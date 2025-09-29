Tuoko “Uptober”-lokakuu nousua väsyneeseen Bitcoin-kurssiin?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on noussut maanantaina pari prosenttia ja keikkuu nyt hieman yli 112 000 dollarin kieppeillä. Viime viikko oli hieman synkkä kryptomarkkinoilla, joten maanantain uutiset myös XRP:n noususta ja Ethereumin paluusta yli 4 000 dollariin kohdalla kertovat palautuvasta luottamuksesta.

Bitcoinin kurssi on tasaantunut aktiivisen spot- ja johdannaismarkkinaviikon jälkeen. CoinGlassin mukaan yli 850 miljoonan dollarian edestä vivutettuja positioita likvidoitiin 24 tunnin aikana 26. syyskuuta, mikä osoittaa markkinatunnelman haurauden. Myyntipaine johtuu makrotalouden vastatuulista ja teknisestä heikkoudesta.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjeistus syyskuun puolivälissä säikäytti sijoittajat, kun inflaatioluvut ylittivät odotukset ja Yhdysvaltain dollari vahvistui usean kuukauden huippuihin. Tämä yhdistelmä iski riskisijoituksiin kuten osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin.

Uutistoimisto Reuters raportoi viime viikon lopulla, että vahvat Yhdysvaltain kasvuennusteet herättivät uusia epäilyksiä siitä, aikooko Fed todella leikata korkoja lähiaikoina. Maailman osakemarkkinat kirjauttivat suurimman laskupäivänsä yli kolmeen viikkoon, mikä lisäsi painetta myös kryptomarkkinoille.

Bitcoinin tekninen näkymä: trendiviivat määrittävät riskitason

Kaavionäkökulmasta Bitcoinin kurssi on edelleen paineen alla nousevan kanavan läpi tapahtuneen läpimurron jälkeen. Laskusuuntainen trendiviiva rajoittaa nousuyrityksiä, ja vahva vastus on lähellä 112 000 dollaria. Sekä 50- että 100-jakson yksinkertaiset liukuvat keskiarvot kallistuvat alaspäin, mikä vahvistaa myyntipainetta muodostamalla laskevan risteyksen.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Japanilaiset kynttiläkaaviot heijastavat markkinoiden epäröintiä. Useita pienirunkoisia kynttilöitä on kasaantunut lähelle 109 000 dollarin tasoa, mikä viittaa sijoittajien epävarmuuteen. Aiemmat pitkät ylemmät varjot osoittavat myyjien hylkivän hintanousuyrityksiä.

RSI on 36, vain hieman yli ylimyytyjen tasojen, mikä viittaa mahdollisiin helpotusralliin ilman selvää nousutrendin vahvistusta.

Tärkeimmät tekniset tasot ovat seuraavat:

Tuki: 107 282, 105 201 ja 102 867 dollaria

107 282, 105 201 ja 102 867 dollaria Vastus: 112 357, 113 274 ja 114 000 dollaria

Kauppastrategia ja “Uptober”-ralliskenaario

Lyhyen aikavälin sijoittajille tilanne kääntyy laskevaan suuntaan, ellei Bitcoin onnistu ylittämään 114 000 dollarian rajaa. Hylkäys lähellä 112 000 dollaria voisi tarjota shorttausmahdollisuuden, tähtäimenä ensin 107 300 dollaria. Mahdollisuus on ostaa Bitcoinia 105 200 dollarista, jos heikkous jatkuu. Stop-loss tulisi asettaa yli 113 500 dollarin.

Toisaalta, jos Bitcoin saa päivän päätöskurssin yli 114 000 dollarin, laskeva rakenne mitätöityisi ja voisi avata tien nousulle kohti 117 997 dollaria. Historiallisesti lokakuu on ollut vahva kuukausi kryptomarkkinoille, ja kauppiaat kutsuvatkin sitä “Uptoberiksi”, mikä voi lisätä psykologista tukea noususkenaarioille.

Yksinkertaistettuna: Bitcoin on käännekohdassa. Joko laskeva trendiviiva pitää pintansa ja lähettää hinnan alempiin tukitasoihin, tai 109 000 dollaria osoittautuu ponnahduslaudaksi lokakuun nousuun. Johdannaismarkkinat ovat nollautuneet, mutta makroepävarmuus painaa yhä. Seuraava ratkaiseva liike voi määrittää koko vuosineljänneksen kryptosijoittajille.

Galaxyn Novogratz: Heikon Fedin johtajan valinta voi räjäyttää Bitcoin-markkinat

Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz uskoo, että Bitcoin voi kokea jyrkän nousurallin, jos seuraava Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) pääjohtaja osoittautuu rahapolitiikassa elvyttäväksi.

