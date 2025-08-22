Asiantuntija: Bitcoin voi palata nopeasti 124 000 dollariin

Viimeksi päivitetty: Elokuuta 22, 2025

Sen jälkeen kun Bitcoin kipusi dramaattisesti uusiin ennätyslukemiin yli 124 000 dollarin, kurssi on lähtenyt laskuun. Bitcoinin kurssi on pudonnut 10 000 dollaria viikossa.

Activtradesin markkina-analyytikko Carolane de Palmas kertoi Cryptonewsille, että lasku johtuu “osittain voittojen kotiuttamisesta”, kun lyhyen aikavälin sijoittajat varmistavat tuottojaan.

Hänen mukaansa kysyntä BTC:lle ei kuitenkaan ole heikentynyt, sillä niin sanotut “valaat” jatkavat kolikoiden keräämistä. Sen sijaan moni kauppias omaksuu “odota ja katso” -asenteen geopoliittisten jännitteiden ja hiljaisen kesäkauden luodessa haastavia olosuhteita.

“Tämä on tyypillistä globaaleissa jännitetilanteissa — oli kyse sitten tulleista, rahapolitiikan muutoksista tai poliittisista otsikoista, sijoittajat yleensä vähentävät altistustaan volatiileille omaisuusluokille. Siitä huolimatta Bitcoin on kerta toisensa jälkeen osoittanut, että vauhti voi palautua hyvin nopeasti.”

Rahapolitiikka onkin tämän viikon keskiössä, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed järjestää vuosittaisen huippukokouksensa Jackson Holessa, Wyomingissa. Kauppiaat odottavat jännittyneinä vihjeitä siitä, antaako Jerome Powell merkkejä siitä, että koronlaskut vihdoin alkavat.

De Palmas uskoo, että jos Fed alkaa laskea korkoja ripeästi, “Bitcoin voi aivan yhtä hyvin nousta takaisin yli 124 000 dollarin.”

“Jackson Holen symboliikalla on merkitystä. Siellä Powell asettaa sävyn politiikan suunnalle, ja mikä tahansa viittaus siihen, että koronlaskut ovat edelleen pöydällä, voi palauttaa luottamuksen kryptojen ralliin. Toisaalta, jos Fed epäröi tullien aiheuttaman inflaatiopaineen vuoksi, Bitcoin voi jäädä konsolidaatioon, kunnes selkeämpi makrotaloudellinen katalyytti ilmestyy. Seuraavan neljänneksen aikana Bitcoinin polku on tiukasti sidoksissa Fedin odotuksiin.”

Fed seuraa tarkasti inflaatiota, sillä Yhdysvaltain viimeisin tuottajahintaindeksi nousi nopeinta vauhtia kolmeen vuoteen, kun yritykset siirsivät tullien kustannuksia kuluttajille, jotka jo ennestään kokevat hintapaineita.

Yhdysvaltain Bitcoin-reservi ei osta Bitcoinia

Bitcoinin hintaa laski myös se, kun valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi viime viikolla Fox Businessille, että hallitus aikoo kasvattaa Bitcoin-varantoaan ainoastaan takavarikoiduilla varoilla, joiden arvo on 15–20 miljardia dollaria, ja lopettaa nykyisten omistustensa myynnin.

BREAKING: 🇺🇸 Treasury Secretary Scott Bessent says US holds $15–$20B in Bitcoin reserve as a store of value for the American people 💎 pic.twitter.com/MOJbu3R2ZE — Crypto India (@CryptooIndia) August 14, 2025

Tämä linja eroaa presidentti Trumpin aiemmasta asetuksesta, jossa pyydettiin budjettineutraaleja keinoja strategisten Bitcoin-varantojen kasvattamiseksi.

Bessent toi myös esiin tullitulojen voimakkaan kasvun: heinäkuun kertymä nousi lähes 30 miljardiin dollariin. Hänen mukaansa vuosittaiset tulot voivat ylittää 300 miljardia dollaria, mikä antaa liikkumavaraa muihin varallisuusstrategioihin – mutta niihin ei sisälly uusien Bitcoinien ostoa.

Valtiovarainministeriön linja poistaa markkinoilta ennustettavan, pitkäaikaisen ostajan, mikä lisää mahdollisuutta voimakkaampiin hintavaihteluihin. Torstain käänne seurasi Yhdysvaltain heinäkuun tuottajahintojen vahvoja lukuja: vuosittainen PPI nousi 3,3 prosenttia ja kuukausitasolla 0,9 prosenttia, mikä lisäsi keskustelua inflaatiosta ja korkopolitiikasta.

Koska varantoa kasvatetaan takavarikoiduilla varoilla eikä suorilla ostoilla, kasvu on hitaampaa ja vähemmän ennustettavaa. Tämä tekee lyhyen aikavälin markkinatunnelmasta herkemmän makrotalouden muutoksille, tullipolitiikan vaihteluille ja institutionaalisille rahavirroille.

Kauppiaiden näkökulmasta valtiovarainministeriön ostojen puuttuminen voi vähentää otsikoiden vauhdittamia noususysäyksiä, mutta se avaa myös mahdollisuuksia hyödyntää volatiliteettipiikkejä edullisiin ostoihin.

Onko keskuspankin riippumattomuus uhattuna ja miten Bitcoin reagoi siihen?

De Palmasin mukaan korkojen lisäksi kauppiaita huolettaa toinenkin asia: onko keskuspankin riippumattomuus uhattuna.

“Donald Trump on avoimesti arvostellut Powellia viime kuukausina, ja jopa väläyttänyt hänen korvaamistaan ennen toimikauden päättymistä ensi vuonna. Tällainen poliittinen sekaantuminen on Fedin historiassa hyvin poikkeuksellista, ja se horjuttaa perinteisiä markkinoita.”

