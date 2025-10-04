XRP, Solana ja Pi – ChatGPT 5 kurssiennuste kryptoille 2025
OpenAI:n lippulaivachatbotin viides sukupolvi, tuttavallisemmin ChatGPT 5, on suuren yleisön tekoälyistä kehittynein tähän mennessä. Nyt ChatGPT 5 ennustaa, että XRP, Solana ja Pi Network saattavat tehdä suuria nousuja vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Bitcoin näyttää olevan valmis ylittämään elokuussa saavutetun historiallisen huippunsa, 124 128 dollaria, vaikka syyskuun laskumarkkina on ollut haastava.
Sääntelypuolella Yhdysvaltain kryptoteollisuus odottaa pitkään kaivattua selkeytystä. Presidentti Trump allekirjoitti GENIUS-lain aiemmin tänä kesänä – maan ensimmäisen täyden vakuuskatteen vakaavaluuttoja koskevan lain. Suunnilleen samaan aikaan SEC käynnisti Project Crypto -aloitteen, jonka tarkoituksena on sovittaa arvopaperisääntely blockchain-pohjaisiin omaisuuseriin.
Yhdessä nämä poliittiset muutokset voivat luoda pohjan seuraavalle suurelle altcoin-rallille.
ChatGPT:n ennusteiden mukaan XRP, Solana ja Pi Network voivat olla suurimpia voittajia tulevina kuukausina.
XRP (Ripple): ChatGPT 5 ennustaa 20 dollarin tavoitetta, 7× nousu
ChatGPT arvioi, että Ripplen XRP ($XRP) voisi nousta 20 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, noin seitsemänkertaiseksi nykyisestä 2,86 dollarin tasosta.
Token on jo rikkonut vuoden, XRP:n kurssin ylittäen aiemman vuoden 2018 ennätyksen 3,40 dollaria ja saavuttaen 3,65 dollaria heinäkuun 18. päivänä, minkä jälkeen seurasi 22 % korjaus nykyiselle tasolle.
XRP:n maailmanlaajuinen merkitys kasvaa yhä, mistä esimerkkinä on YK:n Capital Development Fundin vuonna 2024 antama tunnustus edullisena ratkaisuna rajat ylittäviin siirtoihin kehittyvillä markkinoilla.
Ripple myös päätti pitkään jatkuneen kiistansa SEC:n kanssa aiemmin tänä vuonna, kun virasto luopui kanteestaan. Tämä vahvisti vuoden 2023 merkittävää päätöstä, jonka mukaan XRP:n ostaminen ei ollut arvopaperikauppaa. Päätös on edelleen koko altcoin-ekosysteemin merkittävä voitto.
ChatGPT arvioi XRP:n todennäköisesti liikkuvan 5–10 dollarin välillä vuoden 2026 lähestyessä, mutta 20 dollariin nousu on mahdollinen, jos Trumpin hallinto toteuttaa odotetun kryptolainsäädännön. Lisäksi useiden XRP spot ETF -hakemusten odotetaan saavan hyväksynnän lokakuun puoliväliin mennessä, mikä voisi avata merkittäviä institutionaalisia pääomavirtoja.
Tekniset indikaattorit tukevat myös kasvunäkymiä. XRP:n suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) liikkuu noin 46:ssa, jättäen tilaa lähiajan hinnannousulle. Lisäksi vuoden aikana ilmestynyt kolme härkälipun muotoista kaaviokuviota viittaa mahdolliseen läpimurtoon.
XRP saattaa nousta jälleen 4 dollariin lokakuussa, jatkaen 354 % vuosituottoaan, joka on ollut parempi kuin Bitcoinin 71 % ja Ethereumin 56 %.
Solana (SOL): ETF-huhut ja ekosysteemin kasvu voivat johtaa 600 dollarin nousuun
Solana ($SOL) on vakiinnuttanut asemansa johtavana älysopimusalustana, tukena 112,8 miljardin dollarin markkina-arvo ja 11,27 miljardin dollarin lukittu arvo (TVL) sen DeFi-ekosysteemissä. Institutionaalinen käyttö ja kehittäjäaktiivisuus ovat edelleen vahvoja.
Huhut Yhdysvaltain Solana spot ETF:stä kasvavat, mikä lisää odotuksia pääomavirroista Bitcoinin ja Ethereumin ETF:ien tapaan.
