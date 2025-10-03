Bitcoin voi nousta 240 000 dollariin, sanoo analyytikko

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 3, 2025

Checkonchainin ja Unchainedin lohkodatan mukaan Bitcoin on yhä kaukana huipustaan, sillä johtava kryptovaluutta ei ole vielä ”astunut nykyisen syklin euforiseen oikeaan häntään”.

Perjantaina aamulla Bitcoinin kurssi on noussut taas yli 120 000 dollarin. Checkonchainin perustaja ja Bitcoin-analyytikko James Check kertoo, että nykyinen kaikkien aikojen korkein Bitcoin-hinta, 124 000 dollaria, on noin 1,8-kertainen vuoden 2021 huippuun (69 000 dollaria) verrattuna.

Jotta niin sanottu “vähenevien tuottojen” härkäskenaario validoituisi, Bitcoinin hinnan tulisi nousta yli 240 000 dollarin, saavuttaen 3,5-kertaisen tason edellisen syklin huippuun verrattuna.

We're extremely excited to release The Bitcoin Checkpoint Report by @_checkonchain in paretnership with @unchained



This 62-page PDF report explores how this Bitcoin cycle is measurably different, across numerous market verticals and sectors.



🧵https://t.co/prLkinj1NJ — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) September 29, 2025

Hän lisäsi, että olipa tavoite 240 000 tai 300 000 dollaria, kumpikaan ei tunnu enää täysin mahdottomalta nyt, kun johtava kryptovaluutta käy kauppaa yli 100 000 dollarin tasolla.

“Vuoden 2022 karhumarkkinan syövereissä tällaisia huippuja oli paljon vaikeampi kuvitella”, hän totesi.

Markkinarakenteen kehitys osoittaa, että Bitcoin on yhä kaukana huipusta

Yksi tämän syklin suurimmista keskustelunaiheista on ollut, toistuuko klassinen neljän vuoden puoliintumissyklin kaava kuten aiemmilla kierroksilla.

Checkonchainin analyytikot paljastavat, että molempien kahden edellisen härkäsyklin huippu saavutettiin kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä.

Nykyinen kehitys viittaa siihen, että kryptomarkkinat ovat lähellä selvittää, toistuuko tuttu kuvio vielä kerran.

Tässä syklissä ei ole vielä nähty voimakasta euforista nousupiikkiä, kuten aiemmissa sykleissä, joissa vuositason tuotot ylittivät viisinkertaisesti lähtötason.

Samalla yksi merkittävimmistä muutoksista Bitcoinin kehityksessä vuoden 2023 jälkeen on ollut suhteellisen loiva laskuprofiili nousutrendin aikana.

Markkinat kokivat kaksi noin 32 % korjausliikettä elokuussa 2024 ja huhtikuussa 2025, molemmat tapahtuivat laajemman markkinakorjauksen yhteydessä Japanin jenin carry-treidien purkautuessa ja tullikiistojen seurauksena.

“Meidän näkemyksemme mukaan vuosien 2023–2025 härkäsykli on ollut ensisijaisesti spot-kauppavetoinen.”

Analyytikko hahmottelee 240K dollarin härkäskenaariota – Bitcoin yhä pieni kala suuressa lammessa

Analyytikot huomauttavat, että 240 000 dollarin tavoite on täysin saavutettavissa, sillä Bitcoin on edelleen pieni toimija globaalin varallisuuden suuressa lammessa.

Vaikka Bitcoinin markkina-arvo ylittää nyt 2 biljoonaa dollaria, se kattaa yhä alle kymmenesosan jalometallimarkkinoista ja alle 0,2 % koko maailman varallisuudesta.

Bitcoin on yksi harvoista suurista omaisuusluokista, joka on päihittänyt kullan – sen arvo on noussut yli 80 % kullan hinnoissa mitattuna helmikuusta 2022 lähtien.

Tämä vertailu kattaa myös vuoden 2022 karhumarkkinan, jolloin BTC:n hinta putosi 15 600 dollariin ja oli 55 % alle marraskuun 2021 huippuarvon kullan hinnoissa mitattuna.

Sijoitusmaailma on suhteellinen paikka, ja Bitcoin on nyt saavuttanut paikan jokaisen Bloomberg Terminaalin tarkkailulistalla.

Yhä useammat sijoittajat, analyytikot ja yritykset tutkivat, miten pääoma liikkuu ja mitkä sektorit suojelevat rahaa parhaiten – tällöin vakaat omaisuudet, kuten kulta ja Bitcoin, nousevat esiin.

