Nouseeko XRP 4 dollariin? Kaavion mukaan näin voi käydä

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 7, 2025

Kryptovaluutta XRP nousi hiljattain takaisin yli 3,00 dollarin, ja analyytikot nostavat nyt hintennusteitaan. Uptober alkoi vahvasti, kun XRP hyppäsi 7 % ja koko markkina sai lisää vauhtia kasvavan institutionaalisen kiinnostuksen siivittämänä.

CME Groupin tuore ilmoitus käynnistää 24/7-kryptokauppa ensi vuonna on vain lisännyt hypeä, ja monet pitävät XRP:tä kaikkein markkinaystävällisimpänä kolikkona perinteisille rahoituspiireille.

Tästä kuukaudesta on kehkeytymässä valtava XRP:lle ja koko kryptomarkkinalle. Yli 72 kryptopohjaista ETF:ää odottaa tällä hetkellä SEC:n päätöksiä, ja keskeiset määräajat alkavat 19. lokakuuta.

Bloombergin asiantuntijat antavat näille ETF-hyväksynnöille 95 % todennäköisyyden. Tällä hetkellä XRP käy kauppaa noin kolmen dollarin hintaan, markkina-arvon ollessa 181,77 miljardia dollaria – juuri ohittaen BlackRockin oman 181 miljardin arvon. Tämä on hurja virstanpylväs, joka osoittaa kuinka suureksi kolikoksi Ripplen krypto on noussut rahoitusmaailmassa.

XRP hintaennuste 7.10.2025

Lähde: XRPUSD / TradingView

XRP puskee nyt laskevan kanavansa yläreunaa vastaan puhtaan 3,00 dollarin ylityksen jälkeen, mikä osoittaa kasvavaa nousupainetta. Seuraavat vastustasot löytyvät noin 3,17 ja 3,36 dollarin kohdilta, ja jos vauhti jatkuu, nousu 3,60–4,00 dollarin alueelle näyttää mahdolliselta.

XRP nousi huipulleen 3,103 dollaria ennen kuin jäähtyi, ja nyt se heiluu noin 3,04 dollarin paikkeilla – kuin ei osaisi päättää jatkaako nousua vai hiipuuko pois. Alemman tason huiput ja pohjat alkavat muodostua, mikä viittaa lyhyen aikavälin väsymiseen.

Volyymi on myös laskussa. Härät tekivät puhtaan V-muotoisen pompun 2,94 dollarista, mutta liike pysähtyi lähelle 3,07 dollaria. RSI on 68:n tasolla, lähellä yliostettua, joten nopea korjausliike ennen seuraavaa nousua ei olisi yllätys.

XRP:n lyhyen aikavälin kehitys riippuu siitä, pystyvätkö härät hyödyntämään paranevaa markkinatunnelmaa ja valtaamaan takaisin 3,20 dollarin vastustason. Poliittisen kiinnostuksen, teknisen puristuksen ja lievien on-chain-sisäänvirtausten yhteisvaikutus luo tasapainoisen mutta rakentavan taustan.

Jos XRP:n kurssi onnistuu sulkemaan yli 3,10 dollarin vahvalla volyymilla, nouseva asetelma liikkuvien keskiarvojen ja momentti-indikaattorien mukaan viittaa nousuun 3,18–3,20 dollarin alueelle. Mutta jos hinta hylätään ja se laskee alle 2,94–2,95 dollarin tukialueen, lyhyen aikavälin laskupaine voi voimistua ja vetää sen takaisin testaamaan 2,90 dollaria tai alemmas.

Toisaalta niin kauan kuin Ripplen valuutan tämänhetkinen hinta pysyy 2,85 dollarin yläpuolella, analyytikot ovat varovaisen optimistisia sen suhteen, että seuraava liike voisi olla ylöspäin. Vahvistettu päätöskurssi yli 3,20 dollarin tukisi nousutrendin jatkumista kohti 3,35–3,60 dollarin aluetta, kun taas nykyisen tuen pettäminen voisi hidastaa vauhtia ja vetää hinnan takaisin kohti 2,63 dollaria. Tämä voisi avata paikan ostaa XRP:tä alennuksesta.

