Keväällä kohua herättänyt Yhdysvaltain suunniteltu Bitcoin-reservi saattaa jäädä vain haaveeksi, kun seitsemän kuukauden jälkeen Bo Hines on yllättäen ilmoittanut eroavansa Valkoisen talon kryptoneuvonantajan tehtävästä.

Jo alun perin hän oli melko epätavallinen valinta — etenkin, koska monet alan suuret nimet eivät tienneet, kuka hän oli.

Paluu yksityiselle sektorille tarkoittaa Hinesille, että hän hyötyy nyt asemastaan. Seitsemän ensimmäistä kuukautta presidentin rinnalla tarjoaa sekä hyvät suhteet Valkoiseen taloon (ehkä!) ja avaa ovia muuallekin hallinnon kryptomyönteisille osastoille.

Bitcoin-reservi edelleen toteuttamatta

Mutta yksi keskeinen kampanjalupaus on yhä toteutumatta, vaikka toimeenpanomääräys allekirjoitettiin jo maaliskuussa: strategisen Bitcoin-reservin luominen.

Moni X:ssä onkin ihmetellyt, miksi Hines eroaa ennen kuin tätä BTC-varastoa on perustettu.

“Tässä on ehdottomasti jokin taustatarina”, yksi seuraaja kirjoitti hänen ilmoitukseensa. “Seitsemän kuukautta, ei yhtään Bitcoinia ostettuna,” toinen totesi sarkastisesti. Yleinen kysymys: “Miksi lopetit? Näyttää siltä, että työ on vielä kesken.”

Viime kuussa eräässä podcast-haastattelussa Hines myös kieltäytyi vahvistamasta tarkalleen kuinka paljon Bitcoinia Yhdysvaltain hallitus omistaa — ja väitti, että oli “useita syitä”, miksei tätä tietoa voitu julkistaa.

Sen sijaan hän painotti, että viranomaiset pyrkivät hankkimaan mahdollisimman paljon Bitcoinia “budjettineutraaleilla” menetelmillä, jotka eivät maksaisi veronmaksajille. Silti Hines ei pystynyt selittämään, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi.

Huhut kertovat turhautumisesta

Teorioita on liikkeellä, että Hines olisi eronnut turhautuneena strategisen Bitcoin-varannon hitaaseen edistymiseen. Viimeisimmät Polymarketin kertoimet viittaavat siihen, että varannon perustamisen todennäköisyys tämän vuoden loppuun mennessä on vain 16 %. Maaliskuussa luku oli 77 %.

Huolia on herättänyt myös se, että tämä ero voisi merkitä suunnanmuutosta Trumpin hallinnossa — ja viestiä siitä, että innostus digitaalisia omaisuuseriä kohtaan olisi hiipumassa, vaikka härkämarkkina on jälleen voimistunut.

Keskeinen indikaattori siitä, että Valkoinen talo pysyy yhä kryptomyönteisellä injalla, on se, kuinka nopeasti Hinesin seuraaja on noussut esiin.

Patrick Witt on ilmoittanut toimivansa nyt presidentin digitaalisten omaisuuserien neuvonantajaneuvoston toiminnanjohtajana — ja päivittänyt X-bionsa vastaamaan uutta roolia.

On kiinnostavaa huomata, että näillä miehillä on paljon yhteistä: molemmat pelasivat aiemmin amerikkalaista jalkapalloa ja tekivät epäonnistuneita yrityksiä päästä kongressiin. Jälleen kerran voidaan sanoa, ettei Wittilläkään ole varsinaista historiaa vannoutuneena BTC:n puolestapuhujana.

Ennen tähän rooliin astumistaan Witt toimi Hinesin varamiehenä. Kesäkuussa he matkustivat yhdessä Keski-Amerikkaan tapaamaan presidentti Nayib Bukelea — ja “keskustelivat Yhdysvaltojen ja El Salvadorin yhteistyöstä Bitcoinin ja digitaalisten omaisuuserien saralla”.

Palaten strategiseen Bitcoin-varantoon, kasvava huoli on se, ehtiikö Trump ylipäätään perustaa sitä — ja vaikka ehtisikin, voisiko se lopulta osoittautua haitalliseksi BTC:lle pidemmällä aikavälillä.

Entinen BitMEXin toimitusjohtaja Arthur Hayes viittasi tähän yksityiskohtaisessa esseessään jo helmikuussa — ja sanoi, että demokraattien paluu valtaan vuoden 2026 välivaaleissa tai presidentinvaaleissa 2028 voisi olla tuhoisaa markkinoille — etenkin, jos varanto lopetettaisiin ja Bitcoinit myytäisiin.

“Demokraattien hallitsemalle lainsäätäjälle tai presidentille helppojen rahapinojen löytäminen käytettäväksi kannattajiensa hyväksi on ensimmäinen tehtävä … Markkina pelkäisi oikeutetusti, milloin ja miten nämä Bitcoinit myytäisiin. Tehtäisiinkö se markkinoiden vaikutusta minimoiden ja dollareita maksimoiden vai pahantahtoisesti rangaistakseen kryptonhaltijoita, jotka tukivat Oranssia Miestä?”

Toki paljon on saavutettu 20. tammikuuta lähtien. GENIUS Act on allekirjoitettu laiksi, mikä tarjoaa selkeää sääntelyä stablecoineille ja mahdollistaa suurten pankkien lanseerata omia digitaalisia omaisuuksiaan. Ja vasta viime kuussa Valkoinen talo julkaisi yksityiskohtaisen tiekarttansa, jossa esitetään, kuinka Amerikasta voi tulla “kryptopääkaupunki.”

