn ylivoima on hiipumassa, sen osuus yrityshallussa olevista Bitcoineista on laskenut 76 prosentista 64 prosenttiin muiden julkisten yhtiöiden astuessa kuvaan.

Analyytikot sanovat, että makrotalouden epävarmuus ajaa varovaisuuteen, mutta instituutiot lisäsivät silti enemmän Bitcoineja tänä vuonna kuin kaikki yhdysvaltalaiset spot ETF:t yhteensä, mikä osoittaa pitkän aikavälin uskoa.

Esimerkiksi Strategyn kuukausittaiset ostot romahtivat CryptoQuantin aiemman raportin mukaan 134 000 Bitcoinista marraskuussa 2024 vain 3 700 Bitcoiniin elokuussa 2025. MicroStrategy, joka tunnetaan nyt nimellä Strategy, on suurin yrityskohtainen Bitcoinin omistaja.

Yritys toimii suunnannäyttäjänä yritystason Bitcoin-kassastrategiassa. 73 913 dollarin hankintahinnalla per kolikko Strategyn nykyiset 638 985 BTC:n omistukset vastaavat tämän hetken Bitcoinin kurssilla yli 47 miljardin dollarin omaisuutta ja noin 27 miljardin dollarin realisoitumattomia voittoja.

CryptoQuant totesi raportissaan, että vaikka sekä ostomäärät että transaktiot saavuttivat ennätykset vuonna 2025, yritykset ostivat vähemmän Bitcoineja, ja kuukausittainen kasvuvauhti on “hidastunut jyrkästi”.

Raportti, jossa arvioitiin yrityshallussa olevan 840 000 BTC:tä syyskuun alussa, osoittaa, että yritykset ovat nyt varovaisempia ja ostavat BTC:tä pienemmissä erissä.

“Yritykset ostavat pienempiä määriä per transaktio, mikä viittaa siihen, että institutionaalinen kysyntä on heikkenemässä, vaikka otsikkotason hallussapito on ennätyslukemissa”, raportissa todetaan.

Yritysten kysynnän hidastuminen: poikkeus vai pysyvä muutos?

Cryptonewsille puhunut CEX.io:n pääanalyytikko Illia Otychenko varoitti tulkitsemasta CryptoQuantin dataa liian suoraviivaisesti.

“Marraskuu 2024 oli ehdottomasti Strategyn suurin Bitcoinin keräilykuukausi, eli poikkeustapaus”, hän sanoi. “Syyskuun 2025 ensimmäisten kymmenen päivän aikana yhtiö on jo lisännyt 6 000 BTC:tä – enemmän kuin koko elokuun aikana.”

Otychenko korostaa, että konteksti on tärkeä, koska otsikkotason hidastuminen voi antaa liian synkän kuvan. Vaikka Strategyn hankinnat ovat vähentyneet, muut yritykset ovat astuneet esiin ja laskeneet sen dominanssia yritystason Bitcoin-kassoista 76 prosentista tammikuussa nykyiseen 64 prosenttiin.

Analyytikon mukaan julkiset yhtiöt ovat lisänneet yhteensä 415 000 BTC:tä kassoihinsa vuonna 2025 — enemmän kuin koko viime vuoden aikana (325 000 BTC).

“Kysyntä on yhä olemassa”, Otychenko totesi. “Mutta Strategy on kärsinyt enemmän, mikä vääristää kokonaiskuvaa heikommaksi kuin se oikeasti on.”

Osasyynä Strategyn vaisumpaan aktiivisuuteen on markkinoiden suhtautuminen sen Bitcoin-strategiaan.

Marraskuusta 2024 lähtien yhtiön muokattu nettoarvo (mNAV) – eli se preemio, jonka sijoittajat olivat valmiita maksamaan Bitcoin-altistuksesta – romahti 3,89x:stä 1,44x:ään.

“3,89x-tasolla markkina arvotti yhtiön lähes kuin vipuvaikutuksellisena Bitcoin ETF:nä”, Otychenko kertoo. “Nyt 1,44x-tasolla sijoittajat arvioivat yhtiötä enemmän sen todellisten Bitcoin-omistusten mukaan.”

Lähde: Saylortracker.com

Tämä preemio katosi, kun IBIT ETF -optiot lanseerattiin aiemmin tänä vuonna, tarjoten sijoittajille helpomman tavan altistua Bitcoinille. Se viilensi kiinnostusta Strategyn aggressiivista ostostrategiaa kohtaan.

“Markkina ei enää palkitse yritystä suurista ostoista samalla tavalla kuin ennen”, Otychenko sanoo. “Se on voinut vaikuttaa Strategyn vaisumpaan BTC-kertymään.”

Makrotalouden vastatuulet

CryptoQuantin raportin jälkeen Bitcoinin kokonaismäärä julkisesti noteerattujen Bitcoin-kassayhtiöiden hallussa on noussut 1 011 387 BTC:hen, jonka arvo on yli 118 miljardia dollaria, Bitcoin Treasuries Netin mukaan.

Tämä vastaa noin 5 prosenttia kaikista liikkeellä olevista Bitcoineista. Strategyn lisäksi keskeisiä haltijoita ovat Mara Holdings, Metaplanet ja Riot Platforms. Yksityiset yhtiöt omistavat 299 207 BTC:tä, joiden arvo nykyhinnoilla on 35 miljardia dollaria, verkkosivusto sanoo.