Keskustelua kiihdyttää myös se, että Trump on vihjannut Solanan sisällyttämisestä tulevaan Yhdysvaltain Bitcoin-reserviin. Hänen ehdotuksensa mukaan valtio kuitenkin hankkisi tokeneita vain takavarikoimalla, ei avoimilta markkinoilta, toisin kuin Bitcoinin kohdalla.
Hinnan näkökulmasta Solana nousi tammikuussa 250 dollariin, laski huhtikuussa 100 dollariin ja on nyt palautunut 207 dollariin. Viime viikolla se liikkui toistuvasti noin 220 dollarin tuntumassa, lähes testaten tämän vuoden huippuja.
Laskevan kiilan puhkaistuaan ChatGPT ennustaa Solanan nousevan 600 dollariin vuoden loppuun mennessä – kaksinkertainen sen aiempaan 293,31 dollarin huippuun verrattuna. Tavoite edellyttäisi suotuisaa sääntelyä ja ETF-hyväksyntöjä.
Pi Network ($PI): ChatGPT 5 ennustaa aggressiivista kasvua napauta-ja-louhi-mallilla
Pi Network ($PI) tunnetaan mobiilipohjaisesta ”napauta ja louhi” -mallistaan, jossa käyttäjät ansaitsevat tokeneita kirjautumalla sovellukseen päivittäin ja napauttamalla kerran.
ChatGPT 5:n paras skenaario näkee nykyisin noin 0,2655 dollarin hinnalla myytävän kolikon nousevan 3 dollariin vuoden loppuun mennessä – yli 11-kertainen nousu. Tiimin aktiivinen kehitystyö antaa perusteita positiivisille odotuksille.
Kehittäjät ovat julkaisseet viime viikkoina useita päivityksiä, siirtyen versiosta 19 kohti versiota 23, ja mahdollinen mainnet-julkaisu voi tuoda uutta vauhtia.
Helmikuun 2025 lanseerauksensa jälkeen Pi Network on ollut erittäin volatiili, mukaan lukien 171 % nousu toukokuussa. Sen RSI on nyt vain 29, mikä heijastaa syvää aliarvostusta ja mahdollista palautumista.
Paluu helmikuun 2,99 dollarin huippuun on kohtuullinen, vaikkakin kunnianhimoinen tavoite. Vaikka äärimmäisen härkämäinen skenaario ei toteutuisikaan, kryptojen historiallinen lokakuun kausiluonteisuus voi tukea hintojen nousua kohti dollaria marraskuuhun mennessä.
Maxi Doge (MAXI): Uusi meemikolikko haastaa DOGEn yhteisövoimalla
Sijoittajille, jotka etsivät riskipitoisempia vaihtoehtoja ChatGPT:n kärkinimien ulkopuolelta, Maxi Doge ($MAXI) esittäytyy Dogecoinin ”degen-serkkuna”, nojaten korkean volatiliteetin ja meemikulttuurin viehätykseen ydintarinanaan.
Dogecoin on kehittynyt valtavirtadigivaluutaksi, mutta Maxi Doge omaksuu täysillä spekulatiivisen imagonsa. Sen ennakkomyynti on jo kerännyt yli 2,6 miljoonaa dollaria ensimmäisen kuukauden aikana.
ERC-20-tokenina Ethereumin verkossa lanseerattu MAXI rakentaa ruohonjuuritason yhteisöä virallisten Telegram- ja Discord-kanavien sekä kaupankäyntikilpailujen ja muiden projektien yhteistöiden kautta.
150,24 miljardista liikkeelle lasketusta tokenista noin 25 % on varattu ”Maxi Fund” -rahastoon, joka on tarkoitettu markkinointiin ja kumppanuuksiin. Staking on käynnissä presalen aikana ja tarjoaa tällä hetkellä 129 % vuotuista tuottoa (APY), mutta palkkiot pienenevät osallistujamäärän kasvaessa.
Nykyinen presale-hinta on 0,0002595 dollaria, ja hinta nousee jokaisessa seuraavassa rahoituskierroksessa.
Sijoittajat voivat liittyä mukaan virallisella Maxi Doge -sivustolla käyttäen MetaMaskia tai Best Walletia.
