Standard Charteredin analyytikko: XRP nousee yli 12 dollarin

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 6, 2025

Ripplen kryptovaluutta XRP käy tällä hetkellä kauppaa noin kolmen dollarin hintaan. Laskua on tullut pari prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana, kun sijoittajat odottavat varmistettua läpimurtoa kuukausien sivuttaisliikkeen jälkeen. Kryptovaluutan markkina-arvo on lähes 180 miljardia dollaria, mikä tekee siitä kolmanneksi suurimman markkina-arvoltaan.

Ripplen krypton momentti rakentuu vankalle pohjalle, joka on muodostunut symmetrisen kolmion kuvioon heinäkuusta lähtien – asetelma, joka usein edeltää merkittäviä hintaliikkeitä.

Tämä kolmio näyttää lähentyviä huippuja ja korkeampia pohjia, mikä kertoo tasapainosta ostajien ja myyjien välillä. Viime aikojen päivätason sulkeminen yli 3,00 dollarin vihjaa, että nouseva momentti saattaa vihdoin olla saamassa vauhtia.

Jos hintakehitys jatkuu tämän tason yläpuolella, varmistettu läpimurto voisi viedä XRP:n korkeammille vastustasoille tulevien viikkojen aikana.

XRP hintaennuste 6.10.2025

Teknisestä näkökulmasta 50 päivän liukuva keskiarvo (SMA) tasolla 2,93 dollaria toimii keskeisenä tukitasona, kun taas 100 päivän SMA tasolla 2,63 dollaria edustaa pidemmän aikavälin trendiä. Päivittäinen sulkeminen yli 3,12 dollarin merkitsisi varmistettua läpimurtoa, joka voisi viedä XRP:n kurssin tasoille 3,38, 3,67 ja lopulta 3,95 dollaria.

📊 #XRP Technical Outlook:

XRP is testing a breakout from a 3-month symmetrical triangle, trading around $3.01.

A daily close above $3.12 could confirm a bullish reversal — eyeing targets at $3.38, $3.67, and $3.95.

Supports hold near $2.93 and $2.72.⚡ pic.twitter.com/44gQwlFtuW — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

Myös kynttilärakenne näyttää lupaavalta. XRP muodosti nousevan engulfing-kynttilän lähelle 2,93 dollaria aiemmin tällä viikolla, pyyhkien tappiot pois ja osoittaen luottamusta XRP:n ostamiseen.

RSI on tasolla 54, eli tilaa nousulle on ennen yliostetun alueen saavuttamista. Korkeammat pohjat yli 2,93 dollarin vahvistaisivat nousevaa trendiä kohti marraskuuta.

XRP:n kaupankäyntiasetelma ja näkymät

Optimismista huolimatta XRP:n hintojen ennuste pysyy neutraalina, kun kauppiaat ovat varovaisia, kunnes läpimurto varmistuu. Epäonnistunut liike yli 3,12 dollarin voisi laukaista lyhytaikaista myyntiä ja painaa hinnan takaisin tasolle 2,72, joka muodostaa kolmion alareunan.

Kuitenkin niin kauan kuin rakenne pysyy ehjänä, pitkän aikavälin näkymä säilyy nousujohteisena.

XRP-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Sijoittajille asetelma on long-positio, jos päivätason sulkeminen tapahtuu yli 3,12 dollarin, kohteena 3,38 ja 3,67 dollaria, ja stop loss alle 2,92 dollarin. Kiristyvä rakenne, kasvava volyymi ja paraneva markkinatunnelma viittaavat siihen, että seuraava suuri liike on lähellä.

Kestävä läpimurto olisi paitsi nousutrendin vahvistus, myös mahdollinen uusi monen kuukauden nousujakson alku. Jos momentti jatkaa vahvistumistaan, XRP voi saavuttaa 3,95 dollaria, instituutioiden kiinnostuksen ja Rippleä kohtaan koetun luottamuksen tukemana.

XRP nousee yli 12 dollariin, ennustaa

Taloussivusto Motley Foolin mukaan Standard Charteredin Geoffrey Kendrick ennustaa, että XRP nousee 12,50 dollariin vuoteen 2028 mennessä, mikä tarkoittaisi 325 %:n nousua nykyisestä 2,95 dollarin hinnasta. Tämä vastaa 62 %:n vuotuista tuottoa seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä olisi selkeä hidastuminen edellisten kolmen vuoden 87 %:n vuotuisesta tuotosta.