Kryptoanalyytikko ZynxBTC jakaa näkemyksen, että olemme vasta Bitcoinin härkämarkkinan alkumetreillä. Hänen mukaansa Bitcoinin täytyy ylittää 151 000 dollaria saavuttaakseen kaikkien aikojen huippunsa kullan hinnoissa.

Jokaisella syklillä Bitcoin on vähintään kaksinkertaistanut hintansa kultaan verrattuna – yleensä paljon enemmän.

Hänen mukaansa 300 000 dollarin BTC käy yhä todennäköisemmäksi. ”Aikataulua on mahdoton antaa, mutta odotan 151 000 dollarin rajan rikkoutuvan kuuden kuukauden sisällä”, hän lisäsi.

We're barely in a Bitcoin bull market to be honest.



Bitcoin needs to cross $151k just to equal it's all-time high in Gold.



Every cycle since inception, Bitcoin has more than doubled its price in Gold at a minimum, usually much more than that.



I would say that $300k is becoming… pic.twitter.com/oeiXJbsIRh — Zynx (@ZynxBTC) September 28, 2025

Tekninen analyysi: Viikkokaavio näyttää nousurakenteen – tavoite 157K

Teknisessä analyysissä Bitcoinin viikkokaavio näyttää vahvan nousurakenteen, jota tukevat jatkuvat korkeammat huiput ja pohjat.

Hinta on pysytellyt 20 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolella, jota on käytetty dynaamisena tukitasona. 50 viikon MA toimii syvempänä tukilinjana korjausliikkeissä.

Jokainen murtautuminen aiempien huippujen yli on johtanut merkittäviin nousuihin, ja korjausliikkeet ovat löytäneet tukea aiemmista vastustasoista, jotka ovat muuttuneet uusiksi pohjiksi.

Lähde: TradingView

Viimeisin liike osoittaa Bitcoinin konsolidoituvan noin 113 880 dollarin tasolle, pysytellen selvästi viimeisen tärkeän 95 000 dollarin tukitason yläpuolella.

Kaavio ennustaa mahdollisen nousun 157 000 dollarin tasolle, mikä vastaa historiallisesti 40–50 % nousuja jokaisen murtautumisen jälkeen.

Niin kauan kuin Bitcoinin kurssi pysyy 100 000–105 000 dollarin tukivyöhykkeen yläpuolella ja 20 viikon MA säilyy suunnannäyttäjänä, momentti suosii nousua.

Capital Group hankki 11,45 % osuuden Metaplanetista – osake alle Bitcoin-omistusten

Usko johtavaan kryptovaluuttaan näkyy ainakin siinä, että Capital Group hankki 11,45 %:n osuuden Bitcoin-omistuksistaan tunnetusta Metaplanetista. Kauppa tapahtui lähes 500 miljoonan dollarin arvosta Capital Groupin tytäryhtiön Capital Research and Management Companyn kautta. Näin yhtiö on noussut Metaplanetin suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Tämä 2,6 biljoonan dollarin varainhoitoyhtiö nosti omistusosuuttaan elokuun 8,31 %:sta 11,39 %:iin 17. syyskuuta mennessä, ohittaen aiemman suurimman omistajan, National Financial Servicesin.

Sijoitus vahvistaa yritystason Bitcoin-treasury-mallia – yli 196 pörssiyhtiötä pitää nyt Bitcoinia taseessaan yhteensä yli 120 miljardin dollarin edestä.

Sijoitus ajoittui Metaplanetin 1,45 miljardin dollarin kansainväliseen osakeantiin 17. syyskuuta, jolloin laskettiin liikkeelle 385 miljoonaa uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille.

Yhtiö on kerännyt yli 500 miljardia jeniä (3,34 miljardia dollaria) useilla rahoitusmekanismeilla, kuten liikkuvilla optioilla, vaihtovelkakirjoilla ja osakeanneilla sen jälkeen, kun se otti käyttöön Bitcoin-treasury-strategiansa.

Eric Trump liittyi Metaplanetin neuvonantajaryhmään maaliskuussa ja osallistui yhtiökokouksiin tukemaan Bitcoin-keskeistä strategiaa.

Metaplanetin Bitcoin.jp-hanke toimii jakelukanavana Bitcoin-aiheiselle sisällölle, koulutukselle, tuotteille ja palveluille Japanissa.

Tämä premium-verkkotunnusalusta tuottaa tuloja monikanavaisilla kumppanuuksilla, mainonnalla, valkoetiketoiduilla palveluilla ja affiliate-ohjelmilla, samalla kun se isännöi Bitcoin Magazine Japania ja Bitcoin Japan 2027 -konferenssia.