Lähde: Bitcoin Treasuries Net

“Bitcoinin keskittyminen yritysten ja institutionaalisten toimijoiden haltuun on kaksiteräinen miekka”, sanoo Otychenko. “Toisaalta se osoittaa pitkäjänteistä uskoa ja poistaa tarjontaa kierrosta, mikä tukee hintavakautta.”

“Toisaalta se tekee markkinasta herkemmän instituutioiden mielialojen muutoksille. Jos nämä toimijat hidastavat ostamista tai päättävät myydä, vaikutus likviditeettiin ja hintaan voi olla merkittävä.”

MEXC:n pääanalyytikko Shawn Young kuvaili yritysten ennätyksellisiä Bitcoin-varantoja “merkittäväksi rakenteelliseksi virstanpylvääksi Bitcoinin kypsyydessä.” Hänen mukaansa olisi tervettä, että muutkin pörssiyhtiöt ostaisivat Bitcoinia.

Young huomautti, että 28 uutta Bitcoin-kassayritystä perustettiin heinä- ja elokuussa, mikä lisäsi yritysten kokonaisomistuksia 140 000 Bitcoinilla.

Mutta jos rakenteellinen trendi jatkuu, mikä selittää yritysten hitaamman kertymisen viime kuukausina? Analyytikot syyttävät huonoja makrotalouden olosuhteita.

“Instituutiot ja yhtiöt ovat nyt globaalien korkojen, sääntelyn tiukennuksen ja sijoittajien taloudellisten odotusten rajoittamia”, Young sanoi.

Yhdysvaltain työllisyys- ja inflaatiodatan epävarmuus sekä muuttuvat odotukset keskuspankin politiikasta ovat myös heikentäneet riskinottohalua. “Markkina suosii nyt varovaisuutta ja pienempiä, harkitumpia ostoja”, lisäsi Otychenko.

VALR-pörssin toimitusjohtaja Farzam Ehsani tiivisti asian toteamalla, että epävarmat makrotalouden olosuhteet ovat “tunnetusti erittäin epäedullisia riskisijoituksille”, kuten Bitcoin, Ethereum, Solana ja XRP.

“Instituutioita rajoittavat yksinkertaisesti yrityspolitiikka, pääomavaatimukset ja osakkeenomistajien odotukset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Bitcoinissa itsessään olisi mitään vikaa.”

Onko yritysten Bitcoin-keskittymä riski?

Yritysten lisätessä Bitcoin-omistuksiaan, herää myös kysymyksiä markkinadynamiikasta. Analyytikot ovat huolissaan siitä, että liiallinen BTC:n keskittyminen yrityksille voi johtaa keskittämiseen ja haavoittuvuuteen.

MEXC-analyytikko Youngin mukaan institutionaalisella omistuksella on “kaksijakoinen vaikutus”. Vaikka sidottu tarjonta vahvistaa niukkuusnarratiivia, voimakas kassahallinta voi heikentää likviditeettiä ja lisätä volatiliteettia. Hän selittää:

“Vaikka keskittyminen tuo vakautta markkinamyyntien varalle, se voi myös lisätä systeemistä riskiä, jos yhtiöt päättävät muuttaa sijoitusstrategiaansa.”

Ehsani, VALR:n toimitusjohtaja, on kriittisempi.

“Bitcoinin keskittyminen muutaman yrityksen lompakkoon voi näyttää hyvältä taseessa, mutta se ei vahvista verkoston terveyttä. Se tekee siitä hauraamman, jos keskeiset toimijat päättävät purkaa positioitaan”, hän sanoo.

Institutionaalisesta dominanssista huolimatta piensijoittajien kiinnostus on säilynyt vahvana, kertoo Otychenko CEX.io:lta. Noin 75 % Bitcoin ETF -osakkeista on 13F-raportoijien ulkopuolisten hallussa, eli pääosin piensijoittajilla.

Sijoitusneuvojat, jotka ostavat Bitcoinia yksityisasiakkailleen, lisäävät piensijoittajien epäsuoraa osallistumista. Se tarkoittaa, että heidän osuutensa on todennäköisesti suurempi kuin julkisesti ilmoitettu.

“Piensijoittajiin kuuluu sekä spekulatiivisia kauppiaita että niitä, jotka näkevät Bitcoinin arvonsäilyttäjänä”, Otychenko sanoi.

“Makrotalouden epävarmuuden aikana spekulatiivinen ryhmä voi käyttäytyä heikompien käsien tavoin, jolloin markkinakäyttäytyminen muistuttaa yhä enemmän institutionaalista mallia”, hän lisäsi.

Vuonna 2025 piensijoittajat ovat astuneet esiin kriittisinä hetkinä. Kun institutionaalinen kysyntä heikkeni ja valaat myivät BTC:tä kesällä, piensijoittajien virrat auttoivat puolustamaan keskeisiä tukitasoja ja estivät laajemman romahduksen.

“Nämä toisiaan täydentävät markkinadynamiikat ovat terveitä”, sanoi Young, viitaten siihen, miten yritysostot loivat hintalattian alkuvuodesta ja piensijoittajat toivat joustavuutta myöhemmin.