Novogratz puhui YouTube-haastattelussa kryptosijoittaja Kyle Chassen kanssa ja sanoi, että mahdollinen kevyempää rahapolitiikkaa kannattava ehdokas Jerome Powellin seuraajaksi olisi digitaalisten omaisuuserien kannalta käänteentekevä hetki.

“Se olisi suurin mahdollinen härkäkatalyytti Bitcoinille ja koko kryptomarkkinalle”, Novogratz sanoi.

Elvyttävä käänne voisi käynnistää jyrkän kryptorallin, sanoo Novogratz

Hän lisäsi, että rahapoliittinen käänne – erityisesti aggressiivisten koronlaskujen kautta – voisi johtaa voimakkaaseen hinnannousuun.

“Voiko Bitcoin nousta 200 000 dollariin? Totta kai voi”, hän totesi ja vihjasi, että kyseessä voisi olla markkinoiden “räjähdysmäinen huipentuma”.

Fedin nykyinen pääjohtaja Jerome Powell on jättämässä tehtävänsä toukokuussa 2026.

Raporttien mukaan entinen presidentti Donald Trump harkitsee hänen seuraajikseen muun muassa Kevin Hassettiä, Christopher Walleria ja Kevin Warshia, joista jokaisella on erilainen näkemys rahapolitiikasta. Esimerkiksi Waller kannatti koronlaskuja jo heinäkuussa tänä vuonna.

Novogratz painotti kuitenkin, että tällaisella skenaariolla olisi seurauksia. “Se olisi todella huono juttu Yhdysvalloille”, hän sanoi ja varoitti Fedin riippumattomuuden olevan vaarassa. Silti Bitcoinin lyhyen aikavälin reaktio voisi olla räjähtävä.

“Kulta raketoi… Bitcoin raketoi”, hän ennusti tapahtuvan, jos erittäin elvyttävä ehdokas vahvistetaan.

Keskustelu toisti markkinaseuraajien aiemmin esittämiä huolia. PGIM Fixed Incomen varapuheenjohtaja Daleep Singh totesi hiljattain, että Fedin avomarkkinakomitean (FOMC) kokoonpano voisi muuttua merkittävästi vuoden 2026 jälkeen.

Singh varoitti myös dollarin riskeistä ja sanoi, että riskien tasapaino “kallistuu alaspäin”.

Novogratzin mukaan markkinat voivat pysyä passiivisina siihen saakka, kunnes nimitys on virallinen. “En usko, että markkina ostaa ajatusta siitä, että Trump tekisi jotain hullua – ennen kuin hän oikeasti tekee”, hän sanoi.

Fedin ensimmäinen koronlasku tässä syklissä, 25 korkopistettä syyskuussa, oli pitkälti odotettu.

Kuitenkin, jos seuraava puheenjohtaja kiihdyttää tätä linjaa, se voi ohjata sijoitusvirrat uudelleen kohti kryptovaluuttoja. Kuten Novogratz sanoi: “Siinä vaiheessa puhutaan täysin uudesta tilanteesta.”

Hex Trustin toimitusjohtaja: Yhdysvaltalaispankit tarjoavat pian Bitcoin-palveluita

Hex Trustin toimitusjohtaja Alessio Quaglini uskoo Yhdysvaltain pankkien olevan lähellä Bitcoinin valtavirtaistamista, kunhan sääntely selkeytyy.

Hän ennustaa, että muutaman kuukauden sisällä useimmat yhdysvaltalaispankit tarjoavat Bitcoinin säilytys-, kaupankäynti- ja talletuspalveluita, kutsuen USA:n sääntelyä “globaaliksi vertailupisteeksi” institutionaaliselle adoptiolle.

Vuonna 2018 perustettu Hex Trust tarjoaa kryptojen säilytys-, kaupankäynti-, laina- ja steikkauspalveluita instituutioille Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa.

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää ja miljoona loppukäyttäjää B2B-sopimusten kautta. Se tavoittelee 20 miljoonan dollarin liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä ja harkitsee listautumista tulevaisuudessa.

Quaglini pitää myös stablecoineja merkittävänä disruptiivisena voimana, joka voi mahdollisesti korvata SWIFT-järjestelmän rajat ylittävissä maksuissa.

Toisin kuin Yhdysvalloissa listatut kryptoyritykset, jotka tukeutuvat kuluttajakauppaan, Hex Trustin strategia keskittyy infrastruktuurin tarjoamiseen instituutioille ja pyrkii välttämään suoraa altistumista kryptomarkkinoiden volatiliteetille.