Mielenkiintoista kyllä, de Palmas uskoo tämän voivan olla nettomielessä positiivista Bitcoinille — “vahvistaen sen alkuperäistä vetovoimaa riippumattomana, ei-valtiollisena omaisuutena, joka toimii hallitusten ja keskuspankkien vaikutusvallan ulkopuolella.”

Ja jos Trump nimittäisi Powellin tilalle “joojoomiehen”, joka olisi valmis laskemaan korkoja rajusti ja heikentäisi samalla Yhdysvaltain dollaria, Bitcoin voisi saada tästä uuden lyhyen aikavälin nousupyrähdyksen.

Lyhyellä aikavälillä analyytikko sanoi Cryptonewsille, että mikä tahansa vihje Powellilta siitä, että korot voivat pysyä korkealla pidempään, voisi johtaa “markkinoiden aggressiiviseen uudelleenarvostukseen” — mikä vähentäisi kryptomarkkinoiden vauhtia pitkälle syksyyn.

Coinbasen toimitusjohtajan heitto: Bitcoin nousee miljoonaan dollariin 2030

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong on ennustanut, että Bitcoin voisi nousta miljoonaan dollariin per token vuosikymmenen loppuun mennessä. Hän liittyy näin kasvavaan joukkoon korkean profiilin henkilöitä, jotka uskovat maailman suurimman kryptovaluutan räjähdysmäiseen kasvuun.

”Uskon, että näemme miljoonan dollaria per Bitcoin vuoteen 2030 mennessä”, Armstrong kirjoitti torstaina X:ssä viitaten haastatteluunsa Cheeky Pint -podcastissa.

Ennustus sai huomiota, koska Armstrong harvoin antaa julkisia hintatavoitteita, vaikka johtaa yhtä alan vaikutusvaltaisimmista pörsseistä.

Dorseysta Woodiin – isot nimet tukevat rohkeita Bitcoin-ennusteita

Hänen arvionsa linjautuu useiden tunnettujen puolestapuhujien kanssa. Twitterin entinen johtaja Jack Dorsey on myös sanonut, että Bitcoin voi nousta miljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä ja jatkaa nousua siitä eteenpäin.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

ARK Investin Cathie Wood on mennyt vielä pidemmälle ja ennustanut jopa 1,5 miljoonan dollarin hinnan yhtiönsä “bull case” -skenaariossa.

MicroStrategyn Michael Saylor on puolestaan väittänyt, että virstanpylväs saavutetaan, kun Wall Street ohjaa 10 % varannoistaan Bitcoiniin. Myös Rich Dad Poor Dad -kirjasta tunnettu Robert Kiyosaki on viitannut inflaatio- ja velkahuoliin seitsemännumeroisen arvostuksen ajureina.

Sääntelyn selkiytyminen Yhdysvalloissa merkittävä etappi kryptolle

Coinbasen toimitusjohtaja Armstrong sanoo, että useat kehitykset vahvistavat Bitcoinin pitkän aikavälin näkymiä.

Hän viittasi Yhdysvalloissa esiin nousevaan sääntelyn selkeyteen, mukaan lukien stablecoineja koskeva lainsäädäntö ja senaatissa vireillä oleva markkinarakennelaki. ”Sormet ristissä, jotain voi tapahtua tämän vuoden loppuun mennessä. Se olisi valtava etappi”, hän sanoi.

Hän huomautti myös, että Yhdysvaltain hallituksella on nyt strateginen Bitcoin-varanto, mitä hän piti aiemmin mahdottomana ajatuksena.

Hänen mukaansa suurimmat riskit, jotka aiemmin varjostivat Bitcoinin tulevaisuutta, ovat väistymässä. Huoli hallitusten kielloista on laantunut, ja Bitcoinin protokolla on kestänyt yli vuosikymmenen tarkastelun.

Armstrong myönsi, että kvanttilaskennan kehitys vaatii suojapäivityksiä, mutta kehittäjäyhteisö tutkii jo ehdotuksia.

Suurilla rahastoilla prosentin allokaatio – kasvun varaa riittää

Samaan aikaan institutionaalinen kysyntä kasvaa. Armstrong sanoi, että monet suuret rahastot pitävät tällä hetkellä noin prosentin salkuistaan Bitcoinissa. Hänen mukaansa kun säännöt selkiytyvät, pääomavirrat kiihtyvät.

Pörssinoteeratut rahastot ovat jo vauhdittaneet omaksumista houkutellen merkittävää institutionaalista rahaa omaisuusluokkaan. Armstrong odottaa trendin jatkuvan sääntelyn edetessä ja valtioiden kiinnostuksen kasvaessa.

Bitcoinin potentiaali nousta miljoonaan dollariin on pitkään jakanut mielipiteitä talouspiireissä. Kryptovaluutta on kerta toisensa jälkeen uhmannut epäilijöitä saavuttamalla uusia ennätyksiä ennen jyrkkiä korjauksia.

Armstrongin kaltaisille uskoville seitsemännumeroisen arvostuksen perusteena on rajallinen tarjonta, institutionaalinen omaksuminen ja makrotaloudellinen epävarmuus.

Kannattajat väittävät, että Bitcoin voi nousta globaaliksi reserviomaisuudeksi, eräänlaiseksi digitaaliseksi kullaksi, jos valtavirran finanssitalot ja hallitukset jatkavat altistustaan.

Toistaiseksi Bitcoin on kaukana tuosta tavoitteesta. Mutta kun institutionaalinen raha odottaa sivussa ja sääntelyn selkiytyminen etenee, ajatus miljoonan dollarin Bitcoinista ei välttämättä enää ole pelkkää spekulaatiota.