Trumpin puheet saivat taas vipinää kryptomarkkinoille

Sosiaalisen median aktiivisuus nousi jyrkästi 6. lokakuuta sen jälkeen, kun Donald Trump piti puheen, jossa hän viittasi suunnitelmiin ”uudistaa ikivanha Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmä huippuluokan kryptoteknologian avulla”.

Suositun kryptoalan vaikuttajan JackTheRipplerin jakama videoleike keräsi muutamassa tunnissa yli 180 000 katselukertaa ja laukaisi XRP:hen liittyvien keskustelujen piikin.

🚨Pay attention to what Donald Trump says. He sounds like the CEO of @Ripple – Brad Garlinghouse.



This speech was right after the meeting with Brad, Stuart, and Trump.



💥#XRP IS A DONE DEAL💥 pic.twitter.com/OlqhJz7GBP — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) October 6, 2025

Trumpin kommenttien ajoitus – heti kokouksen jälkeen, johon huhujen mukaan osallistuivat myös Ripple-johtajat – on lisännyt spekulaatiota siitä, voisiko Ripple olla osallisena laajemmassa Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmän modernisoinnissa. Vaikka virallista yhteistyötä ei ole vahvistettu, kauppiaat pitävät puheita merkkinä kryptomyönteisestä politiikasta, mikä voisi lisätä institutionaalista kiinnostusta XRP:tä kohtaan.

XRP sai pitkästä aikaa positiivista nettovirtaa

Coinglassin on-chain-mittarit osoittavat, että XRP-markkinoille virtasi nettomääräisesti 12,77 miljoonaa dollaria 7. lokakuuta. Kyseessä on ensimmäinen positiivinen lukema lähes viikon aikana, jolloin ulosvirtauksia kertyi yli 22 miljoonaa dollaria. Vaikka määrä on vielä maltillinen, käänne viittaa varhaisiin merkkeihin uudesta kertymävaiheesta Trumpin kommenttien jälkeen.

Historiallisesti tämän mittakaavan jatkuvat sisäänvirtaukset ovat ennakoineet lyhyen aikavälin nousukäänteitä XRP:lle, erityisesti silloin kun ne yhdistyvät kiristyviin volatiliteettialueisiin. Analyytikot kuitenkin varoittavat, että markkinoiden luottamus suuremmilta toimijoilta vahvistuisi vasta, jos päivittäiset sisäänvirtaukset nousisivat johdonmukaisesti yli 25 miljoonan dollarin.

Bitcoin Hyper – uusi XRP-kilpailija? Ensimmäinen Bitcoin Layer 2 saavutti 22 miljoonaa dollaria

Bitcoin Hyper ja XRP keräävät molemmat huomiota tässä Uptober-kuussa – toinen johtaa innovaatiossa, toinen näyttää dominanssinsa käyttöönotossa. Bitcoin Hyper kirjoittaa pelikirjan uusiksi.

Vain neljässä kuukaudessa Bitcoin Hyper – ensimmäinen ja nopein Bitcoin Layer 2 – ylitti 20 miljoonan dollarin ennakkomyyntitavoitteensa, houkutellen samoja valaita, jotka ajavat XRP:n nykyistä rallia. Miksi? Bitcoin Hyper yhdistää Bitcoinin vertaansa vailla olevan turvallisuuden Solanan hurjaan nopeuteen, mahdollistaen Bitcoinin 1:1-minttauksen Layer 2:ssa samalla kun se tarjoaa massiivisia panostustuottoja, jotka ovat tällä hetkellä 53 % vuodessa (APY).

Sekä Ripple että Bitcoin Hyper muovaavat seuraavaa kryptosyklin vaihetta omalla tavallaan. XRP on muuttumassa sillaksi perinteiselle finanssille, kun taas Bitcoin Hyper avaa uuden kerroksen skaalautuvuutta ja tuottoa itse Bitcoinille. Molempien ympärillä oleva vauhti osoittaa yhden asian: instituutiot ja fiksu raha panostavat vahvasti käytännön hyötyyn.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.