Voivatko stablecoinit auttaa USA:n valtionlainan kanssa?

Niin sanotut vakaavaluutat eli stablecoinit ovat olleet tänä vuonna kaikkien huulilla – eikä syyttä. Perinteistä rahaa on virrannut sisään ja stablecoinit ovat saaneet nimekkäitä tukijoita taakseen.

Lisäksi Yhdysvalloissa kongressi hyväksyi Genius Act -lain, jonka myötä stablecoinit saavat lisää voimaa taakseen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kampanjalupaus maksaa Amerikan 37 biljoonan dollarin velka Bitcoinilla sai sekä kannattajien että kriitikoiden osalta osakseen pilkkaa. Venäjällä retoriikka on herättänyt paljon keskustelua.

Artikkeli tiivistettynä: Kremlin neuvonantaja väittää, että Yhdysvallat “nollaa” 37 biljoonan dollarin velkansa siirtämällä sen stablecoineihin – asiantuntijoiden mukaan tämä ei ole laillisesti tai teknisesti mahdollista.

Analyytikot uskovat, että stablecoinit voivat laajentaa Yhdysvaltojen taloudellista vaikutusvaltaa, mutta ne eivät voi poistaa nykyisiä velkoja ilman maksukyvyttömyyttä.

Varoitus paljastaa Venäjän syvemmän huolen: Yhdysvaltojen kasvavan vaikutusvallan kryptorahoituksessa ja uuden “kolikkosodan” avautumisen maiden välillä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin neuvonantaja Anton Kobjakov syytti äskettäin Yhdysvaltoja siitä, että se asemoituu kryptovaluutta- ja kultamarkkinoiden tuomariksi vastauksena dollarin uskottavuuden heikkenemiseen. Hänen mukaansa Washington aikoo käyttää tätä valtaa siirtääkseen velkansa stablecoineihin ja devalvoidakseen sen.

“Ajatelkaa heidän velkaansa – 35 biljoonaa dollaria”, Kobjakov sanoi Vladivostokin Itäisessä talousfoorumissa. “Yhdysvallat nollaa velkansa maailman kustannuksella ‘ajamalla kaikki kryptopilveen'”.

Yhdysvaltain velka on sittemmin noussut 37 biljoonaan dollariin. Trump ilmoitti aiemmin suunnitelmistaan strategisesta Bitcoin-varannosta, jonka tuotoilla maksettaisiin valtionvelkaa.

Kuitenkin Putinin neuvonantajan mukaan nollaus tapahtuisi stablecoinien avulla – kyseessä on kryptovaluutta, joka on sidottu fiat-valuuttaan, kuten dollariin.

“Kun osa Yhdysvaltain valtionvelasta aikanaan siirretään stablecoineihin, maa devalvoi tämän velan. Toisin sanoen heillä on 35 biljoonan dollarin velka, he ajavat sen kryptopilveen, devalvoivat sen ja aloittavat puhtaalta pöydältä”, Kobjakov sanoi.

Kremlin strategi ei kuitenkaan kertonut, miten velan siirtäminen stablecoineihin johtaisi sen devalvoimiseen.

Russia just said the quiet part of the USA plan for Stablecoins and Bitcoin OUT LOUD for the world.



AND realised they can't do a single thing about it.



Next step is the race to accumulate first – and not be victimized by it. pic.twitter.com/3PwNPGH096 — BRITISH HODL ❤️‍🔥🐂❤️‍🔥 (@BritishHodl) September 8, 2025

Stablecoinit eivät voi “taianomaisesti” pyyhkiä velkaa

Kryptoanalyytikoiden mukaan väite Yhdysvaltain velan siirtämisestä stablecoineihin ei ole teknisesti realistinen.

“Jo pelkästään osan 37 biljoonan dollarin velan siirtämisestä stablecoin-verkkoihin ei ole kuin kytkimen napsautus”, sanoo Cryptonewsille GAIBin toimitusjohtaja Kony Kwong. Hänen yhtiönsä rakentaa lohkoketjupohjaista taloudellista kerrosta tekoälylle.

Hänen mukaansa ajatus siitä, että stablecoinit olisivat käytössä velan taianomaiseen devalvointiin on epärealistinen.

“Valtionvelkakirjat ovat laillisia sopimuksia, eikä velvoitteita voi vain nimetä uudelleen ilman, että se johtaa maksukyvyttömyyteen tai vaatii selkeitä poliittisia päätöksiä.”

Kony toteaa, että uutta velkaa voidaan kyllä vähitellen tokenisoida, mutta stablecoinien käyttäminen globaalien velkojien huijaamiseen ylittää laillisuuden rajat.

Symbioticin operatiivinen johtaja ja lakimies Jill Friedman sanoo, että stablecoinien, kuten Tetherin USDT ja Circlen USDC, leviäminen todennäköisesti lisää maailmanlaajuista pääsyä Yhdysvaltain dollareihin.