Ja vaikka Hines poistuu näyttämöltä, useita keskeisiä kryptomyönteisiä nimityksiä on yhä paikalla, mukaan lukien David Sacks, valtiovarainministeri Scott Bessent ja kauppaministeri Howard Lutnick.

Jää nähtäväksi, mitä Hines tekee palatessaan yksityiselle sektorille. Mutta yksi asia on varma: Trumpilla alkaa loppua aika strategisen Bitcoin-varannon toteuttamiseen, ja tämä ero tekee sen toteutumisesta entistä epätodennäköisempää.

Miljoonan dollarin Bitcoin kertoisi USA:n talouden romahduksesta, sanoo Mike Novogratz

Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on tyrmännyt ennusteet siitä, että Bitcoin voisi nousta miljoonaan dollariin lähiaikoina. Hänen mukaansa tällainen liike kuvastaisi todennäköisemmin Yhdysvaltain talouden romahdusta kuin krypton menestystarinaa.

“Ihmiset, jotka juhlivat miljoonan dollarin Bitcoin-hintaa ensi vuonna, minä ajattelin, että kaverit, se toteutuu vain, jos olemme kotimaassa todella kurjassa tilanteessa”, Novogratz sanoi Natalie Brunellille Coin Stories -podcastissa keskiviikkona.

“Mieluummin näkisin matalamman Bitcoin-hinnan vakaammassa Yhdysvalloissa kuin päinvastoin.”

Novogratz: Bitcoin toimii turvana valuuttojen romahtaessa

Novogratz selitti, että äärimmäiset valuuttojen devalvaatiot usein kasvattavat kysyntää vaihtoehtoisille turvasatamille, ja Bitcoin, jota usein kutsutaan digitaaliseksi kullaksi, toimii suojana taloudellista kaaosta vastaan.

Kuitenkin hän varoitti, että tällaiset olosuhteet tulisivat kansalaisyhteiskunnan kustannuksella.

Hänen huomionsa toistavat aiempia analyytikoiden varoituksia siitä, että paraboliset hinnannousut liittyvät usein epävakauteen. Heinäkuussa 2023 sijoittaja Scott Melker, tunnettu nimellä Wolf Of All Streets, sanoi Cointelegraph Magazinessa: “Mitä nopeammin se tapahtuu, sitä huonommin maailmalla menee.”

Silti spekulaatiot miljoonan dollarin Bitcoinista vuoteen 2026 mennessä jatkuvat. BitMEXin perustaja Arthur Hayes on toistuvasti ennustanut BTC:n nousevan 750 000 ja miljoonan dollarin välille kahden vuoden sisällä, ja hiljattain hän ehdotti 250 000 dollarin tavoitetta tämän vuoden loppuun mennessä.

Hintanäkymien lisäksi Novogratz ilmaisi huolensa Yhdysvaltain talousnäkymistä. Hän arvosteli presidentti Donald Trumpin alaisuudessa nimitettyä valtiovarainministeri Scott Bessentiä siitä, ettei tämä ole onnistunut hillitsemään maan kasvavaa velkaa.

“Niin paljon kuin pidän Scott Bessentistä ja uskon hänen tarkoittavan kaikkea, mitä hän sanoo, hän epäonnistuu velka–BKT-suhteen kääntämisessä. Alijäämä tulee olemaan korkeampi, ei matalampi”, hän sanoi.

Novogratz nosti myös esiin huolen Bitcoin-treasuryjen nopeasta kasvusta ja totesi, että Galaxy Digital saa noin viisi yhteydenottoa viikossa yrityksiltä, jotka haluavat lisätä BTC:tä taseisiinsa.

“Jossain vaiheessa se alkaa tuntua kuplalta — kun taksikuski kysyy sinulta taseyrityksestä”, hän sanoi.

Hänen huomionsa tulevat samaan aikaan, kun kasvaa huoli siitä, että vain harvat yritysten Bitcoin-treasuryt kestävät. Pääomasijoitusyhtiö Breed varoitti hiljattain, että monet saattavat kohdata “kuoleman spiraalin”, jos markkinaolosuhteet heikkenevät.

Kryptovarannot eivät oikeasti osta kryptoa

Yhä useammat pörssiyhtiöt keräävät satoja miljoonia dollareita rakentaakseen kryptovarantoja, mutta yhden analyytikon mukaan monet eivät oikeasti osta digitaalisia varoja avoimilta markkinoilta.

Kuten on raportoitu, kryptoanalyytikko Ran Neuner väitti, että kryptovarantoyritykset toimivat vähemmän ostajina ja enemmän exit-ajoneuvoina krypton sisäpiiriläisille.

Sen sijaan, että ne ostaisivat varoja suoraan pörsseistä, nämä yritykset saavat usein kryptonsa olemassa olevilta haltijoilta osakkeita vastaan, jotka myöhemmin käyvät kauppaa huomattavilla preemioilla julkisilla markkinoilla.

Skeptisyys krypto-treasurytrendiä kohtaan kasvaa myös.

Viime kuussa Glassnoden pääanalyytikko James Check ilmaisi huolensa yritysten Bitcoin-treasurystrategioiden kestävyydestä ja totesi, että helpot voitot saattavat olla jo menneisyyttä uusille tulokkaille markkinan kypsyessä.

Varoitus toistaa VanEckin digitaalisten omaisuuksien tutkimuspäällikön Matthew Sigelin hiljattain esittämät huomiot, joissa hän toi esiin huolenaiheita joidenkin pörssiyhtiöiden käyttämistä Bitcoin-treasurystrategioista.