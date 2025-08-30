Raportti: Tokenisaatio on 16 biljoonan dollarin markkina 2030

Tokenisaatio voi kasvaa 16 biljoonaan dollarin markkinaksi vuoteen 2030 mennessä, ennustaa tuore 2025 Skynet RWA Security -raportti. RWA tulee sanoista Real World Assets eli todellisen maailman hyödykkeet.

Raportissa todetaan, että tokenisoidut Yhdysvaltain valtionvelat ovat jo kasvaneet nopeasti, ja niiden odotetaan yltävän tänä vuonna 4,2 miljardiin dollariin, suurimman osan toiminnasta keskittyessä lyhytaikaisiin valtionvelkakirjoihin.

Tärkeimmät huomiot: Skynet ennustaa, että RWA-tokenisaatiomarkkina voi kasvaa 16 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä, kun instituutiot ja DeFi tekevät yhteistyötä.

Yhdysvaltain valtionvelan tokenisaation odotetaan nousevan 4,2 miljardiin dollariin vuonna 2025, lyhytaikaisten velkakirjojen johtaessa toimintaa.

Hongkongin, Singaporen ja Yhdysvaltojen sääntelykehitys luo pohjaa laajemmalle institutionaaliselle sisääntulolle.

Tokenisaatio nauttii institutionaalista kiinnostusta

Raportin mukaan perinteiset rahoituslaitokset ja lohkoketjunatiiviyritykset vauhdittavat käyttöönottoa, hyödyntäen RWA-tuotteita sekä tuottomahdollisuuksiin että likviditeetin hallintaan.

Skynet kertoi, että tokenisaatio kiinnostaa pankkeja ja suuria varainhoitajia keinona digitalisoida omaisuuksia, velkainstrumenteista hyödykkeisiin. Raportissa viitattiin kasvaviin käyttötapauksiin yksityisluotoissa, kaupparahoituksessa ja rahamarkkinarahastoissa.

RWAs could reach $16T by 2030. But with new value comes new risks across asset, legal, operational, data, and on-chain layers.



Which protocols lead in security? What threats does this sector face?



Learn more in our Skynet RWA Security Report — CertiK (@CertiK) August 21, 2025

“Tämä perinteisen rahoituksen (TradFi) ja hajautetun rahoituksen (DeFi) yhdistyminen tarjoaa mahdollisuuksia tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja saavutettavuuden parantamiseen”, raportissa todettiin.

Lisäksi raportissa huomautettiin, että Hongkongissa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa olevat alustat asettavat sääntelykehyksiä, jotka voivat nopeuttaa institutionaalista sisääntuloa.

Haasteita RWA:n kasvulle

Kasvupotentiaalista huolimatta raportissa esiteltiin sektorin rakenteellisia haasteita, kuten rajoitettu jälkimarkkinaliiketoiminnan likviditeetti, vaihteleva oikeudellinen kohtelu eri lainkäyttöalueilla sekä tarve standardoiduille riskienhallintakäytännöille.

Kyberturvallisuus ja älysopimusten haavoittuvuudet mainittiin myös, ja Skynet korosti, että “säänneltyjen, pätevien säilyttäjien käyttö, joilla on vahva turvallisuusinfra, kuten liittovaltion lisensoimat kryptopankit tai hyvämaineisten viranomaisten myöntämän luvan saaneet yritykset, on kriittinen tekijä.”

Raportissa ennustettiin, että infrastruktuuri-investoinnit ja sääntelyn selkeytyminen ovat välttämättömiä, jotta saavutetaan 16 biljoonan dollarin markkinakoko vuosikymmenen loppuun mennessä.

“Luotettavien reaalimaailman tuottojen ja lohkoketjun natiivin likviditeetin sekä yhteentoimivuuden voimakas yhdistelmä houkuttelee sekä yksityisiä että institutionaalisia sijoittajia”, raportissa sanottiin.

Vaikka todellisten omaisuuserien tokenisaatio saa jalansijaa pääomamarkkinoilla, monilta piensijoittajilta puuttuu yhä suora pääsy näihin tuotteisiin. Tämän kuilun paikkaaminen voi vaatia säänneltyjä välittäjiä ja yksinkertaistettuja liittymispalveluja, jotka vastaavat olemassa olevia sijoittajansuojia.

Tokenisaatio voi olla suurin voittaja Genius Act -lain voimaantulosta

GENIUS Act on ensimmäinen merkittävä kryptosääntelylaki, jonka Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt. Laki asettaa vakaavaluutoille ja niiden liikkeeseenlaskijoille sääntelyvaatimukset Yhdysvalloissa, mahdollistaen viimein instituutioiden ja suurten pankkien hyödyntää näitä digitaalisia varoja.