Kuitenkin stablecoinien manipulointi velan poistamiseksi on hänen mukaansa liittovaltion toimivallan ulkopuolella. Kobjakovin väite saattaa olla Venäjän keino tarttua Trumpin heikkouksiin “pehmeässä sodassa”, joka on toistaiseksi suosinut Yhdysvaltoja.

Aluksi on tärkeää ymmärtää, ettei Yhdysvaltain hallitus omista stablecoineja.

“On tärkeää muistaa, että dollaripohjaiset stablecoinit eivät ole hallituksen tai keskuspankin liikkeeseen laskemia, vaan yksityisten toimijoiden”, Friedman kertoo Cryptonewsille.

“Suurin USD-stablecoin on Tether, joka ei edes sijaitse Yhdysvalloissa ja jonka markkina-arvo on 172 miljardia dollaria.”

Yhdysvalloilla olisi mahdollisuus luoda oma suvereeni-stablecoin. Kony selittää:

“Jos Yhdysvallat lanseeraisi suvereenin, valtionvelkakirjoilla tuetun dollaritokenin, siitä tulisi todennäköisesti oletusvaluutta säädellyillä alustoilla (pankit, fintechit, pörssit). Tämä johtuu siitä, että vastapuoliriski ja poliittinen riski pienenisivät, mikä puristaisi yksityisiä liikkeeseenlaskijoita marginaaleissa ja markkinaosuudessa.”

Valtiollinen stablecoin ei syrjäyttäisi USDT:tä ja USDC:tä. “Ne säilyttäisivät roolinsa vapaissa, rajoja ylittävissä likviditeettiverkoissa ja nopeissa moniketjuisissa siirroissa, kun taas valtion token liikkuisi hitaammin”, hän lisäsi.

“Näemme enemmän on-chain-kysyntää valtionvelkakirjoille (hyväksi Yhdysvaltain rahoitukselle), tiukempia marginaaleja yksityisille stablecoineille Yhdysvalloissa ja jakautuneen markkinan: säännellyt dollarit säädellyille alustoille, yksityiset dollarit reunoille.”

Kolikkosota

Kremlin uusi väite ei ehkä ole teknisesti täsmällinen, mutta se paljastaa epämukavuutta Yhdysvaltojen kasvavan vaikutusvallan suhteen kryptossa ja stablecoin-markkinoilla presidentti Donald Trumpin johdolla, joka on nimittänyt itseään “kryptopresidentiksi“.

Venäjä pelkää, mitä tapahtuisi, jos Yhdysvallat saisi merkittävän aseman jossakin suuresta stablecoinista, kuten USDT tai USDC, ja voisi nostaa tai laskea sen arvoa omaksi edukseen.

Kobjakovin lausunto tuo esiin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen salaisen “kolikkosodan”. Vaikka Yhdysvallat on teknologinen suurvalta, Venäjä ei ole helppo vastus.

Venäjän sosialistinen historia on synnyttänyt avoimen lähdekoodin puolestapuhujia, kuten Ethereumin perustajan Vitalik Buterinin ja TONin perustajan Pavel Durovin. Sen asema maailmanlaajuisena suurvaltana on myös tarjonnut turvapaikan kyberaktivisteille, kuten Edward Snowdenille.

Kuitenkin keskitetty kulttuuri – jopa pidätä-ja-rekrytoi -malli – joka alistaa teknologisen lahjakkuuden valtiolle, on johtanut aivovuotoon. Nyt Venäjä pyrkii luomaan digitaalisen vaihtoehdon dollarin dominanssille BRICS+-alustan kautta.

Donald Trump on esitellyt joukon toimenpiteitä kryptoteollisuuden tukemiseksi.

Trumpin panostus Bitcoiniin

Liittovaltion velan maksaminen kryptovaluutalla on klassinen Trumpin tiimin veto. Sen sijaan, että kansallinen velka siirrettäisiin suoraan stablecoineihin, presidentti Trump on ehdottanut Bitcoinin keräämistä valtion varantoon.

Kryptoanalyytikot ovat “kumonneet” suunnitelman monin tavoin. Progressive Policy Instituten varapuheenjohtaja Ben Ritz sanoo, ettei koko Bitcoinin markkina-arvo riitä kattamaan edes vuoden budjettivajetta.

“Jos kaikki maailman Bitcoinit eivät riitä kattamaan yhden vuoden budjettivajetta, ei ole mitenkään mahdollista, että edes 5 prosentin ostaminen voisi pysäyttää kansallisen velan kasvun, saati maksaa sitä pois”, Ritz kirjoitti Forbesin mielipidekirjoituksessa.

On toki mahdollista, että reservivaluutta kasvaa arvossaan 20 vuoden aikana. Mutta aggressiivinen ostaminen aiheuttaisi hintavääristymiä, volatiliteettia ja mahdollisesti laskisi BTC:n arvoa. Myös mahdollinen hallituksen kontrollin pelko – vaikka vain 5 %:n osuudella – “kirjoittaisi uudelleen” vaihtoehtoisen rahoituksen säännöt.