Solana yli 270 dollarin institutionaalisen kysynnän myötä?

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 15, 2025

Kryptovaluutta Solana (SOL) on ollut yksi kryptomarkkinoiden kirkkaimmista tähdistä viimeisen viikon aikana. Solana on noussut 21,6 % ja ylittänyt 240 dollarin rajan.

Nousu johtuu uudelleen aktivoituneesta institutionaalisesta toiminnasta, ennätyksellisestä DeFi-aktiviteetista ja teknisestä momentista, jonka myötä kauppiaat pohtivat, voiko nousu jatkua 260–270 dollarin alueelle.

DeFi-kasvu ja valaskauppa nostavat Solanaa

Valtaosa Solanan noususta perustuu ketjun sisäisen toiminnan voimakkaaseen kasvuun. Verkon kokonaistalletusarvo (TVL) DeFi-protokollissa on ylittänyt 12 miljardia dollaria, mikä on sen kaikkien aikojen korkein taso. Tämä kasvu korostaa Solanan kasvavaa roolia hajautetussa lainaamisessa, kaupankäynnissä ja staking-alustoissa.

Samaan aikaan suurimmat sijoittajat ovat hiljaisesti kasvattaneet omistuksiaan.

Valaat hamstraavat. Multicoin siirsi yli 680 miljoonan dollaria edestä SOL-tokeneita ketjussa, ja institutionaalinen osallistuminen on vahvaa. Tämä tukee Solanan pitkäaikaista omaksumista.

TVL yli 12 miljardia dollaria DeFi-protokollissa

Multicoin siirsi 680 miljoonan dollaria edestä SOL:ia ketjussa

Valaiden kerryttäminen on nousumerkki

Institutionaaliset ostot ja makrotuulet vauhdittavat

Solanan nousu sai lisävauhtia Galaxy Digitalin 1,16 miljardin dollarin SOL-ostosta, josta suurin osa siirrettiin Coinbaseen. Tämä päätös ostaa Solanaa vahvisti luottamusta tokenin likviditeettiin ja institutionaaliseen tukeen.

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL.



In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges.



According to an announcement, Forward Industries recently completed a $1.65B private placement to fund the… pic.twitter.com/cdLFmYcSHq — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2025

Myös makrotaloudelliset olosuhteet vaikuttavat. Kauppiaat odottavat Yhdysvaltain keskuspankin laskevan ohjauskorkoa 25 peruspisteellä, mikä voi tukea riskipitoisia omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja.

Yhdistettynä Solanan vahvoihin perustekijöihin ympäristö tarjoaa puitteet mahdolliselle jatkorallille vuoden loppua kohti.

Solana hintaennuste 15.9.2025

Teknisesti Solanan kurssin kehityksen ennuste vahvistuu edelleen. Hinta on nyt 247,82 dollaria ja markkina-arvo yli 134 miljardia dollaria. Token puskee 250 dollarin vastustasoa vasten, joka on historiallisesti ollut vaikea este.

4 tunnin kaaviossa SOL pysyy nousevassa kanavassa, muodostaen korkeampia pohjia ja pitäen trendiviivan tukitason. 50-EMA on 222 dollarissa ja 200-EMA 192 dollarissa, molemmat nousevassa kulmassa, mikä vahvistaa taustalla olevaa voimaa.

Solanan hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI on 77, mikä viittaa yliostettuun tilaan, mutta historiassa on nähty, että vahvat nousut voivat säilyä korkeilla tasoilla. Viimeisimmät kynttiläkuviot muistuttavat kolmen valkoisen sotilaan muodostelmaa, joka on nousun jatkumiseen viittaava signaali.

Jos Solana murtaa 250 dollarin tason vakuuttavasti, seuraavat tavoitteet ovat 260 ja 270 dollaria. Paluu 244 tai 235 dollariin olisi terveellinen uudelleentestaus, ja 222 dollarin EMA toimii rakenteellisena pohjana.

Kauppiaille suositellaan pitkää positiota yli 244 dollarin, stop-loss 227 dollarissa. Pitkän aikavälin sijoittajille tämä nousu ei välttämättä ole lyhytaikainen, ja voi olla rakentamassa tietä 300 dollariin, jos institutionaaliset virrat jatkuvat.

Analyytikoilta rohkeita Solana-ennusteita

Vaikka SOL oli kirjoitushetkellä (14. syyskuuta klo 17.45 EST) vetäytynyt takaisin 243 dollariin, jotkut analyytikot uskovat digitaalisen omaisuuserän jatkavan nousuaan ja uusi tavoitehinta 300 dollaria on näköpiirissä.

Sosiaalisen median alustalla X analyytikko nimeltä Xforceglobal tunnisti kolme keskeistä kiinnostuksen tasoa ennen mahdollista laskua ja asetti tavoitehinnat 260, 380 ja 460 dollariin. Toinen analyytikko Ali Martinez kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että SOL oli murtautunut nousevan kolmion kuviosta ja asettanut keskipitkän aikavälin tavoitehintansa 360 dollariin.

Solana $SOL broke out of an ascending triangle. Mid-term target at $360! pic.twitter.com/QrYetAlHV0 — Ali (@ali_charts) September 13, 2025

Solanan laajempi ekosysteemi etsii nyt tapoja laajentua. Metaplex käynnisti Uniform Price Auctions -huutokaupat oikeudenmukaisempien token-lanseerausten edistämiseksi, kun taas Squads Protocol avasi Grid-kehittäjäalustansa kaikille käyttäjille.

Moonbirds kirjasi Solanan suurimman RWA-fyysisten keräilyesineiden myynnin 1,7 miljoonalla dollarilla 24 tunnissa. Centrifuge toi institutionaalisen tason omaisuuseriä Solana DeFiin listaamalla deJAAA:n ja deTRSY:n Raydiumin ja Kamino Financen pörsseihin. Stablecoin-liikkeeseenlasku saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 13,3 miljardissa dollarissa.

Bitcoin Hyper -ennakkomyynti ($HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) asettaa itsensä ensimmäiseksi Bitcoin-native Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikkojen luonti.

Yhdistämällä BTC:n vertaansa vailla olevan turvallisuuden Solanan suorituskykyyn hanke avaa tien täysin uusille käyttötapauksille, kuten saumattomalle BTC-sillalle ja skaalautuville dApp-kehityksille.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta antaakseen sijoittajille varmuutta sen perustasta.

Momentti kasvaa nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 15,6 miljoonaa dollaria, ja jäljellä on vain rajallinen erä. Nykyisessä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012915 dollaria – mutta se nousee ennakkomyynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -verkkosivulta kryptolla tai pankkikortilla.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.