Kuitenkin GENIUS Act ulottuu pidemmälle kuin vain suurten rahoitusyhtiöiden hyödyttämiseen. Teknologiayritykset, jotka mahdollistavat tokenisaation, voivat nyt viimein toimia sääntelykehysten puitteissa, joita GENIUS Act tarjoaa.

For far too long, certain industries and American consumers have been left in the dark.



That changes today with the GENIUS Act – a bipartisan step forward that will provide regulatory clarity for payment stablecoins. pic.twitter.com/H44W25dJzh — U.S. Senate Banking Committee GOP (@BankingGOP) March 13, 2025

Tokenisaatioyritykset saavat sääntelyselkeyden

Vertalon toimitusjohtaja ja perustaja Dave Hendricks kertoi elokuun alussa Cryptonewsille, että vaikka GENIUS Act antaa suurille rahoituslaitoksille sääntelyluvan hajautetun kirjanpitoteknologian (DLT) käyttöön, todelliset hyödynsaajat ovat teknologiayritykset.

“Yritykset kuten Vertalo, jotka mahdollistavat instituutioille tokenisoitujen tuotteiden ja vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskun ja hallinnan, ovat todellisia voittajia”, Hendricks sanoi. “Stablecoin-kilpailun voittaminen vauhdittaa uusia teknologiasijoituksia — ja todennäköisesti yritysostoja — hyödyttäen eniten rakentajia, ei pankkeja, joiden voi olla pakko rakentamisen sijaan ostaa.”

Vaikka paljon huomiota on kiinnitetty siihen, miten suurpankit hyötyvät vakaavaluutoista GENIUS Actin ansiosta, Hendricks jakoi, että Vertalo — vuonna 2017 perustettu todellisten omaisuuserien (RWA) tokenisaatioalusta — on viimein saanut sääntelyluvan käyttää DLT:tä ilman pelkoa mielivaltaisista toimista.

“DLT-alustojen rakentaminen, jotka noudattavat vakiintuneita ja kehittyviä arvopaperisäädöksiä sekä skaalautuvat yritystason volyymiin, on kovaa työtä ja vaatii vuosien kehitystä,” Hendricks sanoi. “Jos pankit ja muut rahoituslaitokset tavoittelevat nopeaa markkinoilletuloa, niiden on todennäköisesti katsottava ulkopuolelle.”

Näin näyttää olevan. Paxosin — PayPalin PYUSD-stablecoinin taustalla olevan lohkoketjualustan — strategiajohtaja Walter Hessert kertoi Cryptonewsille, että GENIUS Act vahvistaa yrityksen vuosien työn rakentaa sääntelyä noudattavaa infrastruktuuria yhdessä suuryritysten, kuten Stripen, Mastercardin ja PayPalin kanssa.

“Voimme välittömästi hyödyntää olemassa olevia GENIUS-vaatimusten mukaisia vakaavaluuttojamme, kuten USDG ja PYUSD, instituutioiden kysyntään vastaamiseksi”, Hessert sanoi.

Hän tarkensi, että GENIUS Actissa on kyse muustakin kuin vakaavaluutoista, sillä se luo säännellyn digitaalisen dollarin infrastruktuurin, joka mahdollistaa laajamittaisen RWA-tokenisaation.

Hessert huomautti, että vakaavaluutat toimivat olennaisena on-chain-selvitysmekanismina. Nyt kun tämä osa on säännelty, instituutiot voivat luottavaisesti tokenisoida RWA:ta mittakaavassa.

Tämä on merkittävä muutos erityisesti teknologiayrityksille, kuten Paxos, joka on jo lanseerannut sääntelyn mukaisia vakaavaluuttatuotteita. “Sekä Global Dollar (USDG) että PayPal USD (PYUSD) täyttävät GENIUS Actin vaatimukset”, Hessert sanoi.

Today, @Visa announced support for Paxos‑issued USDG and PYUSD in its stablecoin settlement offering.



Honored to join forces with one of the world's leading payment innovators to shape the future of financial rails. pic.twitter.com/e3ReplVN0K — Paxos (@Paxos) July 31, 2025

RWA-alustat ja rahoituslaitokset yhteistyöhön

GENIUS Actin vaikutus sekä teknologiayrityksiin että rahoituslaitoksiin on tuonut mukanaan myös uuden mahdollisuuden.

Esimerkiksi Hessert selitti, että pankeille uusi lainsäädäntö on yhtä mullistava. “Pankit saavat sääntelyselkeyden digitaalisten varojen säilyttämiseen ja omien vakaavaluuttojensa liikkeeseenlaskuun tytäryhtiöiden kautta, hyödyntäen samalla olemassa olevia suhteitaan yritysasiakkaisiin.”