Samaan aikaan Michael Miller Morningstarilta arvioi, että koko kryptomarkkinoiden arvo nousee 8,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2034 mennessä. Tämä tarkoittaisi maltillista 8,4 %:n vuotuista kasvua seuraavan yhdeksän vuoden aikana – huomattavasti hitaampaa kuin viime vuosien 60 %:n vuosikasvu.

“Kun nämä näkemykset yhdistetään – XRP voi päihittää laajemman kryptomarkkinan, mutta markkinan kasvu tulee todennäköisesti hidastumaan – uskon, että XRP voi nousta 100 % seuraavien kolmen vuoden aikana ja saavuttaa 5,90 dollaria. Tämä tarkoittaisi noin 26 %:n vuotuista tuottoa kyseisellä ajanjaksolla. “, Motley Foolissa todetaan.

Myyjät aktvoituivat viime viikolla

XRP:n saldo pörsseissä on kasvanut voimakkaasti, mikä viittaa merkittävään myyntiaktiivisuuteen. Viimeisen seitsemän päivän aikana noin 320 miljoonaa XRP:tä, arvoltaan lähes 950 miljoonaa dollaria, on siirretty kaupankäyntialustoille.

Tämä liike kuvastaa muutosta sijoittajakäyttäytymisessä: haltijat hyödyntävät nopeasti pieniä voittoja sen sijaan, että pitäisivät kiinni pitkäaikaisesta näkemyksestä. Tällainen toiminta heikentää usein markkinoiden vakautta ja estää kestävää hintojen elpymistä, jättäen XRP:n alttiiksi syvemmille korjauksille lähiaikoina.

Age Consumed -mittari, joka seuraa pitkään pidettyjen kolikoiden liikkumista, on noussut viime aikoina merkittävästi. Tämä viittaa siihen, että pitkäaikaiset haltijat (LTH:t) myyvät aktiivisesti omaisuuttaan. Historiallisesti tällainen pitkäaikaisten haltijoiden myynti kertoo luottamuksen hiipumisesta, mikä on erityisen haitallista, sillä nämä sijoittajat usein toimivat markkinasentimentin ja likviditeetin ankkureina.

Tämä myyntipaineen aalto vahvistaa XRP:n laskutrendiä. Kun kokeneet sijoittajat likvidoivat omistuksiaan, se vähentää uusien toimijoiden kiinnostusta ja rajoittaa nousupotentiaalia. Näin ollen pitkäaikaisten haltijoiden jatkuva poistuminen painaa nykyistä laskutrendiä ja voi tehdä elpymisyrityksistä lyhytikäisiä.

Presale: Maxi Doge ($MAXI) yhdistää meemivoiman ja kuntosalien energian

Maxi Doge ($MAXI) on meemivetoista energiaa pursuava token, joka on suunnattu degen-henkisille sijoittajille, jotka elävät 1000x-vivun, kofeiinin ja loputtoman kilpailuhengen voimalla. $MAXI on enemmän kuin meemi – se edustaa yhteisölähtöistä kulttuuria, joka yhdistää treidaamisen intensiteetin ja gym-bro -elämäntyylin.

$MAXI:n haltijat saavat käyttöönsä panostuspalkkioita, treidauskilpailuja ja pääsyn pelillistettyihin partneritapahtumiin. Älysopimus on auditoitu SolidProofin ja Coinsultin toimesta, mikä lisää luottamusta projektin perustuksiin.

Momentti on vahva, kuten monissa muissa uusissa kryptovaluutoissa. Presale on kerännyt jo yli 2,7 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on vain 0,0002605 dollaria. Hinta nousee presalen edetessä, joten aikainen osallistuminen on houkuttelevampaa.

$MAXI:n haltijat saavat pääsyn seuraaviin:

Panostuspalkkiot dynaamisilla APY-tuotoilla

Treidauskilpailut palkinnoilla ja leaderboardeilla

Yhteisölähtöiset partneritapahtumat ja tulevat integraatiot

Voit ostaa $MAXI-tokenia viralliselta Maxi Doge -sivustolta käyttäen ETH:ia, BNB:tä, USDT:tä, USDC:tä tai maksukorttia.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.