Kuitenkin Hessert huomautti, että todellinen mahdollisuus on kumppanuuksissa. Hän selitti, että vaikka pankeilla on syvät asiakassuhteet ja sääntelyosaamista, teknologiayrityksillä on jo rakennettu lohkoketjuinfrastruktuuri ja compliance-kehykset.

“Global Dollar Network on tästä esimerkki, sillä teemme yhteistyötä perinteisten rahoituslaitosten kanssa yhdistääksemme niiden jakeluvoiman ja luottamuksen vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskuteknologiaamme”, Hessert sanoi.

“Kyse ei ole nollasummapelistä, vaan GENIUS luo yhteistyöekosysteemin, jossa pankit ja teknologiayritykset voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa.”

IBM LinuxONE:n maailmanlaajuinen johtaja Florian Nöll kertoi Cryptonewsille, että GENIUS Act mahdollistaa vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoille virallisesti vähittäismaksuliiketoiminnan tavoittelun.

“Tämä johtuu vakaavaluuttojen korkeasta selvitysten läpinäkyvyydestä, joka vähentää riskiä ja alentaa kuluja moninkertaisesti verrattuna perinteisiin maksujärjestelmiin. Lopulta tämä avaa tien sille, että vakaavaluutat voivat toimia käteisenä vastineena ilman liikepankkirahaa”, Nöll selitti.

Hän lisäsi, että vaikka liikepankkien voidaan odottaa vastaavan omilla digivaluutoillaan (ei välttämättä vakaavaluutoilla), tokenisaatiopalveluntarjoajien on oltava osa prosessia.

“Niiden rooli on ratkaiseva perinteisen pankkitoiminnan ja digitaalitalouden yhdistämisessä, varmistaen sääntelyn noudattamisen, yhteentoimivuuden ja operatiivisen tehokkuuden”, Nöll kommentoi.

Tämän perusteella Nöll kertoi, että IBM — mukaan lukien IBM Research — rakentaa tokenisaatiokehystä yritysvarallisuuksille ja pankkirahalle, vastaten moniin olemassa oleviin teknisiin ja hallinnollisiin haasteisiin. Hän lisäsi, että IBM tarjoaa eriytettyjä kyvykkyyksiä digitaalisten varojen säilytysinfrastruktuurissa rahoituslaitoksille, jotka haluavat suojella ja hallita digitaalisten varojen elinkaarta.

Haasteet huomioitavaksi

Vaikka GENIUS Act on luonut lukuisia mahdollisuuksia sekä teknologiayrityksille että rahoituslaitoksille, on jäljellä yhä monia haasteita, jotka voivat hidastaa edistymistä.

Aptos Labsin rakenteellisen rahoituksen johtaja Ryan Zega kertoi Cryptonewsille, että ensisijainen haaste on kuilun ylittäminen on-chain-verkkojen ja off-chain-rahoitusjärjestelmien välillä.

Zega selitti, että tokenisoitujen omaisuuksien ja ohjelmoitavan rahan laajamittainen käyttöönotto vaatii parempaa integraatiota pankkien, säilyttäjien ja pääomamarkkinoiden infrastruktuurin kanssa.

“Tarvitaan myös jatkuvaa työtä päättäjien, rahoituslaitosten ja yleisön kouluttamiseksi tämän teknologian käytännön hyödyistä otsikoiden ja spekulaatioiden ulkopuolella. Ymmärrys on avain pitkän aikavälin käyttöönottoon”, Zega sanoi.

Hessert lisäsi, että vaikka sääntelyä noudattavat teknologiayritykset, kuten Paxos, eivät kohtaa suuria haasteita, GENIUS Actin vaatimukset tulevat muuttamaan sitä, miten kansainväliset lainkäyttöalueet sääntelevät vakaavaluuttoja.

“Tähän sisältyy lain vakaavaluuttojen vastavuoroisuutta koskeva säännös. Tämä mahdollistaa vakaavaluuttojen muuttumisen globaaliksi tuotteeksi ja niiden potentiaalin maksimoimisen sekä modernille että osallistavalle maailmanlaajuiselle rahoitusjärjestelmälle”, Hessert sanoi.

Hendricks totesi lisäksi, että vaikka tokenisaatio ja siihen liittyvät teknologiayritykset voivat hyötyä eniten GENIUS Actista, hän uskoo, ettei lainsäädäntö ole hyödyllinen koko kryptoteollisuudelle.

“Itse asiassa GENIUS Act voidaan nähdä askeleena taaksepäin kohti keskittämistä. GENIUS Act oli tämän kongressin nerokas ensimmäinen liike, jos tavoitteena oli antaa suurille rahoituslaitoksille suojaa laajentaa tarjontaansa, ei vain maksuvakaavaluuttoja”, hän sanoi.